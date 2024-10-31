УКР
Білий дім може змінити підходи до українського питання після виборів у США, - експосол США Гербст

Джон Гербст про можливість зміни політики США щодо України

Після виборів у США, які відбудуться 5 листопада, адміністрація Джо Байдена може змінити політику щодо України. Зокрема в питанні запрошення її до членства в НАТО, а також далекобійних ударів по РФ, однак для цього Білому дому потрібно більше мужності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст.

"Вважаю, що може, і ми вже чули деякі розмови про це", - зауважив колишній дипломат у відповідь на запитання, чи може Білий дім змінити підходи до українського питання після виборів у США.

Однак, за його словами, поки не видно ознак, що все рухається у цьому напрямі. У цьому зв’язку він розкритикував чинну адміністрацію через нерішучість та відсутність рішень з її боку, зокрема у відповідь на перекидання військ КНДР у Росію, а також на тлі провокацій РФ щодо порушення повітряного простору країн НАТО. Гербст підкреслив, що це є проблемою для національної безпеки США.

У відповідь на прохання прокоментувати, що може зробити Україна, щоб отримати запрошення до членства в НАТО, Гербст зауважив, що українцям потрібно продовжувати воювати так, як воювали. Водночас Сполучені Штати, за його словами, мають "знайти в собі мудрість і мужність".

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомляло, що Байден міг би дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю, таку як тактичні ракети системи ATACMS, по цілях на російській території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала тільки 10% від пакета допомоги, за який проголосував Конгрес США, - Зеленський

НАТО (6816) США (24380) Україна (6188) Гербст Джон (113)
Топ коментарі
+3
Он имеет в виду, если трампон победит и "хромая утка" Байден изменит ситуацию в нашу пользу в оставшиеся ему месяцы? Я его умнее считал. Другое дело, если победит Харрис.
показати весь коментар
31.10.2024 13:16 Відповісти
+3
показати весь коментар
31.10.2024 13:17 Відповісти
+2
"однак для цього Білому дому потрібно більше мужності. "

Скинемося донатами на яйця Байдену!
показати весь коментар
31.10.2024 13:55 Відповісти
У Баидена відкриється друге дихання? - надія є
показати весь коментар
31.10.2024 13:09 Відповісти
Їм треба не мужності а свідомості.
показати весь коментар
31.10.2024 13:13 Відповісти
Саме мужності. Зі свідомістю краще, вони все розуміють, але потурання БЛМ/ЛГБТ зробило з них тютів-матютів на посміховисько всьому невільному світу.
показати весь коментар
31.10.2024 13:22 Відповісти
Білий сортир.
показати весь коментар
31.10.2024 13:15 Відповісти
Он имеет в виду, если трампон победит и "хромая утка" Байден изменит ситуацию в нашу пользу в оставшиеся ему месяцы? Я его умнее считал. Другое дело, если победит Харрис.
показати весь коментар
31.10.2024 13:16 Відповісти
Умнее - понятие относительное. Вот Харрис, например, тупее Байдена, а Трамп умнее.
показати весь коментар
31.10.2024 15:30 Відповісти
Трамп умнее проституток, которые его обоссали в мааацкве.
Но только двух из десяти.
Потому что остальные 8 даже ссать на это дерьмо отказались.
показати весь коментар
31.10.2024 18:16 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 13:17 Відповісти
І в сортирі, і на жінці,
одна мисля -піаніст!!!!
Парєнь, це ідея фікс.
показати весь коментар
31.10.2024 13:32 Відповісти
однак для цього Білому дому потрібно більше мужності
Дотолерувались до краю.
показати весь коментар
31.10.2024 13:21 Відповісти
Щойно американці оберуть рудого любителя хвойд, так одразу запросять нас в нату, єс і до себе додому! Звісно вірю
показати весь коментар
31.10.2024 13:39 Відповісти
Ні. Це ви зробили все, щоб цього не трапилось. Зробили це разом!
показати весь коментар
31.10.2024 15:28 Відповісти
тут воно так. може змінити. а може не змінити. поки що нічого нового
показати весь коментар
31.10.2024 15:01 Відповісти
Якась нездорова куйня.
Ось ось обіцяють все налагодиться, тільки треба почекати - то зорі зійдуться, то вибори пройдуть, то раком на горі свисне мастурбованість
показати весь коментар
31.10.2024 23:07 Відповісти
 
 