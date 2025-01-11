Путин - йо##ный идиот, Российской империи больше нет, - Джонсон. ВИДЕО
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично обругал российского диктатора Владимира Путина за его империалистические амбиции в отношении Украины и стран Балтии.
Об этом он сказал в интервью изданию Delfi, передает Цензор.НЕТ.
Бориса Джонсона спросили, как бы он обосновал фразу о том, что если бы его избрали премьер-министром Британии ранее на выборах, он мог бы предотвратить "эту мерзкую" полномасштабную войну РФ против Украины.
Экс-премьер Британии заявил, что, прежде всего, призвал бы предоставить Украине членство в НАТО.
По его мнению, проблема с Украиной заключается в том, что подход к ней был "хронически двусмысленным".
"Что это такое? Украина - часть Запада или российской сферы влияния? И я думаю, самое важное, что нам нужно донести до Путина, - это то, что Россия больше не является империей и все кончено", - заявил британец.
Джонсон также вспомнил империалистическое прошлое Великобритании и добавил, что сейчас от империи "практически ничего не осталось".
Британский политик акцентировал, что ни страны Балтии, ни Украина не являются частью Российской империи.
То, что делает Путин, архаично и варварски, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва - ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено. Кончено! Больше нет империи, Владимир, ты е###ный идиот! Извините за выражение. Но так оно и есть", - подчеркнул Джонсон.
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А потім з'явиться в них новий йо.аний ідіот і вони будуть молитися в екстазі на нього, це в кацапів невиліковно.
путин обидчивый - за "...бнутого" завалил Немцова. Ну когда про него Президент Украины говорит "до...б" - тут всё ясно, состояние войны, просто так не убьёш, охраняют, мстит гражданским. Но и Немцов, и Зеленский - это типа близко, не тот круг. А вот когда высшая лига планеты тебя открыто называет конченым идиотом (наверное, самый правильный перевод в данном случае), то это удар ниже пояса . . . А при его то амбициях . . .
Могла бы уже русская элита задуматься - одно дело, когда тебя боятся и ненавидят, но совсем другое, когда презирают и смеются. Этот путин испортился, несите следующего (с обновлением Вовы в мавзолее, разумеется) !!! Я думаю, именно такой вывод должна сделать мафиозная хунта, засевшая в москве. Если у них мозги ещё остались, конечно.
путин слишком токсичен для россии, ради будущего этой страны его срочно надо сливать. Этот бой проигран, где бы не проходила линия фронта, это же очевидно. Ну захватит он ещё что-то - а толку ? Чтобы что ? Торговли нет, инноваций и инвестиций нет, страну свою по кускам китайцам отдаёт, население дохнет / деградирует (кто тупой) и разбегается (кто нормальный) - чего ради это всё было ?
Правильно Борька Джонсонюк говорит - f....ing idiot
.
Ізмєльчалі нині Єго Плєшившества, ізмєльчалі...
Ті з них, котрі були раніше (і, сподіваюсь, ті, котрі наразі годують собою хробаків), були адекватнішими у своїх захцянках.
Та то таке... І теперішнє Єго Плєшившество хробаків годуватиме. Гадаю, вже скоро.
Когда закончится война,
лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина,
я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла,
задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла...
ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
Тобі мама казала, що ти їпанько?
Тут ще один персонаж з'явився...