Трамп може запропонувати РФ участь у космічній програмі в обмін на підписання мирної угоди з Україною, - The Hill

Трамп може запропонувати РФ космічне партнерство в обмін на угоду з Києвом

Новообраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Росії участь у космічній програмі "Artemis" в обмін на припинення бойових дій та підписання мирної угоди з Україною.

Про це пише видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають аналітики, Росія має намір створити нову космічну станцію, яка замінить російську частку Міжнародної космічної станції (МКС) після завершення її експлуатації близько 2030 року.

Також Росія об’єдналася з Китаєм у проєкті місячної бази, яка матиме ядерний реактор для енергозабезпечення.

Однак Росія наразі стикається з кризою у своїй космічній програмі через санкції, фінансові труднощі та відтік висококваліфікованих кадрів. З огляду на це, амбітні плани Москви - створення нової космічної станції та участь у місячній базі з Китаєм - залишаються під знаком питання.

Видання пише, що ситуація, в якій опинилася Росія, дає можливість Трампу запропонувати Путіну участь у космічній програмі "Artemis", "від якої він не зможе відмовитися".

Читайте також: Трамп не тиснутиме на Україну щодо передчасних переговорів із РФ, - Bloomberg

Співпраця у цій програмі може відкрити для РФ нові перспективи, зокрема, участь у дослідженні Місяця, доступ до передових американських технологій і комерційних партнерів, таких як SpaceX. Однак для цього Росія мала б підписати "Artemis Accords" - міжнародну угоду, яка зобов'язує країни дотримуватися мирного освоєння космосу.

Втім, як зазначає The Hill, реалізація такої ініціативи залежить від політичної волі Путіна. Росія опинилася б перед вибором: "продовжувати руйнівну війну чи обрати шлях до миру і розвитку".

Читайте також: РФ вимагатиме від Трампа, щоб Україна відмовилась від НАТО та 20% територій, - Bloomberg

Автор: 

