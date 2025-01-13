Украина должна стать членом НАТО, но сейчас следует сосредоточиться на усилении переговорной позиции Киева, - Рютте

Украина должна стать членом НАТО в будущем, однако пока Киев должен получить от союзников помощь, чтобы быть способной вести переговоры с Россией с позиций силы.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В том, что касается гарантий безопасности, мы должны двигаться шаг за шагом. Прежде всего, надо убедиться, что Украина будет в позиции силы, когда будет входить в мирные переговоры, - и это то, что мы можем сделать сейчас. Что касается нас - Украина в будущем должна стать членом НАТО, - это то, что мы обещали Украине", - сказал Рютте.

Он добавил, что члены НАТО сейчас "возводят мост" для такого будущего членства Украины в Альянсе, в частности, заключением двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и многими союзниками. Составляющей этой работы является вклад в 40 миллиардов евро и создание соответствующего командования НАТО в Висбадене по координации тренировки и помощи для Украины, которое начало работу несколько недель назад. Все это, по словам руководителя НАТО, происходит уже сейчас.

"Когда бы мирные переговоры не происходили, - для того, чтобы продвигаться вперед, необходимо, чтобы Россия понимала: после таких переговоров будет невозможным для них снова атаковать Украину. Частью этих переговоров должен быть точный путь продвижения вперед в измерении украинских отношений с НАТО, желательно - внутри НАТО. Но, как по мне, пока рано составлять точное расписание, также учитывая то, что мы должны это обсудить со следующей администрацией в США", - объяснил генсек Альянса.

В то же время он отметил, что к этому этапу и этому пункту в отношениях между Украиной и НАТО можно будет дойти как можно скорее.

"Если мы будем иметь возможность говорить о будущих гарантиях безопасности для Украины, это будет означать, что мы начали переговоры, и что мы движемся к следующей фазе. На данный момент очевидно, Украина не находится в такой позиции, - они не могут, на данный момент, вести переговоры с позиций силы. И мы должны сделать больше, чтобы изменить траекторию конфликта, чтобы они (украинцы - ред.) могли получить такую позицию силы", - резюмировал Рютте.