Китай не комментирует информацию о пленных военных КНДР в Украине

В Китае не комментируют информацию о захваченных украинскими воинами в плен северокорейских солдат.

Об этом сказал представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я не знаком с тем, о чем вы упомянули", - сказал он, отвечая на вопрос о первом случае пленения северокорейских военных и поддержке КНДР в войне против Украины.

Также спикер заявил о "последовательной и четкой" позиции его страны относительно "украинского кризиса".

"Мы надеемся, что все стороны конфликта будут делать все необходимое для деэскалации и будут стремиться к политическому урегулированию", - добавил дипломат.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ. Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

