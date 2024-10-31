РУС
Новости
Белый дом может изменить подходы к украинскому вопросу после выборов в США, - экс-посол США Хербст

Джон Гербст про можливість зміни політики США щодо України

После выборов в США, которые состоятся 5 ноября, администрация Джо Байдена может изменить политику в отношении Украины. В частности в вопросе приглашения ее к членству в НАТО, а также дальнобойных ударов по РФ, однако для этого Белому дому нужно больше мужества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст.

"Считаю, что может, и мы уже слышали некоторые разговоры об этом", - отметил бывший дипломат в ответ на вопрос, может ли Белый дом изменить подходы к украинскому вопросу после выборов в США.

Однако, по его словам, пока не видно признаков, что все движется в этом направлении. В этой связи он раскритиковал действующую администрацию из-за нерешительности и отсутствия решений с ее стороны, в частности в ответ на переброску войск КНДР в Россию, а также на фоне провокаций РФ по нарушению воздушного пространства стран НАТО. Хербст подчеркнул, что это является проблемой для национальной безопасности США.

В ответ на просьбу прокомментировать, что может сделать Украина, чтобы получить приглашение к членству в НАТО, Хербст отметил, что украинцам нужно продолжать воевать так, как воевали. В то же время Соединенные Штаты, по его словам, должны "найти в себе мудрость и мужество".

Напомним, издание The Washington Post сообщало, что Байден мог бы позволить Украине применять дальнобойное оружие, такое как тактические ракеты системы ATACMS, по целям на российской территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получила только 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США, - Зеленский

НАТО (10350) США (27960) Украина (45130) Хербст Джон (126)
Топ комментарии
+3
Он имеет в виду, если трампон победит и "хромая утка" Байден изменит ситуацию в нашу пользу в оставшиеся ему месяцы? Я его умнее считал. Другое дело, если победит Харрис.
31.10.2024 13:16 Ответить
+3
31.10.2024 13:17 Ответить
+2
"однак для цього Білому дому потрібно більше мужності. "

Скинемося донатами на яйця Байдену!
31.10.2024 13:55 Ответить
У Баидена відкриється друге дихання? - надія є
31.10.2024 13:09 Ответить
Їм треба не мужності а свідомості.
31.10.2024 13:13 Ответить
Саме мужності. Зі свідомістю краще, вони все розуміють, але потурання БЛМ/ЛГБТ зробило з них тютів-матютів на посміховисько всьому невільному світу.
31.10.2024 13:22 Ответить
Білий сортир.
31.10.2024 13:15 Ответить
Он имеет в виду, если трампон победит и "хромая утка" Байден изменит ситуацию в нашу пользу в оставшиеся ему месяцы? Я его умнее считал. Другое дело, если победит Харрис.
31.10.2024 13:16 Ответить
Умнее - понятие относительное. Вот Харрис, например, тупее Байдена, а Трамп умнее.
31.10.2024 15:30 Ответить
Трамп умнее проституток, которые его обоссали в мааацкве.
Но только двух из десяти.
Потому что остальные 8 даже ссать на это дерьмо отказались.
31.10.2024 18:16 Ответить
31.10.2024 13:17 Ответить
І в сортирі, і на жінці,
одна мисля -піаніст!!!!
Парєнь, це ідея фікс.
31.10.2024 13:32 Ответить
однак для цього Білому дому потрібно більше мужності
Дотолерувались до краю.
31.10.2024 13:21 Ответить
Щойно американці оберуть рудого любителя хвойд, так одразу запросять нас в нату, єс і до себе додому! Звісно вірю
31.10.2024 13:39 Ответить
Ні. Це ви зробили все, щоб цього не трапилось. Зробили це разом!
31.10.2024 15:28 Ответить
"однак для цього Білому дому потрібно більше мужності. "

Скинемося донатами на яйця Байдену!
31.10.2024 13:55 Ответить
тут воно так. може змінити. а може не змінити. поки що нічого нового
31.10.2024 15:01 Ответить
Якась нездорова куйня.
Ось ось обіцяють все налагодиться, тільки треба почекати - то зорі зійдуться, то вибори пройдуть, то раком на горі свисне мастурбованість
31.10.2024 23:07 Ответить
 
 