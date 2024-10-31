Белый дом может изменить подходы к украинскому вопросу после выборов в США, - экс-посол США Хербст

После выборов в США, которые состоятся 5 ноября, администрация Джо Байдена может изменить политику в отношении Украины. В частности в вопросе приглашения ее к членству в НАТО, а также дальнобойных ударов по РФ, однако для этого Белому дому нужно больше мужества.

об этом в интервью Укринформу заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст.

"Считаю, что может, и мы уже слышали некоторые разговоры об этом", - отметил бывший дипломат в ответ на вопрос, может ли Белый дом изменить подходы к украинскому вопросу после выборов в США.

Однако, по его словам, пока не видно признаков, что все движется в этом направлении. В этой связи он раскритиковал действующую администрацию из-за нерешительности и отсутствия решений с ее стороны, в частности в ответ на переброску войск КНДР в Россию, а также на фоне провокаций РФ по нарушению воздушного пространства стран НАТО. Хербст подчеркнул, что это является проблемой для национальной безопасности США.

В ответ на просьбу прокомментировать, что может сделать Украина, чтобы получить приглашение к членству в НАТО, Хербст отметил, что украинцам нужно продолжать воевать так, как воевали. В то же время Соединенные Штаты, по его словам, должны "найти в себе мудрость и мужество".

Напомним, издание The Washington Post сообщало, что Байден мог бы позволить Украине применять дальнобойное оружие, такое как тактические ракеты системы ATACMS, по целям на российской территории.

