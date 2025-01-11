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Путин на потенциальных мирных переговорах будет добиваться соглашения о невступлении Украины в НАТО, - FT

Переговори Україна та РФ: FT повідомило, які умови може висунути Путін

Главная цель российского диктатора Владимира Путина в любых будущих переговорах о завершении войны -- достичь новых соглашений о безопасности, которые сделают невозможным вступление Украины в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного кремлевского чиновника и еще одного человека, который обсуждал этот вопрос с Путиным.

Североатлантический Альянс под командованием США также должен отказаться от некоторых операций на своих восточных границах.

Он хочет изменить правила международного порядка, чтобы не было никаких угроз для России. Он очень обеспокоен тем, как будет выглядеть мир после войны. Трамп в любом случае хочет откатить НАТО назад. Мир меняется, может произойти что угодно", - отметил собеседник издания.

Читайте также: Трамп анонсировал подготовку встречи с Путиным, - Reuters

FT пишет, что европейские лидеры и чиновники убеждают новоизбранного президента США и его команду в том, что продолжение военной помощи США необходимо для того, чтобы усилить позицию Киева на мирных переговорах и помочь посадить Москву за стол переговоров.

Западные чиновники, в частности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пытались подчеркнуть важность того, чтобы Трамп обеспечил "мир через силу" в Украине и не допустил поражения Киева, которое бы "подбодрило Путина и его союзников в Китае, Иране и Северной Корее", добавляет издание.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако для этого якобы нужна "политическая воля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: если сегодня отдать Путину территории, то через несколько лет он пойдет на Европу

Автор: 

