У Трампа ждут достижения мирного соглашения относительно войны в Украине за "несколько месяцев", - Reuters
Мирное соглашение по урегулированию полномасштабной войны РФ против Украины может быть достигнуто "в ближайшие месяцы".
Об этом Reuters сказали два анонимных советника избранного президента США Дональда Трампа, которые обсуждали с ним этот вопрос, передает Цензор.НЕТ.
Они признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут несколько месяцев, а то и больше, что стало резкой проверкой реальности самого большого внешнеполитического обещания Трампа - заключить мирное соглашение в первый же день пребывания в Белом доме.
Анонимные советники назвали его обещания сочетанием "предвыборной болтовни", "непонимания неразрешимости конфликта" и времени, необходимого для формирования новой администрации.
Как пишет агентство, эти оценки совпадают с заявлением кандидата в спецпредставители по Украине Кита Келлога о том, что он хочет найти решение полномасштабной войны в Украине в течение 100 дней после инаугурации Трампа.
Но даже увеличенный Келлоггом срок был "слишком оптимистичным", - сказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине, который сейчас работает в аналитическом центре Атлантический совет в Вашингтоне.
"Чтобы это сработало, Трамп должен убедить Путина, что у неуступчивости есть обратная сторона", - добавил Хербст.
Як відомо, "кілька місяців" = 24 год.
Далі тягнути немає куди - йому піде на 8-й десяток і може склєїти ласти...
воно звісно так, та не зовсім так. Тому шо коли дурникам розповідають про перемир'я і припинення вогню то забувають пояснити що для того все одно потрібно буде спершу зупинити і вимотати рашк. І скільки на це піде часу ніхто не знає.
Але звісно барани будуть бігати і бекати "скоро перемир'я, ховаймося від ТЦК і буде перемога".
Ось тільки різниця в тому що рашка не Усик і після викидання рушника на ринг тебе чекатиме не гонорар на мільйони доларів за друге місце, а добивання ногами на канвасі. В найкращому випадку - з тебе знімуть боксерські рукавички, вдягнуть кайданки і доб'ють без камер вже у роздягальні.
А 155 бригада це взагалі ніякий не приклад виснаження, а приклад фігового комплектування. Нам потрібна якісна мобілізація. яка дасть нам шанс дотиснути війська рф до рівня втрати можливості вести наступ.
Зверни увагу - мова не йде про відбиття всіх наших земель - бо це потребуватиме значно більших ресурсів ніж нам зараз можуть надати ЄС та США і іншого рівня політичної підтримки.
Але втримати те що ми ще маємо - ми маємо всі шанси. Інакше нас чекає приниження і розгром. Спочатку політичний а потім і військовий.
А как диСал, как диСал!
Отак і живуть пі*даболи - варнякає все, що заманеться, а коли приходить час відповідати - вони роблять тупу рожу а-ля "а я тут прі чом?".
Таке враження, що не просто світ зходить з глузду, а хтось цілеспрямовано знищує всю цивілізацію, бо залишаться тільки раби-мавпи, яким "акакаяРазніца" і "хочПаржом".
Я думаю - саме час шось прокоментувати.