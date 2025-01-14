РУС
Китай не комментирует информацию о пленных военных КНДР в Украине

Китай не коментує полонених військових КНДР

В Китае не комментируют информацию о захваченных украинскими воинами в плен северокорейских солдат.

Об этом сказал представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я не знаком с тем, о чем вы упомянули", - сказал он, отвечая на вопрос о первом случае пленения северокорейских военных и поддержке КНДР в войне против Украины.

Также спикер заявил о "последовательной и четкой" позиции его страны относительно "украинского кризиса".

"Мы надеемся, что все стороны конфликта будут делать все необходимое для деэскалации и будут стремиться к политическому урегулированию", - добавил дипломат.

Читайте также: Войска КНДР существенно усложняют борьбу для Украины, однако ВСУ держат позиции, - Пентагон

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ. Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

Читайте также: Силы спецопераций отразили штурм КНДРовцев на Курщине: у врага 18 "двухсотых", наших воинов пытались заманить в ловушку. ВИДЕО

война (1437) Китай (3123) КНДР (1263) война в Украине (5696)
Китаї не коментують інформацію про..." Джерело: https://censor.net/ua/n3530121

А що вони мають коментувати? То ж не китайці у полоні...
показать весь комментарий
14.01.2025 11:11 Ответить
Гм...
Гондурас теж ніц не коментує...
Дивина!
показать весь комментарий
14.01.2025 11:18 Ответить
звісно, не коментує. бо він сам і послав їх туди. треба бути наївними дурниками, щоб вірити в те, що китайські комуняки тут ні до чого. без їхньої згоди пухляш не продав би кацам жодного снаряда. та навіть і не факт, що згоди. там могла бути і пряма вказівка пухляшу, щоб той продавав зброю кацам та ще й посилав туди свої війська. Китай ж не раз на рівні офіційних своїх осіб верещав про те, що залишає за собою право на застосування усіх засобів для захисту пухляша, якщо на нього попруть чи то південня корейці, чи то навіть американці або японці. тобто тут готовий рішуче усіма засобами захищати режим пухляша, а тут типу не в курсі і зовсім не причетний до поставок зброї кацам від пухляша. ну-ну..
показать весь комментарий
14.01.2025 21:58 Ответить
 
 