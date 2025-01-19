Трамп в скором времени планирует посетить Китай и встретиться с Си Цзиньпином, - The Wall Street Journal

Американский лидер Дональд Трамп заявил своим советникам, что намерен совершить визит в Китай после вступления в должность президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам одного из источников WSJ, Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.

Также издание добавило, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин через своих представителей обсудили возможность личной встречи. При этом, одним из вариантов является приглашение китайского лидера в США.

Напомним, ранее китайское информагентство "Xinhua" сообщило, что Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор.