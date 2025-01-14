РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6314 посетителей онлайн
Новости
1 918 25

Партнеры приветствовали взятие воинами ВСУ в плен военных КНДР, это признание украинского военного могущества, - Сибига

Сибіга про реакцію партнерів на взяття в полон воїнам ЗСУ солдатів КНДР

Международные партнеры Украины считают большим успехом тот факт, что воинам ВСУ удалось взять в плен двух военных из Северной Кореи. Это успех и признание украинской военной мощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с эстонским коллегой Маргусом Цахкной пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно реакции международных партнеров на захват живыми двух северокорейских солдат поделюсь с вами из первоисточников. Сразу после этого факта я присутствовал при разговорах президента Зеленского с иностранными лидерами. Они поздравляют нас, поздравляют Украину, потому что это большой успех и признание украинской военной мощи", - сказал глава МИД.

Сибига отметил, что эта сложнейшая задача была выполнена благодаря героизму украинских воинов.

Смотрите также: В обнаруженном у пленного северокорейца военном билете указано имя реального россиянина, - росСМИ. ФОТО

Министр также рассказал, что украинским воинам было сложно взять в плен северокорейских солдат из-за того, что они совершали самоубийства, подрывая себя. Кроме того, армия РФ делала невозможным взятие их в плен живыми.

"Это произошло. Это настоящее доказательство изменения реалий российской агрессии, а именно привлечение северокорейских военных в эту войну. Впервые они воюют на Европейском континенте после длительного периода", - добавил Сибига.

Читайте также: Южная Корея готова забрать двух солдат КНДР, попавших в украинский плен, - Yonhap

Что предшествовало?

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

Смотрите также: Украинские следователи продолжают общаться с пленными солдатами из КНДР, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

КНДР (1263) плен (2681) Сибига Андрей (604) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Та це просто анекдот: потужність від уполонення двох півкорейців.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:17 Ответить
+12
В сибігі що, маразм розпочався? Що він верзе?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:16 Ответить
+10
я бачу цей фрукт перевершить свого попередника лопатоголового кулебу
показать весь комментарий
14.01.2025 21:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сибіга хоче впасти маслом вниз - закон бутерброда?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:14 Ответить
Вибачте, при всій до Вас повазі - коли йому вже лопатою по @блу дадуть!!..яке ж воно стрьомне..
показать весь комментарий
14.01.2025 21:37 Ответить
... лопатою не дадуть - всі лопати Кулєба вивіз, для самозахисту!!!
показать весь комментарий
14.01.2025 21:44 Ответить
я бачу цей фрукт перевершить свого попередника лопатоголового кулебу
показать весь комментарий
14.01.2025 21:15 Ответить
Кожний послідучий має бути гірше попередника . Закон Зеленського
показать весь комментарий
14.01.2025 21:43 Ответить
В сибігі що, маразм розпочався? Що він верзе?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:16 Ответить
Оральноанусизм в нього почався
показать весь комментарий
14.01.2025 22:57 Ответить
Та це просто анекдот: потужність від уполонення двох півкорейців.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:17 Ответить
Ви неуважно читали. Не потужність, а могутність. Могутність на три рівні вище, ніж потужність.
показать весь комментарий
15.01.2025 07:47 Ответить
Недоперепив?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:18 Ответить
Це зараз для кого така новина від сибіги….
показать весь комментарий
14.01.2025 21:19 Ответить
Теряем свои территории каждый день, но взяли в плен пару корейцев... Вот это достижение!
показать весь комментарий
14.01.2025 21:19 Ответить
навіть за совка не пинділи такої потужної муйні...
показать весь комментарий
14.01.2025 21:20 Ответить
Військова могутність держави визначається по - перше кордонами зафіксованими міжнародним правом, по - друге, здатністю їх відновити в разі агресії. Все інше, від лукавого.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:23 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 21:23 Ответить
А мені подобається. Все таки позитив. І не марафон
показать весь комментарий
14.01.2025 21:25 Ответить
А чому про це говорити Сибіга а не партнери? Невже ми би їм не повірили ?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:39 Ответить
краще би обнулили... да надали партнерам їх бошки як доказ
показать весь комментарий
14.01.2025 21:56 Ответить
Та воно ще дурніше, виявляється, ніж ішак. Партнери просто в екстазі від таких успіхів, два полонені.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:57 Ответить
"взяття воїнами ЗСУ в полон військових КНДР, це визнання української військової могутності"

Це реально МОГУТНЬО.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:59 Ответить
"Дядєнька! Проснітєсь, ви какаєтє!" (с)
показать весь комментарий
14.01.2025 22:17 Ответить
Та яка там "могутність"... Теж мені, "термінатори"... Взяли в полон непритомними... А так-би, застрелилися... Бо їм в полон не можна - сім"ї в заложниках...
показать весь комментарий
14.01.2025 22:41 Ответить
Побєдобєсіє для маравоні
показать весь комментарий
14.01.2025 22:54 Ответить
Плете як в гарячці. Черговий клоун з команди зелених клоунів. Тільки зовсім не смішно, бо ці виродки шкодять Україні
показать весь комментарий
14.01.2025 23:14 Ответить
Взяти, точніше підібрати з землі, двох поранених корейців в непритомному стані це тепер свідчення "могутності"? Він дійсно ідіот... Господи, де зуйло таких знаходить...
показать весь комментарий
15.01.2025 01:12 Ответить
 
 