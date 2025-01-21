УКР
Путін руйнує Росію, відмовляючись досягти мирної угоди з Україною, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в перший день свого президентства про Путіна та Росію

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Кремля Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Трамп заявив журналістам 20 січня після прибуття до Білого дому після інавгурації.

"Путін повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду", – сказав Трамп.

Президент США додав, що "Зеленський хоче укласти домовленість".

"Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я б сподівався, що він хоче укласти угоду", - зазначив Трамп.

Коментуючи можливість санкцій проти Росії, Трамп заявив, що він надає перевагу митам над санкціями.

Президент США сказав, що він планує провести зустріч з російським президентом Путіним, але не розкрив деталей щодо можливих строків такої зустрічі, зазначивши, що "це може відбутись досить швидко".

Трамп підтвердив, що намагається "якомога швидше" домогтись завершення війни Росії в Україні і повторив своє твердження про те, що ця війна "ніколи не мала початись".

"Вона б не почалась, якби я був президентом", – наголосив Трамп свою передвиборчу тезу.

Трамп вказав на значні втрати серед російських та українських військових.

Також він заявив, що США надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО.

"НАТО має платити більше. НАТО має платити 5%", – сказав Трамп, повторивши свою вимогу до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Стільки на оборону не витрачає зараз жодна країна НАТО, включно зі США.

Нагадаємо, Рубіо заявив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп призупинив усі програми допомоги США іноземним державам на 90 днів

путін володимир (24686) росія (67347) Україна (6083) Трамп Дональд (7001)
Рудий пердун за рашу переживає.А що половина України ***лом зруйнована,то таке...
показати весь коментар
21.01.2025 08:55 Відповісти
дуже переживає за роіссю, ночами не спить - ще один переляканий обсос...
показати весь коментар
21.01.2025 08:54 Відповісти
Ну то допоможи ***** зруйнувати засрашку, поц патлатий.
показати весь коментар
21.01.2025 08:48 Відповісти
Ну то допоможи ***** зруйнувати засрашку, поц патлатий.
показати весь коментар
21.01.2025 08:48 Відповісти
Чого ж - на зараз він укладе "мирну" угоду - по Дніпру
показати весь коментар
21.01.2025 08:49 Відповісти
Трамп лох
показати весь коментар
21.01.2025 08:49 Відповісти
Трамп не лох. Був би лохом то вже б згнив в тюрмі. Тепер сам себе помилує і очичтить від 90 кримінальних обвинувачень від яких має тепер президентський імунітет.
показати весь коментар
21.01.2025 09:01 Відповісти
Трампу вистрілять у вухо, тільки вже в середнє.
показати весь коментар
21.01.2025 09:38 Відповісти
До Трампа дуже важко ставитись "середнє", тобто помірковано і спокійно. Своїми заявами цей шоумен викликає захват та ейфорію у прихильників, які його ну майже обожнюють і, навпаки, роздратування та люту ненависть у противників. То ж хто зна як там у нього карта ляже бо, як то кажуть, "від любові до ненависті один крок" і цей крок може зробити якийсь з його прикро розчарованих прибічників, а охорона може не встигнути, або навіть не захотіти вчасно зреагувати. Трамп часто ображає оточуючих і демонструє егоїстичну зневагу не переймаючись їх почуттями...
показати весь коментар
21.01.2025 10:26 Відповісти
Боюсь, що світ можуть спасти тільки 2 влучних постріли. Один в *****, другий в трумпеля. Інакше хана.
показати весь коментар
21.01.2025 11:07 Відповісти
дуже переживає за роіссю, ночами не спить - ще один переляканий обсос...
показати весь коментар
21.01.2025 08:54 Відповісти
Хватить бегать вокруг да около ху.ла и облизывать его, что он там хочет не должно никого волновать. Надо принуждать его к миру, разваливать расеюшку.

