Путин не должен победить, но его нельзя недооценивать, - Меркель

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель во время презентации своих мемуаров "Свобода. Воспоминания 1954-2021" заявила, что партнеры кремлевский диктатор Владимир Путин не должен победить в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия не должна победить в войне... В наших интересах, чтобы Украина была независимой страной", - заявила Меркель.

Она убеждена, что нападение на Украину было со стороны Путина "роковой ошибкой".

В то же время экс-канцлер предостерегла от недооценки Путина, поскольку это также было бы ошибкой. Она считает, что Путин, даже если он переоценил свои возможности в начале войны, является решительным в своей жестокости.

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Ранее Меркель заявила, что ее делают "козлом отпущения" за российскую войну против Украины и ее позицию на саммите НАТО в 2008 году, когда она помешала Киеву получить План действий по членству в Альянсе.