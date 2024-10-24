Отказом арестовать Путина Монголия нарушила обязательство, вопрос рассмотрят на Ассамблее государств-участников, - МКС

Монголия, не арестовав российского диктатора Владимира Путина, когда он находился на ее территории, не выполнила требование МУС о сотрудничестве вопреки положениям Римского статута.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте Международного уголовного суда.

"Сегодня, 24 октября 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда пришла к выводу, что, не арестовав Путина, когда он находился на ее территории, и не выдав его Суду, Монголия не выполнила требование Суда о сотрудничестве вопреки положениям Римского статута", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что таким образом Монголия помешала МУС осуществлять свои функции и полномочия.

"Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с Судом, Палата сочла необходимым передать вопрос на Ассамблею государств-участников", - добавили в МУС.

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Кроме того, отмечается, что "Палата подтвердила, что "личный иммунитет, включая иммунитет глав государств, не может быть обжалован в МУС, и отказ от него не требуется".

"Государства-участники и те, кто признает юрисдикцию Суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, подпадающих под действие ордеров МУС, независимо от их официального положения или гражданства", - подчеркнули в МУС.

В Суде отметили, что МУС действует независимо от участия государств, занимаясь серьезными международными преступлениями.

"Согласно статье 86 Римского статута, все государства-участники должны в полной мере сотрудничать с Судом для поддержания его мандата. Палата также напомнила, что Суд выполняет функции, которые отвечают общим интересам международного сообщества, осуществляя юрисдикцию в отношении самых серьезных международных преступлений, которые содержат в себе серьезные нарушения основополагающих норм международного права", - отмечается в сообщении.

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Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.