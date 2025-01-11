Сибига о пленных КНДРовцах в Киеве: Требуется максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал взятие в плен первых северокорейских солдат на Курщине, которых доставили в Киев.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Первые северокорейские военнопленные находятся в Киеве. Регулярные войска КНДР, а не наемники, ведут агрессивную войну против европейской страны. Это непосредственно влияет на безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Нам нужно максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне", - подчеркнул он.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ. Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.
Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.
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міністр написав в х? ілонє?
чи, до кого воно зверталося? до мене?
добре, увечері, перед сном піду в туалет, натисну скільки зможу.
сибігє вистачить?
це просто ******* якийсь! кожного дня, кожної минути!
что за бред собачий,
против нас воюет по сути неофициально несколько стран Беларусь, КНДР, Иран, основной агрессор рф,
но ведь поставки оружия в рф идут из многих стран, сегодня это КНДР, а завтра им Китай начнёт свои снаряды передавать, а они уже рф,
а ремонт военной техники в Беларуси, помощь нефтепродуктами от Беларуси, шахеды которые дал по сути Иран для рф, и что даже из тюрем Беларуси вагнер не набирает на мобилизацию?
а африканские мобики которые воюют на донбасе это что тогда ? агрессия ЮАР против Украины?
Сама озабоченность а не министр
Вся шобла абсолютно бесполезна! (Мо, кму, оп, мид тощо) А бюджет и так в долгу, платит им огромные з.п.