путін володимир (24601) росія (67242) угода (701) Трамп Дональд (6913)
+42
Як нагороду за геноцид української нації Трамп може запропонувати РФ участь у космічній програмі.
показати весь коментар
15.01.2025 22:35 Відповісти
+20
Вони ще свій нацизм в космос перетягнуть, і почнуть захищати кацапоязиких гомункулів.
показати весь коментар
15.01.2025 22:34 Відповісти
+17
Нехай обидва летять на Марс і не повертаються
показати весь коментар
15.01.2025 22:37 Відповісти
Ну не зовсім. Санкції-то залишаються до міжнародного трибуналу і визначення графіка виплат репарацій для декількох поколінь росіян.
показати весь коментар
15.01.2025 23:57 Відповісти
І як це можна під санкціями брати участь у космічній програмі?
показати весь коментар
16.01.2025 00:00 Відповісти
Який такий трибунал - не буде ніякого трибуналу , тим більше міжнародного . Ймовірність такого розкладу подій в нашому світі настіко мізерна шо можна навіть не думати про це ( Захід мав можливість провести трибунал над комуняками тоді коли кацапи мовчали би в тряпочку ( на початку 90 ) але вони цього не зробили - а інші думають шо подібне шо сталося з нами і іншими з ними не станеться + дехто з інших готовий почати з іншими те шо зараз кацапи роблять з нами ). Я б хотів шоб було як ви надрукували але але .
показати весь коментар
16.01.2025 02:56 Відповісти
Вже новина зявилася, що санкції також пропонують зняти!
показати весь коментар
16.01.2025 04:18 Відповісти
Ще і Нобелівську премію миру дадут на двох
показати весь коментар
16.01.2025 05:04 Відповісти
Ну або як альтернативний варіант - продовження того ж геноциду, тільки вже без західної підтримки України і аж до тих пір, поки кремль не знищить Україну повністю... Вибір очевидний.
показати весь коментар
16.01.2025 09:42 Відповісти
А до зняття Залужного події розвивалися по іншому...як думаєш, для чого ЗЕ зняв Залужного?
показати весь коментар
16.01.2025 10:23 Відповісти
Коротше ,зрозумілі наміри рудого((лизнути *****,а потім це подати як перемогу,типу він хотів нас в дупу,а не вийшло,все закінчилося оралкою(((
показати весь коментар
15.01.2025 22:36 Відповісти
Краще на сонце !
показати весь коментар
15.01.2025 22:38 Відповісти
На Сонце не можна! Вночі дорогу не знайдуть!
показати весь коментар
15.01.2025 22:47 Відповісти
Ліпше участь в космічніи віині
показати весь коментар
15.01.2025 22:37 Відповісти
Один Бог знає, що хоче Трамп. Не ведіться на якісь дурні чутки!
показати весь коментар
15.01.2025 22:37 Відповісти
Тільки повний ідіот, що ніколи не спілкувався з кацапами, може припустити, що їм Новітня Прогресивна Супер Космічна Програма "Artemis" зацікавить більше, чим...
ПОМАРОДЕРИТЬ УНІТАЗИ у НЕНАВИСНОГО СУСІДА!!!
показати весь коментар
15.01.2025 22:38 Відповісти
А раптом у космосі щось спиз@ити можна?!
показати весь коментар
15.01.2025 22:49 Відповісти
На Титані супутнику Сатурна є озера - озера з зрідженого метану ( ну то шо по нашому ЗПГ але постійно чогось друкують шо то СПГ ), а на Нептуні в атмосфері можуть бути алмази розміром з слона ( на сьогодні це просто гіпотеза ) , а в спектрі випромінювання якоїсь зірки так багато ліній золота - шо то золото по массі перевершує массу Місяця . А ви друкуєте шо не має шо кацапам тойво - якби в них би були технології вони б і зірку бу ту золоту розібрали ( хоча зірку при можливості розібрали би багато хто - навітьтам де заходить Сонце ).
показати весь коментар
16.01.2025 04:09 Відповісти
Замість залишити в деревяних сральниках, маск з трампом узке гівно ще й в космос тягне.
Їбаньки
показати весь коментар
15.01.2025 22:38 Відповісти
Ага і кацапня передасть американські технології пухляку та сі з чалмоголовими. Ото буде треш.
показати весь коментар
15.01.2025 22:50 Відповісти
Зараз набіжать "воїни-з-диванів" з криками, що так не можна, орків треба знищити, але нищити має хтось інший (США, НАТО, сусід, "ухилянт", 18-річні "дармоїди", ...).
Вам би радіти, що це може зменшити апетити орків на переговорах щодо наших поступок.
показати весь коментар
15.01.2025 22:39 Відповісти
У деяких мізки остаточно з'їхали набакир, їм аби воювати, розуміючи, що ніякого повернення військовим шляхом Криму і Донбасу не буде, та й частин Херсону та Запоріжжя. Все, що втрачено учора, сьогодні та буде втрачено завтра вже ніяким військовим шляхом не повернути. Вони як шлунок, їм цікаво лише сьогодення, не замислюючись над тим куди все в довгостроковій перспективі рухається.
показати весь коментар
15.01.2025 23:47 Відповісти
Порушено міжнародне право ( кацапи анексували територію признаної всіма країни України) покарання мусить бути жорстким - якшо покарання не буде то країни НАТО почнуть між собою воювати - Туречинна захоче вернути взад Балкани а Угорщина поверне собі свою столицю після того ( Братіславу ). Такшо НАТО і США повинні шось робити і інші країни також бо почнеться кхм повна ( КНР візьме і завоює країни ОПЕК і ці країни ніц самі не зроблять - в тих країнах виробництво зброє майже відсутнє бо вони за нафтодолари купували все але не те шо потрібно насправді , і не тре наводити мені приклад ОАЕ - свою роль вони можуть граьти лише в світі працють закони а не правила деяких "обдарованих" індивідів ).
показати весь коментар
16.01.2025 01:18 Відповісти
не купують, у них залишились декілька двигунів які будуть використані для місячної програми.
кацапи втрати цей ринок, маск своїми фалконами та старшипом їх закопав, а маск не 1 займається ракетобудуванням у штатах...
показати весь коментар
15.01.2025 22:49 Відповісти
Кацапи шо продавали США водневі двигуни ? Не продавали а твердопаливні шо совок шо кацапи пристойні робити не навчилися ( воднево-кисневі двигуни правильніше - кацапи в них також не айс ).
показати весь коментар
16.01.2025 04:16 Відповісти
Ти з якої планети? В совка був проект Енергія на водневих двигунах. Їх не продавали тому що вони дуже дорогі, керосінки набагато дешевше. А Маск взагалі взяв допотопну технологію з відкритим циклом і закопав всіх по ціні.
показати весь коментар
16.01.2025 04:22 Відповісти
Спочатку прочитайте це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81 . Тоді вам дешо стане зрозуміло - як те шо ракета з водневими двигунами доставляє більше навантаження на орбіту ніж ракета з гасовими двигунами ( а Маску закопати когось вдалося завдяки чомусь іншому ).
показати весь коментар
16.01.2025 04:33 Відповісти
Я навчався на аерокосмічному =) Водородні звичайно мають кращий імпульс, но нижче тягу і дуже дорогі. Їх стараються більше в космосі використовувати, для перших ступенів воно таке собі. Маск виграв дешевизною - прості двигуни, відносно дешева ракета. Посадка вже потім зявилася, но і без неї він похоронив монстрів ULA.
показати весь коментар
16.01.2025 15:43 Відповісти
Чекаемо коли Трамп запропонуе х-лу вiдсосати з проглотом!
показати весь коментар
15.01.2025 22:41 Відповісти
A new sheriff in town, a clean slate, a fresh start. And let bygones be bygones.
показати весь коментар
15.01.2025 22:44 Відповісти
За цей час нам потрібно перетягнути на свою сторону лунатиків та марсіан,і потім напасти разом на США та паРашу
Одні с.ка пророки скрізь
показати весь коментар
15.01.2025 22:45 Відповісти
какой нах космос?
ліліпутіну головне вижити - а для цього він має знищити Україну як державу
інших варіантів для нього немає
космосссс аха-ха--ха
больной пасмешнік перед смертью потел? потел - ну хорошо что потел
показати весь коментар
15.01.2025 22:45 Відповісти
Це все гадання на кавовій гущі. Не звертайте уваги. Потім все побачимо.
показати весь коментар
15.01.2025 22:45 Відповісти
Простіше було б знищити Головне *****.
показати весь коментар
15.01.2025 22:48 Відповісти
А міннет кремлівському людоїду Трамп не хоче зробити за те що вбив мільйони людей і знищив сотні населених пунктів і міст?
показати весь коментар
15.01.2025 22:51 Відповісти
Kakie zhe dalbaiobi prishli do vlasti v Americi ...🤦‍♂️
показати весь коментар
15.01.2025 22:54 Відповісти
з куйлом ,як не крути "наібе".Україна тому самий найкращий кровавий приклад
показати весь коментар
15.01.2025 22:58 Відповісти
какие есть еще варианты?
начать мобилизовать женщин и 18-25 летних?
показати весь коментар
15.01.2025 23:16 Відповісти
"моя твоя ,ні "бельмес",але Ти зрозумів,що куйло "наібе"
показати весь коментар
15.01.2025 23:23 Відповісти
на е бет ***** обязательно. это знают все кто читал учебники истории
зато украинцы смогут выехать спокойно за пару лет

