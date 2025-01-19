РУС
Трамп в скором времени планирует посетить Китай и встретиться с Си Цзиньпином, - The Wall Street Journal

Трамп готує зустріч із Сі

Американский лидер Дональд Трамп заявил своим советникам, что намерен совершить визит в Китай после вступления в должность президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам одного из источников WSJ, Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.

Также издание добавило, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин через своих представителей обсудили возможность личной встречи. При этом, одним из вариантов является приглашение китайского лидера в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предоставление Украине современного оружия принесет стойкий мир и Нобелевскую премию Трампу, - Atlantic Council

Напомним, ранее китайское информагентство "Xinhua" сообщило, что Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор.

Кончений ідіот.
19.01.2025 07:35 Ответить
До пупса вже іздив - наладив! - зробив з чучхе "цукерочку"
19.01.2025 08:03 Ответить
TikTok припинив роботу в США ще за кілька годин до початку дії заборони

Додаток зник з App Store від Apple та видає помилку під час завантаження у Google Play.
19.01.2025 07:40 Ответить
Мурзілка кім подох від ковіда, тепер немає з ким поговорити
19.01.2025 07:33 Ответить
Коли подох ?
19.01.2025 11:18 Ответить
Головне митне управління Китайської Народної Республіки: За підсумками 2024 року товарообіг між Китаєм та США зріс на 3,7% і досяг $688,28 млрд.

Сполучені Штати зберегли за собою статус найбільшого торговельного партнера Китаю.

Експорт з Китаю до США зріс на 4,9%, досягнувши $524,66 млрд. При цьому поставки зі США до Китаю скоротилися на 0,1%, склавши $163,62 млрд.
19.01.2025 07:37 Ответить
Під час президентської кампанії Трамп пропонував запровадити мита у розмірі від 60% до 100% на китайські товари.
19.01.2025 07:42 Ответить
Це для їх "мудрого наріду". Після виборів можна забути.
19.01.2025 10:17 Ответить
Таки антикийський, що аж очі позапливали
19.01.2025 07:46 Ответить
Буде так)) Все рознюхає,файні фото,"Сі , гі іс смарт ґай",санкції...торгова війна)
19.01.2025 08:03 Ответить
Руда потвора ганьбить Америку..
19.01.2025 08:26 Ответить
Нагадаємо, що Сі відмвився приїхати на інавгурацію Трампа. Нехай холоп Тампон сам їде до Сі чоботи лизати
19.01.2025 08:32 Ответить
На кацапських болотах пердаки вибухнуть від ревнощів: як це так, агент "донні" замість того, щоб подивитися пуйлу в очі, поїхав до Сі "перетирати питання"
19.01.2025 08:56 Ответить
Вот поэтому с перепугу вчера самолет с лапотными в Пекин и прилетел,в ноги китайскому императору упасть решили холопы..
19.01.2025 09:18 Ответить
А чому не до Кіма? Та й ***** вже зачекалося, коли Донні до нього приїде та легалізує його у ********* політичному світі.
19.01.2025 11:16 Ответить
Ай який негідник. А коли європейці іноді щотижня їздять "лизати чоботи" Сі народ дисципліновано мовчить.
19.01.2025 11:54 Ответить
Трумп при зустрічі з китайським товаріщьом, обовязково буде вимагати в нього ,щоби той ,надавив на руСского,щоби він не дуркував,а пішов на реальні перемовини з прєкращєеієм наступу та вогню...)
19.01.2025 12:14 Ответить
 
 