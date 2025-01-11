РФ пытается скрыть участие военных КНДР в боевых действиях против Украины, - советник президента Литвин

Российская Федерация пытается скрыть участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях против Сил обороны Украины, в частности, им выдают российские документы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин.

"Россияне пытаются скрыть тот факт, что это - военные из КНДР, и выдают им бумаги, что они якобы из Тувы или других подконтрольных Москве народов. Но эти... реально корейцы, они из Северной Кореи, и сейчас... цель - показать журналистам, чтобы все увидели, что это люди из Северной Кореи, а не из Тувы или Якутии", - сказал Литвин.

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Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ. Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.