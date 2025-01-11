Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается активно, и это большая потеря, потому что Запад снова отступает, - экс-премьер Британии Джонсон
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что сейчас вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается активно, а без этого невозможно достичь долгосрочного мира в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Джонсон сказал в интервью Delfi.
Так, он отметил, что до начала большой войны украинцы не могли реально рассчитывать на членство в НАТО в ближайшем будущем, поскольку "реальность была такова, что французы были очень против, немцы были очень против, не говоря уже о венграх и других".
"Этого не было в международной повестке дня. Приглашения в НАТО Украины просто не могло быть. Но парадокс в том, что вторжение Путина, его варварское решение сделать это, теперь, по моему мнению, сделало это (членство Украины в НАТО. - Ред.) моральным и стратегическим императивом", - отметил Джонсон.
Однако, по его словам, нынешняя проблема заключается в том, что этот вопрос сейчас не обсуждается активно.
"Я не слышу, чтобы кто-то говорил, что когда эта катастрофа закончится, решением должно стать членство Украины в НАТО. Люди перестали об этом говорить. И я думаю, что это большая, большая потеря, потому что Запад снова отступает", - подчеркнул Джонсон.
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Тепер вони не хочуть воювати за ці т.зв. ними "британські національні інтереси", бо британські ракети перешкодили одеським російським фашистам здійснити з їх донецькими та кримськими оркобратами Аншлюз.
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