альтернатива только если ***** продавят на миротворцев по линии разграничения
показати весь коментар
15.01.2025 23:25 Відповісти
Пускають дим у очі.
показати весь коментар
15.01.2025 22:59 Відповісти
Опять америкосы пытаются найти душу великого заблудшего узкого человека и вернуть их на путь истинный в объятия западного мира. История ссср ничему не научила. Как идиоты на те же грабли раз за разом. Для чего вообще людям изучать историю в школах я не понимаю? Удалите этот предмет из образования да и дело с концом
показати весь коментар
15.01.2025 23:02 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 23:08 Відповісти
Тобто, росія отримує і "вновьабрєтьонниє тєріторіі", і участь в супер-пупер науково-фантастичній програмі?
показати весь коментар
15.01.2025 23:10 Відповісти
Звісно ***** не відмовиться від доступу до передових американських технологій. Особливо коли цього хоче Маск.
показати весь коментар
15.01.2025 23:22 Відповісти
100% це ідея ІлоноМашкі який вперто вважає що між війною і мирним розвитком }{yйло обере мирний розвиток.
показати весь коментар
15.01.2025 23:29 Відповісти
Маскаля ідея? Звичайно, що тільки той шизік міг таке порадити своєму другу старому шізіку.
показати весь коментар
15.01.2025 23:32 Відповісти
Давно писав, якщо Зе буде принципово рогами рити землю, то повторить долю Куби, коли великі держави між собою домовились , а перепону викинули на узбіччя історичного занедбання.
показати весь коментар
15.01.2025 23:40 Відповісти
Більш ідіотської для кацапів пропозиції я не чув. тепер зосталось те саме запропонувати Ірану, КНДР в обмін на відмову від ядерної зброї. І як додатковий бонус сомалійським піратам в обмін на припинення нападів на торгові судна. Бінго! Точно треба дати Трампу двадцяти пудову медаль миротворця на шию.
показати весь коментар
15.01.2025 23:51 Відповісти
Вони разом в космос літають і разом на станції працюють.Дописувачі,поцікавтеся цією темою.
показати весь коментар
16.01.2025 00:00 Відповісти
https://svidomi.in.ua/page/06_08_2022_070200 Чому NASA продовжує співпрацю з Росією?

