Трамп не будет давить на Украину по поводу преждевременных переговоров с РФ, - Bloomberg

ЄС побоюється, що Трамп проведе мирні переговори щодо України без їхньої участі

Европейские союзники Украины выражают сдержанный оптимизм относительно того, что Дональд Трамп, который готовится к возвращению в Белый дом, не будет оказывать давления на Киев с требованием быстрых переговоров с Москвой.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такая позиция сформировалась после серии закрытых встреч с членами команды Трампа.

Чиновники со стороны ЕС считают, что администрация Трампа может стремиться помочь Украине укрепить свои позиции на поле боя перед потенциальными переговорами. Однако они отмечают непредсказуемость решений Трампа, известного своими внезапными изменениями курса.

По информации издания, команда Трампа учитывает риски, которые может принести поспешная сделка с Россией, включая возможное усиление Китая и повторение провала, подобного хаотичному выводу войск из Афганистана при администрации Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп намерен встретиться с Путиным "как можно скорее" после инаугурации

Европейские союзники настаивают, что прекращение боевых действий должно быть достигнуто на условиях, предусматривающих гарантии безопасности для Украины. Однако будущее членство Украины в НАТО, по мнению многих европейских чиновников, остается маловероятным в случае победы Трампа.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что укрепление позиций Киева на поле боя является ключом к принуждению России начать переговоры.

"Единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров - это создать для нее сложную ситуацию. У Трампа есть возможность использовать как дипломатию, так и сдерживание, и я ожидаю, что так будет и на этот раз", - отмечает Мелони.

По словам источников, Трамп демонстрирует заинтересованность в достижении долговременного урегулирования, хотя одновременно выражает стремление к поддержанию каналов коммуникации с Кремлем.

Недавно стало известно, что Швейцария готова принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна стать членом НАТО, но сейчас следует сосредоточиться на усилении переговорной позиции Киева, - Рютте

+4
не хвилюйтесь у нас оманська гнида є..вона натисне
14.01.2025 11:20 Ответить
+2
Трамп не тиснутиме на Україну

Бо він дуже тактовний та милосердий!
(сякається розчулено)
14.01.2025 11:30 Ответить
+1
То малось на увазі посередині України - по Дніпру.
14.01.2025 11:52 Ответить
Звісно
Бо в нас є аес.
14.01.2025 11:20 Ответить
хочу в Німеччину за 6 годин.
14.01.2025 11:33 Ответить
Тепер на заході житло дороге, тре було у 2014 думати як я.
14.01.2025 12:07 Ответить
не хвилюйтесь у нас оманська гнида є..вона натисне
14.01.2025 11:20 Ответить
Трамп не тиснутиме на Україну

Бо він дуже тактовний та милосердий!
(сякається розчулено)
14.01.2025 11:30 Ответить
А що, Україна все-таки має надівю на Трампа, що він натисне на кацапів? А якже вибір у 2019 році, який кричав, що закінчить війну, "сойдьотся посмерединє"? До середини дійшов, а війну не закінчив. То з його логіки і риторики з 2019 року він на ній наживається?
14.01.2025 11:37 Ответить
То малось на увазі посередині України - по Дніпру.
14.01.2025 11:52 Ответить
Він нічого не казав про "сойдьотся посмерединє", ви обидва киздіте
14.01.2025 12:14 Ответить
Відкрийте ссилку і прочитайте, там ще є багато іншого чого він "неказав".https://www.pravda.com.ua/articles/2019/08/26/7224476/
14.01.2025 12:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8
15.01.2025 10:02 Ответить
Бо з цим питанням самі Зельоні тиснуть на Трампа?
14.01.2025 13:08 Ответить
 
 