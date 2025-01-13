Швейцария может не арестовывать Путина по ордеру МКС, если тот прибудет на встречу с Трампом

Швейцария может сделать исключение для российского диктатора Владимира Путина и не арестовывать его по ордеру Международного уголовного суда, если тот прибудет в страну на мирные переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил руководитель отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо, передает британская газета The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Швейцария юридически обязана задержать Путина согласно ордеру на арест, выданному на диктатора Международным уголовным судом в Гааге.

Страна подписала и ратифицировала Римский статут суда, поэтому должна выполнять выданные им ордера.

Однако Бидо заявил, что правительство страны будет иметь полномочия сделать исключение для мирных переговоров.

Накануне стало известно, что Швейцария готова принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Также МУС выдал ордер на арест командующего Черноморского флота РФ Соколова и командующего дальней авиации РФ Кобылаша.

25 июня 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

2 сентября 2024 года Путин посетил Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС. Однако российского диктатора заверили, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это был его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

МИД Украины призвал Монголию выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

