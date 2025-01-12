Пленный КНДРовец заявил о значительных потерях среди северокорейских военных на Курщине, - разведка Южной Кореи
Разведка Южной Кореи подтверждает захват в плен двух северокорейских солдат в Курской области РФ.
Об этом пишет Yonhap News Agency, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Южнокорейское информагентство утром 12 января привело подтверждение со стороны разведслужбы страны о том, что Украина взяла в плен этих военнослужащих КНДР.
Также разведка Республики Корея процитировала слова одного из пленных солдат КНДР о том, что среди северокорейских солдат в России были "значительные" потери.
"(Мы) будем продолжать делиться информацией, связанной с северокорейскими пленными, в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами", - заявили в Совете безопасности и обороны Украины.
Украинское ведомство добавило, что раненые солдаты КНДР не находятся в критическом состоянии.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.
Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.
Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ
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І в елитній БРИТИШ скул У Братиславі навчаються у більшості кацапи з корейцями.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Kia
В чому проблема?
Але у мене питання: якщо це так, то чому компанія з Південної Кореї бере на роботу північних корейців, якщо вони знають, що таким чином фінансують режим Ина???
1. Бізнес цинічна штука і бізнесмени зазвичай працюють з ким завгодно, аби мати прибуток, а ці робітники дешеві.
2. Відсутній мовний бар'єр.
3. Намагаються перевиховувати.
4. Наявність об'єкту дослідів для розвідки південної кореї.
А можливо і все разом.
оно, панамський голова, залякує трампа оон.
так шо гуттеріш, ще огогого, мощний дядька.
Годувати не треба,а якщо хоч один з десяти повернеться з бойовим досвідом,кім таку армію створить...
А Південна Корея соплі жує разом з Японією і Штатами.
Спостерігають з глибоким занепокоєнням.
і взагалі, нам постійно заявляє якась розвідка.
британська, естонська, болгарська, французька. ісландська, ще не заявляла?
всьо, україна, як суверенна держава, зі свою розвідкою більше не існує?
наші чинуші зі всіх причетних до таємної інформації відомств, продалися з потрохами та завербовані?
хоча.....
про шо я марю? безугла відкрито зливає все, що попаде в поле зору.
у них президента заарештували та на світанку розстріляють. чорнявий з хлоп'ячого кейпопа розсварився з руденькою з дівчачого кейпопа. вийшов другий сезон "гра у кальмара".
ну яка, в сраку, війна?