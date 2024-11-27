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Новини Війна
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Путін не повинен перемогти, але його не можна недооцінювати, - Меркель

Ангела Меркель

Ексканцлерка ФРН Ангела Меркель під час презентації своїх мемуарів "Свобода. Спогади 1954-2021" заявила, що партнери кремлівський диктатор Воллодимир Путін не має перемогти у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія не має перемогти в війні… В наших інтересах, щоби Україна була незалежною країною", - заявила Меркель.

Вона переконана, що напад на Україну був з боку Путіна "фатальною помилкою".

Водночас ексканцлер застерегла від недооцінки Путіна, адже це також було б помилкою. Вона вважає, що Путін, навіть якщо він переоцінив свої можливості на початку війни, є рішучим у своїй жорстокості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газові угоди Путіна та Меркель - це пакт Молотова-Ріббентропа, - Моравецький

Раніше Меркель заявила, що її роблять "цапом-відбувайлом" за російську війну проти України та її позицію на саміті НАТО у 2008 році, коли вона завадила Києву отримати План дій щодо членства в Альянсі.

Автор: 

Меркель (1139) путін (23740)


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Топ коментарі
+24
Бліать, сховайся, пудало, Геловін був місяць тому.
Хуùло такий "рішучий" через те що ви стали немічними куколдами.🤡
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27.11.2024 00:32
+15
"В наших інтересах, щоби Україна була незалежною країною", - заявила Меркель (с)

троцкістка.

Коли була лідером - робила все навпаки.
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27.11.2024 00:30
+13
Фрау рібентроп почала виправдовуватись.
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27.11.2024 00:31
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Опана що це вилізла баба аня? Пуйло урізало пенсію на невиконання плану?
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27.11.2024 00:28 Відповісти
"В наших інтересах, щоби Україна була незалежною країною", - заявила Меркель (с)

троцкістка.

Коли була лідером - робила все навпаки.
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27.11.2024 00:30 Відповісти
Тельманка-штазістка.
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27.11.2024 06:53 Відповісти
спортсменка комсомолка і тп
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27.11.2024 06:54 Відповісти
Ні, тільки полумяна тельманка-штазістка.
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27.11.2024 06:57 Відповісти
Фрау рібентроп почала виправдовуватись.
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27.11.2024 00:31 Відповісти
Гнида.
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27.11.2024 00:31 Відповісти
**** стара, залізь під лавку та не вилазь звідти більше ніколи.
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27.11.2024 00:32 Відповісти
Бліать, сховайся, пудало, Геловін був місяць тому.
Хуùло такий "рішучий" через те що ви стали немічними куколдами.🤡
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27.11.2024 00:32 Відповісти
То вона покакать йшла і не втрималася. 😁
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27.11.2024 00:38 Відповісти
тьотя Мєркєль, йбнутого кремлівського пєдофіла треба знищити.
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27.11.2024 00:39 Відповісти
Курва комсомольська.
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27.11.2024 00:44 Відповісти
Щось мені здається, що назву мемуарів невірно перевели - там написано "Путінсько-гебешна шльондра. Спогади 1954-2021"
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27.11.2024 00:46 Відповісти
"Как стать Канцлером будучи агентом Штази и КГБ. Руководство для чайников"
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27.11.2024 01:00 Відповісти
нафталіном завоняло.
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27.11.2024 00:53 Відповісти
Бабка смешная до неприличия. У тебя двух канцлеров содержал в конце жизни Х...ло. А Шредер до сих пор его раб. Да и сама, комсомольская шлендра
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27.11.2024 00:59 Відповісти
фрау Рібентроп
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27.11.2024 01:14 Відповісти
Не хотілося ступати в лайно-коменти, але маю зауважити , що Україна не мала і не скоро матиме лідера рівня Меркель. Можливо і тому що ми не німці - бракує культури як загальної так і політичної . Було дуже соромно читати
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27.11.2024 01:40 Відповісти
З 300 танків ( в Греції танків разів в пять більше ) тіко 30 були в змозі їздити і стріляти одночасно - такшо такого рівня політики як Меркель в нас були ( Дойчланд багата країна і грошей би мало вистачити шоб ті нещасні 300 танків були справними ). А шодо культури і культурності то доктор Менгель був цілком культурною людиною на відміну
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27.11.2024 04:49 Відповісти
менгеле
до речі його так й не знайшли
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27.11.2024 06:56 Відповісти
Его нашли в АргенТине евреи. Но было принято решение этапировать не его, а Эйхмана.
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27.11.2024 14:13 Відповісти
а чого ж не вбили?
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27.11.2024 16:10 Відповісти
Ну они хотели судить. Обоих вести было опасно. Эйхман был признан приоритетной целью.
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17.12.2024 15:50 Відповісти
Дякую. Насмішила.
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27.11.2024 06:04 Відповісти
Вона щось робила для Німеччини, а для України одне лайно, як доречі і Зеленський.
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27.11.2024 09:37 Відповісти
ну давайте порахуємо що ж вона такого наробила для Німеччини:
1. наводнила країну мільйонами мігрантів із абсолютно ворожою ментальністю;
2. влаштувала зелений перехід, який майже поховав німецьку промисловість через найвищі в Європі ціни на е/е;
3. насадила країну на путінську трубу, що призвело до величезної політичної залежності від кремля і ледь не призвело до катастрофи, коли постачання газу обрізали;
4. роздула соціальні видатки на користь мігрантів і нероб, тобто пішла шляхом проїдання, а не розвитку;
5. знищила німецькі збройні сили і довела до клінічної смерті німецький впк.