путин владимир (31335) членство в НАТО (1515) Трамп Дональд (5403) переговоры с Россией (984) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+30
Автор статті або ідіот, або рос.агент. Про це свідчить фраза - ,,щоб не було ніяких загроз для росії''. Суто кремлівський наратив.
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11.01.2025 12:35
+22
Та маячня ж повна !!
Україна і до початку кацапської агресії ( 2014 р ) кацапії як державі не загрожувала нічим абсолютно , бо була позаблоковою . Навіщо ж тоді бункерний розв'язав війну .??
Де логіка . ?
За.бали вже з тим НАТО . Зациклились і все тут ,, - НАТО НАТО . ! ***** .. До чого ту воно ?
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11.01.2025 12:40
+22
Взагалі то пуйло військовий злочинець і повинен бути знищений, а не умови він виставляє.
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11.01.2025 12:46
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Автор статті або ідіот, або рос.агент. Про це свідчить фраза - ,,щоб не було ніяких загроз для росії''. Суто кремлівський наратив.
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11.01.2025 12:35 Ответить
Суто кремлівський наратив. )) 100% .
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11.01.2025 12:41 Ответить
Навіщо пуйлу виступати, якщо э трампушка, орбанушка, фіцушка, ердоганушка і т.д.
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11.01.2025 12:43 Ответить
Та маячня ж повна !!
Україна і до початку кацапської агресії ( 2014 р ) кацапії як державі не загрожувала нічим абсолютно , бо була позаблоковою . Навіщо ж тоді бункерний розв'язав війну .??
Де логіка . ?
За.бали вже з тим НАТО . Зациклились і все тут ,, - НАТО НАТО . ! ***** .. До чого ту воно ?
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11.01.2025 12:40 Ответить
Це єдина можлива гарантія безпеки. Щоб ***** знову могло на нас напасти
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11.01.2025 12:51 Ответить
Просто кремлівська пропаганда такими статтями кожен день прокапує Захід що ***** нівчому не винен і що Україна це частина Сосії і не має права без дозволу моцкви нічого робити. Якщо ми будемо підігрувати ***** і виправдовуватися замість того щоб ******* ***** по рогам то ***** таки свого доб'ється.
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11.01.2025 12:55 Ответить
Логіка є.хутіну треба досидіти у кремлі до смерті..а іншого шляху крім війни в нього нема..його рейтінг лише кримнашем та війною і тримається
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11.01.2025 13:00 Ответить
Якому хутіну? № 1,2 чи 3? Їх там як собак на ринку і плодяться.
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11.01.2025 19:25 Ответить
Взагалі то пуйло військовий злочинець і повинен бути знищений, а не умови він виставляє.
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11.01.2025 12:46 Ответить
в 14 році Україна не бажала всупати в нату
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11.01.2025 12:47 Ответить
Не лукавте. Спроба була при цереушниці біля руля.
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11.01.2025 13:25 Ответить
Які ще гарантії безпеки рашистам чи ви там подуріли зовсім. Так все обставили наче ще Україна винна і напала на Сосію. І ви вже визначіться, Україна незалежна держава чи ні. Якщо всі їздять в Московію до ***** питати що Київу можа а що ні то нахера ми відмічаємо день Незалежності України. Якщо незалежна то якого х*я якесь кремлівське падло буде вказувати що нам робити і як жити і куди вступати і з ким дружити. Давайте висунемо вимоги щоб Сосія також вишла з ОДКБ, і знищила своє озброєння.
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11.01.2025 12:47 Ответить
***** це людожер який просто любить вбивати людей. І а для вбивства він шукає різні виправдання. І НАТО тут абсолютно ніпричому. Тому що НАТО це оборонний союз. Чи скажете що війна в Грузії, чи в Сірії чи інші десятки воєн які московський режим веде по всьому світу теж із-за НАТО. Тому ***** і московський режим потрібно просто знищити як болячку, а не шукати їм виправдання
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11.01.2025 13:07 Ответить
Підорафія і логіка - речі не сумісні!
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11.01.2025 12:47 Ответить
Господи, прибери вже це ботоксне лайно з планети Земля! Зроби подарунок для людства!
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11.01.2025 12:49 Ответить
це все балаканина нквсна ,
у нас вступ в нато прописаний в Конституціі, а Конституція вічна, а ***** звичайний смертний покидьок , як показує історя всі ці криваві диктатори здихають а людство іде далі
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11.01.2025 12:51 Ответить
Одні здихають, з'являються інші на заміну.
До речі, як у незмінній конституції з'явився пункт про НАТО?
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11.01.2025 12:55 Ответить
***** покидьок, однозначно. Як і 100 млн.кацапів. Але, можливо, якби не внесли той запис до Конституції, то і війни б не було. Можливо. Але не факт.
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11.01.2025 13:28 Ответить
Та вони почали на нас зазіхати ще у 96 рокі коли рада іедерацій сказала що Севастополь московське місто.
що ви такі наївні , війна вже тоді будо зрозуміло питання часу , а не нашоі Конституціі
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11.01.2025 13:34 Ответить
Та я про це якось завжди знав. Але була ж домовленість з ********* про нерозповсюдженість нати за рахунок бувших колоній сересер? Була. А Україну вони ніколи б не проковтнули.
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11.01.2025 13:41 Ответить
Нато нашою метою стало не тому що це круто, а тому що ми знали московія то є наш кровний ворог і самотужки ми не вивезем... ніякі договори з ними не працюють, ми намагалися їх замирювати , загладжувати з 91 року і в 10 статі прописали по їх нарєчіє і захист щоб тільки відтягнути їх напад і нам це можна сказати це вдалося , ми зміцніли і обзавелися союзниками , але на жаль не змолги люструвати і ліквідувати 5 москоську колону за 35 років у владі тому не в нато поки що
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11.01.2025 13:46 Ответить
Ну, тупо було дрочити кацапів на протязі десятків років. Думаю, політика гниди чучми була найкращою. Водити за 3,14сюн.
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11.01.2025 13:49 Ответить
Ні , він сам був співробітник НКВС, тому з одного боку він відтягував війну це добре, а з іншого він породив олігархат що грабував Україну не сплачував належно податків а кошти офшорили і вимивали з України.
тому на жаль ми не стали суверенами ні за Кучми ні за жодного президента.
Щоб стати суверенами потрібен національний уряд і 100% національної пасіонарності.
а наша влада вивезла всіх в мирні країни.
диввться Ізраіль ось приклад ☝🏽
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11.01.2025 13:56 Ответить
Тому я й написав *гниди*. Ну водити за ніс і кацапів і нату йому вдавалось.
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11.01.2025 14:06 Ответить
Не було ніяких домовленостей про нерозширення НАТО після розвалу совка.Горбачов це підтверджував ще в 2000-х роках.
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11.01.2025 18:00 Ответить
Горбачов - тупе ******. Що він ще міг сказати?
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11.01.2025 20:26 Ответить
Так а хто підтверджує що така домовленість була?
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11.01.2025 22:29 Ответить
Тобто якесь: "про це пише Financial Times із посиланням на високопоставленого кремлівського чиновника і ще однієї людини, яка обговорювала це питання з путіним", яке "знає" що саме хоче Трамп: "Трамп у будь-якому разі хоче відкотити НАТО назад."?
Якась пустопорожня балаканина...
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11.01.2025 12:53 Ответить
***** не виконує Будапештський меморандум
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11.01.2025 13:01 Ответить
Для того,щоб Україна не була в НАТО,рашисти купили для початку німецьку меркель ,француза оланда,і європейську секрктутку могеріні.Після цього рашисту достатньо було вкласти "зелену капусту" в шольца,хоч він і так висить на рашистському гачку з часів меркель , і в американських політиків як республіканців.так і демократів...
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11.01.2025 13:01 Ответить
Поц голомозий, як і все його оточення.