Чего вы так о нем и расеи беспокоитесь, даже ху.ло об этом так не беспокоится как это делают другие
показати весь коментар
21.01.2025 08:55 Відповісти
Рудий пердун за рашу переживає.А що половина України ***лом зруйнована,то таке...
показати весь коментар
21.01.2025 08:55 Відповісти
Путін руйнує росію, а Трамп руйнує Америку.
показати весь коментар
21.01.2025 09:03 Відповісти
Бідна парашка, всього то навсього влаштувала війну і геноцид проти сусідньої держави, як жеж вони тепер будуть із економікою слабкою, тяжко їм. Насправді, враховуючи відтермінування в пів року Трамп дає свого роду пас пуйлу, щоб він за цей час захватив по максимуму того, що хоче і по тому буде заморозка. Нас ніхто питати не буде стосовно цього і поставлять перед фактом, так як ми програвша сторона, яка дякуючи потужним рішенням певного списку осіб навіть шансу не залишає на хоч якись паритет, лиш тільки програш.
показати весь коментар
21.01.2025 09:04 Відповісти
*уйло насамперед Україну зруйнує. Бо саме з такою метою воно сюди і посунуло. А на мордор йому начхати, він вже однією ногою в могилі.
показати весь коментар
21.01.2025 09:05 Відповісти
А навіщо Ізраїлю Україна з нашою-то екологією?
показати весь коментар
21.01.2025 09:57 Відповісти
Вы забыли принять таблетки с утра?
показати весь коментар
21.01.2025 10:13 Відповісти
Это говорят в эфире сами израильтяне.
Посмотрите видео Кто поджег Калифорнию ?
(4:30)
показати весь коментар
21.01.2025 13:16 Відповісти
Рекомендую галоперидол
показати весь коментар
21.01.2025 15:03 Відповісти
Щось Трампуха за асфальт не сказав та шатли в Мексіку, а вчителям по 4000 доларів за тиждень, слабак, наш вон стратег хренов. куда там трампу
показати весь коментар
21.01.2025 09:09 Відповісти
Так, як потужний зруйнував Україну, не руйнує жоден політик в світі(Самолі та їм подібні країни до уваги не беремо).
Прогуляв Потужний літечко і навіть прихопив осінь (ще один рік президенства) і залишив своїх виборців голими і босими, зате з марафоном.

БАБКА І МУРАХА
Вова, як бабка пролітав,
Весь президентський срок, як літо
До Байдена - мурахи завітав,
Щоби збирали гроші світом.

Сам всі Буковелі облітав,
Гуляли бабки в Трускавці й Омані,
Забув, що будувати захист мав,
Відосами тримав їх всіх в обмані.

Коли реально припекло,
Грошей запасів й зброї малувато.
Наріду заспівав тоді-брехло,
В усьому США тут винуваті.

