Будь-які мирні переговори не мають проходити без участі України, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що потенційні мирні перемовини мають проходити лише за участі України.

Про це він сказав під час пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Ми також спілкувалися про потенційні переговори. Потенційні, тому що поки немає будь-яких мирних перемовин між Україною та Росією. Щодо потенційних переговорів я гарантував, запевнив пана президента (Зеленського. - Ред.), що на будь-яких форумах, на яких я виступаю, я вимагатиму, що Україна має бути присутньою за столом переговорів.

Що не можуть проходити будь-які переговори мирні без участі України. Україна завжди має бути представленою за столом таких переговорів", - наголосив він.

Також Дуда зазначив, що Польща хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава, де український народ сам вирішуватиме свою долю.

"Я гарантував президенту, що Польща завжди підтримуватиме Україну на будь-якому форумі", - додав польський лідер.

