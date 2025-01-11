В обнаруженном у пленного северокорейца военном билете указано имя реального россиянина, - росСМИ. ФОТО

В военном билете, который обнаружили у пленного военного КНДР в Курской области, указано имя реального жителя российской Республики Тыва (Тува).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал российского издания "Агентство. Новости".

Так, отмечается, что один из двух взятых в плен военных КНДР, о которых сегодня сообщили президент Владимир Зеленский и СБУ, при себе имел военный билет на имя жителя Тывы. Анализ "Агентства" обнаружил, что для создания фейковой личности были использованы данные реального гражданина России.

Военный билет выдан на имя жителя Тывы Антонина Аранчина, который родился в октябре 1998 года. В документе указано его место рождения (город Туран в Тыве) и гражданская специальность (портной). Фотографии, даты и подписи владельца в военном билете нет.

Издание сообщает, что Антонин Аранчин - это реальный человек. "Агентство" нашло в источниках жителя Тывы с теми же фамилией, именем, отчеством и датой рождения. С такими данными в России живет только один человек. Единственное отличие в его личных данных - место рождения: в военном билете указан город Туран, а в паспорте Аранчина - село Эрзин (также в Тыве).

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Никакой связи Аранчина с портняжным делом в источниках найти не удалось. В 2020 году он работал в Тех-Хемском лесничестве (должность не указана). В 2023 году в заявке на микрозаймы он указывал, что работает охранником в гастрономе, а в других заявках того же года - что он пенсионер. В микрозаймах ему неоднократно отказывали после оценки платежеспособности.

Также отмечается, что последняя заявка на микрозайм (7 тысяч рублей), которую оставил Аранчинм и которая попала в утечку, датируется 24 февраля 2024 года.

"Агентство" не смогло дозвониться до Аранчина по телефонам, указанным в утечках. Также не удалось дозвониться до его сестры, которая живет в Тыве. На страницы в соцсети ВК, которые удалось найти, ни он, ни его сестра не заходили более 10 лет.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.