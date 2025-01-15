РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5793 посетителя онлайн
Новости
2 978 24

У Трампа ждут достижения мирного соглашения относительно войны в Украине за "несколько месяцев", - Reuters

Радники Трампа очікують, що мирна угода щодо війни в Україні буде досягнута за кілька місяців

Мирное соглашение по урегулированию полномасштабной войны РФ против Украины может быть достигнуто "в ближайшие месяцы".

Об этом Reuters сказали два анонимных советника избранного президента США Дональда Трампа, которые обсуждали с ним этот вопрос, передает Цензор.НЕТ.

Они признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут несколько месяцев, а то и больше, что стало резкой проверкой реальности самого большого внешнеполитического обещания Трампа - заключить мирное соглашение в первый же день пребывания в Белом доме.

Анонимные советники назвали его обещания сочетанием "предвыборной болтовни", "непонимания неразрешимости конфликта" и времени, необходимого для формирования новой администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят как можно более выгодного решения войны для Украины, но конфликт необходимо закончить, - будущий глава Пентагона Хэгсет

Как пишет агентство, эти оценки совпадают с заявлением кандидата в спецпредставители по Украине Кита Келлога о том, что он хочет найти решение полномасштабной войны в Украине в течение 100 дней после инаугурации Трампа.

Но даже увеличенный Келлоггом срок был "слишком оптимистичным", - сказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине, который сейчас работает в аналитическом центре Атлантический совет в Вашингтоне.

"Чтобы это сработало, Трамп должен убедить Путина, что у неуступчивости есть обратная сторона", - добавил Хербст.

Также читайте: Трамп не будет давить на Украину по поводу преждевременных переговоров с РФ, - Bloomberg

Автор: 

Трамп Дональд (6342) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
10-15 місяців це теж кілька
показать весь комментарий
15.01.2025 13:20 Ответить
+3
Шо на це скажуть всі ті, хто топив за Трампа і бігав по форуму з "закінчу війну за 24 години"?
Я думаю - саме час шось прокоментувати.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:34 Ответить
+1
У Трампа чекають на досягнення мирної угоди щодо війни в Україні за "кілька місяців"

Як відомо, "кілька місяців" = 24 год.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Трампа чекають на досягнення мирної угоди щодо війни в Україні за "кілька місяців"

Як відомо, "кілька місяців" = 24 год.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:18 Ответить
Цікаво а як собі Трамп уявляє ,,перемир'я,, коли путін і не думає про виконання своїх обіцянок про припинення обстрілів території України і СВО. Путн накаже щось підписати і тут же забуде що він підписав і почне СВО знову
показать весь комментарий
15.01.2025 15:03 Ответить
Аноніми впевнені шо передвиборча балаканина не переиде в післявиборчу?
показать весь комментарий
15.01.2025 13:19 Ответить
10-15 місяців це теж кілька
показать весь комментарий
15.01.2025 13:20 Ответить
Технічно кажучі "кілька місяців" це все, шо більше одного.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:33 Ответить
У Трампа чекають. Узеленскіх теж чекають. Один Пуйло діє.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:24 Ответить
Вангую, що це відбудеться 14 червня 2025 р. - в день народження Дональда!
Далі тягнути немає куди - йому піде на 8-й десяток і може склєїти ласти...
показать весь комментарий
15.01.2025 13:26 Ответить
Новина з нічого. Досить вже чекати на скоре перемир'я- його не буде з об'єктивних причин.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:27 Ответить
Не буде скорого перемир"я то буде скора капітуляція. Фронт уже сиплеться, масове СЗЧ, тцкуни догрібають останніх бідняків, а мобілізація 18 річних тільки посилить ненависть та протидію населення по відношенню до влади. Трамп обіцяв закінчити війну і він її закінчить для американських платників податків припинивши надавати допомогу, а вину звалить на зеленого, який потужно та незламно чіпляється за владу. Великої допомоги від ЄС також чекати не варто поки там банкують фіцо з орбаном . Як сказав один притомний експерт для України є тільки два варіанта закінчення війни : з вазеліном -перемир"я за посередництва Трама, збереження частини території,населення і допомоги і без вазеліна - повна капітуляція через відсутність зброї і фінансів.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:51 Ответить
"з вазеліном -перемир"я за посередництва Трама, збереження частини території,населення і допомоги і без вазеліна - повна капітуляція через відсутність зброї і фінансів"

