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Келлог заявив, що хоче вирішити війну в Україні впродовж 100 днів після інавгурації Трампа

Келлог про наміри знайти вирішення війни в Україні

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету впродовж ста днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.

Про це  він сказав в інтервʼю Fox News, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Келлог зазначив, що і Трамп, і він сам усвідомлюють: у них "мало часу" для пошуку вирішення повномасштабної війни Росії проти України.

"Людям потрібно розуміти: він (Трамп, - ред.) не намагається щось дати Путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно",- сказав спецпредставник.

Келлог вважає, що Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення Путіну та Володимиру Зеленському "в короткостроковій перспективі".

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"Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів",- заявив він.

Також спецпредставник Трампа вважає, що що "найбільшою помилкою" Байдена була відмова говорити з диктатором РФ Володимиром Путіним після 2022 року, тоді як новообраний президент США налаштований це зробити.

Раніше повідомлялося, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається завершити війну Росії проти України за шість місяців.

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Автор: 

США (23054) Трамп Дональд (5815) Келлог Кіт (127) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+36
П#издун №2. Кто следующий в очереди?
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08.01.2025 22:07
+32
ще один вісімдесятирічний рєзкій як сітро.
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08.01.2025 22:08
+13
Поставте це запитання через сто днів.
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08.01.2025 22:12
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>> Також спецпредставник Трампа вважає, що що "найбільшою помилкою" Байдена була відмова говорити з диктатором рф вальдемаром пітуном після 2022 року...

До цього пластівця Келлоґа деменція прийде ще швидше, ніж передбачалося раніше.
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08.01.2025 23:33 Відповісти
Сам Донні не спроможний пояснити, тлумач потрібен. А Донні спокушає Канаду. Думаю, не спроста. Ілончик родився в Канаді і не може презом, а якщо Канада стане штатом то тоді таки да.
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08.01.2025 23:45 Відповісти
"Ілончик родився в Канаді"
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09.01.2025 01:33 Відповісти
Народження: Преторія, Південна Африка.
Вікіпедія
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09.01.2025 12:35 Відповісти
24 години, 100 днів, пів-року, бачу в США до влади нарешті "серйозні чуваки" прийшли😅😂🤣🤣
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09.01.2025 00:01 Відповісти
Одним словом ****** цей трампушка
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09.01.2025 00:14 Відповісти
Поспішають,суки,щоби "ка дню пабєди" встигнути...
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09.01.2025 00:16 Відповісти
Добре шо хоч хтось хоче завершення війни.
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09.01.2025 01:07 Відповісти
Хотіти і завершити - дві великі різниці. Орбан теж хоче...
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09.01.2025 12:39 Відповісти
Хотіти і не хотіти- теж різне
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09.01.2025 12:55 Відповісти
Вы я вижу тоже хотите завершения войны на условиях не только орбана, а и китая с бразилией - да и путин хочет завершения войны, особенно очень - в последнее время. Ну давайте завершим на хотелках не только орбана - а лучше предложите её завершить на условиях вашего путина - очень быстро даже завершится
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09.01.2025 14:46 Відповісти
Приїзди , посидь під Кабами, може теж захочеш закінчення.
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09.01.2025 16:34 Відповісти
Маск хоче почати 3 війни - з Данією, з Панамою, і з Канадою! І вони це зроблять! ******* американці пишуть, що не можуть дочекатися іннавгурації!
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09.01.2025 01:14 Відповісти
Дуже вибачаюсь,я б вживав "Їбануті".
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09.01.2025 02:58 Відповісти
Бох в помощь, як каже кацапня. Дєрзайтє.
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09.01.2025 01:37 Відповісти
Келлог считает, что Трампу удастся предложить приемлемое решение Путину и Владимиру Зеленскому ???
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09.01.2025 03:51 Відповісти
Війна вічна, поки є росія то нічого не вирішите, ви самі ідіоти дозволили потворам "встать с колен"
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09.01.2025 05:11 Відповісти
ты для начала разберись сколько украли бенин, Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком и всей его рЫговско-фсбэшной кодлой и сколько это Существо будет прятать беню от Американского правосудия....
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09.01.2025 08:40 Відповісти
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09.01.2025 09:14 Відповісти
Дурні бувають не тільки в Україні.
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09.01.2025 09:43 Відповісти
всадник апокалипсиса.
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09.01.2025 09:46 Відповісти
Без Ф-16, Блок70/72, і ракет на 160 км, ваші пориви безперспективні, тільки збиті літаки можуть зменшити авіаудари по Україні і призупинити їхній наступ. І звалювання нафти, і зупинка танкерів, все.
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09.01.2025 09:53 Відповісти
Так ото ж ! А ці розумники, замість уронити ціна нафту прагнуьб здевальвувати ціна на Україну. НЕ требя ніяких ракет. Зупинка танкерів й нафта по 20 баксів півроку - і рашка піде з аукціону
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09.01.2025 13:02 Відповісти
Типу обраний в США президент (але ще не вступивший офіційно на посаду) перед голосуванням обіцяв, що все зарішає одразу після результатів виборів, типу достатньо всього 24 години. Як виявилось, то було передвиборче ссаня у вуха штатівському ЛОХторату. Після офіційного оголошення результатів виборів, той хто обіцяв все "зарішать" за от тих 24 години почав щось блєяти про "нє всє так адназначна і ваабщє ета сложний вапрос...". От тепер якесь чувирло, яке офіційно ще не має ні посади, ні повноважень починає ригати про 100 днів. Вже не важко здогадатися, що буде далі... занавєс...
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09.01.2025 10:40 Відповісти
Згадаємо,а з чого все починалося ,починаючі з 1991 року.... ЧОГО ПРАГНУЛИ ?Чи забули?А зараз цей дядько пропанує 100 днів .Кому і для чого? .
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09.01.2025 10:57 Відповісти
стоп, а як же за 24 години?
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09.01.2025 11:17 Відповісти
За 100 днів, спробують домовитись мирно з РФ і Китаєм, кожен "щоб настав мир" отримає то що хоче... РФ Україну, Китай Тайвань, США Гренландію, Канаду, Мексику, Панамський канал...
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09.01.2025 11:26 Відповісти
У них там продовжується марафон різдвяних обіцянок як в "Поле чудес" "Я угадаю это слово с трёх букв!"
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09.01.2025 12:30 Відповісти
Мене милує, що ці представники надії демократії в світі міркують, як якись середнєвічні феодали чи монархи. "Знайдеться варіант , власштовуючий зеленського й х**ла.... А чи влаштує цей варіант народ УкраЇни про це вони й не думають. А доведеться. Якщо свід давно не бачив Афгана, чи Вьєтнама посеред Європи - то побачить що таке партизанська війна цілого народа, що не потерпає знущання.
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09.01.2025 12:59 Відповісти
Отвечу кратко. Дельным предложением . Давай ты не будешь мне рассказывать, что мне писать , а я тебе не скажу куда тебе идти.
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09.01.2025 18:48 Відповісти
Я тебе конечно верю !
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09.01.2025 13:57 Відповісти
Великий переділ світу стартує за 100 днів
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09.01.2025 14:02 Відповісти
Хотєть нє врєдно.
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09.01.2025 15:14 Відповісти
Я, прочитавши заголовок, сподівався, що генерал за 100 днів хоче "to decide the war", а йому йдеться про "solid and sustainable solution"…
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09.01.2025 15:19 Відповісти
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