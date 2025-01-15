РУС
Запрет на прямые переговоры с Путиным для Украины остается в силе, - Сибига

Андрій Сибіга закликав терміново надати Україні системи ППО

Украина не меняет своей позиции относительно прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, остается ли в силе решение СНБО, которое запрещает такие переговоры, Сибига ответил однозначно: "Да, это решение и сейчас действует".

В контексте возможных инициатив избранного президента США Дональда Трампа по завершению войны и вероятности постановки вопроса прямых переговоров с Кремлем, Сибига отметил, что позиция Киева остается твердой.

На уточнение, насколько жесткой является эта позиция, министр добавил: "По состоянию на сегодня это решение СНБО действует".

Зе вже знає, що йому підсунуть "ремейк".
15.01.2025 12:58 Ответить
Та який Путін?!
У Бубочки рівень максимум Конашенко.
Навіть з рівня Патрушева давно зкотився.
15.01.2025 13:01 Ответить
Україна в лиці Сибіги має потужний та незламний вигляд. Таке рішення підтримують всі справжні патріоти - державні службовці, прокурори, депутати, члени ОП
15.01.2025 13:02 Ответить
Так звана "бронь на місце біля корита"
15.01.2025 13:04 Ответить
Це такий піззьож для нарідних вух.
Ставимося з розумінням! (с)
15.01.2025 13:07 Ответить
С точки зрения человеческой морали, а также международного права решение правильное. С пуйлом должны говорить лишь прокурор и судья международного трибунала. Основная проблема заключается в том, что затащить его туда пока весьма проблематично, а единственная сила, способная на это, избрала себе в лидеры подражателя этого самого пуйла..
15.01.2025 13:11 Ответить
А цьому зеленому "мєнєджєру" хіба не відомо, що у рашки немає ***********???
Чи його хтось визнав за такого?

15.01.2025 16:18 Ответить
Для редакції
Коли отії щось такеє видають ви хоча б у лапки беріть...
Будьте ласкаві...
