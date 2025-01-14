РУС
Трамп намерен встретиться с Путиным "как можно скорее" после инаугурации

Трамп та Путін можуть зустрітися у 2025 році

Дональд Трамп, который 20 января займет пост президента США, намерен провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным "как можно скорее" после своей инаугурации.

Об этом он заявил в интервью Newsmax, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он не назвал конкретной даты встречи, которая станет первой между лидерами двух стран после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Ну, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина. Я не могу себе представить, что он в восторге от того, как все идет, потому что для него это тоже не совсем хорошо", - отметил Трамп, отвечая на вопрос о стратегии прекращения войны.

Также читайте: Швейцария может не арестовывать Путина по ордеру МКС, если тот прибудет на встречу с Трампом

"И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... вам нужно попасть в офис. Для некоторых вещей вы должны быть там", - добавил Трамп.

Недавно стало известно, что Швейцария готова принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.

путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+18
Хтось з українців чекає чогось прийнятного від цієї зустрічі?
показать весь комментарий
14.01.2025 08:00 Ответить
+18
з Гітлером ніхто не зустрічався, а тут вирішили застосувати новий підхід. Закінчиться все тим, що ці два старі пердуни потягнуть за собою в могилу сотні мільйонів людей.
показать весь комментарий
14.01.2025 08:04 Ответить
+12
Цей виступ Трампа свідчить, що Трам боїться і не бажає зустрічатися з путіним. Трамп - шоумен і знає - не так важливо, що відбувається на справді, важливо як це виглядає. Трамп починає розуміти що путін - клінічний шизофренік і зустріч з путіним нічого не дасть - не можна ідіота переконати, що він ідіот. Формально зустріч Трампа і путіна буде виглядати як шалений провал Трампа - але тільки формально - бо нічого іншого від розмов із шизофреніком путіним чекати не варто.
Чим скоріше світова спільнота усвідомить, що путін клінічний шиз - тим швидше почне вчиняти адекватно, як треба вчиняти по відношенню до хворого на всю голову, небезпечного і невиліковного клінічного буйного шизофреніка.
показать весь комментарий
14.01.2025 08:14 Ответить
Хтось з українців чекає чогось прийнятного від цієї зустрічі?
показать весь комментарий
14.01.2025 08:00 Ответить
Патлатий вислухає чергову абсурдну лекцію ***** про "України не існує" та "австрійський штаб" і підуть пити чайок.
показать весь комментарий
14.01.2025 08:12 Ответить
нормальна країна зробила би полонієвий чайок, але то не про амерів
показать весь комментарий
15.01.2025 00:08 Ответить
А шо користного нам з отой зустричи двух ******** старперів-мудаків?
показать весь комментарий
14.01.2025 08:25 Ответить
Так, дійсно користі ніякої. Але в нас тут сидить ще третій, який "какая разніца", що також нічого для українців не зробив, а навпаки, краще б він втік.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:52 Ответить
Рыжий спешит легализировать этого международного преступника и по совместительству своего шефа. Как можно было такое понавыбирать..
показать весь комментарий
14.01.2025 08:00 Ответить
з Гітлером ніхто не зустрічався, а тут вирішили застосувати новий підхід. Закінчиться все тим, що ці два старі пердуни потягнуть за собою в могилу сотні мільйонів людей.
показать весь комментарий
14.01.2025 08:04 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 08:05 Ответить
Два старих маразматика
показать весь комментарий
14.01.2025 08:09 Ответить
Ше швидше! - як зигзаг блискавки - змащении салом
показать весь комментарий
14.01.2025 08:06 Ответить
Виглядає як сходка двох злочинців. Тільки один з них урка,
показать весь комментарий
14.01.2025 08:09 Ответить
Боже,яке кончене.🤦
показать весь комментарий
14.01.2025 08:09 Ответить
Цей виступ Трампа свідчить, що Трам боїться і не бажає зустрічатися з путіним. Трамп - шоумен і знає - не так важливо, що відбувається на справді, важливо як це виглядає. Трамп починає розуміти що путін - клінічний шизофренік і зустріч з путіним нічого не дасть - не можна ідіота переконати, що він ідіот. Формально зустріч Трампа і путіна буде виглядати як шалений провал Трампа - але тільки формально - бо нічого іншого від розмов із шизофреніком путіним чекати не варто.
