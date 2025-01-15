УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11738 відвідувачів онлайн
Новини
2 227 9

Заборона на прямі переговори з Путіним для України залишається чинною, - Сибіга

Андрій Сибіга закликав терміново надати Україні системи ППО

Україна не змінює своєї позиції щодо прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

На питання, чи залишається чинним рішення РНБО, яке забороняє такі переговори, Сибіга відповів однозначно: "Так, це рішення і зараз діє".

У контексті можливих ініціатив обраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни та ймовірності порушення питання прямих переговорів із Кремлем, Сибіга наголосив, що позиція Києва залишається твердою.

На уточнення, наскільки жорсткою є ця позиція, міністр додав: "Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партнери привітали взяття воїнами ЗСУ в полон військових КНДР, це визнання української військової могутності, - Сибіга

Автор: 

Сибіга Андрій (612) переговори з Росією (1402)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зе вже знає, що йому підсунуть "ремейк".
показати весь коментар
15.01.2025 12:58 Відповісти
Та який Путін?!
У Бубочки рівень максимум Конашенко.
Навіть з рівня Патрушева давно зкотився.
показати весь коментар
15.01.2025 13:01 Відповісти
Україна в лиці Сибіги має потужний та незламний вигляд. Таке рішення підтримують всі справжні патріоти - державні службовці, прокурори, депутати, члени ОП
показати весь коментар
15.01.2025 13:02 Відповісти
Так звана "бронь на місце біля корита"
показати весь коментар
15.01.2025 13:04 Відповісти
Це такий піззьож для нарідних вух.
Ставимося з розумінням! (с)
показати весь коментар
15.01.2025 13:07 Відповісти
С точки зрения человеческой морали, а также международного права решение правильное. С пуйлом должны говорить лишь прокурор и судья международного трибунала. Основная проблема заключается в том, что затащить его туда пока весьма проблематично, а единственная сила, способная на это, избрала себе в лидеры подражателя этого самого пуйла..
показати весь коментар
15.01.2025 13:11 Відповісти
А цьому зеленому "мєнєджєру" хіба не відомо, що у рашки немає ***********???
Чи його хтось визнав за такого?

показати весь коментар
15.01.2025 16:18 Відповісти
Для редакції
Коли отії щось такеє видають ви хоча б у лапки беріть...
Будьте ласкаві...
показати весь коментар
15.01.2025 16:21 Відповісти
 
 