Запрет на прямые переговоры с Путиным для Украины остается в силе, - Сибига
Украина не меняет своей позиции относительно прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, остается ли в силе решение СНБО, которое запрещает такие переговоры, Сибига ответил однозначно: "Да, это решение и сейчас действует".
В контексте возможных инициатив избранного президента США Дональда Трампа по завершению войны и вероятности постановки вопроса прямых переговоров с Кремлем, Сибига отметил, что позиция Киева остается твердой.
На уточнение, насколько жесткой является эта позиция, министр добавил: "По состоянию на сегодня это решение СНБО действует".
У Бубочки рівень максимум Конашенко.
Навіть з рівня Патрушева давно зкотився.
Ставимося з розумінням! (с)
Чи його хтось визнав за такого?
Коли отії щось такеє видають ви хоча б у лапки беріть...
Будьте ласкаві...