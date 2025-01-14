РУС
5 994 83

США хотят как можно более выгодного разрешения войны для Украины, но конфликт необходимо закончить, - будущий глава Пентагона Хегсет

Піт Гегсет

Соединенные Штаты заинтересованы, чтобы российская война в Украине закончилась с самым выгодным результатом для Киева.

Об этом Пит Хегсет, номинированный Дональдом Трампом на должность министра обороны США сказал во время слушаний в Сенате во вторник, передает Цензор.НЕТ.

У Хегсета спросили о его позиции относительно полномасштабного вторжения России в Украину, отметив, что тот не упомянул о нем в коротком вступительном слове.

Он отметил, что речь идет о политическом решении на уровне избранного президента США, который "очень четко дал понять, что хотел бы видеть прекращение этого конфликта".

"Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть его (решение. - Ред.) как можно более выгодным для украинцев. Но эта война должна прекратиться", - подчеркнул Гегсет.

Читайте также: Администрации Трампа передадут $4 млрд неиспользованных средств для Украины, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1486) США (27716) Трамп Дональд (6342) война в Украине (5696)
+12
Завершити не конфлікт а агрессію Росії .Нюанс.
14.01.2025 20:42 Ответить
14.01.2025 20:42 Ответить
+9
Обнуліть мордор!
14.01.2025 20:36 Ответить
14.01.2025 20:36 Ответить
+9
Не завершение войны, а поражение роssии. И лишь как следствие этого - завершение войны. Поражение агрессора - это не обязательно взятие мockвы штурмом или выход на границы 91 года, а доведение его до такого состояния, при котором ведение им войны невозможно по разным причинам. Заморозка же войны будет означать передышку для врага, снятие санкций, восстановление им военного и экономического потенциала для новой агрессии в недалеком будущем. Очень сомневаюсь, что будущая администрация трампа предоставит такие гарантии безопасности и такое вооружение (стоящее многих миллиардов $), которое предотвратит эту агрессию.
14.01.2025 21:36 Ответить
14.01.2025 21:36 Ответить
Поганого хлопця будуть ******* ногами чи гешефт все перекриє
14.01.2025 20:34 Ответить
14.01.2025 20:34 Ответить
Звичайно повинна. Хто думає інакше, він/вона або дурень, або має з війни вигоду.
14.01.2025 20:35 Ответить
14.01.2025 20:35 Ответить
Война может быть разной. Лучше война как в 2021 + взаимные воздушные атаки как сейчас. Чем заморозка на выгодных для РФ условиях.
14.01.2025 21:54 Ответить
14.01.2025 21:54 Ответить
Обнуліть мордор!
14.01.2025 20:36 Ответить
14.01.2025 20:36 Ответить
Є вихід, навіщо чекати такий варіант? відмовтеся від послуг США і закінчіть війну виходом на кордони 1991 року та інше. Чи знову винні США, а той хто замість підготовки до війни брехав про шашлики - Лідор світу?
14.01.2025 20:45 Ответить
14.01.2025 20:45 Ответить
припустимо, що сша перестануть нам допомагати. Ти складеш зброю? повернешся з фронту?
14.01.2025 20:52 Ответить
14.01.2025 20:52 Ответить
14.01.2025 20:37 Ответить
14.01.2025 20:37 Ответить
Дай Бог, щоб вона таки припинилась на відносно адекватних умовах. Бо ситуація, що демографічна, що економічна, що фізична чи моральна вже не просто погана, а просто ху**ва.
14.01.2025 20:37 Ответить
14.01.2025 20:37 Ответить
мусора дохнуть? чи прокурори? чи тцкашники?
14.01.2025 22:14 Ответить
14.01.2025 22:14 Ответить
"дуже чітко дав зрозуміти, що хотів би бачити припинення цього конфлікту".
--------
Говоріть вже прямо, заморозка. Усі вже як 10 років знають им це закінчиться, але бояться сказати вголос.
14.01.2025 20:38 Ответить
14.01.2025 20:38 Ответить
навіщо прямо?

