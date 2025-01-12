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Пленный КНДРовец заявил о значительных потерях среди северокорейских военных на Курщине, - разведка Южной Кореи

ЗСУ взяли в полон КНДРівців

Разведка Южной Кореи подтверждает захват в плен двух северокорейских солдат в Курской области РФ.

Об этом пишет Yonhap News Agency, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Южнокорейское информагентство утром 12 января привело подтверждение со стороны разведслужбы страны о том, что Украина взяла в плен этих военнослужащих КНДР.

Также разведка Республики Корея процитировала слова одного из пленных солдат КНДР о том, что среди северокорейских солдат в России были "значительные" потери.

"(Мы) будем продолжать делиться информацией, связанной с северокорейскими пленными, в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами", - заявили в Совете безопасности и обороны Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В обнаруженном у пленного северокорейца военном билете указано имя реального россиянина, - росСМИ. ФОТО

Украинское ведомство добавило, что раненые солдаты КНДР не находятся в критическом состоянии.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ

Автор: 

КНДР (1212) Южная Корея (338) Курск (1119)


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Топ комментарии
+9
Так вони дурні- не цінять свого болотного щастя .
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12.01.2025 08:24
+6
Навіщо ж кацапи навчаються у гейропі, частині загниваючого Заходу, якщо в Суходріщенськах є скрепні школи та інститути
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12.01.2025 08:21
+4
що цікаво. про це заявляє розвідка південної кореї.
і взагалі, нам постійно заявляє якась розвідка.
британська, естонська, болгарська, французька. ісландська, ще не заявляла?
всьо, україна, як суверенна держава, зі свою розвідкою більше не існує?
наші чинуші зі всіх причетних до таємної інформації відомств, продалися з потрохами та завербовані?
хоча.....
про шо я марю? безугла відкрито зливає все, що попаде в поле зору.
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12.01.2025 08:43
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Ну і харя, як у хряка, ой це ж і є хряк
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12.01.2025 08:08 Ответить
Незабаром з полонених корейців зроблять корейську візвольну армію і здадуть її в аренду південій кореі
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12.01.2025 08:13 Ответить
У Словаччині багато корейців із-за великого авто заводу КІА у Жиліно . Більше ніж китайців.
І в елитній БРИТИШ скул У Братиславі навчаються у більшості кацапи з корейцями.
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12.01.2025 08:19 Ответить
Навіщо ж кацапи навчаються у гейропі, частині загниваючого Заходу, якщо в Суходріщенськах є скрепні школи та інститути
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12.01.2025 08:21 Ответить
Так вони дурні- не цінять свого болотного щастя .
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12.01.2025 08:24 Ответить
в у нас в'єтнамці рулять.
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12.01.2025 08:51 Ответить
KIA - південнокорейська компанія.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Kia

В чому проблема?
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12.01.2025 08:55 Ответить
Мабудь у тому, що компанія - південнокорейська, а працюють твм північнокорейці?
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12.01.2025 09:41 Ответить
А як вони з північної кореї виїхали??? Їх же ж не випускають звідти. Залізна завіса.
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12.01.2025 10:14 Ответить
Це одна з статтей доходу кіма. Він продає робітників по всьому світі, а щоб робітники не повтікали, бере у заручники всю сім'ю робітника. На руки такий робітник отримує до 100 долларів. І це по міркам сев корейців страшні гроші. А решта зарплатні йде кіму на утримання своєї тушки.
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12.01.2025 10:41 Ответить
Трохи почитав про це. З'ясувалося, що станом на 2023 рік більш ніж 100 тисяч північних корейців працювали у 40 країнах світу. І це при тому, що резолюція радбезу оон забороняє північній кореї відправляти своїх працівників за кордон. Їхній щорічний сукупний заробіток оцінюється у приблизно 500 мільйонів доларів. Найбільше їх було у китаї та росії. До інших країн вони потрапляють за туристичними візами або підробними документами.

