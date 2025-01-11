Путин - йо##ный идиот, Российской империи больше нет, - Джонсон. ВИДЕО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично обругал российского диктатора Владимира Путина за его империалистические амбиции в отношении Украины и стран Балтии.

Об этом он сказал в интервью изданию Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Бориса Джонсона спросили, как бы он обосновал фразу о том, что если бы его избрали премьер-министром Британии ранее на выборах, он мог бы предотвратить "эту мерзкую" полномасштабную войну РФ против Украины.

Экс-премьер Британии заявил, что, прежде всего, призвал бы предоставить Украине членство в НАТО.

По его мнению, проблема с Украиной заключается в том, что подход к ней был "хронически двусмысленным".

"Что это такое? Украина - часть Запада или российской сферы влияния? И я думаю, самое важное, что нам нужно донести до Путина, - это то, что Россия больше не является империей и все кончено", - заявил британец.

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Джонсон также вспомнил империалистическое прошлое Великобритании и добавил, что сейчас от империи "практически ничего не осталось".

Британский политик акцентировал, что ни страны Балтии, ни Украина не являются частью Российской империи.

То, что делает Путин, архаично и варварски, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва - ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено. Кончено! Больше нет империи, Владимир, ты е###ный идиот! Извините за выражение. Но так оно и есть", - подчеркнул Джонсон.

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