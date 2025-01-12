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Новости
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Швейцария готова провести встречу Трампа и Путина

Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним

Швейцария готова принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Temps.

Как отмечается, Швейцария готова принять саммит между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, если они этого потребуют.

"После саммита в Бюргенштоке Украину, Россию и Соединенные Штаты регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира", - заявил представитель МИД Швейцарии Николя Бидо.

Также читайте: Путин на потенциальных мирных переговорах будет добиваться соглашения о невступлении Украины в НАТО, - FT

В то же время отмечается, что речь идет об участии трех сторон - США, России и Украины.

Также отмечается, что Швейцария не возьмет на себя инициативу.

Также читайте: Ничего нового в планах Трампа встретиться с Путиным Украина не видит, - МИД

Ранее издание Reuters сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным планируется встреча.

В свою очередь представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако для этого якобы нужна "политическая воля".

Автор: 

путин владимир (31335) Швейцария (613) Трамп Дональд (5403)


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Топ комментарии
+17
Знову МКС обісцяли. Яке нах,міжнародне право? Забудьте. Право сили. Дожилися.
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12.01.2025 09:53
+14
А як же МКС? Ах да, я ж забув що мми вже живемо в нових реаліях де закони в минулому. А сьогодні закон це гроші або граната
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12.01.2025 10:12
+12
Про арешт вже мова навіть й не йде?Головне ,щоб москальські фірми по продажу скарпленого газу в Швейцарії працювали,бо вони ж платять податки((((
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12.01.2025 10:21
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Не приїде Пуйло! От,якби в КНДР,Ірані,Монголії або Білорусі,тоді так! А в Швейцарію засцить! Там Гаага поруч!
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12.01.2025 09:44 Ответить
"путен" треба писати в лапках,бо справжнє фуйло здохло більше року тому.
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12.01.2025 11:33 Ответить
Швейцарія Римський статут не підписувала?
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12.01.2025 09:46 Ответить
отакої!
монголії можна, а швейцарії не можна?
що це за расізм?
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12.01.2025 09:48 Ответить
Швейцария 18 июля 1998 / 12 октября 2001 подписала/ратифицировала.
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12.01.2025 13:10 Ответить
Зубные коронки уже все продали?
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12.01.2025 09:51 Ответить
Знову МКС обісцяли. Яке нах,міжнародне право? Забудьте. Право сили. Дожилися.
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12.01.2025 09:53 Ответить
Право сили завжди діяло.
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12.01.2025 12:52 Ответить
Завжди чи не завжди але ж робили якісь конструкції цивілізовані. Ми в 21 столітті знаходимося чи в середньовіччі?
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12.01.2025 14:55 Ответить
В 21 столітті США Ірак бомбили,чи це інше?

Є Радбез ООН,де кілька країн вирішує свої справи.Це по вашому не груба сила?
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12.01.2025 15:39 Ответить
А як же МКС? Ах да, я ж забув що мми вже живемо в нових реаліях де закони в минулому. А сьогодні закон це гроші або граната
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12.01.2025 10:12 Ответить
У МКС зараз дуже зайняті, вони Нетаньяху "розшукують"...
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12.01.2025 10:51 Ответить
А міг би в Сиріі - в Алеппо
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12.01.2025 10:14 Ответить
Про арешт вже мова навіть й не йде?Головне ,щоб москальські фірми по продажу скарпленого газу в Швейцарії працювали,бо вони ж платять податки((((
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12.01.2025 10:21 Ответить
Треба з ****** зустрічатися тільки в Гаазі.Зустрічі будь кого, будь де з ****** не буде мати успіхів.
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12.01.2025 10:30 Ответить
Два маразматика
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12.01.2025 10:31 Ответить
Для такої маленької країни приїзд одразу двох перших світових "йо..них ідіотів" то вже занадто.
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12.01.2025 10:35 Ответить
А що, Римський статут у Швейцарії вже анулювали?
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12.01.2025 10:49 Ответить
Швейцарія хоче війти в історію сутенершою для двох диктаторів, якім місце на шибениці.
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12.01.2025 10:53 Ответить
Швейцарія - це як золотий гофрований шланг. Все навколо ває згоріти, і тільки хитросракі швейцарці мають залишитись при своїх інтересах
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12.01.2025 10:55 Ответить
А швейцарія не повинна заарештувати ***ла,як міжнародного терориста і злочинця?
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12.01.2025 11:45 Ответить
Це що, Швейцарія дорівнює Монголії у відношенні до МКС?
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12.01.2025 11:58 Ответить
В чергу, там наче Словаччина була перша. Зараз ще будуть битися за те, хто проведе перемовини двох диктаторів. Світ остаточно кукухою поїхав.
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12.01.2025 13:27 Ответить
Цікаво, що всі шановні дописувачі згадали і римський статут, і золоті коронки (все так, підтримую!), але НІХТО не звернув увагу на те, що голови двох країн намагаються порішати долю третьої країни БЕЗ ЇЇ УЧАСТІ!!! Тобто Україна знов не суб'єкт, а об'єкт перемовин! Неживий предмет - стіл чи рушник -хто ж його питає, чий він! Вже не бентежить?!
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12.01.2025 13:39 Ответить
Тобто ГАРАНТУЄ НЕ АРЕШТОВУВАТИ? Швейцарці- фашисти
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12.01.2025 13:41 Ответить
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12.01.2025 13:46 Ответить
ЩО ви тут гоните на Швейцарію. Вони на живця хочу тіймать *****. Дадуть йому гарантії, а по приїзду арештують. Хіба нє?
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12.01.2025 15:02 Ответить
 
 