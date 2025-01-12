Швейцария готова провести встречу Трампа и Путина
Швейцария готова принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Temps.
Как отмечается, Швейцария готова принять саммит между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, если они этого потребуют.
"После саммита в Бюргенштоке Украину, Россию и Соединенные Штаты регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира", - заявил представитель МИД Швейцарии Николя Бидо.
В то же время отмечается, что речь идет об участии трех сторон - США, России и Украины.
Также отмечается, что Швейцария не возьмет на себя инициативу.
Ранее издание Reuters сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным планируется встреча.
В свою очередь представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако для этого якобы нужна "политическая воля".
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