Трамп не будет давить на Украину по поводу преждевременных переговоров с РФ, - Bloomberg

Европейские союзники Украины выражают сдержанный оптимизм относительно того, что Дональд Трамп, который готовится к возвращению в Белый дом, не будет оказывать давления на Киев с требованием быстрых переговоров с Москвой.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, такая позиция сформировалась после серии закрытых встреч с членами команды Трампа.

Чиновники со стороны ЕС считают, что администрация Трампа может стремиться помочь Украине укрепить свои позиции на поле боя перед потенциальными переговорами. Однако они отмечают непредсказуемость решений Трампа, известного своими внезапными изменениями курса.

По информации издания, команда Трампа учитывает риски, которые может принести поспешная сделка с Россией, включая возможное усиление Китая и повторение провала, подобного хаотичному выводу войск из Афганистана при администрации Джо Байдена.

Европейские союзники настаивают, что прекращение боевых действий должно быть достигнуто на условиях, предусматривающих гарантии безопасности для Украины. Однако будущее членство Украины в НАТО, по мнению многих европейских чиновников, остается маловероятным в случае победы Трампа.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что укрепление позиций Киева на поле боя является ключом к принуждению России начать переговоры.

"Единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров - это создать для нее сложную ситуацию. У Трампа есть возможность использовать как дипломатию, так и сдерживание, и я ожидаю, что так будет и на этот раз", - отмечает Мелони.

По словам источников, Трамп демонстрирует заинтересованность в достижении долговременного урегулирования, хотя одновременно выражает стремление к поддержанию каналов коммуникации с Кремлем.

Недавно стало известно, что Швейцария готова принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.

