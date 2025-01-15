РФ вимагатиме від Трампа, щоб Україна відмовилась від НАТО та 20% територій, - Bloomberg
Росія вимагатиме в України відмовитись від членства в НАТО та територій в рамках переговорного процесу щодо закінчення війни.
Про це з посиланням на власні джерела пише Bllomberg, передає Цензор.НЕТ.
Так джерела видання стверджують, що Росія на можливих переговорах із Дональдом Трампом стосовно припинення своєї війни вимагатиме, аби Україна проголосила нейтралітет і обмежила свою армію.
Водночас Кремль не виступає проти надання Києву зброї окремими країнами НАТО, але проти, щоб вона "використовувалась проти Росії або для захоплення територій".
Також джерела кажуть, що Москва наполягатиме на збереженні "принаймні де-факто контролю над майже 20% території України", зокрема Кримом, хоча й "відкрита до обміну деякими територіями".
Співрозмовники Bloomberg в Україні кажуть, що наразі переговори між Києвом і Москвою обмежуються тільки обміном ув'язнених і поверненням депортованих дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ісая 63, 5
Так что прощайте, скучать не будем. Назад вернуться тоже не позволим.
п.с. Для наблюдения, любой шаурмейстер в Украине с гражданством Турции живет намного лучше чем граждане Украины которых пи зд ят ТЦК и куда надо заносить 1000 в месяц, чтобы не быть выкраденым с улицы людоловами.
"Якщо є достатній прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках позитивно готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він зневажає всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці"
Goodbye!
Але Зе, за словами Трампа, кращий продавець Світу. Україну він точно роками продає, то хай продасть ще раз. Але не колегам по квнівській сцені, а США. Може й за омріяні 300ми єврєйцями Коломойського 300 млрд, то неістотно.
Головне, Україна стане заморською територією США. У кордонах 1991, відповідно до Конституції.
Ось тоді нехай жопоморда бабця й розкаже про свої "хатєлкі" і до кого мінітмени завітають "на бліни".
Можна від фіцо вимагати 20 відсотків п*дерації й від пакистану Краснодарскій край...
----------------------------------------------------------------------------------------- Минулого тижня --всі ми стали свідками(лрук "ЦЕНЗОР") щодо взаємо---примирливого "БРАТАННЯ" Збоку рашо-морд---скиглив "народний" губернатор Донбасу--Губарєв... Хникав щось про безглузду смерть 700тис. братанів-росіян...і про нагальну необхідність зупинити " м*ясорубку. мовляв РФ-вже достатньо відхопила тереторій...чого лише вартий Донбас!? І вмить( в унісон) вже з нашого боку --відгукнувся наш "улюбленець --яйце--лот".Прем*єр -шмигаль...Як притаманно срульманам--сходу ОШЕЛЕШИВ сенсацією. а саме:--В Україні--виявили НЕсусвітньо-великі поклади кам*яного вугілля!!! Мовляв : нафіга нам. отой.розбехканий Донбас??? Даеш мировую!!! (Спеціально поцікавився: деж -це? З*ясувалося--це. переважно райони Донбасу. які вже захоплені рашо-виродками...) Отже примара МИРУ--никає Європою...А коли туманець розвіюється--видко. хижий оскал реальної КАПІТУЛЯЦІї..А за нею шкіриться рудий дружбан рашо-гномика...