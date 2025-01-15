УКР
РФ вимагатиме від Трампа, щоб Україна відмовилась від НАТО та 20% територій, - Bloomberg

Кремль

Росія вимагатиме в України відмовитись від членства в НАТО та територій в рамках переговорного процесу щодо закінчення війни.

Про це з посиланням на власні джерела пише Bllomberg, передає Цензор.НЕТ.

Так джерела видання стверджують, що Росія на можливих переговорах із Дональдом Трампом стосовно припинення своєї війни вимагатиме, аби Україна проголосила нейтралітет і обмежила свою армію.

Водночас Кремль не виступає проти надання Києву зброї окремими країнами НАТО, але проти, щоб вона "використовувалась проти Росії або для захоплення територій".

Також джерела кажуть, що Москва наполягатиме на збереженні "принаймні де-факто контролю над майже 20% території України", зокрема Кримом, хоча й "відкрита до обміну деякими територіями".

Співрозмовники Bloomberg в Україні кажуть, що наразі переговори між Києвом і Москвою обмежуються тільки обміном ув'язнених і поверненням депортованих дітей.

Також читайте: Будь-які мирні переговори не мають проходити без участі України, - Дуда

+41
******!!!!!!!!!!!!!!!
15.01.2025 20:20 Відповісти
+40
територіями взагалі неможна торгувати. а по НАТО - то тут або НАТО, або власна Ядерка.
15.01.2025 20:23 Відповісти
+34
Нема президента. Нема Верховного!
Тут нужны яйки и политическая воля!! А не шапито грушного папика
15.01.2025 20:28 Відповісти
Та є ще варіант: тупо перечекати 4 роки, або раніше Трамп zдохне, і вже тоді, з новим презом США, повернути своє.
15.01.2025 20:33 Відповісти
Потом не бывает в истории. Есть только сейчас.
15.01.2025 20:44 Відповісти
венс ще той підар.
15.01.2025 20:44 Відповісти
те кто в окопе, еще 4 года не потянут ждания, прийдется вас с дивана снимать и в окоп кидать
15.01.2025 22:30 Відповісти
А твои бртья-кацапы 4 года потянут в окопах? Или закончатся в мясных штурмах, а заодно закончится и эконопика твоей паРаши.
15.01.2025 22:35 Відповісти
Перечекати треба не Трампа, а *****. От коли ***** сдохне, тоді буде шанс.
15.01.2025 23:28 Відповісти
здихаюча недоімперія кацапів забагато хоче на свої поминки..
15.01.2025 20:36 Відповісти
15.01.2025 22:02 Відповісти
15.01.2025 22:03 Відповісти
це на підставі недоторканості кордонів та принципу невтручання у внутрішні справи інших країн чи може на підставі гарантій безпеки україни, які підписали члени радбезу оон сша та кауапія. ну добре. кацапія недокраїна і в радбезі незаконно, але ж підпис президента сша таки чогось вартий, чи може вже ні???
15.01.2025 20:46 Відповісти
Найтемніша ніч відчаю стається перед світанком величчі, Україно.
Ісая 63, 5
15.01.2025 20:48 Відповісти
Всю величь просрали на выборах в 10 и 19 году. Осталась голая жопа.
15.01.2025 20:49 Відповісти
Більшість - так, Ви праві. Але не всі.
15.01.2025 21:06 Відповісти
у нас уже 3 роки Найтемніша ніч відчаю
15.01.2025 22:13 Відповісти
На планете существуют 5 самых благодатных мест: Калифорния, Флорида, Адриатическое побережье, Черноморское побережье Кавказа и самая большая территория - Украина.
Так что прощайте, скучать не будем. Назад вернуться тоже не позволим.
15.01.2025 23:07 Відповісти
Потужно ответили! Напишите смарагдовому дол бо ***, чтобы подписал сотни тысяч заяв на выход из гражданства.

