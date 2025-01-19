Предоставление Украине современного оружия принесет стойкий мир и Нобелевскую премию Трампу, - Atlantic Council

Если новая администрация США хочет максимизировать свои шансы на успешные и быстрые переговоры, она должна усилить давление на РФ и продолжить предоставление Украине помощи.

Об этом пишет аналитический центр Atlantic Council, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Вашингтонский аналитический центр Atlantic Council опубликовал "Восемь больших идей для второй администрации Трампа", в том числе и относительно возможных путей урегулирования российско-украинской войны.

Так, экс-посол США в Украине и аналитик Атлантического совета Джон Хербст считает, что Трамп должен продолжить предоставление Украине помощи от США.

"Это может быть заем, но он должен включать современное оружие - конечно, армейские тактические ракетные системы большей дальности (ATACMS) и истребители F-16, но, возможно - больше", - говорит Хербст.

По словам дипломата, это будет гарантировать понимание диктатором РФ Владимиром Путиным, что продолжение его агрессии "не приведет к захвату дополнительных территорий".

Кроме этого, по мнению Хербста, такой подход поможет создать устойчивый мир и "мог бы принести Трампу Нобелевскую премию мира".

Ранее сообщалось, что Трамп пытается переложить на страны ЕС обязанность предоставлять Украине военную помощь для борьбы с вторжением РФ. Таким образом он хочет уменьшить расходы Вашингтона на помощь Украине в военной сфере.

