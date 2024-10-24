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Отказом арестовать Путина Монголия нарушила обязательство, вопрос рассмотрят на Ассамблее государств-участников, - МКС

Візит Путіна до Монголії

Монголия, не арестовав российского диктатора Владимира Путина, когда он находился на ее территории, не выполнила требование МУС о сотрудничестве вопреки положениям Римского статута.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте Международного уголовного суда.

"Сегодня, 24 октября 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда пришла к выводу, что, не арестовав Путина, когда он находился на ее территории, и не выдав его Суду, Монголия не выполнила требование Суда о сотрудничестве вопреки положениям Римского статута", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что таким образом Монголия помешала МУС осуществлять свои функции и полномочия.

"Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с Судом, Палата сочла необходимым передать вопрос на Ассамблею государств-участников", - добавили в МУС.

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Кроме того, отмечается, что "Палата подтвердила, что "личный иммунитет, включая иммунитет глав государств, не может быть обжалован в МУС, и отказ от него не требуется".

"Государства-участники и те, кто признает юрисдикцию Суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, подпадающих под действие ордеров МУС, независимо от их официального положения или гражданства", - подчеркнули в МУС.

В Суде отметили, что МУС действует независимо от участия государств, занимаясь серьезными международными преступлениями.

"Согласно статье 86 Римского статута, все государства-участники должны в полной мере сотрудничать с Судом для поддержания его мандата. Палата также напомнила, что Суд выполняет функции, которые отвечают общим интересам международного сообщества, осуществляя юрисдикцию в отношении самых серьезных международных преступлений, которые содержат в себе серьезные нарушения основополагающих норм международного права", - отмечается в сообщении.

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Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

Автор: 

путин владимир (31566) Монголия (44) Международный уголовный суд (236)


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Топ комментарии
+4
Не здивуюсь якщо пуйло здійснить візит ще до якоїсь держави-підписанта спеціально щоб показати недолугість ********* міжнародного законодавства яке абсолютно неспроможне виконувати свої ж рішення. Звичайно це буде дуже ретельно вибрана країна, яка перебуває в кулаці Кремля.
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24.10.2024 20:12 Ответить
+3
Їм так пофіг що аж незручно.
Навіть не плюнули, та кумис не розхлюпали))
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24.10.2024 20:07 Ответить
+3
Коли генсек ООН їде на поклон до кремлівського під..ра, що х..р клав на цю організацію, то що там якійсь МКС для Монголії. Деменція та імпотенція Західного світу та її спецслужб тільки сприяють зникненню міжнародного права
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24.10.2024 20:53 Ответить
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Їм так пофіг що аж незручно.
Навіть не плюнули, та кумис не розхлюпали))
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24.10.2024 20:07 Ответить
Це все дурня. А от куди поскаржеться і заволає про допомогу коли росія окупує територію Монголіії і почне примусову русифікацію
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24.10.2024 22:53 Ответить
Дивлячись як монгол випромінює радість - рішення МКС ім пох
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24.10.2024 20:07 Ответить
А хто сказав, що в Монголії нема повій? Є... І відрізняються від повій у всьому світи лише рівнем їх немитості... ("правовірні монголки миються тричі в житті: при народженні, перед виходом заміж та перед похованням... Бо, згідно з їх віруваннями, часте миття "змиває Божу благодать"...)
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24.10.2024 20:10 Ответить
Я бачив їх у відділку міграційної служби в малазійському місті Джохор Бару. Близько десятка страшних як чорти жіночок чекали своєї долі у спецкімнаті в цьому офісі. Навіть не розумію кому вони були потрібні у якості ,,фей,, Їм тільки сміття тачкою розвозить.
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24.10.2024 20:19 Ответить
На прожарку! - будуть як новенькі
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24.10.2024 20:25 Ответить
А що монголки робили в Малайзії? Наскільки мені відомо - там, здебільшого, не вживають молока тварин... А вони тільки вміють доїть кобил, яків та верблюдів з вівцями...
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24.10.2024 20:28 Ответить
Я так зрозумів, що вони навіть не встигли щось зробити. Їх не пускали за підозрою у намірі займатись проституцією. Це пояснив один місцевий.
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24.10.2024 20:35 Ответить
Та там один запах відбиває всяке бажання... Колись, у молодості, ходили до дівчат, у медучилище... А там був факультет, де вчилися азіатки (монголки, в"єтнамки, лаоски та північно кореянки...). Так дівчата наші казали, що останні три народності добилилися, щоб монголок поселили на окремому поверсі і садили їх в аудиторіях від них подалі...
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24.10.2024 20:41 Ответить
Не здивуюсь якщо пуйло здійснить візит ще до якоїсь держави-підписанта спеціально щоб показати недолугість ********* міжнародного законодавства яке абсолютно неспроможне виконувати свої ж рішення. Звичайно це буде дуже ретельно вибрана країна, яка перебуває в кулаці Кремля.
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24.10.2024 20:12 Ответить
Хто до них буде ставитися серйозно, після того як ісламіст Хам намагався оголосити в розшук Нетаніягу.
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24.10.2024 20:16 Ответить
Та вже скоро підпишемо міръ і путіна вже не треба буде арештовувати.
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24.10.2024 20:18 Ответить
держави члени ООН зобов'язані були сраними віниками вигнати звідти )(уйлокасспів, оскільки ті не є членами ООН, і ..... 🧐👀
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24.10.2024 20:24 Ответить
Виродились монголи. От що трапляється, коли їбав рюзьге сотні років при ординському ярмі, вже забув, а тут років через сімсот виявилось, що ти став їх ****** і фактично ретроспективно то не ти їх їбав, а вони тебе, бо ти монгол.
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24.10.2024 20:26 Ответить
Это всё комедь и дешёвка. Например США тоже этот статут не подписывали. И других стран тут много таких.
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24.10.2024 20:40 Ответить
Фігня в тому, що Монголія знаходиться в оточені Путляндії і Кітайстану. Навіь,якби і арештували, вивезти на змогли б. І щей операція з звільнення і з сторони Китаю, і ********* була б миттєвою.
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24.10.2024 20:48 Ответить
Нахера козе баян?
Монголія знаходиться в оточені Путляндії і Кітайстану.
Прется по своему, особо не отсвечивает. На мозоли не наступает.
Зачем ей этот МУС был нужен?
Шоб було?
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24.10.2024 23:29 Ответить
Какой-то маленький васал
Все двери в Каракаруми обосцал..!)
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24.10.2024 20:50 Ответить
Коли генсек ООН їде на поклон до кремлівського під..ра, що х..р клав на цю організацію, то що там якійсь МКС для Монголії. Деменція та імпотенція Західного світу та її спецслужб тільки сприяють зникненню міжнародного права
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24.10.2024 20:53 Ответить
Там гутереш путлеру кланяєтся та з лукенком цілюєтся, і шо? Оон кінчена організація
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24.10.2024 21:02 Ответить
МКС офіційно визнав Монголію порушницею через її відмову арештувати Путіна

Зазначимо, що максимальне "покарання", яке загрожує Монголії за рішенням Асамблеї держав-учасниць - це позбавлення процедурних можливостей аж до права пропонувати кандидатури нових суддів МКС. Водночас у 2024-му до Суду уперше в історії обрали представника Монголії, термін повноважень якого становитиме дев'ять років.
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24.10.2024 23:25 Ответить
 
 