є купа цитат від різних розумних людей про те, яка цінність сказаного до "але"

вона нульова
14.01.2025 22:15 Ответить
14.01.2025 22:15 Ответить
Допомога від союзників - дуже вагомий чинник у війні з кацапськими нацистами. Але усвідомте : неминуче перемагає те військо, потенційні резерви якого за жодних обставин не ухиляються.. У цьому сенсі наща демократія має бути потужнішою за кацапську фашистську диктатуру.
14.01.2025 20:40 Ответить
14.01.2025 20:40 Ответить
Перемагає, тільки керівники держави мають бути кристально чистими і патріотами України, а не малоросами і мародерами.
14.01.2025 20:47 Ответить
14.01.2025 20:47 Ответить
це ти про кацапів? керівники яких є кристально чисті і патріоти?
14.01.2025 23:08 Ответить
14.01.2025 23:08 Ответить
ну от ти ухилянт, якби ти не ухилявся, то все було б добре.
14.01.2025 20:53 Ответить
14.01.2025 20:53 Ответить
Федір, пензюк, ти вже тут крутиш, як ти написав - жопою, замість відповіді?
14.01.2025 21:39 Ответить
14.01.2025 21:39 Ответить
Побеждает тот кто эффективнее. 22 год это доказал. Нет эффективности, то все остальное не имеет значения.
14.01.2025 22:21 Ответить
14.01.2025 22:21 Ответить
2022 год доказал что раха переоценила ждунов, это была разовая акция.
14.01.2025 23:27 Ответить
14.01.2025 23:27 Ответить
И это в том числе.
14.01.2025 23:29 Ответить
14.01.2025 23:29 Ответить
Завершити не конфлікт а агрессію Росії .Нюанс.
14.01.2025 20:42 Ответить
14.01.2025 20:42 Ответить
Хлопця можна зрозуміти, адже щоби бути в команді треба виглядати дебільніше за боса. Але не у всіх є для цього природні здібності, як у Маска.
14.01.2025 20:47 Ответить
14.01.2025 20:47 Ответить
Потужністю від цієї заяви ,навіть не пахне...)
14.01.2025 20:55 Ответить
14.01.2025 20:55 Ответить
Одне бла-бла. Якби дійсно хотіли, то давали б зброю, а не розповідали як розуміють московського карлика.
14.01.2025 20:55 Ответить
14.01.2025 20:55 Ответить
У крі, чорноногих, ерокезів, апачей, шаєнів, команчів, нвахо, сіу, шошонов тощо, було для цього дуже гарний засіб. Томогавк. Сотен з п'ять ціх "топірців", ну може сімь, шоб двічи не вставати, швидко наближають закінчення любий війни.
14.01.2025 20:58 Ответить
14.01.2025 20:58 Ответить
До Томогавка треба або корабель або стратегічний бомбер, або підводну лодку - що в принципі робить нереальним передачу цих типів ракет. Та й що змінять п'ять сотень ракет у цій війні, коли десять тисяч не переламали її хід?
14.01.2025 21:06 Ответить
14.01.2025 21:06 Ответить
Typhon - мобільна наземна пускова установка Армії США, призначена для запуску крилатих ракет Tomahawk (дальність до 1,8 тис. км) та багатоцільових ракет SM-6.
14.01.2025 21:12 Ответить
14.01.2025 21:12 Ответить
Тільки в 2026 буде розгорнута в Німеччині. Поки їх в самих США кілька штук
14.01.2025 21:19 Ответить
14.01.2025 21:19 Ответить
От бачте. таки є сухопутна платформа. А, АТАКАМС чи Шторми нам теж не відразу дали. Оно вже і Міражи на підході.
14.01.2025 21:23 Ответить
14.01.2025 21:23 Ответить
Дали 6 Ф16, ще дадуть 6 Міражів і буде стільки само толку від них, як і від 31 Абрамса, 14 Челенджерів і кількох десятків Леопард 2
14.01.2025 21:27 Ответить
14.01.2025 21:27 Ответить
Шо касаб, лячно?
14.01.2025 21:28 Ответить
14.01.2025 21:28 Ответить
Коли аргументи закінчуються починаються викиди про касабів, ждунів і так далі
14.01.2025 21:32 Ответить
14.01.2025 21:32 Ответить
Яки викиди?
То ж просте запитання.
Так лячно чи ні?
14.01.2025 21:37 Ответить
14.01.2025 21:37 Ответить
Лячно з того, що так мало дають, мабуть не хочуть образити сильно кремлівсько старця - на якого "калатають" половиною свого беззубого НАТО
14.01.2025 21:43 Ответить
14.01.2025 21:43 Ответить
А мені лячно шо наш ВПК завантажено на 30% і баранам по 1000 роздают.
14.01.2025 22:29 Ответить
14.01.2025 22:29 Ответить
Екклесиаст 5, 2
Короче, будущий глава понтыгона настаивает "Украина должна капитулировать".
14.01.2025 21:00 Ответить
14.01.2025 21:00 Ответить
Так дайте нам в аренду на 5 минут 6-й флот США.
14.01.2025 21:04 Ответить
14.01.2025 21:04 Ответить
І що - заїдеш тим флотом в Торецьк, Часів Яр і Покровську і викупиш звідти пів мільйона кацапів? Будь серйозний
14.01.2025 21:08 Ответить
14.01.2025 21:08 Ответить
Ракетами можно парализовать экономику РФ и уничтожить большую часть авиации. Толку от этого мяса, если они останутся без поддержки
14.01.2025 22:28 Ответить
14.01.2025 22:28 Ответить
Бачу в тобі помер Кутузов.
14.01.2025 23:39 Ответить
14.01.2025 23:39 Ответить
"Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень."
Всем известная игра в хорошего и плохого полицейского. Чисто американское ноу-хау в своё время в криминалистике. Жертва этой игры даже не догадывалась, что плохой и хороший полицейский всегда заодно и тупо играют каждый свою роль.
14.01.2025 21:12 Ответить
14.01.2025 21:12 Ответить
США хочуть якомога вигіднішого закінчення війни для України, але конфлікт необхідно закінчити коштом безпеки і цілісності України, що означатиме якомога вигідніше закінчення війни для росії. Саме так можна інтерпретувати слова нового очільника Пентагону.
14.01.2025 21:17 Ответить
14.01.2025 21:17 Ответить
Не завершение войны, а поражение роssии. И лишь как следствие этого - завершение войны. Поражение агрессора - это не обязательно взятие мockвы штурмом или выход на границы 91 года, а доведение его до такого состояния, при котором ведение им войны невозможно по разным причинам. Заморозка же войны будет означать передышку для врага, снятие санкций, восстановление им военного и экономического потенциала для новой агрессии в недалеком будущем. Очень сомневаюсь, что будущая администрация трампа предоставит такие гарантии безопасности и такое вооружение (стоящее многих миллиардов $), которое предотвратит эту агрессию.
14.01.2025 21:36 Ответить
14.01.2025 21:36 Ответить
Маєш українців за дурнів, падло.
14.01.2025 21:36 Ответить
14.01.2025 21:36 Ответить
Так ти теж тримаєшь американців за лохів, вони для тебе всі реднеки з айови.
Як там у Митця
"Та і клікуші тожє хороші
Стоять на цвинтарі простягши загрібайла
А як не даш тойчас обматькають та плюнуть на пальто
Що і химчистка потім не почистить"
14.01.2025 22:11 Ответить
14.01.2025 22:11 Ответить
Американцы просто страдают имперским синдромом. Когда мы там далеко, а война где-то на перифирии. Россияне как бы точно такие же.
14.01.2025 22:23 Ответить
14.01.2025 22:23 Ответить
Это не имперский синдром а желание сдерживать далеко по периметру в своем полушарии. В американских заморских территориях в отличие от росиян коренных жителей не геноцидят и насильно не ассимилируют а просто строят военные базы.
14.01.2025 22:34 Ответить
14.01.2025 22:34 Ответить
Это имперский синдром. Он связан с тем что все кто не наши воспринимаются как недолюди.
14.01.2025 22:36 Ответить
14.01.2025 22:36 Ответить
Есть у многих стран устойчивая репутация неумения создать условия для человеческой жизни. К ним да отношение несколько хромает.
14.01.2025 22:41 Ответить
14.01.2025 22:41 Ответить
США отсутствует в списках развитых стран. Так что кто бы говорил.
14.01.2025 22:43 Ответить
14.01.2025 22:43 Ответить
не хочется сейчас открывать этот ящик Пандоры
но все таки ради интереса назовите атрибуты развитых стран чтобы я знал чего мне в этой жизни не хватает
14.01.2025 22:47 Ответить
14.01.2025 22:47 Ответить
У США неразвитая инфраструктура, у неё низкий уровень образованности населения, проблемы с доступностью услуг, высокий уровень преступности.
США славилось своими фабриками, но теперь все их фабрики в Юго-восточной Азии.

