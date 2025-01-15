У Трампа ждут достижения мирного соглашения относительно войны в Украине за "несколько месяцев", - Reuters

Мирное соглашение по урегулированию полномасштабной войны РФ против Украины может быть достигнуто "в ближайшие месяцы".

Об этом Reuters сказали два анонимных советника избранного президента США Дональда Трампа, которые обсуждали с ним этот вопрос, передает Цензор.НЕТ.

Они признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут несколько месяцев, а то и больше, что стало резкой проверкой реальности самого большого внешнеполитического обещания Трампа - заключить мирное соглашение в первый же день пребывания в Белом доме.

Анонимные советники назвали его обещания сочетанием "предвыборной болтовни", "непонимания неразрешимости конфликта" и времени, необходимого для формирования новой администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят как можно более выгодного решения войны для Украины, но конфликт необходимо закончить, - будущий глава Пентагона Хэгсет

Как пишет агентство, эти оценки совпадают с заявлением кандидата в спецпредставители по Украине Кита Келлога о том, что он хочет найти решение полномасштабной войны в Украине в течение 100 дней после инаугурации Трампа.

Но даже увеличенный Келлоггом срок был "слишком оптимистичным", - сказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине, который сейчас работает в аналитическом центре Атлантический совет в Вашингтоне.

"Чтобы это сработало, Трамп должен убедить Путина, что у неуступчивости есть обратная сторона", - добавил Хербст.

Также читайте: Трамп не будет давить на Украину по поводу преждевременных переговоров с РФ, - Bloomberg