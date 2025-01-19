РУС
Предоставление Украине современного оружия принесет стойкий мир и Нобелевскую премию Трампу, - Atlantic Council

Атлантична рада вважає, що Трамп має продовжувати допомогу Україні

Если новая администрация США хочет максимизировать свои шансы на успешные и быстрые переговоры, она должна усилить давление на РФ и продолжить предоставление Украине помощи.

Об этом пишет аналитический центр Atlantic Council, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Вашингтонский аналитический центр Atlantic Council опубликовал "Восемь больших идей для второй администрации Трампа", в том числе и относительно возможных путей урегулирования российско-украинской войны.

Так, экс-посол США в Украине и аналитик Атлантического совета Джон Хербст считает, что Трамп должен продолжить предоставление Украине помощи от США.

"Это может быть заем, но он должен включать современное оружие - конечно, армейские тактические ракетные системы большей дальности (ATACMS) и истребители F-16, но, возможно - больше", - говорит Хербст.

Читайте: Белый дом может изменить подходы к украинскому вопросу после выборов в США, - экс-посол США Хербст

По словам дипломата, это будет гарантировать понимание диктатором РФ Владимиром Путиным, что продолжение его агрессии "не приведет к захвату дополнительных территорий".

Кроме этого, по мнению Хербста, такой подход поможет создать устойчивый мир и "мог бы принести Трампу Нобелевскую премию мира".

Ранее сообщалось, что Трамп пытается переложить на страны ЕС обязанность предоставлять Украине военную помощь для борьбы с вторжением РФ. Таким образом он хочет уменьшить расходы Вашингтона на помощь Украине в военной сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа ждут достижения мирного соглашения относительно войны в Украине за "несколько месяцев", - Reuters

оружие (10406) США (27763) Хербст Джон (126) Трамп Дональд (6465) война в Украине (5794)
+17
Світ збожеволів - нобелівку чуваку на якого 30+ кримінальних справ і який вічно шось там з проституками ділить
19.01.2025 02:04
+11
В Гербста правильна риторика, бо нарцисів на кшталт Трампа привертає і захоплює все блискуче і яскраве.
19.01.2025 02:49
+9
Нобелівська премія миру - це більше такий символізм, щоб звернути увагу громадськості на якусь проблемну сферу або виділити щось.
А вже кому вручати, то справа другорядна
Он Обамі вручили просто за фактом, що перший раз чорний виграв вибори

Якщо за Трампа за перший же рік завершиться війна плюс вщухне з Ізраїлем та Іраном напруження, то цілком справедливо буде
19.01.2025 03:00
Не 30!, а 91 (девяносто одне) кримінальне звинувачення. За одне вже засуджений чотири дні тому назад. Трамп перший в історії США засуджений кримінальний злочинець, покарання якого відтерміновано в звязку в тим що його він виграв вибори і став Президентом США. Це ганьба від якої американцям ніколи не відмитися...
19.01.2025 02:36
p.s. Навіть у Януковича на момент зайняття посади покарання було відбуте, а судимість погашена...
19.01.2025 02:38
Це ганьба від якої американцям ніколи не відмитися... Навіть у Януковича на момент зайняття посади покарання було відбуте, а судимість погашена...
=========

Перед ким від ганьби не відмитися? ))

Ну а Януковича з Трампом порівнювати, то це взагалі вершина вершин))
19.01.2025 03:27
Стидаюся запитати: чим же Шапкокрад принципово відрізняється від Трумпа?
19.01.2025 04:33
"Crime has no colour".
19.01.2025 04:46
Кучму та Кравчука, я так розумію ти в список не включив?
ну... в Україні є як бачиш великий вибір
на росії можна вибрати лише дірєктора кооператіва озеро
а в білорусі - дояра
19.01.2025 12:22
хєробєлєвку трампон одержить, війна НЕ закінчиться !

.
19.01.2025 02:46
Нобелівська премія миру - це більше такий символізм, щоб звернути увагу громадськості на якусь проблемну сферу або виділити щось.
А вже кому вручати, то справа другорядна
Он Обамі вручили просто за фактом, що перший раз чорний виграв вибори

Якщо за Трампа за перший же рік завершиться війна плюс вщухне з Ізраїлем та Іраном напруження, то цілком справедливо буде
19.01.2025 03:00
Або за кількість відкритих кримінальних справ Нобєлєвку
19.01.2025 03:19
не заздри, від проституток користь
19.01.2025 05:57
Навіщо йому та Нобелівка? Той лям баксів нещасний. Трамп вчора на одноіменній, кріпто монеті $ТРАМП підняв 8 ярдів вічнозелених за 24 години. За сутки Карл. Це вам не копійки на асфальті тирити.
19.01.2025 08:46
навішайте більше локшини рудому дурню , так може Першинги дасть .
19.01.2025 02:26
Не дасть !

