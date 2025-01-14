Си Цзиньпин обсудил с новым президентом Европейского совета Коштой войну в Украине

Глава КНР Си Цзиньпин и президент Европейского совета Антониу Кошта обсудили во время телефонного разговора войну в Украине.

Об этом сообщили в МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время телефонного разговора обе стороны обменялись мнениями относительно ситуации в Украине. Си Цзиньпин объяснил принципиальную позицию Китая, которая заключается в приверженности мирному урегулированию и содействию переговорам", - отметили в МИД.

Си также заверил Кошту в том, что Китай считает Европу важным полюсом в многополярном мире и поддерживает европейскую интеграцию и стратегическую автономию ЕС.

"Китай и Европейский Союз не имеют фундаментальных конфликтов интересов или геополитических противоречий и являются партнерами, которые стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству. Обе стороны должны совместно поддерживать политическую основу своих отношений, способствовать их развитию, а также вносить больший вклад в поддержание международной стабильности", - сказал китайский лидер.

Читайте также: Китай не комментирует информацию о пленных военных КНДР в Украине

Он подчеркнул, что Китай доверяет Европейскому Союзу и надеется усилить стратегическую коммуникацию с ЕС и укрепить взаимное доверие, а также придерживаться позиции партнерства в китайско-европейских связях.

Европейская сторона пока не сообщает о телефонном разговоре президента Европейского совета с главой Китая.