Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор, - Xinhua
Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Об этом пишет китайское информагентство "Xinhua", передает Цензор.НЕТ.
Пока дополнительных деталей издание не сообщает.
Топ комментарии
+7 Tok Mak
показать весь комментарий17.01.2025 15:49 Ответить Ссылка
+2 Ostap Brander
показать весь комментарий17.01.2025 15:48 Ответить Ссылка
+2 Марина #594701
показать весь комментарий17.01.2025 16:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
очко ?коричневу валізу?