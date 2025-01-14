Украинские следователи продолжают общаться с пленными солдатами из КНДР, - Зеленский. ВИДЕО

Продолжается общение пленных солдат из Северной Кореи с украинскими следователями.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается общение пленных солдат из Северной Кореи с украинскими следователями. Устанавливаем факты. Проверяем все детали. Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только России нужна эта война. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают украинские позиции. Благодарен и всем в мире, кто помогает нам беречь жизни людей и нашу независимость", - рассказал президент.