Главная проблема прямо сейчас для США в мировозрении. Молодые американцы открыли для себя, что рядышком есть Европа и Япония с Кореей где буквально все лучше, чем в США. И американцы прямо сейчас решили что все дело в том, что они не тратятся на армию, а мы тратимся вместо них. Но это точно не главная проблема США.
14.01.2025 22:52 Ответить
14.01.2025 22:52 Ответить
это типичный взгляд европейца горожанина а я живу за городом в лесу в часе от офиса
отсутствие транспортной инфраструктуры защищает меня от приезда нежелательных элементов а на машине я сам приеду куда надо
низкое образование даже лучше - многим оно во вред
сервисы все онлайн в телефоне
преступности в моем районе нет
фабрик нет - чистый воздух
в штатах экономика сервисов - кто-то держит ресторан кто-то шиномонтажку а кто-то сантехник и все довольны.
14.01.2025 23:11 Ответить
14.01.2025 23:11 Ответить
Ты сам начал писать про условия для жизни. Мне то как-то все равно как живут американцы и я никого не критикую, так как Украина в это число развитых стран не входит.
14.01.2025 23:14 Ответить
14.01.2025 23:14 Ответить
Единственное что отличает США от Европы это то что в США корпорации изымают сверхприбыли и могут их тратить на захват рынка. В то время как в Европе всё облагается налогом.
В этом плане США прямо копия России, где олигархи держат народ в бедности, но могут тратить свои доходы на всякие национальные проекты.
14.01.2025 22:54 Ответить
14.01.2025 22:54 Ответить
Все военные базы США прямо сейчас это наследие Холодной Войны. Когда было противостояния СССР и США. Проблема в том, что Холодной войны больше нет и нет лагерей, которые этому противостоят. Оттого эти самые военные базы это просто реликт прошлого на который всем было плевать десятилетия. Я не знаю что с ними в итоге будет, но это не синоним какого-то там американского превосходства или еще чего-то такого.
14.01.2025 22:39 Ответить
14.01.2025 22:39 Ответить
США и Россия искали врага после распада СССР. Вначале они подумали что врагом будет терроризм. Росияне боролись с терроризмом у себя, США со всякими арабами. Оказалось, что терроризм они победить неспособны.
Так что будут искать себе нового врага или же придется меняться еще сильнее. Вот русские нашли себе сейчас врага в виде Украины.
14.01.2025 22:41 Ответить
14.01.2025 22:41 Ответить
Яке марення !
14.01.2025 21:45 Ответить
14.01.2025 21:45 Ответить
Здається, поки що найбільше вигоди отримав дядько Сем, послабивши заклятого ворога руками українців.
14.01.2025 21:52 Ответить
14.01.2025 21:52 Ответить
Выбили Россию из энергетического рынка, заставили европейцев повысить расходы на армию. Только прибыль.
14.01.2025 22:22 Ответить
14.01.2025 22:22 Ответить
многоходовочка
14.01.2025 23:12 Ответить
14.01.2025 23:12 Ответить
Два года назад вас бы назвали ждуном у ФСБ на зарплате.
14.01.2025 23:29 Ответить
14.01.2025 23:29 Ответить
Мне США напоминают Меркель которая устала от этой странной Украины и не поддержала НАТО в 2008 году. Все-таки западные политики одинаковые. Быстро устают и начинают сосать русскую писю.
14.01.2025 22:32 Ответить
14.01.2025 22:32 Ответить
Они ее никогда не прекращали посасывать. Тем не менее они спрашивают у своего бизнеса, что завязано что-то высокотехнологичное на Украину и получают ответ - нет, а кто выращивать зерно будет в Украине - украинцы или ху й лостаняне, им все равно.
Хотя скоро ТЦК последних комбайнеров переловят. агрохолдинги уже все поняли и приглашают работать жителей из средней азии, так как украинские женщины не комбайнопридатные.
14.01.2025 22:38 Ответить
14.01.2025 22:38 Ответить
А бизнес легко покупается и коррумпируется. Оттого он и такое говорит.
14.01.2025 22:44 Ответить
14.01.2025 22:44 Ответить
Весь час чую цей ідіотський ****** про Меркель яка завадила вступу в НАТО. Рашку тоді ще тестували. І ця лахудра нічому не могла перешкодити. Невже ви справді думаєте що ліверним сосискам дають щось вирішувати?
14.01.2025 23:41 Ответить
14.01.2025 23:41 Ответить
Идея про то что Европа устала от Украины была невероятно популярна в конце нулевых. Оттого я и пишу что ничего нового. А детали тут вторичны.
14.01.2025 23:48 Ответить
14.01.2025 23:48 Ответить
Конфлікт це типа ...з жіінкою на кухні...про яке припинення війни говорити якщо це просто конфлікт?
14.01.2025 22:44 Ответить
14.01.2025 22:44 Ответить
Виманіть кремлівського діда за межі московії, де в нього не буде ані прикриття ППО, ані багатотисячної охорони, та покінчіть з ним -- ось і буде вам закінчення війни.
Взагалі Україні треба просувати в світі наратив, що в путлер з'їхав з глузду через свій вік, хвороби та імперськорелігійну маячню, в яку увіровав; а отже намагатися про щось домовитися з божевільним може лише інший не сповна розуму. Бо будь-які домовленості з божевільним нічого не варті: сьогодні в нього одне, завтра -- інше. Так, цей божевільний буйний і небезпечний. Але як вчиняють з подібним контингентом? Їх або ізолюють, або знищують, якщо не можливо ізолювати. Божевільний злочинець в цивілізованому світі не повинен мати жодного імунітету, будь він хоч 10 разів президент чи 100 разів король.
14.01.2025 22:56 Ответить
14.01.2025 22:56 Ответить
а Трамп в курсе?
14.01.2025 23:18 Ответить
14.01.2025 23:18 Ответить
Припинення війни гарантує лише посилення ********** і повторний напад. Єдині перемови з кацапами можуть бути після звільнення окупованої території про суму та порядок виплати репарацій. Війна буде в тій чи іншій формі продовжуватися до повного розвалу кацапської федерації. Після війни ********* може стати колонією Китаю і тоді доведеться готуватися до наступної війни вже з китайцями...
14.01.2025 23:25 Ответить
14.01.2025 23:25 Ответить
Так так. Але пiсля того як прилетять прибульцi i дадуть Украiнi гамма-бластерну зброю)))

