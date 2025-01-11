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Путин - йо##ный идиот, Российской империи больше нет, - Джонсон. ВИДЕО

Борис Джонсон назвав Путіна кінченим ідіотом

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично обругал российского диктатора Владимира Путина за его империалистические амбиции в отношении Украины и стран Балтии.

Об этом он сказал в интервью изданию Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Бориса Джонсона спросили, как бы он обосновал фразу о том, что если бы его избрали премьер-министром Британии ранее на выборах, он мог бы предотвратить "эту мерзкую" полномасштабную войну РФ против Украины.

Экс-премьер Британии заявил, что, прежде всего, призвал бы предоставить Украине членство в НАТО.

По его мнению, проблема с Украиной заключается в том, что подход к ней был "хронически двусмысленным".

"Что это такое? Украина - часть Запада или российской сферы влияния? И я думаю, самое важное, что нам нужно донести до Путина, - это то, что Россия больше не является империей и все кончено", - заявил британец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-премьер Британии Джонсон о разговоре Шольца и Путина: Мы рискуем вернуться к ужасному "нормандскому формату"

Джонсон также вспомнил империалистическое прошлое Великобритании и добавил, что сейчас от империи "практически ничего не осталось".

Британский политик акцентировал, что ни страны Балтии, ни Украина не являются частью Российской империи.

То, что делает Путин, архаично и варварски, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва - ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено. Кончено! Больше нет империи, Владимир, ты е###ный идиот! Извините за выражение. Но так оно и есть", - подчеркнул Джонсон.

Читайте: Путин на потенциальных мирных переговорах будет добиваться соглашения о невступлении Украины в НАТО, - FT

Автор: 

путин владимир (31335) россия (95702) Джонсон_Борис (505)


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Топ комментарии
+74
симпатизую Джонсону
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11.01.2025 17:08
+41
Путлєр був йо@аним ідіотом і здохне таким же довбой@бом , +
кривавим вбивцею 🤬
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11.01.2025 17:17
+39
Ось це козак, ось це по справжньому! Молодець!
А не якесь недолуге "сойтісь па-сєрєдінє" та "просто пєрестать стрєлять".
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11.01.2025 17:18
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Нічого. Вибори будуть у слідуючому році, бо зелень ще не підготувала собі перемогу на них.
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11.01.2025 18:19 Ответить
Величезна подяка Борису Джонсонюку від Українців за допомогу у війні з москальськими окупантами у 2022році... а також за те що тоді вставив ''фітіль в задницю'' Зеленському.
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11.01.2025 18:11 Ответить
А може перейдемо на англійські матюки, які всі фактично зводяться до одного слова - фак?
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11.01.2025 18:21 Ответить
Х*йло - це кривавий гебешний вибл*док
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11.01.2025 18:37 Ответить
Джонсонюк наш мужик
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11.01.2025 18:45 Ответить
Друзяка на відміну від пацюка Фіццо
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11.01.2025 18:46 Ответить
Прийде час коли х.йло здохне і весь кацапстан буде кричати те що сказав Борис Джонсон(ще й жорсткіше), тільки на своєму "вялікому" матюкальна-кацапсячому язигу.
А потім з'явиться в них новий йо.аний ідіот і вони будуть молитися в екстазі на нього, це в кацапів невиліковно.
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11.01.2025 18:46 Ответить
Дуже правельні слова сказав Джонсон ,на жаль "найвеличніший" не може назвати світового терориста злочинцем ,це ще раз показує що боїтся він правди як рос. політтехнологи створювали 95 квартал.
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11.01.2025 18:59 Ответить
Супер Джонсон! СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.01.2025 19:54 Ответить
Рахмет...Алга Казакстан!
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11.01.2025 21:17 Ответить


