Білий дім може змінити підходи до українського питання після виборів у США, - експосол США Гербст
Після виборів у США, які відбудуться 5 листопада, адміністрація Джо Байдена може змінити політику щодо України. Зокрема в питанні запрошення її до членства в НАТО, а також далекобійних ударів по РФ, однак для цього Білому дому потрібно більше мужності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст.
"Вважаю, що може, і ми вже чули деякі розмови про це", - зауважив колишній дипломат у відповідь на запитання, чи може Білий дім змінити підходи до українського питання після виборів у США.
Однак, за його словами, поки не видно ознак, що все рухається у цьому напрямі. У цьому зв’язку він розкритикував чинну адміністрацію через нерішучість та відсутність рішень з її боку, зокрема у відповідь на перекидання військ КНДР у Росію, а також на тлі провокацій РФ щодо порушення повітряного простору країн НАТО. Гербст підкреслив, що це є проблемою для національної безпеки США.
У відповідь на прохання прокоментувати, що може зробити Україна, щоб отримати запрошення до членства в НАТО, Гербст зауважив, що українцям потрібно продовжувати воювати так, як воювали. Водночас Сполучені Штати, за його словами, мають "знайти в собі мудрість і мужність".
Нагадаємо, видання The Washington Post повідомляло, що Байден міг би дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю, таку як тактичні ракети системи ATACMS, по цілях на російській території.
