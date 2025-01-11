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В обнаруженном у пленного северокорейца военном билете указано имя реального россиянина, - росСМИ. ФОТО

В военном билете, который обнаружили у пленного военного КНДР в Курской области, указано имя реального жителя российской Республики Тыва (Тува).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал российского издания "Агентство. Новости".

ЗСУ взяли в полон КНДРівців

Так, отмечается, что один из двух взятых в плен военных КНДР, о которых сегодня сообщили президент Владимир Зеленский и СБУ, при себе имел военный билет на имя жителя Тывы. Анализ "Агентства" обнаружил, что для создания фейковой личности были использованы данные реального гражданина России.

Военный билет выдан на имя жителя Тывы Антонина Аранчина, который родился в октябре 1998 года. В документе указано его место рождения (город Туран в Тыве) и гражданская специальность (портной). Фотографии, даты и подписи владельца в военном билете нет.

Издание сообщает, что Антонин Аранчин - это реальный человек. "Агентство" нашло в источниках жителя Тывы с теми же фамилией, именем, отчеством и датой рождения. С такими данными в России живет только один человек. Единственное отличие в его личных данных - место рождения: в военном билете указан город Туран, а в паспорте Аранчина - село Эрзин (также в Тыве).

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Никакой связи Аранчина с портняжным делом в источниках найти не удалось. В 2020 году он работал в Тех-Хемском лесничестве (должность не указана). В 2023 году в заявке на микрозаймы он указывал, что работает охранником в гастрономе, а в других заявках того же года - что он пенсионер. В микрозаймах ему неоднократно отказывали после оценки платежеспособности.

Также отмечается, что последняя заявка на микрозайм (7 тысяч рублей), которую оставил Аранчинм и которая попала в утечку, датируется 24 февраля 2024 года.

"Агентство" не смогло дозвониться до Аранчина по телефонам, указанным в утечках. Также не удалось дозвониться до его сестры, которая живет в Тыве. На страницы в соцсети ВК, которые удалось найти, ни он, ни его сестра не заходили более 10 лет.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

Автор: 

КНДР (1212) плен (2620) пленные (2143) Курск (1119)


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Топ комментарии
+13
того справжнього аранчіна херсонські лисиці давно вже схарчили ще на правому березі Дніпра.
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11.01.2025 22:31
+10
Уявляєте - привозять черний пакет - а там кореець .
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11.01.2025 22:32
+7
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11.01.2025 22:50
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Дешеве м'ясо...зато з печаткою
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11.01.2025 22:30 Ответить
Так може кацапи беруть призвіща загиблих кацапів?
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11.01.2025 22:31 Ответить
Уявляєте - привозять черний пакет - а там кореець .
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11.01.2025 22:32 Ответить
А чекали на синочку?))
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11.01.2025 22:33 Ответить
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11.01.2025 22:44 Ответить
Ото місцевим песикам радість!
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11.01.2025 22:39 Ответить
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11.01.2025 22:45 Ответить
ПрІзвИща
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11.01.2025 22:34 Ответить
Дякую
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11.01.2025 22:43 Ответить
Скоріш за все, дохлих кацапів за якими ніхто не звертався.
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11.01.2025 23:07 Ответить
Кацапська біблія: "По лаптям іхнім узнаєтє ви іх".
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12.01.2025 09:34 Ответить
того справжнього аранчіна херсонські лисиці давно вже схарчили ще на правому березі Дніпра.
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11.01.2025 22:31 Ответить
Не здивуюся, якщо ще у 2014.
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11.01.2025 22:38 Ответить
[…] знайшло у витоках жителя Тиви з тими ж прізвищем, ім'ям […]ю

Можна вточнити: де саме знайшло?
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11.01.2025 22:33 Ответить
На цензорі - не читатєлі. На цензорі - пєрєводчикі с сруского. Замість "источник" написали "исток", звідси Google Translate зробило "виток". Заліпили в стрічку новин не читаючи.
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11.01.2025 23:20 Ответить
І шо? Тут реал - какая разніца. Південні скахали - ьуд е хоч один трупак - гукайте. Допоможемо опізнати.

Ну то зовіть!!!
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11.01.2025 22:35 Ответить
громадянин у військовому квитку не забажав вказати громадянство.
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11.01.2025 22:39 Ответить
Так ось який ти, Антонін, партной за фахом.
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11.01.2025 22:41 Ответить
Кореєць по тувинськи ше не заговорив?
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11.01.2025 22:42 Ответить
Дубль - 2.0
Буде 2 білі лади, але одна поїде в КНДР
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11.01.2025 22:42 Ответить
«Хлопці! Рубайте їх всіх.» там їх россортують.
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11.01.2025 22:45 Ответить
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11.01.2025 22:50 Ответить
Так відчуття, що ці документи виписували не в відділі кадрів, а на коліні ....
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11.01.2025 22:49 Ответить
статистична помилка біосміття… ця стаття підводить доказами до того що є маніпуляції …. але всі усе знають …. і толком ніх*яух не роблять… чекають вибриків Трампа …..
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11.01.2025 22:53 Ответить
98 року народження і вже пенсіонер?
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11.01.2025 23:04 Ответить
судячи з того шо вже пенсіонер, то він не кравець, а тувинський прокурор, або суддя )) а якщо ще більше побовтаються в витоках, то витече, що ще й тувинський інвалід ))
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12.01.2025 00:08 Ответить
Тива (Тува)
Хто з вас, рузьге чурки, досі не може з'ясувати, як воно пишеться та вимовляється?
Тьху...
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12.01.2025 00:18 Ответить
это спецслужбистский прием...
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12.01.2025 07:37 Ответить
 
 