https://espreso.tv/poyasnuemo-chomu-ssha-spivpratsyue-z-rosieyu-v-kosmosi-ta-zapuskae-spilni-misii-na-mks-poyasnyuemo Чому США співпрацюють з Росією в космосі та запускають спільні місії на МКС.

https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90+%D1%96+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81&sca_esv=797e2f942c2b7f51&sxsrf=ADLYWIIl4ZbLJNOXk6C3rK-t6olFyO0wzQ:1736978525315&ei=XTCIZ9v9EqGojgby6-XoDg&start=10&sa=N&sstk=******************************************************************************************************&ved=2ahUKEwiboO-f3fiKAxUhlMMKHfJ1Ge0Q8tMDegQIChAE&biw=1902&bih=948 Програми НАСА і роскосмос
показати весь коментар
16.01.2025 00:04 Відповісти
Мир - дружба - жвачка ...
Невже кацапи дійсно мали рацію , коли так раділи перемозі Тромба ...?
показати весь коментар
16.01.2025 00:04 Відповісти
Дайте вгадаю - "Марс ісконная тіріторія расісі"?
Я за!
Всі - нах*й на Марс!
показати весь коментар
16.01.2025 00:18 Відповісти
чуш какая-то... путин до Луны не доживёт, а в учебники истории он хочет уже вчера...а вы ему космическую программу..
показати весь коментар
16.01.2025 00:55 Відповісти
не мала баба клопоту - купила хворе порося..
показати весь коментар
16.01.2025 01:02 Відповісти
Дуже шкідливі міркування про переговори. Вони можуть початися тільки влітку. А до цього потрібно воювати, не погіршувати положення, а вигравати. Не потрібно розслабляти суспільство.
показати весь коментар
16.01.2025 01:04 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 02:02 Відповісти
Ох.енний план, дати кацапам новітні космічні техннології
показати весь коментар
16.01.2025 04:47 Відповісти
Це прям як у часи срср щоб вони витрачали на космос, а не на зброю.
показати весь коментар
16.01.2025 09:20 Відповісти
 
 