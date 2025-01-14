Трамп намерен встретиться с Путиным "как можно скорее" после инаугурации

Дональд Трамп, который 20 января займет пост президента США, намерен провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным "как можно скорее" после своей инаугурации.

Об этом он заявил в интервью Newsmax, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он не назвал конкретной даты встречи, которая станет первой между лидерами двух стран после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Ну, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина. Я не могу себе представить, что он в восторге от того, как все идет, потому что для него это тоже не совсем хорошо", - отметил Трамп, отвечая на вопрос о стратегии прекращения войны.

Также читайте: Швейцария может не арестовывать Путина по ордеру МКС, если тот прибудет на встречу с Трампом

"И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... вам нужно попасть в офис. Для некоторых вещей вы должны быть там", - добавил Трамп.

Недавно стало известно, что Швейцария готова принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.