воно звісно так, та не зовсім так. Тому шо коли дурникам розповідають про перемир'я і припинення вогню то забувають пояснити що для того все одно потрібно буде спершу зупинити і вимотати рашк. І скільки на це піде часу ніхто не знає.
Але звісно барани будуть бігати і бекати "скоро перемир'я, ховаймося від ТЦК і буде перемога".
показать весь комментарий
15.01.2025 14:15 Ответить
"Зупинити і вимотати рашку" - потужний і надійний план, з таким планом будь -хто з нас може вийти на бій з Усиком. Питання тільки чим "мотати" будете якщо трамп обріже допомогу зброєю, а в ЄС фіцоорбани заблокують фінансування ? Маршал Маннергейм колись сказав, що мир потрібно заключати коли армія ще здатна битися, а українська армія вже на межі виснаження і приклад 155 бригади тому свідчення. Так звані "барани" вже не хочуть помирати за статки слуг народу і землю більшість якої належить іноземним агрохолдингам.
показать весь комментарий
15.01.2025 15:08 Ответить
Коли зможеш вистояти 3 раунди проти Усика, періодично наносячи йому удари і виграти хоча б 1 раунд з цих трьох - я повірю в те що твоя перемога над ним можлива.
Ось тільки різниця в тому що рашка не Усик і після викидання рушника на ринг тебе чекатиме не гонорар на мільйони доларів за друге місце, а добивання ногами на канвасі. В найкращому випадку - з тебе знімуть боксерські рукавички, вдягнуть кайданки і доб'ють без камер вже у роздягальні.
А 155 бригада це взагалі ніякий не приклад виснаження, а приклад фігового комплектування. Нам потрібна якісна мобілізація. яка дасть нам шанс дотиснути війська рф до рівня втрати можливості вести наступ.
Зверни увагу - мова не йде про відбиття всіх наших земель - бо це потребуватиме значно більших ресурсів ніж нам зараз можуть надати ЄС та США і іншого рівня політичної підтримки.
Але втримати те що ми ще маємо - ми маємо всі шанси. Інакше нас чекає приниження і розгром. Спочатку політичний а потім і військовий.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:59 Ответить
От коли після капітуляції маскалі почнуть гребсти всіх ждунів на фронт ви пожалкуєте що не пішли в окопи самі
показать весь комментарий
15.01.2025 15:05 Ответить
На який фронт, проти кого ?
показать весь комментарий
15.01.2025 15:17 Ответить
Сподіватимемося на позитивний результат.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:31 Ответить
"Шо ш ти фраєр здал назад?"
А как диСал, как диСал!
Отак і живуть пі*даболи - варнякає все, що заманеться, а коли приходить час відповідати - вони роблять тупу рожу а-ля "а я тут прі чом?".
Таке враження, що не просто світ зходить з глузду, а хтось цілеспрямовано знищує всю цивілізацію, бо залишаться тільки раби-мавпи, яким "акакаяРазніца" і "хочПаржом".
показать весь комментарий
15.01.2025 13:32 Ответить
Шо на це скажуть всі ті, хто топив за Трампа і бігав по форуму з "закінчу війну за 24 години"?
Я думаю - саме час шось прокоментувати.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:34 Ответить
Так звучить наче свиню продати і вдарити по рукам. Трамп живе ще в 18 столітті коли людей за людей на рахували. І в кого револьвер той хазяїн рабів. А границя там де ковбой шапку кинув і висцявся на кактус.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:57 Ответить
а кілька це скільки ??? бо тут один вже обіцяв АТО по бистряку закінчити
показать весь комментарий
15.01.2025 14:55 Ответить
Можна було АТО і швидко закінчити. Але потрібно було діяти за німецьким сценарієм а не панькатися із сепаратистами. Ніяких судів арештів . Упіймали сепара і тут же розстріляли. Полізли бабульки танки ЗСУ зупиняти . Дати газу і давити це бидло
показать весь комментарий
15.01.2025 15:14 Ответить
згоден. тільки я не про те. я про шоколадного.
показать весь комментарий
15.01.2025 16:09 Ответить
Пиз...ти не мішки тягати...
показать весь комментарий
15.01.2025 15:26 Ответить
Граничний термін і дата заморозки це Пасха-якщо ні то тоді вже війна до кінця і перемоги одної з сторін,але з неминучим зменшенням допомоги заходу,з орешніками та нашими Громами,виносом всієї енергетики остаточно,з повноціннною мобілізацією московитів і з всіми наслідками цього. Тому і московити і ми не бажаемо входити на іншу ступінь войни по суті тотальної-тому і будуть ці перемовини
показать весь комментарий
15.01.2025 15:29 Ответить
Може знайдеться якась розумна людина, яка пояснить Трампу - що таке *****, щоб він зрозумів нарешті, що не буде ніяких перемир'я та угод Плєшиве цю війну починало не для того, щоб зупинитись на півдорозі. Він її починав для знищення України та українців, а далі розвал НАТО та повернення савєцкава саюза та усіх колишніх назад у стойло.
показать весь комментарий
15.01.2025 15:49 Ответить
 
 