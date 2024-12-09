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Новости
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Каллас помешала Меркель пригласить Путина на саммит ЕС незадолго до полномасштабного вторжения РФ, - Politico

Кая Каллас завадила тодішній канцлерці ФРН Ангелі Меркель запросити Путіна на саміт лідерів ЄС

Новый руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас в 2021 году, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, помешала тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель пригласить диктатора РФ Владимира Путина на саммит лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это произошло в июне 2021 года, всего через пять месяцев после того, как Каллас стала премьер-министром Эстонии.

Именно тогда заголовки СМИ предупреждали о скоплении российских войск на границе с Украиной, в то же время канцлер ФРГ Меркель хотела видеть Путина на саммите ЕС.

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Также эту идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон и, как отмечает Politico, Меркель хотела протолкнуть ее во время заседания Европейского совета. Однако Каллас не поддержала такую инициативу.

"Саммит о чём?" - спросила она в присутствии всех европейских лидеров, как сказали два дипломата изданию.

Тогда же Каллас подчеркнула, что Путину нельзя доверять и его нельзя ни умиротворять, ни задабривать, добавляют собеседники.

"Для чего это нужно?" - добавила тогда премьер Эстонии, которая могла рассчитывать на поддержку нескольких других стран Восточной Европы.

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"Меркель, не имея возможности осуществить свой план без хотя бы неохотного согласия своих коллег-лидеров, отступила. Когда немецкий канцлер вышла из комнаты, Макрон не верил, что Каллас - новый лидер небольшой страны ЕС - осмелилась унизить Меркель, тогдашнего главного игрока блока", - пишет Politico.

По словам одного дипломата, президент Франции обратился к Каллас и, намекая, что она может столкнуться с негативной реакцией, спросил: "Вы все еще будете премьер-министром завтра?"

Каллас имеет репутацию одной из самых яростных представительниц европейской политики, выступающих против РФ.

Как добавляет Politico, на новой должности ей еще предстоит преодолеть широкое предубеждение, что она будет руководителем внешней политики ЕС, сосредоточенной только на одном вопросе.

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Автор: 

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31252) Евросоюз (17119) Каллас Кая (196)


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Топ комментарии
+15
Кая смілива й рішуча жінка. Ось такими мають бути політики нового часу.
Зє поруч з нею - бліда тінь.
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09.12.2024 20:31
+12
фрау меркель стара ************ пуйла
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09.12.2024 20:22
+11
Фрау штазі для свого колеги по цеху зробила все, що могла. Особливо для знищення та окупації великої частини України - це теж її робота. Коли буде подихати ця стара шкапа, українці плакати не будуть.
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09.12.2024 20:28
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шмеркель - соседка асада уже???
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09.12.2024 20:21 Ответить
фрау меркель стара ************ пуйла
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09.12.2024 20:22 Ответить
Меркель - це продукт денацифікації німців.
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09.12.2024 20:23 Ответить
Меркель - агент ФСБ, як і Козирь
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09.12.2024 20:23 Ответить
Шаааа! ШШШаааа! Я тут експердддд! (Коваленко)
Ти теж .... пердддддд????
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09.12.2024 20:38 Ответить
Фрау штазі для свого колеги по цеху зробила все, що могла. Особливо для знищення та окупації великої частини України - це теж її робота. Коли буде подихати ця стара шкапа, українці плакати не будуть.
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09.12.2024 20:28 Ответить
Кая смілива й рішуча жінка. Ось такими мають бути політики нового часу.
Зє поруч з нею - бліда тінь.
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09.12.2024 20:31 Ответить
Боже! Які ж вони жалюгідні, ці європейські лідери! За незначним винятком декілька країн!!!
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09.12.2024 20:32 Ответить
так їх же не ********, у них нема війни. чого їм тушуватись
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09.12.2024 20:44 Ответить
Так це не Макрону вирішувати - хто буде прем'єром в Естонії відзавтра. Такий текст могли підготувати лише на болотах, та дати цьому виданню на правах реклами. Мовляв, скіки в Ватикану дивізій? Що означає імпєрський вислів "та як могла невеличка країна дозволити собі щось дзвякнути на Німеччину"? У вільному світі так не розмовляють, у всіх рівні права. Естонія, Німеччина, какаяразніца?
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09.12.2024 20:34 Ответить
Чогось Меркель робила все, що хотіли дикі кацапи.
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09.12.2024 20:38 Ответить
конкретно мітила на місце шрьодера, а той як муха в лайні.
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09.12.2024 20:45 Ответить
Проще сказать - кто из европейских политиков
Не сотрудничал с путиним
Сотрудничать с путиным - дело выгодное
Ты ему - УКРАИНУ НА БЛЮДЕЧКЕ
Он тебе взамен- ДОЛЬЧЕ ВИТА
Кто ж откажется?
Таких мало
Кайя Каллас и литовские политики
А больше и нету.....
ФСБ ,наверное, уже думает
Как отравить Каллас
Придется полоний прямо в Страсбург везти
ФСБ не впервой
На Лондоне уже опробовали первый дубль
И им за это ничего не было
Так почему не сделать ДУБЛЬ - 2
РИМЕЙК - так сказать
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09.12.2024 21:01 Ответить
надіюсь їм там в ЄС всім дійшло і вони під охороною. Насправді занадто багато випадковостей стається з політиками, які за Україну, навіть в США на них замахи від пуйла. Світ ще не усвідомив з яким небезпечним лайном має справу.
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09.12.2024 21:08 Ответить
У дитинстві маленька Кая любила смикати свого іграшкового тигреня за вуса. Дівчинка виросла, проте звичка лишилася.
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09.12.2024 20:55 Ответить
Смените её фото на заставке. Она красавица по жизни.
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09.12.2024 21:55 Ответить
Меркель " старая мочалка " кегебіскіх корідорів ....
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09.12.2024 22:42 Ответить
... тета меркель виконувала завдання мордору.
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10.12.2024 00:51 Ответить
Естонія маленька за площею. зате велика за духом свободи.
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10.12.2024 03:07 Ответить
 
 