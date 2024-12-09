Каллас завадила Меркель запросити Путіна на саміт ЄС незадовго до повномасштабного вторгнення РФ, - Politico

Нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас у 2021 році, перед початком повномасштабного вторгненням Росії в Україну, завадила тодішній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити диктатора РФ Володимира Путіна на саміт лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це сталося у червні 2021 року, лише через п’ять місяців після того, як Каллас стала прем’єр-міністеркою Естонії.

Саме тоді заголовки ЗМІ попереджали про скупчення російських військ на кордоні з Україною, водночас канцлерка ФРН Меркель хотіла бачити Путіна на саміті ЄС.

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Також цю ідею підтримав президент Франції Емманюель Макрон і, як зазначає Politico, Меркель хотіла проштовхнути її під час засідання Європейської ради. Однак Каллас не підтримала таку ініціативу.

"Саміт про що?" - запитала вона у присутності усіх європейських лідерів, як сказали два дипломати видання.

Тоді ж Каллас наголосила, що Путіну не можна довіряти і його не можна ні умиротворювати, ні задобрювати, додають співрозмовники.

"Для чого це потрібно?" - додала тоді премʼєрка Естонії, яка могла розраховувати на підтримку кількох інших країн Східної Європи.

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"Меркель, не маючи змоги здійснити свій план без хоча б неохочої згоди своїх колег-лідерів, відступила. Коли німецька канцлерка вийшла з кімнати, Макрон не вірив, що Каллас — нова лідерка невеликої країни ЄС — наважилася принизити Меркель, тодішню головну гравчиню блоку", - пише Politico.

За словами одного дипломата, президент Франції звернувся до Каллас і, натякаючи, що вона може зіткнутися з негативною реакцією, запитав: "Ви все ще будете прем'єр-міністеркою завтра?".

Каллас має репутацію однієї з найзапекліших представниць європейської політики, що виступають проти РФ.

Як додає Politico, на новій посаді їй ще належить подолати широке упередження, що вона буде керівницею зовнішньої політики ЄС, зосередженою лише на одному питанні.

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