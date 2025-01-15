УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11634 відвідувача онлайн
Новини
476 3

Будь-які мирні переговори не мають проходити без участі України, - Дуда

Дуда заявив про важливість мирних переговорів за участі України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що потенційні мирні перемовини мають проходити лише за участі України.

Про це він сказав під час пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Ми також спілкувалися про потенційні переговори. Потенційні, тому що поки немає будь-яких мирних перемовин між Україною та Росією. Щодо потенційних переговорів я гарантував, запевнив пана президента (Зеленського. - Ред.), що на будь-яких форумах, на яких я виступаю, я вимагатиму, що Україна має бути присутньою за столом переговорів. 

Що не можуть проходити будь-які переговори мирні без участі України. Україна завжди має бути представленою за столом таких переговорів", - наголосив він.

Також Дуда зазначив, що Польща хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава, де український народ сам вирішуватиме свою долю.

"Я гарантував президенту, що Польща завжди підтримуватиме Україну на будь-якому форумі", - додав польський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборона на прямі переговори з Путіним для України залишається чинною, - Сибіга

Автор: 

Польща (8750) Дуда Анджей (804) переговори з Росією (1402)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як же так вийшло що весь світ так радо погоджується миритися з ****** ?!
Невже історія нікого нічому так і не навчила ?
показати весь коментар
15.01.2025 16:56 Відповісти
Нічого без України..
Тоді чому ,нам навязують різні плани закінчення війни ? Замість того щоб надати,все необхідне озброєння.
Чому )(уйла не нагинають про виведення військ і закінчення війни,а тільки Україні розробляють варіанти капітуляції ?
показати весь коментар
15.01.2025 17:17 Відповісти
Якщо згадати, що у даному випадку кажуть Україна, а фактично мається на увазі, що це Єрмак і його дурачок-денщик Зеленський - то зрозуміло, чому наших партнерів вже фізично нудить і вони не бажають дарма витрачати час на спілкування з цією солодкою парочкою.
показати весь коментар
15.01.2025 17:21 Відповісти
 
 