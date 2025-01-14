Украинские следователи продолжают общаться с пленными солдатами из КНДР, - Зеленский. ВИДЕО
Продолжается общение пленных солдат из Северной Кореи с украинскими следователями.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается общение пленных солдат из Северной Кореи с украинскими следователями. Устанавливаем факты. Проверяем все детали. Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только России нужна эта война. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают украинские позиции. Благодарен и всем в мире, кто помогает нам беречь жизни людей и нашу независимость", - рассказал президент.
Що ви хочете з цього рядового раба кимченира?
ku*wa, блаЗЄнські на обмін віддавали кацапні найцінніших свідків, а тут до дупи рядового корейця причепилися... Ніби він генерал якийсь...
чи ніби кацапи йому якісь секрети передали.
кацапи й кацапія -- наші вороги, а не якийсь бідолашний кореєць, який може толком не розуміє де він і що він...
А з полоненими корейцами хай займаються окреми служби в чиєї компетенції ця справа.
До чого тут Зеленський, щоб зайвий раз напам'ятати про себе?