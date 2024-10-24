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Відмовою арештувати Путіна Монголія порушила зобов’язання, питання розглянуть на Асамблеї держав-учасниць, - МКС

Візит Путіна до Монголії

Монголія, не заарештувавши російського диктатора Володимира Путіна, коли він перебував на її території, не виконала вимогу МКС про співпрацю всупереч положенням Римського статуту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті Міжнародного кримінального суду.

"Сьогодні, 24 жовтня 2024 року, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду дійшла висновку, що, не заарештувавши Путіна, коли він перебував на її території, та не видавши його Суду, Монголія не виконала вимогу Суду про співпрацю всупереч положенням Римського статуту", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що таким чином Монголія завадила МКС здійснювати свої функції та повноваження.

"З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати із Судом, Палата визнала за необхідне передати питання на Асамблею держав-учасниць", - додали в МКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судді МКС ще не оприлюднили результатів розгляду стосовно відмови Монголії арештовувати Путіна, - речник суду

Крім того зазначається, що "Палата підтвердила, що "особистий імунітет, включно з імунітетом глав держав, не може бути оскаржений у МКС, і відмова від нього не потрібна".

"Держави-учасниці й ті, хто визнає юрисдикцію Суду, зобов'язані заарештовувати та видавати осіб, які підпадають під дію ордерів МКС, незалежно від їхнього офіційного становища або громадянства", - наголосили в МКС.

У Суді зазначили, що МКС діє незалежно від участі держав, займаючись серйозними міжнародними злочинами.

"Згідно зі статтею 86 Римського статуту, всі держави-учасниці мають повною мірою співпрацювати з Судом для підтримки його мандата. Палата також нагадала, що Суд виконує функції, які відповідають загальним інтересам міжнародного співтовариства, здійснюючи юрисдикцію щодо найсерйозніших міжнародних злочинів, які містять у собі серйозні порушення основоположних норм міжнародного права", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українське МЗС оголосило демарш Монголії у зв’язку з візитом Путіна

Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Автор: 

путін володимир (24136) Монголія (44) Міжнародний кримінальний суд (330)


