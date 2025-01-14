Партнеры приветствовали взятие воинами ВСУ в плен военных КНДР, это признание украинского военного могущества, - Сибига

Международные партнеры Украины считают большим успехом тот факт, что воинам ВСУ удалось взять в плен двух военных из Северной Кореи. Это успех и признание украинской военной мощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с эстонским коллегой Маргусом Цахкной пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно реакции международных партнеров на захват живыми двух северокорейских солдат поделюсь с вами из первоисточников. Сразу после этого факта я присутствовал при разговорах президента Зеленского с иностранными лидерами. Они поздравляют нас, поздравляют Украину, потому что это большой успех и признание украинской военной мощи", - сказал глава МИД.

Сибига отметил, что эта сложнейшая задача была выполнена благодаря героизму украинских воинов.

Министр также рассказал, что украинским воинам было сложно взять в плен северокорейских солдат из-за того, что они совершали самоубийства, подрывая себя. Кроме того, армия РФ делала невозможным взятие их в плен живыми.

"Это произошло. Это настоящее доказательство изменения реалий российской агрессии, а именно привлечение северокорейских военных в эту войну. Впервые они воюют на Европейском континенте после длительного периода", - добавил Сибига.

Что предшествовало?

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