Трамп пихатий та дурний, але сцикливий - здрисне перед путькою.
Це тільки Дід міг вправлятись з тим божевільним буйлом, повільно затягуючи зашморг.

На жаль, все тільки починається :
буйло не відступить від України та має ЯО, а трампон слабкий та сцикливий
19.01.2025 02:44
дід забуває ширинку зашморгнути ,він не розумів де знаходився . ну прилетить дві ракети з ЯЗ що вони зроблять Україні ? тільки Китай цього не дозволить .
19.01.2025 03:05
Дурень, не дурень..., а за один день зробив себе криптомільярдером...
19.01.2025 02:46
зробить криптобанкрутом !
19.01.2025 02:58
В Гербста правильна риторика, бо нарцисів на кшталт Трампа привертає і захоплює все блискуче і яскраве.
19.01.2025 02:49
що всі вже кинулися купувати криптотрампони ?

який курс його тампона ?

.
19.01.2025 02:50
зранку був $32 зеленої тисячи не вистачить 😬
а чому беруть ну це як другий раз за Трампа проголосувати тільки у листопаді було в бюлетені а цього разу голосують грошима
19.01.2025 03:20
"... стійкий мир..." Нехай запропонує маскалям Аляску.
19.01.2025 02:57
Трампу оте Atlantic Council - що зайцю стопсигнал. Він, виявляється останнім часом взагалі нічого не читає, всі рішення приймає з голосу за власним уподобанням.
19.01.2025 03:02
Трамп уже позначив, що буде робити - це тиснути санкціями щодо нафти, тим паче збирається наростити видобуток своєї.
Тут проблема в тому, що кацапляндія скотилася до рівня бантустану з ядерними ракетами і з точки зору якоїсь геополітики, технологій, розвитку вже мало кого цікавить. Що вона може запропонувати? А Трамп до всього підходить із практичної точки зору

У цьому і вся проблема мирного плану Трампа, що він просто поки що не розуміє, що можна з кацапів узяти
19.01.2025 03:10
хз що з кацарилих можна Трампу взяти 😕може невтручання у війну з китаєм?
19.01.2025 03:26
Трамп збирається воювати з Китаєм? ) Такої херні я навіть на кацапських каналах не зустрічав)
19.01.2025 03:29
не вигадувайте, де я казав що він збирається? просто конфлікт і навіть збройний можливий
19.01.2025 03:32
У цьому світі все можливо. Може й інопланетяни нападуть або день трифідів настане. Я про реальні мотиви і дії
19.01.2025 03:40
Це може бути позика, але вона повинна включати ******* зброю - звичайно, армійські тактичні ракетні системи більшої дальності (ATACMS) і винищувачі F-16, але, можливо - більше" Джерело: https://censor.net/ua/n3531033

Так надавали ж ATACMS.Авіацію вже не дістають ці ракети.Потрібно багато AGM-158,ті що на 900 км,або Томагавк.Та й авіації потрібно багато .
19.01.2025 03:10
УКРАИНЦАМ НЕОБХОДИМО ВСЁ ЗАБРАТЬ У КОРРУПЦИОНЕРОВ И ВЕРНУТЬ ВКЛАДЫ СССР УКРАИНСКИХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК !!!
19.01.2025 05:32
«Питання в тому, що таке кінець війни? Для нас же ж це одне, а для Трампа - це деескалація. А після деескалації є ризик в тому, що Трамп втратить інтерес до цього і скаже: я ж досяг своєї мети, я ж сказав, що ми припинимо активні бойові дії. А там розбирайтеся, як хочете. Ну, звичайно, це спрощення, але щось на кшталт такого може бути. Пауза і завершення війни - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці».
19.01.2025 05:32
А ПОТОМ МЫ СКИНЕМСЯ НА ВСЁ ЧТО НАМ УГОДНО !)
19.01.2025 05:33
Не вийде з тебе Цицерона.
19.01.2025 10:57
Хай дає зброю, від рашистської чуми світ має здихатись
19.01.2025 06:02
Момент, коли можна було за допомогою виключно зброї здихатись від рашистів на території України минув ще десь в 22-23 роках, коли у нас була перевага у вмотивованих людях. Станом на зараз більше зброї - це в кращому випадку зупинка наступу рашки через зниження її можливостей, а про ніяке вигнання рашистської чуми навіть не йдеться, так як люди, які залишились швидше до вас в Америку через Тису і Океан перепливуть, ніж захочуть щось відвоювати.
19.01.2025 07:05
не транслюй рашистські наративи
19.01.2025 08:01
Приїдь в Україну і подивись сам на ситуацію, а то із за океану картинка може бути трішки розмита.
19.01.2025 09:50
неуч, я в Україні і бачу весь пзц що відбувається, ненадання нам зброї - це мрія рашиста
19.01.2025 09:55
У тебе прапор США, саме тому і написав. Якщо це Старлінк - тоді питань 0. Стосовно зброї, то чим більше її нам нададуть - тим прекрасніше, бо це аксіома. Але того впливу, який ця зброя могла зробити у 22-23 роках при тій кількості вмотивованих людей вже не буде. Тоді був шанс розгромити рашку і відновити цілісність, тепер тільки стримати, от в цьому суть коментаря. Звісно якщо її нададуть буде ще хєровіше, тому зброя потрібна і багато.
19.01.2025 10:04
В останньому реченні помилка: «Звісно, якщо її НЕ нададуть»
19.01.2025 10:06
і до чого твоя писанина про "22-23", ти ще "будапештську х....ню" згадай, за вікном 2025 рік. і надія тільки на зброю, сьогодні, завтра, в майбутньому і багато
19.01.2025 10:16
Random User правий, цією зброєю вже майже нікому воювати.