п.с. Для наблюдения, любой шаурмейстер в Украине с гражданством Турции живет намного лучше чем граждане Украины которых пи зд ят ТЦК и куда надо заносить 1000 в месяц, чтобы не быть выкраденым с улицы людоловами.
15.01.2025 23:11 Відповісти
Ваши удивительно глубокие познания о жизни в Украине граждан Турции, наблюдая из Канады вызывают неописуемое изумление.
15.01.2025 23:23 Відповісти
Томас Даннінг про торгівлю рабами в США, а потім це запозичив К.Маркс в своєму Капіталі...!. Нічого ж нового.?- "Сдєлка-Оборудка-Угода"-$-300%-"прокатіт",-чи НІ..???!
"Якщо є достатній прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках позитивно готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він зневажає всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці"
16.01.2025 12:39 Відповісти
Но оружие простым гражданам запрещают именно не-капиталистические режимы. И по странному совпадению, именно диктаторские режимы умничают фразами Томаса Даннинга.
16.01.2025 15:46 Відповісти
А тепер поясни чому на такому "благодатному місці" українці не живуть а виживають вже 30 років. Коли за кордоном в всіляких Канадах живуть і насолоджуються життям.
15.01.2025 23:31 Відповісти
А чого відповідати!? Валіза, аеропорт, Канада! Прощавай!! Щасливого неповернення!!
15.01.2025 23:35 Відповісти
Не заздри.
15.01.2025 23:39 Відповісти
Ты признал себя слабым и убежал от проблем за рубеж. Пожалуйста, это не трагедия. Не всем быть сильными. Но Украина не для слабаков и трусов.
Goodbye!
15.01.2025 23:46 Відповісти
Не бежал а уехал. Не слабым а рациональным.
16.01.2025 00:42 Відповісти
В жизни всегда есть место для подвига! Но лучше быть подальше от этого места...
16.01.2025 09:30 Відповісти
А чого ти, кацап, так за нас хвилюєшся? Тількі таке кончене, як ти, може називати пацюків розумними людьми.
15.01.2025 23:16 Відповісти
***** ВИМАГАЄ у Трампа? Тобто, кацапи ставлять Америку раком. АрррігіналЬна.
15.01.2025 20:52 Відповісти
У России кончается оружие и экономика уходит в штопор самое время зафиксировать прибыли и начать готовиться к новому вторжению.
15.01.2025 20:55 Відповісти
15.01.2025 22:06 Відповісти
Економіка в кацапів піде в ще глибшу дупу коли ***** припинить бойові дії.
15.01.2025 23:40 Відповісти
Нет, они со временем всё откатят. Не бывает ничего вечного.
16.01.2025 00:20 Відповісти
Фарш невозможно провернуть назад...
16.01.2025 00:39 Відповісти
Я ниже тебе написал как их откатят. Россия проворачивала такой трюк не один раз за свою историю и Путин это знает. Каждый раз срабатывало.
16.01.2025 00:43 Відповісти
Ты ***** написал.
16.01.2025 02:24 Відповісти
Вот понадобится что-то США от России и Путин или кто там в Кремле будет попросит - снимите ка вот эти санкции, а те снимут и все. Так это и работает.
16.01.2025 00:22 Відповісти
Не так это работает.
16.01.2025 00:38 Відповісти
Нет, именно так и работает. Прошлое перестает быть актуальным и теряет ценность.
16.01.2025 00:42 Відповісти
Нет.
16.01.2025 02:25 Відповісти
На 3-4 залпа, максимум 5...
16.01.2025 09:38 Відповісти
Залпы давно кончились. Они стреляют раз в месяц-два, когда наштопают ракет. Речь про всякие танки или системы ПВО, которых выбили. Запасы как бы не нескончаемы, а растрачиваются.
16.01.2025 14:31 Відповісти
Картинка для плебса, на стерхах вже літати не вийде, а так хоч якісь понти.
15.01.2025 23:33 Відповісти
