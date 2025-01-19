Предоставление Украине современного оружия принесет стойкий мир и Нобелевскую премию Трампу, - Atlantic Council
Если новая администрация США хочет максимизировать свои шансы на успешные и быстрые переговоры, она должна усилить давление на РФ и продолжить предоставление Украине помощи.
Об этом пишет аналитический центр Atlantic Council, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Вашингтонский аналитический центр Atlantic Council опубликовал "Восемь больших идей для второй администрации Трампа", в том числе и относительно возможных путей урегулирования российско-украинской войны.
Так, экс-посол США в Украине и аналитик Атлантического совета Джон Хербст считает, что Трамп должен продолжить предоставление Украине помощи от США.
"Это может быть заем, но он должен включать современное оружие - конечно, армейские тактические ракетные системы большей дальности (ATACMS) и истребители F-16, но, возможно - больше", - говорит Хербст.
По словам дипломата, это будет гарантировать понимание диктатором РФ Владимиром Путиным, что продолжение его агрессии "не приведет к захвату дополнительных территорий".
Кроме этого, по мнению Хербста, такой подход поможет создать устойчивый мир и "мог бы принести Трампу Нобелевскую премию мира".
Ранее сообщалось, что Трамп пытается переложить на страны ЕС обязанность предоставлять Украине военную помощь для борьбы с вторжением РФ. Таким образом он хочет уменьшить расходы Вашингтона на помощь Украине в военной сфере.
Перед ким від ганьби не відмитися? ))
Ну а Януковича з Трампом порівнювати, то це взагалі вершина вершин))
ну... в Україні є як бачиш великий вибір
на росії можна вибрати лише дірєктора кооператіва озеро
а в білорусі - дояра
А вже кому вручати, то справа другорядна
Он Обамі вручили просто за фактом, що перший раз чорний виграв вибори
Якщо за Трампа за перший же рік завершиться війна плюс вщухне з Ізраїлем та Іраном напруження, то цілком справедливо буде
Трамп пихатий та дурний, але сцикливий - здрисне перед путькою.
Це тільки Дід міг вправлятись з тим божевільним буйлом, повільно затягуючи зашморг.
На жаль, все тільки починається :
буйло не відступить від України та має ЯО, а трампон слабкий та сцикливий
який курс його тампона ?
а чому беруть ну це як другий раз за Трампа проголосувати тільки у листопаді було в бюлетені а цього разу голосують грошима
Тут проблема в тому, що кацапляндія скотилася до рівня бантустану з ядерними ракетами і з точки зору якоїсь геополітики, технологій, розвитку вже мало кого цікавить. Що вона може запропонувати? А Трамп до всього підходить із практичної точки зору
У цьому і вся проблема мирного плану Трампа, що він просто поки що не розуміє, що можна з кацапів узяти
Так надавали ж ATACMS.Авіацію вже не дістають ці ракети.Потрібно багато AGM-158,ті що на 900 км,або Томагавк.Та й авіації потрібно багато .
- Якщо ми будемо виганяти росію з України надто швидко - то путін застосує ядерну зброю. І це та стратегічна перспектива, з якою нам доведеться працювати, - Байден.
І далі:
Літо 2022 року. Держсекретар Ентоні Блінкен вмовляє Байдена почати навчання українських пілотів на винищувачах, бо цього вимагає Конгрес. У Конгресі, де розуміють, що війни виграє авіація (якої в України майже немає), подають законопроект про виділення $100 млн на навчання українських пілотів.
Байден: - Це не потрібно, бо в України все одно немає літаків.
Блінкен: - Давайте їм пізніше потім дамо літаки.
Байден: - Навіщо їм давати літаки, якщо в них немає пілотів, які будуть ними керувати.
Блінкен (сміється): - Ну так на той час, поки ми їм дамо літаки, вже встигнемо й підготувати пілотів.
Байден (теж сміється): - Цього не буде, бо цього не буде ніколи.
Цитати з книги Боба Вудворда «Війна».
І в результаті ми не маємо ні літаків, ні Тomahawkів, ні іншого ********* озброєння.
Прочитай в оригіналі книжку Боба Вудворда «Війна» і все зрозумієш.
На новий виток захотілося?
Він ще до Білого дому не дійшов, а вже створив фінансову піраміду, почав холодну війну з Гренландією та анексував Канаду. Він же ж «геній» хайпу та генератор ідіотських ідей. Треба дати йому премію, може тоді його ЧСВ заспокоїться і він почне рятувати світ від кацапськоі чуми. Може і про нас згадає.
Ти спочатку хоч щось почни робити, а про Нобелівку потім!
Потім!