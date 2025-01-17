РУС
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор, - Xinhua

Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію

Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет китайское информагентство "Xinhua", передает Цензор.НЕТ.

Пока дополнительных деталей издание не сообщает.

Китай (3130) США (27745) Си Цзиньпин (313) Трамп Дональд (6443)
+7
нащо ці фантазії?
17.01.2025 15:49 Ответить
+2
наhua?
17.01.2025 15:48 Ответить
+2
Скоріш пуйло їм конференцзв'язок влаштував..
17.01.2025 16:05 Ответить
Наближається день інавгурації Трампа. Допоможемо всією Україною Трампу виконати свої обіцянки щодо України, ДРУЗІ ! Надішлемо петицію або на інавгурації презентуємо дарунок йому з проханням. Зробити хоча б малюсенький крок до виконання його бажання закінчити війну в Україні. Прохання такого змісту. "Дати наказ ВПС США взяти під контроль українське небо. Щоб не один кацапський літак чи ракета не перетнули кордони України." Ризиково ? Не думаю, що ***** наважиться перед смертю нашкодити своєму покою. Заодно НАТО перевірить "залізне очко" *****. Якось так.
17.01.2025 15:47 Ответить
нащо ці фантазії?
17.01.2025 15:49 Ответить
Фантазії завжди втілювались в життя. Я не фантазував. Я хочу допомогти розв'язувати проблему. І Трампу, і Україні. Проблема в одному. Побороти страх перед ВІЙНОЮ. Треба зробити крок, а далі ... все буде як у планах військових. На це ж зважився ***** ! А європейці - діти ?
17.01.2025 16:27 Ответить
наhua?
17.01.2025 15:48 Ответить
хто перший зателефонував і хто більше чий любчик?
17.01.2025 15:51 Ответить
та мабуть Сі телефонував Трампу. Типу хотів пом'якшити гнівну реакцію Трампа на те, що Сі не буде на інавгурації, а замість нього буде віце-президент Чайни. а оскільки Трамп персонально запрошував Сі на інавгурацію, то такий дзвінок від Сі є дуже доречним, щоб не розгнівати Трампа своєю відмовою бути на інавгурації.
17.01.2025 16:16 Ответить
Сі заглянув в очко? Чи Трамп ?
17.01.2025 15:52 Ответить
Скоріш пуйло їм конференцзв'язок влаштував..
17.01.2025 16:05 Ответить
обидва дивилися... в очко ? коричневу валізу?
17.01.2025 16:07 Ответить
Скоріше Сі. Йому треби зберегти західні ринки збуту.
17.01.2025 16:37 Ответить
Ти серйозно? Трампиня навіть перед йухлом ледь не навколішки вставав, а тут його беспосередній босс!
17.01.2025 19:43 Ответить
До ставав, коли ставав, фото є? Докази є? Чи черговий потужний *******?
17.01.2025 23:11 Ответить
якісь паскудні паралелі перед 2 Світовою виникають .. поділ світу між гітлером та сталіним
17.01.2025 16:07 Ответить
Вирішували, що з тіктоком робити. Суд виніс постанову про заборону у США. Трампон проти заборони, це ж його електорат там пасеться. Мабуть будуть з Маском купувати тікток, як і колишній твіттер. Ідеальні майданчики для промивання мізків.
17.01.2025 22:39 Ответить
Два **********. Одно рыжее, другое узкоглазое.
18.01.2025 01:27 Ответить
 
 