США хотят как можно более выгодного разрешения войны для Украины, но конфликт необходимо закончить, - будущий глава Пентагона Хегсет

Соединенные Штаты заинтересованы, чтобы российская война в Украине закончилась с самым выгодным результатом для Киева.

Об этом Пит Хегсет, номинированный Дональдом Трампом на должность министра обороны США сказал во время слушаний в Сенате во вторник, передает Цензор.НЕТ.

У Хегсета спросили о его позиции относительно полномасштабного вторжения России в Украину, отметив, что тот не упомянул о нем в коротком вступительном слове.

Он отметил, что речь идет о политическом решении на уровне избранного президента США, который "очень четко дал понять, что хотел бы видеть прекращение этого конфликта".

"Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть его (решение. - Ред.) как можно более выгодным для украинцев. Но эта война должна прекратиться", - подчеркнул Гегсет.

Читайте также: Администрации Трампа передадут $4 млрд неиспользованных средств для Украины, - Пентагон