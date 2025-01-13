Войска КНДР существенно усложняют борьбу для Украины, однако ВСУ держат позиции, - Пентагон

Россия привлекла к боевым действиям не менее 12 тысяч северокорейских военных, что значительно усложняет борьбу для Вооруженных сил Украины, однако украинские войска продолжают "хорошо удерживать" свои позиции.

Об этом во время пресс-брифинга заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это относительно хорошо дисциплинированные и компетентные силы. Северокорейские силы прежде всего сосредоточены на использовании пехоты", - отметил он.

Райдер также отметил, что не будет прибегать к конкретным разведывательным оценкам, но, по его словам, войска КНДР являются боеспособными.

"Судя по тому, что мы видим на поле боя, они, очевидно, представляют угрозу",- сказал генерал.

По его словам, северокорейские военные "существенно усложняют борьбу для украинцев".

В то же время, подчеркнул Райдер, ВСУ "хорошо удерживают линию", хотя и ведется жесткая борьба.

В целом, по словам американского генерала, российская сторона смогла достичь "определенных успехов", в частности, на востоке Украины, кроме того, "очень тяжелые бои продолжаются и в районе Курска".

Однако российская армия имеет достижения только на тактическом уровне.

"В стратегическом плане вы видите, что, опять же - Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей, которые она поставила перед собой почти три года назад", - сказал Райдер.

Он добавил, что Соединенные Штаты остаются сосредоточенными на работе с международным сообществом, чтобы гарантировать, что Украина имеет средства, необходимые для того, чтобы дать отпор врагу.

Что предшествовало?

Ранее разведка Южной Кореи заявила, что около 300 КНДРовцев уже ликвидировано на Курщине.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