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Топ коментарі
+4
Не здивуюсь якщо пуйло здійснить візит ще до якоїсь держави-підписанта спеціально щоб показати недолугість ********* міжнародного законодавства яке абсолютно неспроможне виконувати свої ж рішення. Звичайно це буде дуже ретельно вибрана країна, яка перебуває в кулаці Кремля.
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24.10.2024 20:12 Відповісти
+3
Їм так пофіг що аж незручно.
Навіть не плюнули, та кумис не розхлюпали))
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24.10.2024 20:07 Відповісти
+3
Коли генсек ООН їде на поклон до кремлівського під..ра, що х..р клав на цю організацію, то що там якійсь МКС для Монголії. Деменція та імпотенція Західного світу та її спецслужб тільки сприяють зникненню міжнародного права
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24.10.2024 20:53 Відповісти
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Їм так пофіг що аж незручно.
Навіть не плюнули, та кумис не розхлюпали))
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24.10.2024 20:07 Відповісти
Це все дурня. А от куди поскаржеться і заволає про допомогу коли росія окупує територію Монголіії і почне примусову русифікацію
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24.10.2024 22:53 Відповісти
Дивлячись як монгол випромінює радість - рішення МКС ім пох
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24.10.2024 20:07 Відповісти
А хто сказав, що в Монголії нема повій? Є... І відрізняються від повій у всьому світи лише рівнем їх немитості... ("правовірні монголки миються тричі в житті: при народженні, перед виходом заміж та перед похованням... Бо, згідно з їх віруваннями, часте миття "змиває Божу благодать"...)
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24.10.2024 20:10 Відповісти
Я бачив їх у відділку міграційної служби в малазійському місті Джохор Бару. Близько десятка страшних як чорти жіночок чекали своєї долі у спецкімнаті в цьому офісі. Навіть не розумію кому вони були потрібні у якості ,,фей,, Їм тільки сміття тачкою розвозить.
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24.10.2024 20:19 Відповісти
На прожарку! - будуть як новенькі
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24.10.2024 20:25 Відповісти
А що монголки робили в Малайзії? Наскільки мені відомо - там, здебільшого, не вживають молока тварин... А вони тільки вміють доїть кобил, яків та верблюдів з вівцями...
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24.10.2024 20:28 Відповісти
Я так зрозумів, що вони навіть не встигли щось зробити. Їх не пускали за підозрою у намірі займатись проституцією. Це пояснив один місцевий.
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24.10.2024 20:35 Відповісти
Та там один запах відбиває всяке бажання... Колись, у молодості, ходили до дівчат, у медучилище... А там був факультет, де вчилися азіатки (монголки, в"єтнамки, лаоски та північно кореянки...). Так дівчата наші казали, що останні три народності добилилися, щоб монголок поселили на окремому поверсі і садили їх в аудиторіях від них подалі...
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24.10.2024 20:41 Відповісти
Не здивуюсь якщо пуйло здійснить візит ще до якоїсь держави-підписанта спеціально щоб показати недолугість ********* міжнародного законодавства яке абсолютно неспроможне виконувати свої ж рішення. Звичайно це буде дуже ретельно вибрана країна, яка перебуває в кулаці Кремля.
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24.10.2024 20:12 Відповісти
Хто до них буде ставитися серйозно, після того як ісламіст Хам намагався оголосити в розшук Нетаніягу.
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24.10.2024 20:16 Відповісти
Та вже скоро підпишемо міръ і путіна вже не треба буде арештовувати.
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24.10.2024 20:18 Відповісти
держави члени ООН зобов'язані були сраними віниками вигнати звідти )(уйлокасспів, оскільки ті не є членами ООН, і ..... 🧐👀
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24.10.2024 20:24 Відповісти
Виродились монголи. От що трапляється, коли їбав рюзьге сотні років при ординському ярмі, вже забув, а тут років через сімсот виявилось, що ти став їх ****** і фактично ретроспективно то не ти їх їбав, а вони тебе, бо ти монгол.
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24.10.2024 20:26 Відповісти
Это всё комедь и дешёвка. Например США тоже этот статут не подписывали. И других стран тут много таких.
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24.10.2024 20:40 Відповісти
Фігня в тому, що Монголія знаходиться в оточені Путляндії і Кітайстану. Навіь,якби і арештували, вивезти на змогли б. І щей операція з звільнення і з сторони Китаю, і ********* була б миттєвою.
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24.10.2024 20:48 Відповісти
Нахера козе баян?
Монголія знаходиться в оточені Путляндії і Кітайстану.
Прется по своему, особо не отсвечивает. На мозоли не наступает.
Зачем ей этот МУС был нужен?
Шоб було?
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24.10.2024 23:29 Відповісти
Какой-то маленький васал
Все двери в Каракаруми обосцал..!)
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24.10.2024 20:50 Відповісти
Коли генсек ООН їде на поклон до кремлівського під..ра, що х..р клав на цю організацію, то що там якійсь МКС для Монголії. Деменція та імпотенція Західного світу та її спецслужб тільки сприяють зникненню міжнародного права
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24.10.2024 20:53 Відповісти
Там гутереш путлеру кланяєтся та з лукенком цілюєтся, і шо? Оон кінчена організація
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24.10.2024 21:02 Відповісти
МКС офіційно визнав Монголію порушницею через її відмову арештувати Путіна

Зазначимо, що максимальне "покарання", яке загрожує Монголії за рішенням Асамблеї держав-учасниць - це позбавлення процедурних можливостей аж до права пропонувати кандидатури нових суддів МКС. Водночас у 2024-му до Суду уперше в історії обрали представника Монголії, термін повноважень якого становитиме дев'ять років.
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24.10.2024 23:25 Відповісти
 
 