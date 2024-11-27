Путін не повинен перемогти, але його не можна недооцінювати, - Меркель
Ексканцлерка ФРН Ангела Меркель під час презентації своїх мемуарів "Свобода. Спогади 1954-2021" заявила, що партнери кремлівський диктатор Воллодимир Путін не має перемогти у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія не має перемогти в війні… В наших інтересах, щоби Україна була незалежною країною", - заявила Меркель.
Вона переконана, що напад на Україну був з боку Путіна "фатальною помилкою".
Водночас ексканцлер застерегла від недооцінки Путіна, адже це також було б помилкою. Вона вважає, що Путін, навіть якщо він переоцінив свої можливості на початку війни, є рішучим у своїй жорстокості.
Раніше Меркель заявила, що її роблять "цапом-відбувайлом" за російську війну проти України та її позицію на саміті НАТО у 2008 році, коли вона завадила Києву отримати План дій щодо членства в Альянсі.
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троцкістка.
Коли була лідером - робила все навпаки.
Хуùло такий "рішучий" через те що ви стали немічними куколдами.🤡
до речі його так й не знайшли
1. наводнила країну мільйонами мігрантів із абсолютно ворожою ментальністю;
2. влаштувала зелений перехід, який майже поховав німецьку промисловість через найвищі в Європі ціни на е/е;
3. насадила країну на путінську трубу, що призвело до величезної політичної залежності від кремля і ледь не призвело до катастрофи, коли постачання газу обрізали;
4. роздула соціальні видатки на користь мігрантів і нероб, тобто пішла шляхом проїдання, а не розвитку;
5. знищила німецькі збройні сили і довела до клінічної смерті німецький впк.
те, шо такого рівня політиків в Україні не було - питання дуже спірне, але сподіваюсь і не буде.
Чому її до сих пір не осудив МКС? Вихід Британії із ЕС - її провина , бо Британія була не згодна з політикою міграції
. Британці - це стара розумна культура, а меркель - дівка з підворотні гдр
.Так у 2008 р. НАТО отримало лист за підписами президента України Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО». Однак на Бухарестському саміті НАТО того ж року українська сторона отримала відмову через позицію недругів України НІМЕТЧИННИ! Та Франції, які підступно відстрочили членство України в НАТО. Хоч і після відмови генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що наша держава все одно з часом колись обов'язково стане повноправним членом Альянсу. І цією відмовою скористався ворожий кремль, який тимчасово окупував нашу рідну суверенну українську землю. А тоді потрібно було просто негайно приєднатися до сім'ї братніх європейських народів і стати членом НАТО. Для повноцінного захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої Української держави.
23 дек 2020
Reuters узнал о планах США «вонзить кол в сердце» «Северному потоку-2»
Вашингтон готовит новый пакет санкций против трубопровода, который нанесет ему «смертельный удар», сообщили источники агентства. Ограничения могут быть введены в самом ближайшем будущем
Команда президента США Дональда Трампа, который вскоре покинет президентское кресло, готовит новую порцию санкций, способных нанести «смертельный удар» по проекту строительства «Северного потока-2», сообщило агентство http://www.reuters.com/ Reuters со ссылкой на трех чиновников администрации Трампа.
«Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», - сказал один из собеседников агентства. Источники также сообщили, что меры могут быть введены «в самом ближайшем будущем» и нанесут «смертельный удар» проекту.
На прошлой неделе сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что газопровод никогда не будет запущен. Он заверил, что ограничения, предусмотренные в оборонном бюджете США, подготовлены с «хирургической точностью» и дадут сигнал международным инвесторам.
Агентство DPA со ссылкой на источники писалоhttps://www.rbc.ru/politics/12/12/2020/5fd493459a7947009b473f80 , что в США уверены в отсутствии у России шансов на завершение строительства. «Это трубопровод, по которому никогда не будет транспортироваться российский газ», - сообщал источник.