І загуділи бабки більш малі,
Який зелений отаман розумний!
Та полетіли в сад немов джмелі,
Радіють: " Їх Ваван Потужний".
29.09.2024
Анатолій Березенський
показати весь коментар
21.01.2025 09:11 Відповісти
"Вона б не почалась, якби я був президентом"....
Бовдур! Вона почалася ще в 2014 році, а ти був президентом з 2017 по 2021 роки !
Чому не припинив???
показати весь коментар
21.01.2025 09:11 Відповісти
Я представляю що після війни уся ця америкоска сволота будуть мільярди знову в кацапів вбухувати а нам гуманітарні ковдри
показати весь коментар
21.01.2025 09:11 Відповісти
Як я розумію, Трампу начхати на Україну! А з чого б це він буде за неї хвилюватись!?
показати весь коментар
21.01.2025 09:15 Відповісти
Якби ж то начхати....
Трамп за зруйнування України.
Хабад керує Трампом і куйлом.
показати весь коментар
21.01.2025 09:36 Відповісти
Особливо зараз, коли за добу став на 25 лярдів багатшим, завдяки афері з криптою.
показати весь коментар
21.01.2025 09:43 Відповісти
Цікаво в цієї пісні від США те , шо всі політики розуміють бажання московської імперії, та народів які там є, але всім хочетсья, щоб московія не розпалася ,бо заможним державам ,можно стати ще заможніше,підтримуючі цю міжнародну тюрму народів !!!
показати весь коментар
21.01.2025 09:18 Відповісти
Доведеться задовільняти бажання імперії, інакше ніяк.
показати весь коментар
21.01.2025 09:31 Відповісти
Ця імперія - лише 2% економіки світу - хвіст не може крутити собакою.
показати весь коментар
21.01.2025 09:41 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 09:55 Відповісти
Може. Євреями мусліми вже покрутили, а там розуму що у горобців.
показати весь коментар
21.01.2025 10:03 Відповісти
Араби купились на те, що "СРСР проти сіонізму" - більше таких помилок не буде.
показати весь коментар
21.01.2025 10:06 Відповісти
Маю на увазі "пєрєміріє" в Газі.
показати весь коментар
21.01.2025 10:08 Відповісти
Ну і ще не забувайте, що у нас країною рулить завгосп, а у США наддержавний орган очолюватиме якийсь аутист, хоч і казково багатий. В Словаччині за фіцою вже психіатри ганяються.
У русні технології маніпуляцій передові, аналогів немає, і захисту теж.
показати весь коментар
21.01.2025 10:22 Відповісти
Спершу у Газі розхерачили все, що тільки могли,
а тоді чому б і не підписати "пєрєміріє" ...
показати весь коментар
21.01.2025 10:35 Відповісти
Попитайте у євреїв, як вони до цього "пєрємірія" ставляться.
показати весь коментар
21.01.2025 10:37 Відповісти
А їм завжди мало.
показати весь коментар
21.01.2025 11:13 Відповісти
Ця імперія постачає світові найдешевші ресурси. І цей факт переважає у світовій політиці.
показати весь коментар
21.01.2025 11:11 Відповісти
Якби тут ура марафонівці не горланили про перемогу, по факту ми програємо. По суті з само початку ми і програвали. Пам'ятаю адептів двох-трьох тижнів, які свято вірили, що війна от закінчиться. Потім вірили тьоті арєстовіч, що у кацапів там вже і то техніки не має, то ракет не вистачає. Потім вірили у святу ОПівську мантру про контрнаступи по всіх фронтах. А є конкретний факт, 20% територій окуповано, 6 млн. українців втікли за кордон, 4 млн. ВПО, десь з 3 млн. на окупованих територіях, знищена промисловість та ВПК, енергосистема. Корупція гірша ніж за януковича, інфляція та стогнація, збільшений податковий тиск на громадян, рекордний зовнішній та внутрішні борги, заморожені соцстандарти до 2027 року. Ітог, ми на порозі підписання "мирної" угоди з кацапами (якої вони скоріш за все притримуватись не будуть) без конкретики. Єдине що зрозуміло, Україна у край не вигідному положені, тому умови диктувати нам будуть за океану та боліт, по суті домовлятися будуть США та расєя. А НЕлоха просто привезуть куди треба, посадять за стіл біля єрмака і тицнуть пальцем де підписати, після чого той запилить потужний відосик на вечір. І все це плата за курячі мізки у 2019 році.
показати весь коментар
21.01.2025 09:24 Відповісти
Треба просто вірити в краще.
Я теж був слабкий, але Президент зміцнив мою віру.
Вірую тільки Президенту і Генштабу його.
показати весь коментар
21.01.2025 09:33 Відповісти
Так, звичайно, слава сонцесяйному Лідору, завдяки якому планете досі обертається навколо сонця, тобто його самого
показати весь коментар
21.01.2025 09:38 Відповісти
😂😫
показати весь коментар
21.01.2025 09:40 Відповісти
Ти i зараз слабкий, а ще i хворий, якщо ти вiриш нелоху...менi тебе шкода..за таких як ти я вже третiй рiк на вiйнi...
показати весь коментар
21.01.2025 09:46 Відповісти
РФ на межі виснаження, її втрати з кожним роком СВО зростають вдвічі. Саме час миритись зараз.
показати весь коментар
21.01.2025 09:47 Відповісти
Невелика проблемка - хто її виснажувати буде?
показати весь коментар
21.01.2025 11:14 Відповісти
Вона сама себе виснажує своєю есвео
показати весь коментар
21.01.2025 18:44 Відповісти
як трампон турбується про узький нарід
показати весь коментар
21.01.2025 09:32 Відповісти
Диктаторів не цікавлять їх народи. Путлер один з них.
показати весь коментар
21.01.2025 09:35 Відповісти
А ***** ніколи не відмовляв ся від прямих переговорів, хіба Трамп не знає?
показати весь коментар
21.01.2025 10:12 Відповісти
угода з Гітлером
показати весь коментар
21.01.2025 10:16 Відповісти
Нахера нам ваша "мирна" угода? Хай забирає своїх лаптєногих, шурує на кордон! А не вимагати підписати, залишивши Кацапії всі загарбані території. Де тут, як каже наш Найгундосний Смарагд, справедливий мир???
показати весь коментар
21.01.2025 14:09 Відповісти
Поки не зрозуміло, чого стосується указ про припинення допомоги
- PDA це рішення президента.
Чи він для себе видав указ?
- USAI ті контракти, котрі вже виконуються - будуть виконані
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_19DEC2024.pdf Згідно звіту від 19 грудня 2024
З 32.7млрд, виконується 21.2млрд, та 9.8млрд обіцяні - проте без контракту

Цікаво, що поповнення складів виконано на 29.7млрд з 45.8млрд
Потім розказують "склади пусті"

Схоже, що посли ЄС у п'ятницю зможуть продовжити економічні санкції проти РФ на шість місяців. Угорщина досі вагалася (щодо голосу "за" - ред.), але схоже, що нова адміністрація у США хоче, щоб санкції зберігалися

плюс "Путин должен заключить соглашение"
показати весь коментар
21.01.2025 14:35 Відповісти
 
 