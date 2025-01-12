КНДР готовит в Украине свою армию к другим войнам, - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко
Северная Корея в войне России против Украины готовит свою армию к каким-то другим масштабным войнам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Важно, что Северная Корея в войне с Украиной готовит свою армию к каким-то другим масштабным войнам и дает им подготовку, обучение и выучку. То, что сейчас у северокорейских солдат низкий уровень подготовки - это, с одной стороны, хорошо для нас. Но это ситуативно, потому что со временем они хорошо умоются кровью, но научатся воевать. И те, кто выживут, передадут опыт другим своим солдатам", - рассказал Тимочко.
По его словам, это требует времени, но кажется так, что северокорейцы готовы к этому, потому что Ким Чен Ын хочет серьезно претендовать в своем регионе на лидерство.
Ранее сообщалось, что пленный КНДРовец заявил о значительных потерях среди северокорейских военных на Курщине.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.
Позже в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.
Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Через це вони робили «крюк» і летіли через Чехію і Німеччину.
А мені все раптом стало яснінько -чому так ультраправі хочуть Канаду та Мексику до одного USA. "Дурной прімєр заразітєльний!" .
Для мене розкрилося все з прослуховування відео дискусії нашого прекрасного молодого історика МОРОЗЕНКО Знания Украинца по истории шокировали россиянина-московита.ютуб Й просто прекрасний висновок наприкінці від адекватного росіянина - чому рашистсько слав"янська мова переклала USA не як союз ДЕРЖАВ, що є переклад слова stаte, а з якогось перепугу придумало слова ШТАТ . Ось мій підсумовуючий висновок такий. Справді, рашистській імперії , котра тримала в ярмі РІЗНІ НАРОДИ, не вигідно було називати USA Союзом Держав Америки ( як частини континенту АМЕРИКА ) . Вже не кажучи про ту саму "приемтсвєнность" від ГОСООХРАНКИ до КДБ. Ідеологія обох- це як наслідковість мати-син. А виходячи з цього , ультраправі у США перехопили ідею у ГЕБЕНІЇ , й хочуть отримати під себе увесь континент - з Мексикою та Канадою. А там й до повернення Аляски не далеко.
Ось його розмова з Ігорем Яковенко -
ютуб-ЯКОВЕНКО & КУЩ: Трамп начал ИГРУ Путина! СЛУШАЙТЕ, что ЗАХВАТИТ. Срочный ПРОГНОЗ: 4 года ЗАМОРОЗКИ
А ось його стаття -"Завоевание Панамы и Гренландии: почему геополитический бред Трампа - вовсе не бред". Алексей Кущ. єкономіст фінансовий експерт 12 грудня 2025 р сайт ФОКУС
Сейчас многие обсуждают троллинг Трампа в отношении Панамы, Канады, Гренландии. Делает это УКРАИНСКИЙ экономист Алексей Кущ - но, в отличие от большинства, видим в высказываниях президента США не бред, а трезвый расчет, у которого много шансов быть реализованным.
24 декабря 2024 17:17
захисту світової демократії від
світової диктатури,яка мріє про
світове господство.