Чим скоріше світова спільнота усвідомить, що путін клінічний шиз - тим швидше почне вчиняти адекватно, як треба вчиняти по відношенню до хворого на всю голову, небезпечного і невиліковного клінічного буйного шизофреніка.
показать весь комментарий
14.01.2025 08:14 Ответить
це буде зустріч двох шизоідів які будуть домовляться як повернути світ у 80ті роки прошлого століття...
показать весь комментарий
14.01.2025 09:15 Ответить
Та зустрічався вже колись з Конченим, бачимо результат.
показать весь комментарий
14.01.2025 08:31 Ответить
Цього разу він хоче дати ***** повний карт-бланш.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:35 Ответить
Уявіть
Рузвельт поспішає на зустріч з гітлером
показать весь комментарий
14.01.2025 08:34 Ответить
не можу уявити що Трамп це Рузвельт, скоріше сталін. доречі я вважаю він і буде намагатися їм стать
показать весь комментарий
14.01.2025 09:33 Ответить
Трамп скоріше це Чемберлен, Далад'є і Муссоліні у одному флаконі.
Будемо сподіватися, що часи вже не ті і не можна плюнути в одну й ту ж річку двічі...
показать весь комментарий
14.01.2025 09:43 Ответить
у Трампа класичні замашки диктатора і бажання долучитись до цого клубу, будемо сподіваться що йому це не вдасться але дивлячись на реалії... втрачається оптимізм. а що до річки це однозначно!
показать весь комментарий
14.01.2025 10:11 Ответить
Можна уявити що під час другої світової війни Рузвельт дуже хотів зустрічі з Гітлером ? саме такі зустрічі легалізують світового терориста путіна ,схоже рудий дід це ніякий не політик авантюрист і невіглас.
показать весь комментарий
14.01.2025 08:43 Ответить
А ви тільки щойно це усвідомили?
показать весь комментарий
14.01.2025 09:34 Ответить
Трамп : "Куйло, приїзджай до Гааги у п"ятницю".
показать весь комментарий
14.01.2025 08:51 Ответить
хоче "прігубіть вялого"?
показать весь комментарий
14.01.2025 08:55 Ответить
Как бы мы все не о@уели после этой встречи.
показать весь комментарий
14.01.2025 08:57 Ответить
Клоуни правлять світом !
показать весь комментарий
14.01.2025 09:04 Ответить
Цікаво, а у гітлера цікавились як він у захваті чи не в захваті від війни яку той почав?
показать весь комментарий
14.01.2025 08:59 Ответить
Цю інформацію розповсюджують тільки в Україні?
показать весь комментарий
14.01.2025 09:03 Ответить
Взять все и поделить (с). Кому Гренландия с Канадой и Панамой, кому Украина... "Добрые старые времена" возвращаются.
показать весь комментарий
14.01.2025 09:04 Ответить
Зустріч планується у Ялті?
показать весь комментарий
14.01.2025 09:04 Ответить
Взагалі не розумію мети зустрічі Трампа з ******. Ну от виходить що ***** та вся кацапська пропагандистська машинерія хором стверджували що в Україні вони воюють з Америкою. Те що "Америка не прийшла" якось всіляких пропагандонів не хвилювало. Але тепер чомусь Трамп летить на так звані "мирні перемовини" до *****, чим визнає пряму участь Америки в війні в Україні. Ці два престарілих барбоса в стані деменції будуть надуватися, як кульки на ярмарку марнославства, від своєї значимості та величі приймаючи рішення які суттєво можуть вплинути на добробут людей в усьому світі. Україну, схоже, ці маразматики прагнуть "зробити разом" "подвійною жертвою" "гарантів Будапештського Меморандуму". Навіть маленькі діти здатні зрозуміти що якщо ***** в результаті агресивної війни і порушення всіх міжнародних договорів отримає "право на шматок України" від американського диктатора в обмін на перемиря, то кацапам це буде представлено як "перемога" і дуже скоро ***** та його наступники підготуються і продовжать війну. Зупинка війни зараз, коли кацапи несуть колосальні втрати, а їх економіка входить в стан біфуркації, є злочином проти людства в цілому. Ці "мирні перемовини" відкривають широкий шлях для реваншистів всіх мастей по всьому світу до війн та територіальних анексій. ... Два злочинці - один військовий, а другий аферист проти якого висуното 91 звичувачення в судах вирішують долю світу... Ось до чого довела толерастія і втрата моральних орієнтирів...
показать весь комментарий
14.01.2025 09:06 Ответить
волога мрія ідіота
показать весь комментарий
14.01.2025 09:07 Ответить
Ішо до іновгурації!!! За 24 години! Усім .....по губам!
показать весь комментарий
14.01.2025 09:13 Ответить
Рудик отримує інформацію від кремлівської пропаганди, яка дуже успішно промиває йому пристарілий мозок. Та від фокс ньюс.
Тому ми без шансів. Він зробить тільки те, що запропонує *****(хароший парєнь).
показать весь комментарий
14.01.2025 09:23 Ответить
- при поганих демократах, ізоляція пуйла було покаранням. Зустріч з президентом США - це був привілей, який треба було заслужити.