- Якщо ми будемо виганяти росію з України надто швидко - то путін застосує ядерну зброю. І це та стратегічна перспектива, з якою нам доведеться працювати, - Байден.

І далі:

Літо 2022 року. Держсекретар Ентоні Блінкен вмовляє Байдена почати навчання українських пілотів на винищувачах, бо цього вимагає Конгрес. У Конгресі, де розуміють, що війни виграє авіація (якої в України майже немає), подають законопроект про виділення $100 млн на навчання українських пілотів.

Байден: - Це не потрібно, бо в України все одно немає літаків.
Блінкен: - Давайте їм пізніше потім дамо літаки.
Байден: - Навіщо їм давати літаки, якщо в них немає пілотів, які будуть ними керувати.
Блінкен (сміється): - Ну так на той час, поки ми їм дамо літаки, вже встигнемо й підготувати пілотів.
Байден (теж сміється): - Цього не буде, бо цього не буде ніколи.

Цитати з книги Боба Вудворда «Війна».
19.01.2025 11:09
ще один розконсервувався , не буде по вашому, Україна отримає зброю і душитиме рашистську потвору
19.01.2025 12:13
Не буде по-твоєму, лайно войовниче. Їдь в Україну і воюй сам. Заїбали вже закордонні воїни.
19.01.2025 12:38
поки не зрозуміло, ти рашистський агент чи звичайний ухилянт
19.01.2025 18:34
Повторюю - або повертайся в Україну і воюй, або завали їбало. Петляти не вдасться.
19.01.2025 20:50
петляй здавайся, а куди то залежить що накоїв
20.01.2025 05:15
Ти маєш на увазі діда Байдена і не віриш його словам? Це не мої слова, я українець і з Бідоном не знайомий. Він з першого дня війни просував тезу: Україна повинна виграти, а расія не програти.
І в результаті ми не маємо ні літаків, ні Тomahawkів, ні іншого ********* озброєння.
Прочитай в оригіналі книжку Боба Вудворда «Війна» і все зрозумієш.
19.01.2025 17:20
не видумуй маячню, читай уважно коментар
19.01.2025 18:32
Не могут - научим. Не хотят - заставим!
19.01.2025 09:16
Бачили скільки СЗЧ? Щось не сильно заставляється.
19.01.2025 09:51
Надо перестать заниматься чистоплюйством, ставить заградотряды и организовывать штрафбаты.
19.01.2025 13:12
Був вже кісінджер лауреам, коли америкоси здали В'єтнам червоним вилупкам.
На новий виток захотілося?
19.01.2025 07:51
Нобелевка это где-то 200 000$. Я думаю, что Трамп не может на это не клюнуть.
19.01.2025 09:14
Я б цю Нобелівську рудику вже зараз дала, авансом. Бо через рік він вже такого нафуєвертить, що світу мало не здасться.
Він ще до Білого дому не дійшов, а вже створив фінансову піраміду, почав холодну війну з Гренландією та анексував Канаду. Він же ж «геній» хайпу та генератор ідіотських ідей. Треба дати йому премію, може тоді його ЧСВ заспокоїться і він почне рятувати світ від кацапськоі чуми. Може і про нас згадає.
19.01.2025 10:37
*****!
Ти спочатку хоч щось почни робити, а про Нобелівку потім!
Потім!
19.01.2025 12:59
Влажные мечты с украинского берега.- Дураки думкой богатеют. Администрация Трампа не будет этого делать. Им хватило понять за 3 года, что помощь Украине это бесполезная трата денег. И главное консолидация глобального Юга вокруг России и Китая. Они пойдут противоположным путём. Договорятся и с Россией, и с Китаем на разделе сфер влияния на данном историческом этапе.
19.01.2025 22:39
 
 