хто тобв сказав, що ставлять? хочуть, на то вони й кацапи, але сил немає, ложили болт на їххотєлкі.
16.01.2025 15:27 Відповісти
16.01.2025 17:25 Відповісти
Якщо маємо Єрмака, Татарова треба погоджуватись.
15.01.2025 20:55 Відповісти
Погоджуйся, з тобою там в палаті хтось ще є?
15.01.2025 21:00 Відповісти
Зеленський наше все !
15.01.2025 21:11 Відповісти
15.01.2025 22:07 Відповісти
Журавель як завжди супер!
16.01.2025 00:57 Відповісти
Ваше.
16.01.2025 08:11 Відповісти
Московщина чомусь вирішила, що якщо не змогла знищити Україну, як суб'єкт міжнародних відносин, воєнним шляхом, то їй допоможе це зробити Трамп. Він може і хотів би, але це від нього не залежить. Вірогідно, що засранець проголосить щось у такому роді, "я пропонував мир, але Україна його відкинула, США умивають руки", звісно, війна від цього не припиниться. У Х-уйла мета знищити Україну як незалежну державу, але Трампу не треба прикладати багато зусиль, щоб "включити" телепня і прикидатися, що він не розуміє цього..
15.01.2025 21:00 Відповісти
Але Трампу якраз це не вигідно. Йому не вигідно знищення України.
15.01.2025 23:34 Відповісти
ніт, будь-які поступки кацапам у будь-якій формі чи соусом неприпустимі і Трамп це добре знає і ніхто цього не зробить. Якщо дозволять кацапам, то завтра таке буде знову, кацапи знову кудись полізуть, Китай Тайвань спробує захопити і купа інших моментів, що нікому не потрібно.
16.01.2025 15:30 Відповісти
Нереально. Нехай мічтають...
15.01.2025 21:02 Відповісти
Тоесть, Россия просто нас жалеет.
15.01.2025 21:24 Відповісти
Ти капітулянт, і тобі байдуже окупує Х-уйло Україну, чи ні. Але є сотні тисяч, мільйони українців, які, якщо доможеться своїх заявлених цілей Х-уйло - створити для початку режим-сателіт, а потім офіційно скасувати Україну, то багато цих людей будуть вбиті, або так чи інакше репресовані, у України немає іншого виходу, ніж боротьба за своє існування, "апрель".
15.01.2025 21:33 Відповісти
Скоріше за все москаль під VPN. Їх тут як тарганів і всі "реалісти" ...
15.01.2025 22:14 Відповісти
Диванні борцуни знову живуть у світі рожевих поні.
15.01.2025 23:35 Відповісти
Єщьо полчяса тут п@піздіш - будєт бан!))
15.01.2025 21:55 Відповісти
Забанять "апрель" - зареєструється "май" ...
15.01.2025 22:20 Відповісти
Ну з таким 🤡 лідором який це все порішав у 20% ,а може більше , ще в Стамбулі ,нема нічого дивного ...протупило ЄС, коли думали, шо достатньо злити Україну кремлю і справа в шляпі...тепер самі до війни готуються ...
15.01.2025 21:25 Відповісти
Такі умови нам не підходять.
15.01.2025 21:57 Відповісти
Це радники Трампа їм таке порадили?
15.01.2025 22:03 Відповісти
Із Зеленським у ролі главкома іншого й не буде.
Але Зе, за словами Трампа, кращий продавець Світу. Україну він точно роками продає, то хай продасть ще раз. Але не колегам по квнівській сцені, а США. Може й за омріяні 300ми єврєйцями Коломойського 300 млрд, то неістотно.
Головне, Україна стане заморською територією США. У кордонах 1991, відповідно до Конституції.
Ось тоді нехай жопоморда бабця й розкаже про свої "хатєлкі" і до кого мінітмени завітають "на бліни".
15.01.2025 22:24 Відповісти
Великий болт кацапам в дупу. Можуть йти зі своїми вимогами в свої болота і забрати із собою зелену свору.
15.01.2025 22:33 Відповісти