Ти б прокинувся, адже орки в харкiвськiй та за 7 км вiд днiпропетровськоi областi, а ти все про репарацii мариш.
14.01.2025 23:45 Ответить
14.01.2025 23:45 Ответить
Нефть по 35-40 в течение года-двух , или элементарное торговое эмбарго и вопрос будет стоять о территориях УНР в составе ерефии, а не о ТОТ и орках невдалеке от Днепра
15.01.2025 00:12 Ответить
15.01.2025 00:12 Ответить
Кацапи вже "провоювали" свій фонд національного добробуту. Вони голодранці тепер. Запаси запчастин до імпортної техніки вже вичерпалися, але нових їм не продають. Наприклад, чи далеко ви поїдете на китайському підшипнику в якому кульки розсипаються на частини дуже швидко, а мастило в підшипнику застигає в смолу при мінус 3 градусах Цельсію? А як вам ціни на масло? З 120 рублів до 360 за пачку в 160 грамів за два тижні. І це тільки початок! Побачите і почуєте виття над болотами вже до кінця цього року.
15.01.2025 01:05 Ответить
15.01.2025 01:05 Ответить
В тебе методичка років на 2 застаріла.
Онови її
15.01.2025 07:59 Ответить
15.01.2025 07:59 Ответить
а где вас таких говорящих про репарации берут?
это уже даже не смешно, это звучит пошло.
14.01.2025 23:51 Ответить
14.01.2025 23:51 Ответить
Кацапи за будь якого розкладу врешті заплатять за всі злочини які вони скоїли. В ********* світі кацапи, як вид алкодегенератів, взагалі зайві. "Дірками в землі" з яких качають нафту та газ можуть розпоряджатися інші більш цивілізовані та миролюбні народи. Щодо "вульгарності" кацап це і є "homo vulgaris" - "лішніє люді".
15.01.2025 00:55 Ответить
15.01.2025 00:55 Ответить
- I accidentally Ukraine.
- Accidentally what?
- Ukraine.
14.01.2025 23:30 Ответить
14.01.2025 23:30 Ответить
А ось як було насправді, а не в дурних переказах:

