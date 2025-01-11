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Сибига о пленных КНДРовцах в Киеве: Требуется максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал взятие в плен первых северокорейских солдат на Курщине, которых доставили в Киев.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые северокорейские военнопленные находятся в Киеве. Регулярные войска КНДР, а не наемники, ведут агрессивную войну против европейской страны. Это непосредственно влияет на безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Нам нужно максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне", - подчеркнул он.

Сибіга прокоментував взяття у полон двох КНДРівців 11 січня

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы спецопераций показали, как брали в плен КНДРовца. ВИДЕО

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ. Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захвачено в плен двух КНДРовцев, получены неопровержимые доказательства участия КНДР в войне, - СБУ. ВИДЕО

Автор: 

КНДР (1212) пленные (2143) Сибига Андрей (421)


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Топ комментарии
+9
я в котрий раз афігіваю віз зелених дегенератів!
міністр написав в х? ілонє?
чи, до кого воно зверталося? до мене?
добре, увечері, перед сном піду в туалет, натисну скільки зможу.
сибігє вистачить?
це просто ******* якийсь! кожного дня, кожної минути!
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11.01.2025 16:13
+9
Усі потуги МЗС привернути увагу світу до полонених корейців нічого путнього не принесуть! Бо рашисти не кончені ідіоти - вони не направили корейців на територію України, де вони б відразу виглядали у ролі агресорів та загарбників, а направили їх воювати саме на Курщину,- захищати союзницьку росію від зазіхань з боку ЗСУ! Роблячи, таким чином, з корейців - захисників, а з ЗСУ - загарбників! До слова - я щось не чув і не бачив, аби ВР України дала дозвіл на використання ЗСУ на території іншої країни! Навіть якщо ця країна - країна-агресор!
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11.01.2025 16:17
+6
Тиснути можна було, якщо-б цей шмат лайна попав у полон на території України, а так як його полонили в курляндії, сенсу тут немає ніякого.....
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11.01.2025 16:05
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Правила форума Совет форумчан
І який може бути тиск? Ноту висловлять та вистачить.
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11.01.2025 16:01 Ответить
Можна і не 1, а 2-і атмосфери дати тиск!!! А можна і 3....
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11.01.2025 16:52 Ответить
А царь говорят, нє настоящій!*
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11.01.2025 16:03 Ответить
Тиснути можна було, якщо-б цей шмат лайна попав у полон на території України, а так як його полонили в курляндії, сенсу тут немає ніякого.....
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11.01.2025 16:05 Ответить
Не згоден з вашою реплікою, тому що КНДРівці є регулярною армією, а не найманці, а це вже зовсім інше...
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11.01.2025 16:12 Ответить
Тепер його сім'ю там знищать до сьомого коліна. І якось не жалко.
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11.01.2025 16:06 Ответить
а собак тобі не шкода ?
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11.01.2025 16:11 Ответить
Корови, свині, кролики, (всіх не перелічиш)
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11.01.2025 16:13 Ответить
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11.01.2025 16:08 Ответить
Їм той тиск до дупи. Тиснути вже треба щоб в Україні були іноземні війська партнерів, інакше буде лихо.
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11.01.2025 16:09 Ответить
Нам потрібен максимальний тиск на режими в Москві та Пхеньяні", - наголосив він , а хто ,або що заважає "зеленим поцріотам ""тиснути"???Вечірній мультфільм від "зезедента" і тиск забезпечений.про участь у війні північно- корейських.італійських і всіх решту з "глобального півдня чорномазих.або узбеків ???
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11.01.2025 16:13 Ответить
я в котрий раз афігіваю віз зелених дегенератів!
міністр написав в х? ілонє?
чи, до кого воно зверталося? до мене?
добре, увечері, перед сном піду в туалет, натисну скільки зможу.
сибігє вистачить?
це просто ******* якийсь! кожного дня, кожної минути!
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11.01.2025 16:13 Ответить
Самий класний по суті комент на 100%.
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11.01.2025 20:00 Ответить
