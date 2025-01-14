РУС
4 608 21

Украинские следователи продолжают общаться с пленными солдатами из КНДР, - Зеленский. ВИДЕО

Продолжается общение пленных солдат из Северной Кореи с украинскими следователями.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается общение пленных солдат из Северной Кореи с украинскими следователями. Устанавливаем факты. Проверяем все детали. Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только России нужна эта война. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают украинские позиции. Благодарен и всем в мире, кто помогает нам беречь жизни людей и нашу независимость", - рассказал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) КНДР (1263) пленные (2215)
Топ комментарии
+9
Хай спитають, як вони роблять оту моркву що продають в АТБ ?!!
14.01.2025 18:35 Ответить
+8
А до чого тут цей клятий вилупок зеленське, що у заголовку
14.01.2025 18:24 Ответить
+7
Чекаю-не дочекаюсь, коли ... разом з "патужними" менеджерами, спілкуватимитесь з слідчими...
14.01.2025 18:25 Ответить
Хто там у нас розчулено сякається?)) Алекс Скеля))
14.01.2025 18:20 Ответить
та всім пофіг.
14.01.2025 18:22 Ответить
А до чого тут цей клятий вилупок зеленське, що у заголовку
14.01.2025 18:24 Ответить
Так він головний лідор у спілкуванні з цими хлопцями, плть...
14.01.2025 18:57 Ответить
Та так,скоро буде відосік.
14.01.2025 19:11 Ответить
Чекаю-не дочекаюсь, коли ... разом з "патужними" менеджерами, спілкуватимитесь з слідчими...
14.01.2025 18:25 Ответить
На біса оте поклали на біленьку подушечку?
14.01.2025 18:27 Ответить
Хай спитають, як вони роблять оту моркву що продають в АТБ ?!!
14.01.2025 18:35 Ответить
То вам південні корейці можливо будуть здатні відповісти. Ці корейці скоріш за все моркву взагалі ніколи не бачили...
14.01.2025 18:49 Ответить
Дякую,Ви "зробили" мій вечір!Нажаль,мало зараз таких коментів на "Цензор"і .Переважна більшість - базарних соцмережних ********* і диванних експердів...
14.01.2025 18:54 Ответить
Нехай розкажуть потужному як вони йдуть на вiйну по першому наказу, а не тiкають через Тису! Свiт повинен це знати!
14.01.2025 18:46 Ответить
Но хоть не в канаду а через тису.
14.01.2025 18:54 Ответить
Ну Тиса, це вам не Атлантика !
14.01.2025 19:04 Ответить
Хіба таку "новину" має озвучувати Президент і Верховний Головнокомандувач??? Видно, що йому уже нічого сказати, що ніхто уже не реагує навіть на його дебільні кривляння. А сказати, що кацапи уже у Торецьку, Часовому Яру, Кураховому, охоплюють Куп"янськ, Покровськ, Мирнодар - слабо? Щелепа не повертається розповісти про свої і своїх "полководців" пройоби? Мерзотник.
14.01.2025 18:57 Ответить
Таке враження, що то не кацапія напала на Україну, а КНДР.

Що ви хочете з цього рядового раба кимченира?

ku*wa, блаЗЄнські на обмін віддавали кацапні найцінніших свідків, а тут до дупи рядового корейця причепилися... Ніби він генерал якийсь...

чи ніби кацапи йому якісь секрети передали.

кацапи й кацапія -- наші вороги, а не якийсь бідолашний кореєць, який може толком не розуміє де він і що він...
14.01.2025 18:59 Ответить
Тепер будуть крутити сериал "слуги Кима", наче немає інших важливих питань.
А з полоненими корейцами хай займаються окреми служби в чиєї компетенції ця справа.
До чого тут Зеленський, щоб зайвий раз напам'ятати про себе?
14.01.2025 19:02 Ответить
Боже, щастя то яке. У Вови на пару тижнів тема для відосиків.
14.01.2025 19:46 Ответить
Я в ауті. Шо бляха можна вичавити з зомбі, яких виростили в вакуумі? Гімно і проблеми. Нахіба їх взагалі притягнули на територію України ще й розплескали про це на весь світ? Формально ми не можемо зробити пред'яву КНДР, а корейська свиня може.
14.01.2025 20:35 Ответить
тобто для зеленого ***** в країні жодних проблем не лишилося?!
14.01.2025 21:40 Ответить
Коли буде пресконференція з цими корейцями на телемарафєтє, щоб журналісти їм заглядали у рота та інші дірки, і навипередки, на Ви, задавали їм питання з особливою повагою?
14.01.2025 22:02 Ответить
У себя дома он был мусором (не в смысле ментом ), а тут цельный президент следит заего судьбой.
15.01.2025 08:58 Ответить
 
 