- при хороших республіканцях, пуйлові можна все: напад на сусіда, диверсії з ЄС. Нічого за це не буде, ще й рудий президент США сам проситиметься на уклін якнайшвидше (може в очко загляне).

p.s. чекаємо від трампа: я ж нє лох какой-то, мнє 78 годіков
показать весь комментарий
14.01.2025 09:28 Ответить
Малята, заспокойтеся. Усілякі заяви будь-кого з політиків - це шуми в ефірі. Ще ніхто нікуди не їде на зустрічі, але це може відбутися згодом. Живемо у часи ядерних чинників, тому перед початком бійні треба спробувати поговорити. Україна теж у цих переговорах може стати суб"єктом, заявивши про застосування своїх АЕС як стаціонарної зброї у разі загрози існуванню держави і народу. Шантаж - теж спосіб домагатися бажаного. А що нам втрачати?? Нехай увесь світ здійснює з нами переговори, бо звик поступатися тільки божевільним. Затямте : слабких жертв ніхто не поважає і не зважає на їхні волання про загибель. Ми маємо поставити Європу рачки від Уралу до Біскайської затоки ядерною загрозою. Тоді нас почують ті, хто бажає жити і процвітати. Путлєр теж ще хоче пожити.
показать весь комментарий
14.01.2025 09:29 Ответить
Як ганьба... Президент США вимолює зустріч у *****...
показать весь комментарий
14.01.2025 10:23 Ответить
Україна тут взагалі не до чого. Трампу росія потрібна як союзник проти Китаю. Торгутимуться.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:31 Ответить
А рф вже не може піти проти Кітаю, вони повністю від нього залежать як фінансово так і фізично. Ви гадаєте компартія не ліквідує всю кремлівську верхівку, якщо ті брикатися будуть?
показать весь комментарий
14.01.2025 10:37 Ответить
Росія сьогодні як багата наречена. Має свої козирі, свої ресурси. У рівних супротивників, союз із Росією може зіграти вирішальну роль. Світ змінюється як картинка в калейдоскопі. І Європа вже не та. Поживемо, побачимо.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:58 Ответить
тільки кацапобот може називати ************ - "багатою нареченою".
показать весь комментарий
14.01.2025 11:08 Ответить
Абсурд. росіянці - вассали Китаю. Вони проти нього не підуть.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:49 Ответить
Ось Трамп і хоче відірвати її від Китаю. Теоретично це можливо.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:02 Ответить
Без зміни керівництва кремля - не можливо. Трамп нагадує путіна якому сурков наспівав всякої чіпушні, і той повівся.
Задача кремля - зафіксувати "перемогу" і закритися. Трампушке нічого запронувати. Україну вони і так заберуть, як вони думають. А залякати якимися пекельними санкціями чи великою допомогою.. ну реалізація цього затягнеться на довгий час.. Коли Трам взяв козир в предвиборчій кампанії швидкого закінчення війни, то йому доведеться швидко зістрибувати з нього, як і Зеле.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:20 Ответить
І навіщо йому щось у кремлі міняти? Він зробить пропозицію від якої путін не зможе відмовитися. Я тобі газопроводи ремонтую і санкції скасовую майже все. Чорт із тобою. Тобі простіше і дешевше гнати свої газ і нафту моїм союзникам за мої зелені гроші, а ти з китаєм, індією та іншими бриксами не лізеш у арктику, де будуть моїми й надра i морська логістика. (канада з гренландією зокрема, та й панама також). А Україна, що Україна. Вона вже й так перемогла. Я дам гарантії безпеки поза блоком НАТО і ви з нею розмежовуєтесь і війська відводите кілометрів на сто.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:43 Ответить
Трамп може дуже багато зробит на словах, а не ділі все інакше. Як можна вестися на таку пропаганду, що президент сша майже як одноосібний монарх )) Я скажу, що навіть монархи та імператори не мали ніколи одноосібної влади )) Всі хочуть вірити в казочки, але на практиці Трампушка навряд чи хочаб одну свою обіцянку виконає ))
Політика - це переплетіння складних процесів, а не "по щучему веленію, по моєму хотенію" )))
показать весь комментарий
14.01.2025 15:49 Ответить
На острові Гренландія проживає 56 000 осіб. Роздайте їм по мільйону і вони всі до одного проголосують за будь-що, не кажучи вже про входження до складу США.А це лише п'ята частина від заморожених російських активів. Які казки? Все можна купити та продати, не порушуючи міжнародних правил. І Україна не є винятком. Ви спробуйте вмовити кобилу, щоб вона махнула хвостом. А от якщо піти не традиційним шляхом, а піти на ескалацію та вдарити її кулаком по морді, то я вас запевняю, результату буде досягнуто.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:35 Ответить
через тиждень мексеканці будуть вже проблемою рудого, а не бідона.. подивимося які формуляри він підпише і яка на це буде реакція
Трампушка настільки увєровал в якусь велику місію, що неусвідовлює в які проблеми вліз. Згадайте який він був опущений під час корони. В цьому сутність всіх нарцисів його типу - громко надувати пащіки, а при реальній проблемі - вони тікають
показать весь комментарий
14.01.2025 10:35 Ответить
Свій до свого по своє ...
показать весь комментарий
14.01.2025 11:03 Ответить
Поспішає, як с¥чка на злучку.
показать весь комментарий
15.01.2025 00:28 Ответить
 
 