Швейцария готова провести встречу Трампа и Путина

Швейцария готова принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Temps.

Как отмечается, Швейцария готова принять саммит между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, если они этого потребуют.

"После саммита в Бюргенштоке Украину, Россию и Соединенные Штаты регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира", - заявил представитель МИД Швейцарии Николя Бидо.

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В то же время отмечается, что речь идет об участии трех сторон - США, России и Украины.

Также отмечается, что Швейцария не возьмет на себя инициативу.

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Ранее издание Reuters сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным планируется встреча.

В свою очередь представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако для этого якобы нужна "политическая воля".