Заборона на прямі переговори з Путіним для України залишається чинною, - Сибіга

Україна не змінює своєї позиції щодо прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

На питання, чи залишається чинним рішення РНБО, яке забороняє такі переговори, Сибіга відповів однозначно: "Так, це рішення і зараз діє".

У контексті можливих ініціатив обраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни та ймовірності порушення питання прямих переговорів із Кремлем, Сибіга наголосив, що позиція Києва залишається твердою.

На уточнення, наскільки жорсткою є ця позиція, міністр додав: "Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне".