4 квітня 2023 року Фінляндія вступила в НАТО
Швеція стала найновішим членом НАТО в четвер, 7 березня 2024 року

Приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО: путін створив собі проблему у 1272 кілометри

Кордон України з парашкою суходолом має довжину 1974 км.
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11.01.2025 13:04 Ответить
Справа не в кордонах. Швеція і Фінляндія з таким же успіхом могли бути в Африці, ніякої різниці. Вони ніколи не доставляли проблем рашке і не будуть. Тому кацапам плювати куди вони вступають.
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11.01.2025 13:29 Ответить
А які проблеми доставляла кацапам УКраїна?
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11.01.2025 16:46 Ответить
своєю присутністю. Ті проблеми, що ми просто є.
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11.01.2025 22:49 Ответить
Якщо НАТО готове прийняти Україну прямо зараз - то цю умову треба відкидати.
Якщо НАТО не готове - то який сенс постійно "прямувати" в НАТО без будь-якого результату?
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11.01.2025 13:04 Ответить
А почему НАТО не готово?
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11.01.2025 13:26 Ответить
Бо сцикливе.
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11.01.2025 13:30 Ответить
Все решта - тупі відмазки.
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11.01.2025 13:31 Ответить
Вряд ли. Тех же финнов приняли в НАТО, а до этого поляков. Проблема в продажности политиков и что для Путина Украина важнее других стран. И на это нужно упирать, а не в то что НАТО не хочет. Политики продажны, а не НАТО не хочет.
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11.01.2025 13:42 Ответить
Так ната і є чиста політика. І заправляють нею не військові, а гниди.
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11.01.2025 13:44 Ответить
FT вже давно перетворилося на помийку з кацапськими вкидами.
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11.01.2025 13:08 Ответить
А мандіти ***** буде по відеозв'язку? У цивілізованих країнах він буде заарештований, чи замість себе коняку лавруху пошле.
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11.01.2025 13:26 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/01/9/7202233/ Правительство Польши приняло в четверг, 9 января, постановление, в котором гарантировало "свободное и безопасное участие" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в чествовании 80-й годовщины освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Польша как государство - участник Римского статута МУС обязана арестовать Нетаньяху, если он приедет в страну.
В Суде заявили, что полагаются на государства-члены в обеспечении выполнения своих решений.

