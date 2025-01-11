Путин на потенциальных мирных переговорах будет добиваться соглашения о невступлении Украины в НАТО, - FT
Главная цель российского диктатора Владимира Путина в любых будущих переговорах о завершении войны -- достичь новых соглашений о безопасности, которые сделают невозможным вступление Украины в НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного кремлевского чиновника и еще одного человека, который обсуждал этот вопрос с Путиным.
Североатлантический Альянс под командованием США также должен отказаться от некоторых операций на своих восточных границах.
Он хочет изменить правила международного порядка, чтобы не было никаких угроз для России. Он очень обеспокоен тем, как будет выглядеть мир после войны. Трамп в любом случае хочет откатить НАТО назад. Мир меняется, может произойти что угодно", - отметил собеседник издания.
FT пишет, что европейские лидеры и чиновники убеждают новоизбранного президента США и его команду в том, что продолжение военной помощи США необходимо для того, чтобы усилить позицию Киева на мирных переговорах и помочь посадить Москву за стол переговоров.
Западные чиновники, в частности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пытались подчеркнуть важность того, чтобы Трамп обеспечил "мир через силу" в Украине и не допустил поражения Киева, которое бы "подбодрило Путина и его союзников в Китае, Иране и Северной Корее", добавляет издание.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако для этого якобы нужна "политическая воля".
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Україна і до початку кацапської агресії ( 2014 р ) кацапії як державі не загрожувала нічим абсолютно , бо була позаблоковою . Навіщо ж тоді бункерний розв'язав війну .??
Де логіка . ?
За.бали вже з тим НАТО . Зациклились і все тут ,, - НАТО НАТО . ! ***** .. До чого ту воно ?
у нас вступ в нато прописаний в Конституціі, а Конституція вічна, а ***** звичайний смертний покидьок , як показує історя всі ці криваві диктатори здихають а людство іде далі
До речі, як у незмінній конституції з'явився пункт про НАТО?
що ви такі наївні , війна вже тоді будо зрозуміло питання часу , а не нашоі Конституціі
тому на жаль ми не стали суверенами ні за Кучми ні за жодного президента.
Щоб стати суверенами потрібен національний уряд і 100% національної пасіонарності.
а наша влада вивезла всіх в мирні країни.
диввться Ізраіль ось приклад ☝🏽
Якась пустопорожня балаканина...
4 квітня 2023 року Фінляндія вступила в НАТО
Швеція стала найновішим членом НАТО в четвер, 7 березня 2024 року
Приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО: путін створив собі проблему у 1272 кілометри
Кордон України з парашкою суходолом має довжину 1974 км.
Якщо НАТО не готове - то який сенс постійно "прямувати" в НАТО без будь-якого результату?
Польша как государство - участник Римского статута МУС обязана арестовать Нетаньяху, если он приедет в страну.
В Суде заявили, что полагаются на государства-члены в обеспечении выполнения своих решений.
Плевать всему цивилизованному миру на придуманные суды.
У тих здавна тактика,заманюють типу на переговори,потім підло вбивають.А тоді обіцяють,що нічого не буде,як ви нас впустите до міста,потім це місто вирізають.
Але ж ми чесні і толерантні...
Это оправдано морально и этически.
Когда лжец купится - вот тут ему нужно оторвать башку.
Месть это блюдо которое подают холодным.
Відстань від члена НАТО Латвії до москви, всього на 100км більше, ніж від України - якщо рахувати підльотний час про що заявлялось, то 100км, це мова ні про що.
Відстань від нового члена НАТО Фінляндії до петербурга, взагалі 200км, що в 2.5рази менше
При слугах,при ермаку,що керує слугами,вступ в НАТО виключений.
Але слуги можуть підписати щось про невступ в НАТО через уповноважену делегацію при нових т.зв.угодах,на чолі з агрохімією-подляком,тими що Стамбулі з тріском були викриті турками і джонсонюком.
А ось "цивілізований" захід мене здивував