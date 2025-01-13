РУС
Войска КНДР существенно усложняют борьбу для Украины, однако ВСУ держат позиции, - Пентагон

Пентагон прокоментував участь військ КНДР на фронті в Україні

Россия привлекла к боевым действиям не менее 12 тысяч северокорейских военных, что значительно усложняет борьбу для Вооруженных сил Украины, однако украинские войска продолжают "хорошо удерживать" свои позиции.

Об этом во время пресс-брифинга заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это относительно хорошо дисциплинированные и компетентные силы. Северокорейские силы прежде всего сосредоточены на использовании пехоты", - отметил он.

Райдер также отметил, что не будет прибегать к конкретным разведывательным оценкам, но, по его словам, войска КНДР являются боеспособными.

"Судя по тому, что мы видим на поле боя, они, очевидно, представляют угрозу",- сказал генерал.

По его словам, северокорейские военные "существенно усложняют борьбу для украинцев".

В то же время, подчеркнул Райдер, ВСУ "хорошо удерживают линию", хотя и ведется жесткая борьба.

В целом, по словам американского генерала, российская сторона смогла достичь "определенных успехов", в частности, на востоке Украины, кроме того, "очень тяжелые бои продолжаются и в районе Курска".

Однако российская армия имеет достижения только на тактическом уровне.

"В стратегическом плане вы видите, что, опять же - Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей, которые она поставила перед собой почти три года назад", - сказал Райдер.

Он добавил, что Соединенные Штаты остаются сосредоточенными на работе с международным сообществом, чтобы гарантировать, что Украина имеет средства, необходимые для того, чтобы дать отпор врагу.

Что предшествовало?

Ранее разведка Южной Кореи заявила, что около 300 КНДРовцев уже ликвидировано на Курщине.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Автор: 

Сортировать:
Війська КНДР суттєво ускладнюють боротьбу для України, однак Пентагон тримає позицію постійної балаканини і констатації фактів замість дій.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:54 Ответить
Так може пентагон залучить якусь зброю для них?
показать весь комментарий
13.01.2025 20:57 Ответить
Не цiкаво...Нi "стурбованост".нi "побоювання"....
показать весь комментарий
13.01.2025 21:01 Ответить
"стурбованостi"*
показать весь комментарий
13.01.2025 21:04 Ответить
маск буде постачати муку в пентагон?
показать весь комментарий
13.01.2025 21:02 Ответить
Американці напищені індюки, ******* потужні промови, що росія ніби не досягла цілей. Хоча на самом ділі досягла, коридор в Крим у них є.

Технологічну війну США програли росіянам, тепер тільки мобілізувати 18 річних залишається.

- Проблема глушіння американської зброї на GPS за майже 2 роки не вирішена. Західні ракети, снаряди на GPS перестали бути точними, відхилення сотні метрів. Логістика ворога не знищується, ворог накоплюється постійно.

- Проблема КАБів за рік не вирішена, авіабомби деморалізують солдат, у нас рекордна кількість втікачів з передової за цей рік. Від бомби немає захисту.

Це два фундаментальні питання котрі американці провалили.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:21 Ответить
Він додав, що Сполучені Штати залишаються зосередженими на роботі з міжнародним співтовариством, щоб гарантувати, що Україна має засоби, необхідні для того, щоб дати відсіч ворогу. ,,,,Три роки війни в Україні реально і гарантовано показують,що США разом з міжнародним товариством , надають Україні стільки засобів і зброї,котрі не можуть дати адекватну відсіч куйлу, що дає йому змогу йому продовжувати просувати окупацію української землі...Словами брехунів, відсіч ніколи і нікому не можна дати.Іторія війн немає таких прикладів...
показать весь комментарий
13.01.2025 21:22 Ответить
На той напрямок касетних *********** би побільше...американських...
показать весь комментарий
13.01.2025 21:55 Ответить
 
 