2 840 11

Песков о заявлении Зеленского об обмене военных КНДР: Мы никак не можем его прокомментировать, не знаем, кто кому предлагал

Пєсков про обмін військових КНДР

В Кремле не комментируют заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина готова передать КНДР ее пленных солдат, если Ким Чен Ын организует возвращение воинов ВСУ из плена РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу BBC", об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы никак не можем его (заявление. - Ред.) прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому предлагал", - заявил Песков.

Также он отметил, что Россия якобы продолжает процесс обсуждения возможных обменов и они в этом заинтересованы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 300 КНДРовцев уже ликвидировано на Курщине, - разведка Южной Кореи

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ

Зеленский Владимир КНДР обмен Песков Дмитрий пленные
+5
як там на північнокорейському буде - іх там нєт
13.01.2025 15:37
+2
їх вже допитували - кажуть їхали на навчання а не на війну. нічого не нагадує?
13.01.2025 15:44
+2
Натякнув, що є такий поц, який є ніхто
13.01.2025 15:45
як там на північнокорейському буде - іх там нєт
13.01.2025 15:37
їх вже допитували - кажуть їхали на навчання а не на війну. нічого не нагадує?
13.01.2025 15:44
Натякнув, що є такий поц, який є ніхто
13.01.2025 15:45
Солнцеликий Ын недавно заявил, что народ РФ - братский народ.
Остается неясным, как чучхеисты Ына так быстро смогли наделать столько братьев в РФ?

13.01.2025 16:10
Найрозумніше було б віддати полонених корейців південній Кореї . І ,якщо ще будуть полонені , казати скільки захопили , і не називати прізвищ , не показувати фейси .
13.01.2025 16:14
Найрозумніше не брати в полон те біосміття. Воно не потрібне нікому від слова взагалі.
13.01.2025 17:54
Взагалі , північна Корея невизнана держава , це анексовані землі у Південної Кореї . Тому потрібно спитати Південну Корею що робити з полоненими ? Як вона захоче їх прийняти на перевиховання , а вони наче хотіли --віддати .
13.01.2025 18:48
Дурня клеїть ?
13.01.2025 16:18
Навіщо взагалі цю "унітазну приналежність" у новинах згадувати?
13.01.2025 18:48
Если пуйло не отреагировал, то и "усы" обделались.
14.01.2025 13:25
 
 