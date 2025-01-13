В Кремле не комментируют заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина готова передать КНДР ее пленных солдат, если Ким Чен Ын организует возвращение воинов ВСУ из плена РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу BBC", об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы никак не можем его (заявление. - Ред.) прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому предлагал", - заявил Песков.

Также он отметил, что Россия якобы продолжает процесс обсуждения возможных обменов и они в этом заинтересованы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