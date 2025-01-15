УКР
У Трампа чекають на досягнення мирної угоди щодо війни в Україні за "кілька місяців", - Reuters

Радники Трампа очікують, що мирна угода щодо війни в Україні буде досягнута за кілька місяців

Мирна угода щодо врегулювання повномасштабної війни РФ проти України може бути досягнута "найближчими місяцями".

Про це Reuters сказали два анонімні радники обраного президента США Дональда Трампа, які обговорювали з ним це питання, передає Цензор.НЕТ.

Вони визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть кілька місяців, а то й більше, що стало різкою перевіркою реальності найбільшої зовнішньополітичної обіцянки Трампа - укласти мирну угоду в перший же день перебування в Білому домі.

Анонімні радники назвали його обіцянки поєднанням "передвиборчої балаканини", "нерозуміння нерозв'язності конфлікту" та часу, необхідного для формування нової адміністрації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть якомога вигіднішого вирішення війни для України, але конфлікт необхідно закінчити, - майбутній глава Пентагону Гегсет 

Як пише агентство, ці оцінки збігаються із заявою кандидата у спецпредставники по Україні Кіта Келлога про те, що він хоче знайти рішення повномасштабної війни в Україні за 100 днів після інавгурації Трампа.

Але навіть збільшений Келлоггом термін був "занадто оптимістичним", - сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який зараз працює в аналітичному центрі Атлантична рада у Вашингтоні.

"Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати Путіна, що у непоступливості є зворотна сторона", - додав Гербст.

Також читайте: Трамп не тиснутиме на Україну щодо передчасних переговорів із РФ, - Bloomberg

+3
10-15 місяців це теж кілька
15.01.2025 13:20
+3
Шо на це скажуть всі ті, хто топив за Трампа і бігав по форуму з "закінчу війну за 24 години"?
Я думаю - саме час шось прокоментувати.
Я думаю - саме час шось прокоментувати.
15.01.2025 13:34
+1
Як відомо, "кілька місяців" = 24 год.
15.01.2025 13:18
Як відомо, "кілька місяців" = 24 год.
15.01.2025 13:18
Цікаво а як собі Трамп уявляє ,,перемир'я,, коли путін і не думає про виконання своїх обіцянок про припинення обстрілів території України і СВО. Путн накаже щось підписати і тут же забуде що він підписав і почне СВО знову
15.01.2025 15:03
Аноніми впевнені шо передвиборча балаканина не переиде в післявиборчу?
15.01.2025 13:19
10-15 місяців це теж кілька
15.01.2025 13:20
Технічно кажучі "кілька місяців" це все, шо більше одного.
15.01.2025 13:33
У Трампа чекають. Узеленскіх теж чекають. Один Пуйло діє.
15.01.2025 13:24
Вангую, що це відбудеться 14 червня 2025 р. - в день народження Дональда!
Далі тягнути немає куди - йому піде на 8-й десяток і може склєїти ласти...
15.01.2025 13:26
Новина з нічого. Досить вже чекати на скоре перемир'я- його не буде з об'єктивних причин.
15.01.2025 13:27
Не буде скорого перемір"я то буде скора капітуляція. Фронт уже сиплеться, масове СЗЧ, тцкуни догрібають останніх бідняків, а мобілізація 18 річних тільки посилить ненависть та протидію населення по відношенню до влади. Трамп обіцяв закінчити війну і він її закінчить для американських платників податків припинивши надавати допомогу, а вину звалить на зеленого, який потужно та незламно чіпляється за владу. Великої допомоги від ЄС також чекати не варто поки там банкують фіцо з орбаном . Як сказав один притомний експерт для України є тільки два варіанта закінчення війни : з вазеліном -перемір"я за посередництва Трама, збереження частини території,населення і допомоги і без вазеліна - повна капітуляція через відсутність зброї і фінансів.
15.01.2025 13:51
"з вазеліном -перемир"я за посередництва Трама, збереження частини території,населення і допомоги і без вазеліна - повна капітуляція через відсутність зброї і фінансів"

