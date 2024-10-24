Відмовою арештувати Путіна Монголія порушила зобов’язання, питання розглянуть на Асамблеї держав-учасниць, - МКС

Монголія, не заарештувавши російського диктатора Володимира Путіна, коли він перебував на її території, не виконала вимогу МКС про співпрацю всупереч положенням Римського статуту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті Міжнародного кримінального суду.

"Сьогодні, 24 жовтня 2024 року, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду дійшла висновку, що, не заарештувавши Путіна, коли він перебував на її території, та не видавши його Суду, Монголія не виконала вимогу Суду про співпрацю всупереч положенням Римського статуту", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що таким чином Монголія завадила МКС здійснювати свої функції та повноваження.

"З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати із Судом, Палата визнала за необхідне передати питання на Асамблею держав-учасниць", - додали в МКС.

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Крім того зазначається, що "Палата підтвердила, що "особистий імунітет, включно з імунітетом глав держав, не може бути оскаржений у МКС, і відмова від нього не потрібна".

"Держави-учасниці й ті, хто визнає юрисдикцію Суду, зобов'язані заарештовувати та видавати осіб, які підпадають під дію ордерів МКС, незалежно від їхнього офіційного становища або громадянства", - наголосили в МКС.

У Суді зазначили, що МКС діє незалежно від участі держав, займаючись серйозними міжнародними злочинами.

"Згідно зі статтею 86 Римського статуту, всі держави-учасниці мають повною мірою співпрацювати з Судом для підтримки його мандата. Палата також нагадала, що Суд виконує функції, які відповідають загальним інтересам міжнародного співтовариства, здійснюючи юрисдикцію щодо найсерйозніших міжнародних злочинів, які містять у собі серйозні порушення основоположних норм міжнародного права", - зазначається в повідомленні.

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Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.