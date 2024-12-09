Каллас помешала Меркель пригласить Путина на саммит ЕС незадолго до полномасштабного вторжения РФ, - Politico

Новый руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас в 2021 году, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, помешала тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель пригласить диктатора РФ Владимира Путина на саммит лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это произошло в июне 2021 года, всего через пять месяцев после того, как Каллас стала премьер-министром Эстонии.

Именно тогда заголовки СМИ предупреждали о скоплении российских войск на границе с Украиной, в то же время канцлер ФРГ Меркель хотела видеть Путина на саммите ЕС.

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Также эту идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон и, как отмечает Politico, Меркель хотела протолкнуть ее во время заседания Европейского совета. Однако Каллас не поддержала такую инициативу.

"Саммит о чём?" - спросила она в присутствии всех европейских лидеров, как сказали два дипломата изданию.

Тогда же Каллас подчеркнула, что Путину нельзя доверять и его нельзя ни умиротворять, ни задабривать, добавляют собеседники.

"Для чего это нужно?" - добавила тогда премьер Эстонии, которая могла рассчитывать на поддержку нескольких других стран Восточной Европы.

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"Меркель, не имея возможности осуществить свой план без хотя бы неохотного согласия своих коллег-лидеров, отступила. Когда немецкий канцлер вышла из комнаты, Макрон не верил, что Каллас - новый лидер небольшой страны ЕС - осмелилась унизить Меркель, тогдашнего главного игрока блока", - пишет Politico.

По словам одного дипломата, президент Франции обратился к Каллас и, намекая, что она может столкнуться с негативной реакцией, спросил: "Вы все еще будете премьер-министром завтра?"

Каллас имеет репутацию одной из самых яростных представительниц европейской политики, выступающих против РФ.

Как добавляет Politico, на новой должности ей еще предстоит преодолеть широкое предубеждение, что она будет руководителем внешней политики ЕС, сосредоточенной только на одном вопросе.

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