Китаи цих неадекватів прикриє
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11.01.2025 16:14 Ответить
Стефанчука на них покладіть - тиск максимальний буде
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11.01.2025 16:15 Ответить
Ідіот.
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11.01.2025 16:16 Ответить
Коротко і змістовно.
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11.01.2025 17:47 Ответить
Усі потуги МЗС привернути увагу світу до полонених корейців нічого путнього не принесуть! Бо рашисти не кончені ідіоти - вони не направили корейців на територію України, де вони б відразу виглядали у ролі агресорів та загарбників, а направили їх воювати саме на Курщину,- захищати союзницьку росію від зазіхань з боку ЗСУ! Роблячи, таким чином, з корейців - захисників, а з ЗСУ - загарбників! До слова - я щось не чув і не бачив, аби ВР України дала дозвіл на використання ЗСУ на території іншої країни! Навіть якщо ця країна - країна-агресор!
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11.01.2025 16:17 Ответить
У Кіма мізків більше чим у його колеги Зена , в даному випадку.
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11.01.2025 16:23 Ответить
Саме так. На усі претензії кацапи можуть сказати - "а яке вам діло? Вони на суверенній землі паРаші, а не в Україні. Ви чого до нас вперлися, і тепер наших корейців викрадаєте?"
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11.01.2025 16:27 Ответить
Треба було повідомити свинособак за пів року перед наступом на курськ, щоб все юридично та правильно. Головне що туди вже їзде бусік незламності, так що пакуй торбу і поїдь подивись, може є ще якісь порушення
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11.01.2025 16:30 Ответить
а если на территории Украины и что кроме слов никто ничего сделать не сможет
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11.01.2025 16:33 Ответить
Тоді логічно розмістити європейські війська на території України
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11.01.2025 17:20 Ответить
" з корейців - захисників, а з ЗСУ - загарбників! "
что за бред собачий,
против нас воюет по сути неофициально несколько стран Беларусь, КНДР, Иран, основной агрессор рф,
но ведь поставки оружия в рф идут из многих стран, сегодня это КНДР, а завтра им Китай начнёт свои снаряды передавать, а они уже рф,
а ремонт военной техники в Беларуси, помощь нефтепродуктами от Беларуси, шахеды которые дал по сути Иран для рф, и что даже из тюрем Беларуси вагнер не набирает на мобилизацию?
а африканские мобики которые воюют на донбасе это что тогда ? агрессия ЮАР против Украины?
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11.01.2025 17:38 Ответить
писав саме про це ще на початку новин про війскових КНДР - тоді мене за такий допис забанили. Телепні звісно в нашому МЗС за таку подачу
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11.01.2025 19:40 Ответить
Ох ты ж Тыскун завелся!!!
Сама озабоченность а не министр
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11.01.2025 16:19 Ответить
министерство ИБД!
Вся шобла абсолютно бесполезна! (Мо, кму, оп, мид тощо) А бюджет и так в долгу, платит им огромные з.п.
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11.01.2025 16:23 Ответить
Куму потрібен? Трампу це не потрібно. Воно накурилося з Маском і йому аби Канаду та Гренландію. І його синок-довбой@б бомжами забезпечить. Світ котиться в прірву.
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11.01.2025 16:24 Ответить
Палка на два кінці,кндр не веде війну проти України,так як перебуває на терріторії сросії,по факту допомогає сросії відбивати агресію з боку України,так і представлять це в оон,наслідків для кндр та сросії ніяких не буде.
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11.01.2025 16:25 Ответить
.....Потрібен максимальний тиск на режими в Москві та Пхеньяні..... І як це зробити, їх не цікавить доля власного народу, і скільки загине їм без різниці.
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11.01.2025 17:45 Ответить
Для кого ця мовна діарея від ЗЕльоного міністра? Для Трампона? Так в нього абсолютно інші пріоритети.Для козлів з ЕС? В принципі така ж історія.
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11.01.2025 17:48 Ответить
Смішно, звичайно, що хуьло навіщось намагався замаскувати корейців під бурятів. Даремно витрачався на військові папірці . А тепер що скаже? Провокація?!
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11.01.2025 18:27 Ответить
Ішак своєю авантюрою додатково відкрив 300 км фронту та додатково привів косооких, а тепер закликає когось до певних дій та шукає винних у цьому.
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11.01.2025 18:59 Ответить
 
 