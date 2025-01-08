Келлог заявив, що хоче вирішити війну в Україні впродовж 100 днів після інавгурації Трампа

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету впродовж ста днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Келлог зазначив, що і Трамп, і він сам усвідомлюють: у них "мало часу" для пошуку вирішення повномасштабної війни Росії проти України.

"Людям потрібно розуміти: він (Трамп, - ред.) не намагається щось дати Путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно",- сказав спецпредставник.

Келлог вважає, що Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення Путіну та Володимиру Зеленському "в короткостроковій перспективі".

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"Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів",- заявив він.

Також спецпредставник Трампа вважає, що що "найбільшою помилкою" Байдена була відмова говорити з диктатором РФ Володимиром Путіним після 2022 року, тоді як новообраний президент США налаштований це зробити.

Раніше повідомлялося, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається завершити війну Росії проти України за шість місяців.

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