Путин рискует получить новый ордер ареста от Международного уголовного суда, - ОП

Международный уголовный суд (МУС) может применить беспрецедентные меры к Монголии из-за ее отказа выполнить обязанность сотрудничества и арестовать президента России Владимира Путина.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, информирует Цензор.НЕТ.

Она отмечает, такой шаг возможен из-за серьезности нарушения норм Римского статута, которое было зафиксировано в сентябре 2024 года.

Монголия, которая является участницей Римского статута, была обязана арестовать Путина на основании ордера, выданного МУС в марте 2023 года, и передать его в Гаагу. Однако страна проигнорировала запрос суда, приняв российского лидера без каких-либо мер задержания.

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Учитывая эту ситуацию, Палата предварительного производства МУС в октябре 2024 года признала действия Монголии нарушением международного права. Дело было передано в Ассамблею государств-участников, высший орган МУС, которая может рассмотреть вопрос исключения Монголии из Римского статута.

По словам Ирины Мудрой, подобный шаг фактически лишит Монголию доступа к инструментам международного уголовного правосудия.

"Заседание ассамблеи, как нам известно, состоялось в начале декабря, но, к сожалению, у меня отсутствует какая-то информация о решении Ассамблеи", - подчеркнула она.

Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

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