РФ пытается скрыть участие военных КНДР в боевых действиях против Украины, - советник президента Литвин
Российская Федерация пытается скрыть участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях против Сил обороны Украины, в частности, им выдают российские документы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин.
"Россияне пытаются скрыть тот факт, что это - военные из КНДР, и выдают им бумаги, что они якобы из Тувы или других подконтрольных Москве народов. Но эти... реально корейцы, они из Северной Кореи, и сейчас... цель - показать журналистам, чтобы все увидели, что это люди из Северной Кореи, а не из Тувы или Якутии", - сказал Литвин.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ. Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.
Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.
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всі ці фокуси з полоненими корейцями, це для марафонських дебілів.
сінь пінь скаже, шо до чого тут він, о ж не його армія.
а пельмень скаже, що згідно між державної угоди, корейські солдати приймають участь в навчанні у дружній державі. і якого біса корейські солдати опинилися в українському полоні?
предложенной «Примы» освоился и задумчиво сел в уголке.
- Брат! - отчетливо выговаривая слова, сказал Лавров. - Ты мне поможешь, я тебе
помогу - все люди друзья и братья!.. Миру мир! Так? - Тунгус не реагировал, но это
Лаврова не смутило, и он продолжил. - Все должны друг другу помогать!.. Так?
- Руск ни бе ни мат… - сказал житель севера и, как-то по-вдовьи, развел руками.
- Не понимает, - вздохнул Лавров. - Год служит - и не понимает!.. Слушай, тварь
дикая, - строго начал Лавров, взяв тунгуса за шкирку. - Плюй мне в рожу, как родного
прошу!
такіж ******* як і він