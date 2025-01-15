РФ вимагатиме від Трампа, щоб Україна відмовилась від НАТО та 20% територій, - Bloomberg

Росія вимагатиме в України відмовитись від членства в НАТО та територій в рамках переговорного процесу щодо закінчення війни.

Про це з посиланням на власні джерела пише Bllomberg.

Так джерела видання стверджують, що Росія на можливих переговорах із Дональдом Трампом стосовно припинення своєї війни вимагатиме, аби Україна проголосила нейтралітет і обмежила свою армію.

Водночас Кремль не виступає проти надання Києву зброї окремими країнами НАТО, але проти, щоб вона "використовувалась проти Росії або для захоплення територій".

Також джерела кажуть, що Москва наполягатиме на збереженні "принаймні де-факто контролю над майже 20% території України", зокрема Кримом, хоча й "відкрита до обміну деякими територіями".

Співрозмовники Bloomberg в Україні кажуть, що наразі переговори між Києвом і Москвою обмежуються тільки обміном ув'язнених і поверненням депортованих дітей.