воно звісно так, та не зовсім так. Тому шо коли дурникам розповідають про перемир'я і припинення вогню то забувають пояснити що для того все одно потрібно буде спершу зупинити і вимотати рашк. І скільки на це піде часу ніхто не знає.
Але звісно барани будуть бігати і бекати "скоро перемир'я, ховаймося від ТЦК і буде перемога".
15.01.2025 14:15
"Зупинити і вимотати рашку" - потужний і надійний план, з таким планом будь -хто з нас може вийти на бій з Усиком. Питання тільки чим "мотати" будете якщо трамп обріже допомогу зброєю, а в ЄС фіцоорбани заблокують фінансування ? Маршал Маннергейм колись сказав, що мир потрібно заключати коли армія ще здатна битися, а українська армія вже на межі виснаження і приклад 155 бригади тому свідчення. Так звані "барани" вже не хочуть помирати за статки слуг народу і землю більшість якої належить іноземним агрохолдингам.
15.01.2025 15:08
Коли зможеш вистояти 3 раунди проти Усика, періодично наносячи йому удари і виграти хоча б 1 раунд з цих трьох - я повірю в те що твоя перемога над ним можлива.
Ось тільки різниця в тому що рашка не Усик і після викидання рушника на ринг тебе чекатиме не гонорар на мільйони доларів за друге місце, а добивання ногами на канвасі. В найкращому випадку - з тебе знімуть боксерські рукавички, вдягнуть кайданки і доб'ють без камер вже у роздягальні.
А 155 бригада це взагалі ніякий не приклад виснаження, а приклад фігового комплектування. Нам потрібна якісна мобілізація. яка дасть нам шанс дотиснути війська рф до рівня втрати можливості вести наступ.
Зверни увагу - мова не йде про відбиття всіх наших земель - бо це потребуватиме значно більших ресурсів ніж нам зараз можуть надати ЄС та США і іншого рівня політичної підтримки.
Але втримати те що ми ще маємо - ми маємо всі шанси. Інакше нас чекає приниження і розгром. Спочатку політичний а потім і військовий.
24.01.2025 17:59
От коли після капітуляції маскалі почнуть гребсти всіх ждунів на фронт ви пожалкуєте що не пішли в окопи самі
15.01.2025 15:05
На який фронт, проти кого ?
15.01.2025 15:17
Сподіватимемося на позитивний результат.
15.01.2025 13:31
"Шо ш ти фраєр здал назад?"
А как диСал, как диСал!
Отак і живуть пі*даболи - варнякає все, що заманеться, а коли приходить час відповідати - вони роблять тупу рожу а-ля "а я тут прі чом?".
Таке враження, що не просто світ зходить з глузду, а хтось цілеспрямовано знищує всю цивілізацію, бо залишаться тільки раби-мавпи, яким "акакаяРазніца" і "хочПаржом".
15.01.2025 13:32
Шо на це скажуть всі ті, хто топив за Трампа і бігав по форуму з "закінчу війну за 24 години"?
Я думаю - саме час шось прокоментувати.
Я думаю - саме час шось прокоментувати.
15.01.2025 13:34
Так звучить наче свиню продати і вдарити по рукам. Трамп живе ще в 18 столітті коли людей за людей на рахували. І в кого револьвер той хазяїн рабів. А границя там де ковбой шапку кинув і висцявся на кактус.
15.01.2025 13:57
а кілька це скільки ??? бо тут один вже обіцяв АТО по бистряку закінчити
15.01.2025 14:55
Можна було АТО і швидко закінчити. Але потрібно було діяти за німецьким сценарієм а не панькатися із сепаратистами. Ніяких судів арештів . Упіймали сепара і тут же розстріляли. Полізли бабульки танки ЗСУ зупиняти . Дати газу і давити це бидло
15.01.2025 15:14
згоден. тільки я не про те. я про шоколадного.
15.01.2025 16:09
Пиз...ти не мішки тагати...
15.01.2025 15:26
Граничний термін і дата заморозки це Пасха-якщо ні то тоді вже війна до кінця і перемоги одної з сторін,але з неминучим зменшенням допомоги заходу,з орешніками та нашими Громами,виносом всієї енергетики остаточно,з повноціннною мобілізацією московитів і з всіма наслідками цього. Тому і московити і ми не бажаемо входити на іншу ступінь войни по суті тотальної-тому і будуть ці перемовини
15.01.2025 15:29
Може знайдеться якась розумна людина, яка пояснить Трампу - що таке *****, щоб він зрозумів нарешті, що не буде ніяких перемир'я та угод Плєшиве цю війну починало не для того, щоб зупинитись на півдорозі. Він її починав для знищення України та українців, а далі розвал НАТО та повернення савєцкава саюза та усіх колишніх назад у стойло.
15.01.2025 15:49
 
 