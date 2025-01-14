Трамп намерен встретиться с Путиным "как можно скорее" после инаугурации
Дональд Трамп, который 20 января займет пост президента США, намерен провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным "как можно скорее" после своей инаугурации.
Об этом он заявил в интервью Newsmax, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Он не назвал конкретной даты встречи, которая станет первой между лидерами двух стран после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
"Ну, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина. Я не могу себе представить, что он в восторге от того, как все идет, потому что для него это тоже не совсем хорошо", - отметил Трамп, отвечая на вопрос о стратегии прекращения войны.
"И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... вам нужно попасть в офис. Для некоторых вещей вы должны быть там", - добавил Трамп.
Недавно стало известно, что Швейцария готова принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.
Чим скоріше світова спільнота усвідомить, що путін клінічний шиз - тим швидше почне вчиняти адекватно, як треба вчиняти по відношенню до хворого на всю голову, небезпечного і невиліковного клінічного буйного шизофреніка.
Рузвельт поспішає на зустріч з гітлером
Будемо сподіватися, що часи вже не ті і не можна плюнути в одну й ту ж річку двічі...
Тому ми без шансів. Він зробить тільки те, що запропонує *****(хароший парєнь).
- при хороших республіканцях, пуйлові можна все: напад на сусіда, диверсії з ЄС. Нічого за це не буде, ще й рудий президент США сам проситиметься на уклін якнайшвидше (може в очко загляне).
p.s. чекаємо від трампа: я ж нє лох какой-то, мнє 78 годіков
Задача кремля - зафіксувати "перемогу" і закритися. Трампушке нічого запронувати. Україну вони і так заберуть, як вони думають. А залякати якимися пекельними санкціями чи великою допомогою.. ну реалізація цього затягнеться на довгий час.. Коли Трам взяв козир в предвиборчій кампанії швидкого закінчення війни, то йому доведеться швидко зістрибувати з нього, як і Зеле.
Політика - це переплетіння складних процесів, а не "по щучему веленію, по моєму хотенію" )))
Трампушка настільки увєровал в якусь велику місію, що неусвідовлює в які проблеми вліз. Згадайте який він був опущений під час корони. В цьому сутність всіх нарцисів його типу - громко надувати пащіки, а при реальній проблемі - вони тікають