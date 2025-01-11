Сибига о пленных КНДРовцах в Киеве: Требуется максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал взятие в плен первых северокорейских солдат на Курщине, которых доставили в Киев.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые северокорейские военнопленные находятся в Киеве. Регулярные войска КНДР, а не наемники, ведут агрессивную войну против европейской страны. Это непосредственно влияет на безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Нам нужно максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне", - подчеркнул он.

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Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ. Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

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