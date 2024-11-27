Путин не должен победить, но его нельзя недооценивать, - Меркель
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель во время презентации своих мемуаров "Свобода. Воспоминания 1954-2021" заявила, что партнеры кремлевский диктатор Владимир Путин не должен победить в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Россия не должна победить в войне... В наших интересах, чтобы Украина была независимой страной", - заявила Меркель.
Она убеждена, что нападение на Украину было со стороны Путина "роковой ошибкой".
В то же время экс-канцлер предостерегла от недооценки Путина, поскольку это также было бы ошибкой. Она считает, что Путин, даже если он переоценил свои возможности в начале войны, является решительным в своей жестокости.
Ранее Меркель заявила, что ее делают "козлом отпущения" за российскую войну против Украины и ее позицию на саммите НАТО в 2008 году, когда она помешала Киеву получить План действий по членству в Альянсе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
троцкістка.
Коли була лідером - робила все навпаки.
Хуùло такий "рішучий" через те що ви стали немічними куколдами.🤡
до речі його так й не знайшли
1. наводнила країну мільйонами мігрантів із абсолютно ворожою ментальністю;
2. влаштувала зелений перехід, який майже поховав німецьку промисловість через найвищі в Європі ціни на е/е;
3. насадила країну на путінську трубу, що призвело до величезної політичної залежності від кремля і ледь не призвело до катастрофи, коли постачання газу обрізали;
4. роздула соціальні видатки на користь мігрантів і нероб, тобто пішла шляхом проїдання, а не розвитку;
5. знищила німецькі збройні сили і довела до клінічної смерті німецький впк.
те, шо такого рівня політиків в Україні не було - питання дуже спірне, але сподіваюсь і не буде.
Чому її до сих пір не осудив МКС? Вихід Британії із ЕС - її провина , бо Британія була не згодна з політикою міграції
. Британці - це стара розумна культура, а меркель - дівка з підворотні гдр
.Так у 2008 р. НАТО отримало лист за підписами президента України Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО». Однак на Бухарестському саміті НАТО того ж року українська сторона отримала відмову через позицію недругів України НІМЕТЧИННИ! Та Франції, які підступно відстрочили членство України в НАТО. Хоч і після відмови генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що наша держава все одно з часом колись обов'язково стане повноправним членом Альянсу. І цією відмовою скористався ворожий кремль, який тимчасово окупував нашу рідну суверенну українську землю. А тоді потрібно було просто негайно приєднатися до сім'ї братніх європейських народів і стати членом НАТО. Для повноцінного захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої Української держави.
23 дек 2020
Reuters узнал о планах США «вонзить кол в сердце» «Северному потоку-2»
Вашингтон готовит новый пакет санкций против трубопровода, который нанесет ему «смертельный удар», сообщили источники агентства. Ограничения могут быть введены в самом ближайшем будущем
Команда президента США Дональда Трампа, который вскоре покинет президентское кресло, готовит новую порцию санкций, способных нанести «смертельный удар» по проекту строительства «Северного потока-2», сообщило агентство http://www.reuters.com/ Reuters со ссылкой на трех чиновников администрации Трампа.
«Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», - сказал один из собеседников агентства. Источники также сообщили, что меры могут быть введены «в самом ближайшем будущем» и нанесут «смертельный удар» проекту.
На прошлой неделе сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что газопровод никогда не будет запущен. Он заверил, что ограничения, предусмотренные в оборонном бюджете США, подготовлены с «хирургической точностью» и дадут сигнал международным инвесторам.
Агентство DPA со ссылкой на источники писалоhttps://www.rbc.ru/politics/12/12/2020/5fd493459a7947009b473f80 , что в США уверены в отсутствии у России шансов на завершение строительства. «Это трубопровод, по которому никогда не будет транспортироваться российский газ», - сообщал источник.