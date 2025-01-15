Запрет на прямые переговоры с Путиным для Украины остается в силе, - Сибига

Украина не меняет своей позиции относительно прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, остается ли в силе решение СНБО, которое запрещает такие переговоры, Сибига ответил однозначно: "Да, это решение и сейчас действует".

В контексте возможных инициатив избранного президента США Дональда Трампа по завершению войны и вероятности постановки вопроса прямых переговоров с Кремлем, Сибига отметил, что позиция Киева остается твердой.

На уточнение, насколько жесткой является эта позиция, министр добавил: "По состоянию на сегодня это решение СНБО действует".