Допитуючи Хегсета, сенатор Ангус Кінг від штату Мен сказав, що його «стурбувало» те, що кандидат «жодного разу не згадав» Україну чи Росію під час свого вступного слова.

«Цей до того, що ми збираємося кидати Україну?» - запитав Кінг.

Хегсет відповів, що «це політичне рішення на рівні президента» і що Трамп «дуже чітко дав зрозуміти, що він хотів би покласти край цьому конфлікту».

«Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто такий хороший хлопець. Ми хотіли б бачити це якомога вигіднішим для українців», - додав Хегсет. «Але цій війні потрібно покласти край».

В анкеті Комітету Сенату з питань збройних сил, яку Хегсет заповнив перед слуханнями, він припустив, що США повинні стримувати Росію від дій проти інтересів США, але не відповів на запитання про важливість того, щоб США продовжували надавати допомогу у сфері безпеки. на Україну.

«У разі підтвердження я забезпечу, щоб Міністерство оборони відігравало ключову роль у загальноурядових зусиллях щодо підтримки спеціального представника президента з питань України та Росії», - сказав він у своїй анкеті
15.01.2025 00:18 Ответить
15.01.2025 00:18 Ответить
Так і конфлікт із Китаєм треба закінчувати - нехай США здається і вчить ієрогліфи!

Якщо вони такі мирні до усрачки!
15.01.2025 04:00 Ответить
15.01.2025 04:00 Ответить
 
 