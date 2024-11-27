Путін не повинен перемогти, але його не можна недооцінювати, - Меркель

Ексканцлерка ФРН Ангела Меркель під час презентації своїх мемуарів "Свобода. Спогади 1954-2021" заявила, що партнери кремлівський диктатор Воллодимир Путін не має перемогти у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія не має перемогти в війні… В наших інтересах, щоби Україна була незалежною країною", - заявила Меркель.

Вона переконана, що напад на Україну був з боку Путіна "фатальною помилкою".

Водночас ексканцлер застерегла від недооцінки Путіна, адже це також було б помилкою. Вона вважає, що Путін, навіть якщо він переоцінив свої можливості на початку війни, є рішучим у своїй жорстокості.

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Раніше Меркель заявила, що її роблять "цапом-відбувайлом" за російську війну проти України та її позицію на саміті НАТО у 2008 році, коли вона завадила Києву отримати План дій щодо членства в Альянсі.