УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10795 відвідувачів онлайн
Новини
9 393 20

Каллас завадила Меркель запросити Путіна на саміт ЄС незадовго до повномасштабного вторгнення РФ, - Politico

Кая Каллас завадила тодішній канцлерці ФРН Ангелі Меркель запросити Путіна на саміт лідерів ЄС

Нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас у 2021 році, перед початком повномасштабного вторгненням Росії в Україну, завадила тодішній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити диктатора РФ Володимира Путіна на саміт лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це сталося у червні 2021 року, лише через п’ять місяців після того, як Каллас стала прем’єр-міністеркою Естонії.

Саме тоді заголовки ЗМІ попереджали про скупчення російських військ на кордоні з Україною, водночас канцлерка ФРН Меркель хотіла бачити Путіна на саміті ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Падіння диктатури Асада свідчить про слабкість Росії та Ірану, - Каллас

Також цю ідею підтримав президент Франції Емманюель Макрон і, як зазначає Politico, Меркель хотіла проштовхнути її під час засідання Європейської ради. Однак Каллас не підтримала таку ініціативу.

"Саміт про що?" - запитала вона у присутності усіх європейських лідерів, як сказали два дипломати видання.

Тоді ж Каллас наголосила, що Путіну не можна довіряти і його не можна ні умиротворювати, ні задобрювати, додають співрозмовники.

"Для чого це потрібно?" - додала тоді премʼєрка Естонії, яка могла розраховувати на підтримку кількох інших країн Східної Європи.

Читайте також: Путін не повинен перемогти, але його не можна недооцінювати, - Меркель

"Меркель, не маючи змоги здійснити свій план без хоча б неохочої згоди своїх колег-лідерів, відступила. Коли німецька канцлерка вийшла з кімнати, Макрон не вірив, що Каллас — нова лідерка невеликої країни ЄС — наважилася принизити Меркель, тодішню головну гравчиню блоку", - пише Politico.

За словами одного дипломата, президент Франції звернувся до Каллас і, натякаючи, що вона може зіткнутися з негативною реакцією, запитав: "Ви все ще будете прем'єр-міністеркою завтра?".

Каллас має репутацію однієї з найзапекліших представниць європейської політики, що виступають проти РФ.

Як додає Politico, на новій посаді їй ще належить подолати широке упередження, що вона буде керівницею зовнішньої політики ЄС, зосередженою лише на одному питанні.

Читайте також: Конкретні запити й розчарування, - Каллас розповіла про результати візиту до Києва

Автор: 

Меркель Ангела (1139) путін володимир (23785) Євросоюз (13381) Каллас Кая (261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Кая смілива й рішуча жінка. Ось такими мають бути політики нового часу.
Зє поруч з нею - бліда тінь.
показати весь коментар
09.12.2024 20:31
+12
фрау меркель стара ************ пуйла
показати весь коментар
09.12.2024 20:22
+11
Фрау штазі для свого колеги по цеху зробила все, що могла. Особливо для знищення та окупації великої частини України - це теж її робота. Коли буде подихати ця стара шкапа, українці плакати не будуть.
показати весь коментар
09.12.2024 20:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шмеркель - соседка асада уже???
показати весь коментар
09.12.2024 20:21 Відповісти
фрау меркель стара ************ пуйла
показати весь коментар
09.12.2024 20:22 Відповісти
Меркель - це продукт денацифікації німців.
показати весь коментар
09.12.2024 20:23 Відповісти
Меркель - агент ФСБ, як і Козирь
показати весь коментар
09.12.2024 20:23 Відповісти
Шаааа! ШШШаааа! Я тут експердддд! (Коваленко)
Ти теж .... пердддддд????
показати весь коментар
09.12.2024 20:38 Відповісти
Фрау штазі для свого колеги по цеху зробила все, що могла. Особливо для знищення та окупації великої частини України - це теж її робота. Коли буде подихати ця стара шкапа, українці плакати не будуть.
показати весь коментар
09.12.2024 20:28 Відповісти
Кая смілива й рішуча жінка. Ось такими мають бути політики нового часу.
Зє поруч з нею - бліда тінь.
показати весь коментар
09.12.2024 20:31 Відповісти
Боже! Які ж вони жалюгідні, ці європейські лідери! За незначним винятком декілька країн!!!
показати весь коментар
09.12.2024 20:32 Відповісти
так їх же не ********, у них нема війни. чого їм тушуватись
показати весь коментар
09.12.2024 20:44 Відповісти
Так це не Макрону вирішувати - хто буде прем'єром в Естонії відзавтра. Такий текст могли підготувати лише на болотах, та дати цьому виданню на правах реклами. Мовляв, скіки в Ватикану дивізій? Що означає імпєрський вислів "та як могла невеличка країна дозволити собі щось дзвякнути на Німеччину"? У вільному світі так не розмовляють, у всіх рівні права. Естонія, Німеччина, какаяразніца?
показати весь коментар
09.12.2024 20:34 Відповісти
Чогось Меркель робила все, що хотіли дикі кацапи.
показати весь коментар
09.12.2024 20:38 Відповісти
конкретно мітила на місце шрьодера, а той як муха в лайні.
показати весь коментар
09.12.2024 20:45 Відповісти
Проще сказать - кто из европейских политиков
Не сотрудничал с путиним
Сотрудничать с путиным - дело выгодное
Ты ему - УКРАИНУ НА БЛЮДЕЧКЕ
Он тебе взамен- ДОЛЬЧЕ ВИТА
Кто ж откажется?
Таких мало
Кайя Каллас и литовские политики
А больше и нету.....
ФСБ ,наверное, уже думает
Как отравить Каллас
Придется полоний прямо в Страсбург везти
ФСБ не впервой
На Лондоне уже опробовали первый дубль
И им за это ничего не было
Так почему не сделать ДУБЛЬ - 2
РИМЕЙК - так сказать
показати весь коментар
09.12.2024 21:01 Відповісти
надіюсь їм там в ЄС всім дійшло і вони під охороною. Насправді занадто багато випадковостей стається з політиками, які за Україну, навіть в США на них замахи від пуйла. Світ ще не усвідомив з яким небезпечним лайном має справу.
показати весь коментар
09.12.2024 21:08 Відповісти
У дитинстві маленька Кая любила смикати свого іграшкового тигреня за вуса. Дівчинка виросла, проте звичка лишилася.
показати весь коментар
09.12.2024 20:55 Відповісти
Смените её фото на заставке. Она красавица по жизни.
показати весь коментар
09.12.2024 21:55 Відповісти
Меркель " старая мочалка " кегебіскіх корідорів ....
показати весь коментар
09.12.2024 22:42 Відповісти
... тета меркель виконувала завдання мордору.
показати весь коментар
10.12.2024 00:51 Відповісти
Естонія маленька за площею. зате велика за духом свободи.
показати весь коментар
10.12.2024 03:07 Відповісти
 
 