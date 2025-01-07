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Новости Война
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Путин рискует получить новый ордер ареста от Международного уголовного суда, - ОП

Путін може отримати ще один ордер арешту від МКС через дії Монголії

Международный уголовный суд (МУС) может применить беспрецедентные меры к Монголии из-за ее отказа выполнить обязанность сотрудничества и арестовать президента России Владимира Путина.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, информирует Цензор.НЕТ.

Она отмечает, такой шаг возможен из-за серьезности нарушения норм Римского статута, которое было зафиксировано в сентябре 2024 года.

Монголия, которая является участницей Римского статута, была обязана арестовать Путина на основании ордера, выданного МУС в марте 2023 года, и передать его в Гаагу. Однако страна проигнорировала запрос суда, приняв российского лидера без каких-либо мер задержания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Украина стала участницей Римского статута МУС

Учитывая эту ситуацию, Палата предварительного производства МУС в октябре 2024 года признала действия Монголии нарушением международного права. Дело было передано в Ассамблею государств-участников, высший орган МУС, которая может рассмотреть вопрос исключения Монголии из Римского статута.

По словам Ирины Мудрой, подобный шаг фактически лишит Монголию доступа к инструментам международного уголовного правосудия.

"Заседание ассамблеи, как нам известно, состоялось в начале декабря, но, к сожалению, у меня отсутствует какая-то информация о решении Ассамблеи", - подчеркнула она.

Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

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Автор: 

путин владимир (31311) Монголия (43) Международный уголовный суд (234)


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Топ комментарии
+11
Заголовок зовсім не відповідає тексту.
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07.01.2025 12:09
+9
"...заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра..." - це помічниця завгоспа по закупівлі туалетного паперу в ОПу?
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07.01.2025 12:18
+6
І де в статті хоч слово про "новий ордер арешту"?
А ху#лу поки що вистачає й першого ордеру, котрим він користується після використання "спецчемоданчика".
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07.01.2025 12:10
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***** приїджало в монголію на істарічєскую родіну.
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07.01.2025 12:07 Ответить
Заголовок зовсім не відповідає тексту.
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07.01.2025 12:09 Ответить
І де в статті хоч слово про "новий ордер арешту"?
А ху#лу поки що вистачає й першого ордеру, котрим він користується після використання "спецчемоданчика".
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07.01.2025 12:10 Ответить
Чого ти переживаєш? У Жечі Паспалітай, часів Хмельницького", був шляхтич. Прізвище, здається, Ліщинський. Він був таким собі "бєспрєдєльщиком" - мав свою банду, що напалала на інші маєтки та грабувала шляхтичів. Сейм йому неоднократно виносив "баніції" (судові вироки). Але так як виконання таких вироків, стосовно шляхти, покладалося на потерпілих, то Лещинський на них "болт клав". Навіть підшив свого плаща пергаментними сувоями з тими вироками. Скаржився, що їх мало - на весь плащ не вистачає...
А тут - "божевільний з ядерною зброєю"... Так щ "віддуваться" буде Монголія...
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07.01.2025 12:39 Ответить
Ще ніколи так смачно болотний цар не плював Міжнародний кримінальний суд, як зараз.
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07.01.2025 12:10 Ответить
В інші країни ліліпутін побоявся їздити
А Монголію по-любому накажуть - цей нігілізм Монголії просто так не залишать
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07.01.2025 12:25 Ответить
Жуйня! Він вибрав державу, якій, практично, просто діватися було нікуди. Та й то Монголія ризикує відгрести.
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07.01.2025 12:31 Ответить
Хто не ризикує - той не пє шампанське сидить в Гаазі.....
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07.01.2025 12:15 Ответить
"...заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра..." - це помічниця завгоспа по закупівлі туалетного паперу в ОПу?
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07.01.2025 12:18 Ответить
Символічне у неї прізвище, геть не відповідає сутності. Нести таку маячню... Сама придумала, чи Йєрмак дав вказівку?
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07.01.2025 16:15 Ответить
Чергова маячня від нікчемної ОП для віслюків.
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07.01.2025 12:20 Ответить
Ну, то есть, предполагается, что переговоры (о которых все бубнят) будут проводиться с уголовным претупником, который в розыске?
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07.01.2025 12:25 Ответить
3,14здец що тепер буде....
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07.01.2025 12:28 Ответить
Та, то фігня, он у Бубочки є колекція з 4 повісток!
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07.01.2025 12:29 Ответить
За ***** зрозуміло.Чому немає ніяких дій до їхніх представників влади які приймають та одобрюють накази свого призедента-3,14дараса.
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07.01.2025 12:50 Ответить
от цікаво, як санкції (які не факт, що застосують) проти улан-батора полегшить оперативне становище наших військ у кураховому?! от просто цікаво...
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07.01.2025 13:36 Ответить
Може так, а може і ні. Хотіли би, давно би щось зробили. А так тільки пусті балачки. Навіть на ***** ледь спромоглися виписати ордер і то за нібито викрадення дітей, а не за геноцид цілого народу
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07.01.2025 14:25 Ответить
Беспрецендентні заходи-Може розглянути питання виключення Монголії з Римського статуту Джерело: https://censor.net/ua/n3528903

Якщо вони таке робили,то профіт був явно вище, чим якесь там виключення. Якби там ембарго чи санкції ще куди не йшло-а якась там організація котрих мильйон від обсе,червоного хреста до мкс ну таке
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07.01.2025 15:03 Ответить
 
 