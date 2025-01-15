У Трампа чекають на досягнення мирної угоди щодо війни в Україні за "кілька місяців", - Reuters
Мирна угода щодо врегулювання повномасштабної війни РФ проти України може бути досягнута "найближчими місяцями".
Про це Reuters сказали два анонімні радники обраного президента США Дональда Трампа, які обговорювали з ним це питання, передає Цензор.НЕТ.
Вони визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть кілька місяців, а то й більше, що стало різкою перевіркою реальності найбільшої зовнішньополітичної обіцянки Трампа - укласти мирну угоду в перший же день перебування в Білому домі.
Анонімні радники назвали його обіцянки поєднанням "передвиборчої балаканини", "нерозуміння нерозв'язності конфлікту" та часу, необхідного для формування нової адміністрації.
Як пише агентство, ці оцінки збігаються із заявою кандидата у спецпредставники по Україні Кіта Келлога про те, що він хоче знайти рішення повномасштабної війни в Україні за 100 днів після інавгурації Трампа.
Але навіть збільшений Келлоггом термін був "занадто оптимістичним", - сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який зараз працює в аналітичному центрі Атлантична рада у Вашингтоні.
"Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати Путіна, що у непоступливості є зворотна сторона", - додав Гербст.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як відомо, "кілька місяців" = 24 год.
Далі тягнути немає куди - йому піде на 8-й десяток і може склєїти ласти...
воно звісно так, та не зовсім так. Тому шо коли дурникам розповідають про перемир'я і припинення вогню то забувають пояснити що для того все одно потрібно буде спершу зупинити і вимотати рашк. І скільки на це піде часу ніхто не знає.
Але звісно барани будуть бігати і бекати "скоро перемир'я, ховаймося від ТЦК і буде перемога".
Ось тільки різниця в тому що рашка не Усик і після викидання рушника на ринг тебе чекатиме не гонорар на мільйони доларів за друге місце, а добивання ногами на канвасі. В найкращому випадку - з тебе знімуть боксерські рукавички, вдягнуть кайданки і доб'ють без камер вже у роздягальні.
А 155 бригада це взагалі ніякий не приклад виснаження, а приклад фігового комплектування. Нам потрібна якісна мобілізація. яка дасть нам шанс дотиснути війська рф до рівня втрати можливості вести наступ.
Зверни увагу - мова не йде про відбиття всіх наших земель - бо це потребуватиме значно більших ресурсів ніж нам зараз можуть надати ЄС та США і іншого рівня політичної підтримки.
Але втримати те що ми ще маємо - ми маємо всі шанси. Інакше нас чекає приниження і розгром. Спочатку політичний а потім і військовий.
А как диСал, как диСал!
Отак і живуть пі*даболи - варнякає все, що заманеться, а коли приходить час відповідати - вони роблять тупу рожу а-ля "а я тут прі чом?".
Таке враження, що не просто світ зходить з глузду, а хтось цілеспрямовано знищує всю цивілізацію, бо залишаться тільки раби-мавпи, яким "акакаяРазніца" і "хочПаржом".
Я думаю - саме час шось прокоментувати.