А в чому іменно сенс для України цих "переговорів" і щось я не бачу де ті компроміси проякі всі говорять? Тут тільки ультиматум від Сосії про капітуляцію України. І це тільки початок. Впевнений що вимоги ***** до України будуть наростати як сніжна куля. Ну це ж вже ми проходили.
15.01.2025 22:45 Відповісти
Так йди вже нарешті в ТЦК, Сцуров. Обери собі бригаду. Покажеш який ти некапітулянт насправді.
15.01.2025 23:09 Відповісти
Всі публічні вимоги, це картинка для плебса. Справжні умови і компроміси обговорюються за закритими дверима.
15.01.2025 23:37 Відповісти
"3,14дерососія" вимагатиме від Трампа,капітуляції України...
15.01.2025 22:55 Відповісти
Ну ок..
Можна від фіцо вимагати 20 відсотків п*дерації й від пакистану Краснодарскій край...
16.01.2025 00:22 Відповісти
Со своей стороны нужно от Трампа требовать 20% территорий росии.. это примерно 3,42 млн. кв. километров (или более 5 Украин - в международно признанных границах) - и в итоге найти золотую середину, чтобы был честный мир... если его таковым можно назвать, после случившегося..
16.01.2025 01:29 Відповісти
А до чого тут трамп? Війна триває...
16.01.2025 03:02 Відповісти
А це до того шо кацапи навчилися в Орді шо є держави а є недодержави ( а Орда це перейняла в Китаї ) - з державами мож про шось домовлятися а з недодержавами ніт .
16.01.2025 07:42 Відповісти
Правда скоро і з кацапами ніхто не буде про шось домовлятися - тре буде до КНР звертатися .
16.01.2025 07:44 Відповісти
Кацапи привикли що треба нагліти і просити 100500% та получиш хочаб 50% але не в цьому випадку. Чомусь вони рішили що вже перемогли. І це в той час коли їхні депозити в банках конфіскують і депутати госдуми блокують закон знаючи що їхні гроші ідуть на підкормку х*йловської ЕсВеО...так що не все у них так за*бісь як вони собі малюють
16.01.2025 09:31 Відповісти
Кацапи--пнх!
16.01.2025 12:43 Відповісти
Цікаво, що ні журналісти, ні коментатори не розуміють очевидного - відмовлятися можна лише від того, що маєш. Об'єктивно Україну в НАТО ніхто не чекає в будь-якому випадку, і так само повернути ті 20% території практично неможливо, то від чого тут відмовлятися? Україна відмовляється від того, що її відмовляются брати в НАТО?
16.01.2025 12:57 Відповісти
Всі прекрасно розуміють, що ти заслана гнида, до тго ж доволі тупа.
16.01.2025 13:40 Відповісти
Трелі передвісників омано-- капітуляції!?
----------------------------------------------------------------------------------------- Минулого тижня --всі ми стали свідками(лрук "ЦЕНЗОР") щодо взаємо---примирливого "БРАТАННЯ" Збоку рашо-морд---скиглив "народний" губернатор Донбасу--Губарєв... Хникав щось про безглузду смерть 700тис. братанів-росіян...і про нагальну необхідність зупинити " м*ясорубку. мовляв РФ-вже достатньо відхопила тереторій...чого лише вартий Донбас!? І вмить( в унісон) вже з нашого боку --відгукнувся наш "улюбленець --яйце--лот".Прем*єр -шмигаль...Як притаманно срульманам--сходу ОШЕЛЕШИВ сенсацією. а саме:--В Україні--виявили НЕсусвітньо-великі поклади кам*яного вугілля!!! Мовляв : нафіга нам. отой.розбехканий Донбас??? Даеш мировую!!! (Спеціально поцікавився: деж -це? З*ясувалося--це. переважно райони Донбасу. які вже захоплені рашо-виродками...) Отже примара МИРУ--никає Європою...А коли туманець розвіюється--видко. хижий оскал реальної КАПІТУЛЯЦІї..А за нею шкіриться рудий дружбан рашо-гномика...
16.01.2025 13:08 Відповісти
".. Значит хорошие сапоги, надо брать!" Тепер 100 відсотків підемо у НАТО !
16.01.2025 15:15 Відповісти