Плевать всему цивилизованному миру на придуманные суды.
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11.01.2025 14:02 Ответить
Блин, статья не о чем у фт.
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11.01.2025 13:30 Ответить
Треба діяти по-рашіянському.
У тих здавна тактика,заманюють типу на переговори,потім підло вбивають.А тоді обіцяють,що нічого не буде,як ви нас впустите до міста,потім це місто вирізають.
Але ж ми чесні і толерантні...
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11.01.2025 13:47 Ответить
Кацапські голодранці будуть з НАТО (США) воювати? Не смішно?
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11.01.2025 14:10 Ответить
Смішно було до 17 грудня 2021 року. А після 24 лютого 2022 року, взагалі плакати хочеться.
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12.01.2025 08:20 Ответить
Та не потрібні йьому зараз якись мирні угоди - йде наступ рашистів, українське політично-військове керівництво не може йього зупинити. То якиі угоди.
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11.01.2025 14:16 Ответить
Чому ніхто не пише , що з такою риторикою ***** вже , фактично , виграв ?! Ніхто не каже , що його треба перемогти , його треба знищити , а кремлівський режим - злочинний ! Навпаки - розмови лише про перегрвори і про те , як би задовільнити "хотєлкі" кацапів !
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11.01.2025 14:23 Ответить
якщо чесно, то писали з самого початку західні ЗМІ, що головна мета - запобігти ядерній ескалації і зберегти Україну як суверенну державу. навіщо наші ЗМІ подавали це населенню як майбутню перемогу над рашкою - це вже інше питання. рожеві окуляри завжди розбиваються скельцями всередину...
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11.01.2025 14:33 Ответить
Кого не повбиває зараз то винищить через 5 років коли оклигає паРаша.
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11.01.2025 14:35 Ответить
Путин лжец и лжецу чтобы его уничтожить можно обещать что угодно.
Это оправдано морально и этически.
Когда лжец купится - вот тут ему нужно оторвать башку.
Месть это блюдо которое подают холодным.
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11.01.2025 14:50 Ответить
Ні яких умов, окрім однієї - дозвіл на 3 чемодана
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11.01.2025 15:02 Ответить
тепер головне, щоб зелений криворіжський пацюк не обміняв майбутнє нації на свій другий термін! Якщо НАТО саме погодится визнати, що саме Укріїну воно не прийме - то його справа! Але ми не повинні "робити комусь добре" - свою ганьбу НАТО хай оформлює особисто, без нашої участі!
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11.01.2025 15:43 Ответить
Маячня, в 2014 - ніхто не казав про НАТО ні в росії, ні в Україні

Відстань від члена НАТО Латвії до москви, всього на 100км більше, ніж від України - якщо рахувати підльотний час про що заявлялось, то 100км, це мова ні про що.

Відстань від нового члена НАТО Фінляндії до петербурга, взагалі 200км, що в 2.5рази менше
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11.01.2025 15:57 Ответить
Лише в НАТО буде надійна безпека.
При слугах,при ермаку,що керує слугами,вступ в НАТО виключений.
Але слуги можуть підписати щось про невступ в НАТО через уповноважену делегацію при нових т.зв.угодах,на чолі з агрохімією-подляком,тими що Стамбулі з тріском були викриті турками і джонсонюком.
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11.01.2025 18:07 Ответить
Хтось взагалі думав як це можна оформити юридично?НАТО це альянс з 32 країн і Трамп не є його директором.Це потрібно щоб кожна країна погодилась не брати Україну в НАТО.Але як це оформити юридично?Хіба шо міняти статут НАТО.Як на це піде та ж Польща,Канада чи країни Балтії,Скандинавії?Це ж нереально.Єдине що може зробити рижий клоун це пообіцяти пуйлу блокувати вступ на час своєї президентської каденції тобто на 4 роки,а це для пуйла взагалі не варіант.Короче,всі ці хотілки кремля по НАТО не виконувані і це чергова спроба затягування Захід в абсолютно безмістовні і марні переговори під час яких русня все рівно буде продовжувати війну.
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11.01.2025 18:21 Ответить
Антон Деникин писал около ста лет назад: "Никогда, конечно, никогда никакая Россия - реакционная или демократическая, республиканская или авторитарная - не допустит отторжения Украины". Це щоб раз і назавжди зрозуміти, що ні защіта русского язика, ні НАТО тут ні до чого.
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11.01.2025 18:47 Ответить
з росією все зрозуміло.
А ось "цивілізований" захід мене здивував
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11.01.2025 22:51 Ответить
 
 