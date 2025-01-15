У Трампа чекають на досягнення мирної угоди щодо війни в Україні за "кілька місяців", - Reuters

Мирна угода щодо врегулювання повномасштабної війни РФ проти України може бути досягнута "найближчими місяцями".

Про це Reuters сказали два анонімні радники обраного президента США Дональда Трампа, які обговорювали з ним це питання, передає Цензор.НЕТ.

Вони визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть кілька місяців, а то й більше, що стало різкою перевіркою реальності найбільшої зовнішньополітичної обіцянки Трампа - укласти мирну угоду в перший же день перебування в Білому домі.

Анонімні радники назвали його обіцянки поєднанням "передвиборчої балаканини", "нерозуміння нерозв'язності конфлікту" та часу, необхідного для формування нової адміністрації.

Як пише агентство, ці оцінки збігаються із заявою кандидата у спецпредставники по Україні Кіта Келлога про те, що він хоче знайти рішення повномасштабної війни в Україні за 100 днів після інавгурації Трампа.

Але навіть збільшений Келлоггом термін був "занадто оптимістичним", - сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який зараз працює в аналітичному центрі Атлантична рада у Вашингтоні.

"Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати Путіна, що у непоступливості є зворотна сторона", - додав Гербст.