те, шо такого рівня політиків в Україні не було - питання дуже спірне, але сподіваюсь і не буде.
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27.11.2024 10:13 Відповісти
***** засрала Европу мігрантами . Памʼятаю як вона істерично вимагала від Польщі Словаччини і Угорщини прийняти сірійців і погрожувала не давати евррпейських грошей.
Чому її до сих пір не осудив МКС? Вихід Британії із ЕС - її провина , бо Британія була не згодна з політикою міграції
. Британці - це стара розумна культура, а меркель - дівка з підворотні гдр
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27.11.2024 01:55 Відповісти

.Так у 2008 р. НАТО отримало лист за підписами президента України Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО». Однак на Бухарестському саміті НАТО того ж року українська сторона отримала відмову через позицію недругів України НІМЕТЧИННИ! Та Франції, які підступно відстрочили членство України в НАТО. Хоч і після відмови генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що наша держава все одно з часом колись обов'язково стане повноправним членом Альянсу. І цією відмовою скористався ворожий кремль, який тимчасово окупував нашу рідну суверенну українську землю. А тоді потрібно було просто негайно приєднатися до сім'ї братніх європейських народів і стати членом НАТО. Для повноцінного захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої Української держави.
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27.11.2024 01:56 Відповісти
Руда падла все ще має орденок від зеленодупого. Може їй ще й пенсію гідну від України призначити?
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27.11.2024 03:09 Відповісти
О, вилізла стара жаба
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27.11.2024 06:01 Відповісти
Стара гримза зі "Штазі" вирішила поляпати язиком.
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27.11.2024 06:01 Відповісти
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27.11.2024 06:41 Відповісти
Не последние новости:
23 дек 2020

Reuters узнал о планах США «вонзить кол в сердце» «Северному потоку-2»

Вашингтон готовит новый пакет санкций против трубопровода, который нанесет ему «смертельный удар», сообщили источники агентства. Ограничения могут быть введены в самом ближайшем будущем

Команда президента США Дональда Трампа, который вскоре покинет президентское кресло, готовит новую порцию санкций, способных нанести «смертельный удар» по проекту строительства «Северного потока-2», сообщило агентство http://www.reuters.com/ Reuters со ссылкой на трех чиновников администрации Трампа.

«Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», - сказал один из собеседников агентства. Источники также сообщили, что меры могут быть введены «в самом ближайшем будущем» и нанесут «смертельный удар» проекту.

На прошлой неделе сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что газопровод никогда не будет запущен. Он заверил, что ограничения, предусмотренные в оборонном бюджете США, подготовлены с «хирургической точностью» и дадут сигнал международным инвесторам.

Агентство DPA со ссылкой на источники писалоhttps://www.rbc.ru/politics/12/12/2020/5fd493459a7947009b473f80 , что в США уверены в отсутствии у России шансов на завершение строительства. «Это трубопровод, по которому никогда не будет транспортироваться российский газ», - сообщал источник.
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27.11.2024 06:48 Відповісти
Заткнулась би краще стара корова.і не робила вид що ні при чому. Вона даже речі не можу назвати своїми іменами. Війна Путіна не помилка а злочин проти людства.
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27.11.2024 06:42 Відповісти
Ай яй яй яй, а хто ж викормив путіна та цю Орду? Уж ні ти та твоі путінферштейни?
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27.11.2024 06:56 Відповісти
муркель
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27.11.2024 07:27 Відповісти
Треба було менше з ним по деснам лупитися...
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27.11.2024 07:53 Відповісти
Я ж писав декілька днів тому назад, що Меркель почали з " полички діставати", до чого б це???
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27.11.2024 07:58 Відповісти
А шо - вона ще не на нарах, падло?
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27.11.2024 08:20 Відповісти
Всрате одоробло вилізло щось булькнути по темі. Не кримінальні справи проти цієї найвеличнівшої фрау в історії Німеччини? Непокаране зло завжди повертається, а Меркель, впевнений, накерувала як мінімум на десятку...
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27.11.2024 09:13 Відповісти
Для Путлера вона зробила усе що могла !
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27.11.2024 09:30 Відповісти
Шольцу у юбці
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27.11.2024 10:02 Відповісти
Что же ты Маруся...
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27.11.2024 22:11 Відповісти
 
 