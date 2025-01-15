Трамп може запропонувати РФ участь у космічній програмі в обмін на підписання мирної угоди з Україною, - The Hill

Новообраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Росії участь у космічній програмі "Artemis" в обмін на припинення бойових дій та підписання мирної угоди з Україною.

Про це пише видання The Hill.

Як зазначають аналітики, Росія має намір створити нову космічну станцію, яка замінить російську частку Міжнародної космічної станції (МКС) після завершення її експлуатації близько 2030 року.

Також Росія об’єдналася з Китаєм у проєкті місячної бази, яка матиме ядерний реактор для енергозабезпечення.

Однак Росія наразі стикається з кризою у своїй космічній програмі через санкції, фінансові труднощі та відтік висококваліфікованих кадрів. З огляду на це, амбітні плани Москви - створення нової космічної станції та участь у місячній базі з Китаєм - залишаються під знаком питання.

Видання пише, що ситуація, в якій опинилася Росія, дає можливість Трампу запропонувати Путіну участь у космічній програмі "Artemis", "від якої він не зможе відмовитися".

Співпраця у цій програмі може відкрити для РФ нові перспективи, зокрема, участь у дослідженні Місяця, доступ до передових американських технологій і комерційних партнерів, таких як SpaceX. Однак для цього Росія мала б підписати "Artemis Accords" - міжнародну угоду, яка зобов'язує країни дотримуватися мирного освоєння космосу.

Втім, як зазначає The Hill, реалізація такої ініціативи залежить від політичної волі Путіна. Росія опинилася б перед вибором: "продовжувати руйнівну війну чи обрати шлях до миру і розвитку".

