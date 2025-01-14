США хотят как можно более выгодного разрешения войны для Украины, но конфликт необходимо закончить, - будущий глава Пентагона Хегсет
Соединенные Штаты заинтересованы, чтобы российская война в Украине закончилась с самым выгодным результатом для Киева.
Об этом Пит Хегсет, номинированный Дональдом Трампом на должность министра обороны США сказал во время слушаний в Сенате во вторник, передает Цензор.НЕТ.
У Хегсета спросили о его позиции относительно полномасштабного вторжения России в Украину, отметив, что тот не упомянул о нем в коротком вступительном слове.
Он отметил, что речь идет о политическом решении на уровне избранного президента США, который "очень четко дал понять, что хотел бы видеть прекращение этого конфликта".
"Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть его (решение. - Ред.) как можно более выгодным для украинцев. Но эта война должна прекратиться", - подчеркнул Гегсет.
Допитуючи Хегсета, сенатор Ангус Кінг від штату Мен сказав, що його «стурбувало» те, що кандидат «жодного разу не згадав» Україну чи Росію під час свого вступного слова.
«Цей до того, що ми збираємося кидати Україну?» - запитав Кінг.
Хегсет відповів, що «це політичне рішення на рівні президента» і що Трамп «дуже чітко дав зрозуміти, що він хотів би покласти край цьому конфлікту».
«Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто такий хороший хлопець. Ми хотіли б бачити це якомога вигіднішим для українців», - додав Хегсет. «Але цій війні потрібно покласти край».
В анкеті Комітету Сенату з питань збройних сил, яку Хегсет заповнив перед слуханнями, він припустив, що США повинні стримувати Росію від дій проти інтересів США, але не відповів на запитання про важливість того, щоб США продовжували надавати допомогу у сфері безпеки. на Україну.
«У разі підтвердження я забезпечу, щоб Міністерство оборони відігравало ключову роль у загальноурядових зусиллях щодо підтримки спеціального представника президента з питань України та Росії», - сказав він у своїй анкеті