Але у мене питання: якщо це так, то чому компанія з Південної Кореї бере на роботу північних корейців, якщо вони знають, що таким чином фінансують режим Ина???
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12.01.2025 13:39 Ответить
На це я немаю відповідь. Але маю припущення:
1. Бізнес цинічна штука і бізнесмени зазвичай працюють з ким завгодно, аби мати прибуток, а ці робітники дешеві.
2. Відсутній мовний бар'єр.
3. Намагаються перевиховувати.
4. Наявність об'єкту дослідів для розвідки південної кореї.
А можливо і все разом.
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14.01.2025 19:54 Ответить
Хз. Під контролем, мабудь. Заробляють для свого пупса валюту.
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12.01.2025 12:11 Ответить
Там до кожного загону робітників прикріплений "товаріщ з КДБ". І на роботу ці корейці ходять строєм на чолі з цим "отвєтствєнним работніком". Як і з роботи. На руки отримують лише 25% від заробленого, а решта- в партійну кассу
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12.01.2025 12:55 Ответить
3-я світова, але ООН у позі 🙈🙉🙊.
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12.01.2025 08:42 Ответить
чому ви так?
оно, панамський голова, залякує трампа оон.
так шо гуттеріш, ще огогого, мощний дядька.
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12.01.2025 08:53 Ответить
Кім може кількасот поставить,і для кинидири це тільки полегшення.
Годувати не треба,а якщо хоч один з десяти повернеться з бойовим досвідом,кім таку армію створить...
А Південна Корея соплі жує разом з Японією і Штатами.
Спостерігають з глибоким занепокоєнням.
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12.01.2025 08:43 Ответить
що цікаво. про це заявляє розвідка південної кореї.
і взагалі, нам постійно заявляє якась розвідка.
британська, естонська, болгарська, французька. ісландська, ще не заявляла?
всьо, україна, як суверенна держава, зі свою розвідкою більше не існує?
наші чинуші зі всіх причетних до таємної інформації відомств, продалися з потрохами та завербовані?
хоча.....
про шо я марю? безугла відкрито зливає все, що попаде в поле зору.
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12.01.2025 08:43 Ответить
Ну взагалі то на наші спецслужби і посилаються. І вважають що роблять титанічну справу.🥴
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12.01.2025 08:55 Ответить
В нас взагалі блогера головним розвідником країни назначили. Дійсно. Про що ви.
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12.01.2025 09:06 Ответить
Я так розумію,що допомога Україні від Південної Кореї це тільки теревені її розвідслужби. Куди там свині Ину.
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12.01.2025 08:53 Ответить
про яку, ви, допомогу?
у них президента заарештували та на світанку розстріляють. чорнявий з хлоп'ячого кейпопа розсварився з руденькою з дівчачого кейпопа. вийшов другий сезон "гра у кальмара".
ну яка, в сраку, війна?
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12.01.2025 09:19 Ответить
Думаю скоро і південна корея приєднається до північної судячи з тенденцій що робиться в світі.
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12.01.2025 10:18 Ответить
Думаю, що все це завершиться падінням диктатури Кіма у північній кореї. Сирію ми вже маємо.
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12.01.2025 09:12 Ответить
Жалко этого корейца. Надо бы ему хотя бы орешков передать😔
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12.01.2025 09:35 Ответить
зі зламаною щелепою ))))
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12.01.2025 19:27 Ответить
Заставте його співати пісню Кім-хуйло. І відправте Кіну
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12.01.2025 10:15 Ответить
Сміялись з чмобіків,а чмобіки воюють і захоплюють землю...Сміялись з північнокорейських їдаків собак,а вони воюють,не звертають увагу на дрони,помирають і не здаються в полон.
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12.01.2025 10:40 Ответить
Вакутагин, блин.
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12.01.2025 10:42 Ответить
Що він може знати, він рядовий.
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12.01.2025 11:59 Ответить
Поміняти їх Південній Кореї на ракети, або хоча б Т-80 і бмп-3
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12.01.2025 16:16 Ответить
Саме страшне те що у тиранів параші що у тиранів Кореї -телевізор один а в ньому -не марафон єдині новини...в кореї телевізор хвалить ***** а в параші кима ...а хто контролює телевізор той володіє біомасою
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12.01.2025 18:18 Ответить
 
 