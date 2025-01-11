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Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается активно, и это большая потеря, потому что Запад снова отступает, - экс-премьер Британии Джонсон

Джонсон про членство України в НАТО

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что сейчас вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается активно, а без этого невозможно достичь долгосрочного мира в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Джонсон сказал в интервью Delfi.

Так, он отметил, что до начала большой войны украинцы не могли реально рассчитывать на членство в НАТО в ближайшем будущем, поскольку "реальность была такова, что французы были очень против, немцы были очень против, не говоря уже о венграх и других".

"Этого не было в международной повестке дня. Приглашения в НАТО Украины просто не могло быть. Но парадокс в том, что вторжение Путина, его варварское решение сделать это, теперь, по моему мнению, сделало это (членство Украины в НАТО. - Ред.) моральным и стратегическим императивом", - отметил Джонсон.

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Однако, по его словам, нынешняя проблема заключается в том, что этот вопрос сейчас не обсуждается активно.

"Я не слышу, чтобы кто-то говорил, что когда эта катастрофа закончится, решением должно стать членство Украины в НАТО. Люди перестали об этом говорить. И я думаю, что это большая, большая потеря, потому что Запад снова отступает", - подчеркнул Джонсон.

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Автор: 

членство в НАТО (1515) Джонсон_Борис (505)


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Топ комментарии
+16
Один з небагатьох притомних людей цього світу!
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11.01.2025 19:02
+14
Зря ви на джонсонюка бочку котите - він великий друг України. Тому його і сожрали промацьковські пацюки
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11.01.2025 18:59
+9
Борисе, повертайся скоріше! Досить вже відпочивати.
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11.01.2025 19:15
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Які вони всі розумні, коли стають ексами. Хоч до рани прикладай.
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11.01.2025 18:49 Ответить
Зря ви на джонсонюка бочку котите - він великий друг України. Тому його і сожрали промацьковські пацюки
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11.01.2025 18:59 Ответить
його брити ненавидять. Придурки
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11.01.2025 22:05 Ответить
Борисе, повертайся скоріше! Досить вже відпочивати.
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11.01.2025 19:15 Ответить
Один з небагатьох притомних людей цього світу!
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11.01.2025 19:02 Ответить
Досить вже нам локшину на вуха вішати з цим членством! Задрали! Два президента США офіційно проти, Гундос з ними погодився, питання закрите на майбутні 50 років.
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11.01.2025 19:10 Ответить
Хтось вірив у 1987 році,що "совок" через чотири роки розвалиться,а НДР крякне разом з Берлінським муром,про які 50 років ти мелеш?
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11.01.2025 19:17 Ответить
З зеленим виродком ми можемо вступити лише в тайожний союз. І то по частинам. Поки ця зелена тварина не відсмокчеться від України, нічого хорошого не буде.
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11.01.2025 19:51 Ответить
Українські національні інтереси, яких захистили британські ракети, що потопили Чорноморський флот і не дали окупувати Одесу, одеські колорадо-нацики, які вціліли в Одеському Будинку профспілок, назвали "британськими національними інтересами".

Тепер вони не хочуть воювати за ці т.зв. ними "британські національні інтереси", бо британські ракети перешкодили одеським російським фашистам здійснити з їх донецькими та кримськими оркобратами Аншлюз.
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11.01.2025 19:18 Ответить
А як зеленский ******** ху...у. Всім чим може.
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11.01.2025 20:11 Ответить
Дограються європейські сцикуни, що до них в гості прийдуть кацапи та ще й з корейцями! Іранці з іншими мусульманами у них вже є , чекають сигналу...
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11.01.2025 20:28 Ответить
Не прийдуть.
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11.01.2025 20:44 Ответить
яке газу. й НАТО
якщо у нас є рєзнікови по 17
умєрови з мінами
шмаркалі з транзитом нафти
яке НАХУ. Й НАТО
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11.01.2025 20:57 Ответить
И тем не менее--- сказанное, игра слов.
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12.01.2025 00:22 Ответить
 
 