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КНДР готовит в Украине свою армию к другим войнам, - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко

КНДР готує в Україні свою армію до інших воєн

Северная Корея в войне России против Украины готовит свою армию к каким-то другим масштабным войнам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Важно, что Северная Корея в войне с Украиной готовит свою армию к каким-то другим масштабным войнам и дает им подготовку, обучение и выучку. То, что сейчас у северокорейских солдат низкий уровень подготовки - это, с одной стороны, хорошо для нас. Но это ситуативно, потому что со временем они хорошо умоются кровью, но научатся воевать. И те, кто выживут, передадут опыт другим своим солдатам", - рассказал Тимочко.

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По его словам, это требует времени, но кажется так, что северокорейцы готовы к этому, потому что Ким Чен Ын хочет серьезно претендовать в своем регионе на лидерство.

Ранее сообщалось, что пленный КНДРовец заявил о значительных потерях среди северокорейских военных на Курщине.

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Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Позже в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ

Автор: 

КНДР (1212) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+4
Як не подивишся на ціх можновладців, всі коментатори якихось вигаданих теорій.
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12.01.2025 16:55
+2
а толку ,їх всіх переб'ють
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12.01.2025 16:54
+1
Наші люди на 90%
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12.01.2025 16:58
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а толку ,їх всіх переб'ють
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12.01.2025 16:54 Ответить
Як не подивишся на ціх можновладців, всі коментатори якихось вигаданих теорій.
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12.01.2025 16:55 Ответить
Не в тему. Дуже болить. Я повертаю вас до "перемовин з кацапами". Вибачте. Розумію також, що без України немає будь-яких перемовин. ЗУПИНІТЬСЯ. зєлєнський буде представляти Україну ??? Він вже погодився, що питання України буде вирішувати ... Трамп. То на що ми сподіваємось у перемовинах, на які раптом запросять нашогр Лідора-Чмоньку ? Щоб він там поматюкався та підписав будь-який папірець на кшталт безпекових угод ? Я - частина народу. І маю право сказати "Я ПРОТИ домовленостей за ІСТОРІЄЮ Лідора." Тільки після звільнення нашого Чмоньки ! Я погоджусь з будь-якими угодами наших ... колишніх ГЕНЕРАЛІВ та ПРЕЗИДЕНТІВ.
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12.01.2025 16:55 Ответить
Трамп пішак у Конгресу і Сенату , а там Наші люди
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12.01.2025 16:57 Ответить
Наші люди на 90%
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12.01.2025 16:58 Ответить
Саме так і буде. Не голене тупе чмо в свитері підпише все що йому скажуть. зЕленський то головний вдохновитель для агресії путіна, його таємна зброя. Якби не зелений виродок не було би і вторгнення. Наш вирок.
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12.01.2025 18:31 Ответить
Ваші слова та в вуха Богу ! Молюсь щоб так сталось, тому й написав про що молюсь.
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12.01.2025 18:46 Ответить
Що в вуха Богу? Що зелений виродок то наш вирок? Це очевидно, для цього Богом бути не потрібно. Достатньо просто не бути кретином.
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12.01.2025 18:55 Ответить
Ви дуже й дуже не уважні. Коли читаєте. Ви прочитали мій ком, а далі все забули. То прочитайте знову перший мій ком. Бог відрізняє людей швидше ніж ми. Зелений виродок і для Бога виродок. Але все для Бога почалось у далекому минулому, коли ще хтось аплодував та ржав як кінь ... у залі. Вчиться завжди. Й читати, й писати, й думати. Це не порада. Це треба як дихання.
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12.01.2025 19:16 Ответить
🤣Стався мем: Польща закрила небо для словацької делегації, яка летіла до маскви.

Через це вони робили «крюк» і летіли через Чехію і Німеччину.
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12.01.2025 16:55 Ответить
ага
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12.01.2025 17:00 Ответить
над Україною, але якщо там кацапи то будь-де
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12.01.2025 17:14 Ответить
Але то все початок . Дам дві теми для мого розуміння -чому для ультра-правих у США МЕКСИКАНАШ та КАНАДАНАШ, у світогляді майбутніх переділів світу . Яцеголові вчаться добре у Китайців та рашистів.
А мені все раптом стало яснінько -чому так ультраправі хочуть Канаду та Мексику до одного USA. "Дурной прімєр заразітєльний!" .

Для мене розкрилося все з прослуховування відео дискусії нашого прекрасного молодого історика МОРОЗЕНКО Знания Украинца по истории шокировали россиянина-московита.ютуб Й просто прекрасний висновок наприкінці від адекватного росіянина - чому рашистсько слав"янська мова переклала USA не як союз ДЕРЖАВ, що є переклад слова stаte, а з якогось перепугу придумало слова ШТАТ . Ось мій підсумовуючий висновок такий. Справді, рашистській імперії , котра тримала в ярмі РІЗНІ НАРОДИ, не вигідно було називати USA Союзом Держав Америки ( як частини континенту АМЕРИКА ) . Вже не кажучи про ту саму "приемтсвєнность" від ГОСООХРАНКИ до КДБ. Ідеологія обох- це як наслідковість мати-син. А виходячи з цього , ультраправі у США перехопили ідею у ГЕБЕНІЇ , й хочуть отримати під себе увесь континент - з Мексикою та Канадою. А там й до повернення Аляски не далеко.
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12.01.2025 16:57 Ответить
А ось доповнення до моїх висновків . Як росіянин економіст -фінансист КУЩ приїхав до України та став пропогандистом економічновпливового переділу світу , вступивши до ПР а потім перейшов до ОПЗ,. Якщо коротко - він повністю бачить світ у ракурсі для США, як приклад - КАНАДАНАШ та МЕКСИКАНАШ
Ось його розмова з Ігорем Яковенко -
ютуб-ЯКОВЕНКО & КУЩ: Трамп начал ИГРУ Путина! СЛУШАЙТЕ, что ЗАХВАТИТ. Срочный ПРОГНОЗ: 4 года ЗАМОРОЗКИ

А ось його стаття -"Завоевание Панамы и Гренландии: почему геополитический бред Трампа - вовсе не бред". Алексей Кущ. єкономіст фінансовий експерт 12 грудня 2025 р сайт ФОКУС

Сейчас многие обсуждают троллинг Трампа в отношении Панамы, Канады, Гренландии. Делает это УКРАИНСКИЙ экономист Алексей Кущ - но, в отличие от большинства, видим в высказываниях президента США не бред, а трезвый расчет, у которого много шансов быть реализованным.

24 декабря 2024 17:17
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12.01.2025 17:08 Ответить
Наразі гостро стоїть проблема
захисту світової демократії від
світової диктатури,яка мріє про
світове господство.
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12.01.2025 17:03 Ответить
У пакеті поїдуть опит передавати, як вибрати ліпший
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12.01.2025 17:59 Ответить
Вот в чем бред, пока санкции одобряют взвешивают, ускоглазая кацапо тварь не думая идет воевать против Украины. Вспоминая союзников , мы проверим , не может быть , пошлем ноту, срать они хотели на ноты санкции, не те санкции не те, и царь цуко не тот.....
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12.01.2025 18:04 Ответить
Ще один вихований шоу Зеленского міжнародний стратег.
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12.01.2025 21:11 Ответить
 
 