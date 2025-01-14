РУС
1 934 6

Си Цзиньпин обсудил с новым президентом Европейского совета Коштой войну в Украине

китай,єс

Глава КНР Си Цзиньпин и президент Европейского совета Антониу Кошта обсудили во время телефонного разговора войну в Украине.

Об этом сообщили в МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время телефонного разговора обе стороны обменялись мнениями относительно ситуации в Украине. Си Цзиньпин объяснил принципиальную позицию Китая, которая заключается в приверженности мирному урегулированию и содействию переговорам", - отметили в МИД.

Си также заверил Кошту в том, что Китай считает Европу важным полюсом в многополярном мире и поддерживает европейскую интеграцию и стратегическую автономию ЕС.

"Китай и Европейский Союз не имеют фундаментальных конфликтов интересов или геополитических противоречий и являются партнерами, которые стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству. Обе стороны должны совместно поддерживать политическую основу своих отношений, способствовать их развитию, а также вносить больший вклад в поддержание международной стабильности", - сказал китайский лидер.

Читайте также: Китай не комментирует информацию о пленных военных КНДР в Украине

Он подчеркнул, что Китай доверяет Европейскому Союзу и надеется усилить стратегическую коммуникацию с ЕС и укрепить взаимное доверие, а также придерживаться позиции партнерства в китайско-европейских связях.

Европейская сторона пока не сообщает о телефонном разговоре президента Европейского совета с главой Китая.

Автор: 

Китай (3124) Евросоюз (17484) Си Цзиньпин (312) Антониу Кошта (63) война в Украине (5696)
14.01.2025 19:46 Ответить
Той, хто вірить комуністам - довбойоб, той хто вірить комуністам кєтайцям - довбойоб в кубі...
14.01.2025 19:52 Ответить
той хто просто комусь вірить довбойоб
14.01.2025 21:13 Ответить
14.01.2025 19:59 Ответить
Знов ці байки косоокого жовтопикого х#йла про "укрАінскій крізіс" ?????
14.01.2025 20:17 Ответить
картинка має бути такою ?
14.01.2025 23:19 Ответить
 
 