путин обидчивый - за "...бнутого" завалил Немцова. Ну когда про него Президент Украины говорит "до...б" - тут всё ясно, состояние войны, просто так не убьёш, охраняют, мстит гражданским. Но и Немцов, и Зеленский - это типа близко, не тот круг. А вот когда высшая лига планеты тебя открыто называет конченым идиотом (наверное, самый правильный перевод в данном случае), то это удар ниже пояса . . . А при его то амбициях . . .
Могла бы уже русская элита задуматься - одно дело, когда тебя боятся и ненавидят, но совсем другое, когда презирают и смеются. Этот путин испортился, несите следующего (с обновлением Вовы в мавзолее, разумеется) !!! Я думаю, именно такой вывод должна сделать мафиозная хунта, засевшая в москве. Если у них мозги ещё остались, конечно.
путин слишком токсичен для россии, ради будущего этой страны его срочно надо сливать. Этот бой проигран, где бы не проходила линия фронта, это же очевидно. Ну захватит он ещё что-то - а толку ? Чтобы что ? Торговли нет, инноваций и инвестиций нет, страну свою по кускам китайцам отдаёт, население дохнет / деградирует (кто тупой) и разбегается (кто нормальный) - чего ради это всё было ?
Правильно Борька Джонсонюк говорит - f....ing idiot
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11.01.2025 20:04 Ответить
толково написано, згоден, імператор, який став посміховиськом - зіпсований... тим більш, як Ви справедливо помітили, на такому рівні
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11.01.2025 21:09 Ответить
Бла бла бла. Действий 0
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11.01.2025 20:20 Ответить
ага-ага.. ти злсь знаєш про Джонсона, злазь з канапи і прочитай що-небудь, неук засратий, перш, ніж щось вимовляти порожньою макитрою
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11.01.2025 21:07 Ответить
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11.01.2025 20:20 Ответить
Кокнуть питара
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11.01.2025 20:40 Ответить
понєслось буйло по кочкам....

.
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11.01.2025 20:42 Ответить
Впевнений, що в першу чергу ми ВИННІ саме цьому чудовому Джонсонюку... такого плеча Україна не мала ніколи поруч. Треба видати йому щось на пам'ять.... наприклад ділянку соток з 5... і садок вишневий. Я б до нього приїздив. Шкода - не можу привітатаи особисто
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11.01.2025 21:05 Ответить
якби ви знали як його ненавидять брити
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11.01.2025 22:17 Ответить

Ізмєльчалі нині Єго Плєшившества, ізмєльчалі...
Ті з них, котрі були раніше (і, сподіваюсь, ті, котрі наразі годують собою хробаків), були адекватнішими у своїх захцянках.
Та то таке... І теперішнє Єго Плєшившество хробаків годуватиме. Гадаю, вже скоро.
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11.01.2025 21:09 Ответить
А М I Н Ь !!!
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11.01.2025 21:34 Ответить
Є гарний смайлик (до речі, рекомендую!):
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11.01.2025 21:38 Ответить
Я - вiршиком...
Когда закончится война,
лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина,
я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла,
задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла...
ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
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11.01.2025 21:56 Ответить
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11.01.2025 22:16 Ответить
Борис дуже мудро і вчасно тезу закинув. Відтепер, якщо Трамп або ще хтось дасть слабину і поїде до пуйла, у світових політичних елітах його називатимуть "той, хто поїхав до ******** ідіота". І від такого посміховиська вже не відмитися.
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11.01.2025 21:20 Ответить
Харе здесь паплюжити тих , хто нам допомогае. Без их помощи, даже такой , как есть , нам бы был трындец. Фуфло то не надоть гнать. Кто нам доктор, шо военку разбазарили , а своей не произвели , чем развязали муйлуше руки.
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11.01.2025 22:05 Ответить
Ще один віслюк мир в кацапському очку побачив. ))
Тобі мама казала, що ти їпанько?
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11.01.2025 22:24 Ответить
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12.01.2025 04:18 Ответить

Тут ще один персонаж з'явився...
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12.01.2025 17:56 Ответить
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