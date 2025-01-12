КНДР готовит в Украине свою армию к другим войнам, - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко

Северная Корея в войне России против Украины готовит свою армию к каким-то другим масштабным войнам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Важно, что Северная Корея в войне с Украиной готовит свою армию к каким-то другим масштабным войнам и дает им подготовку, обучение и выучку. То, что сейчас у северокорейских солдат низкий уровень подготовки - это, с одной стороны, хорошо для нас. Но это ситуативно, потому что со временем они хорошо умоются кровью, но научатся воевать. И те, кто выживут, передадут опыт другим своим солдатам", - рассказал Тимочко.

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По его словам, это требует времени, но кажется так, что северокорейцы готовы к этому, потому что Ким Чен Ын хочет серьезно претендовать в своем регионе на лидерство.

Ранее сообщалось, что пленный КНДРовец заявил о значительных потерях среди северокорейских военных на Курщине.

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Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Позже в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