Путін руйнує Росію, відмовляючись досягти мирної угоди з Україною, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Кремля Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Трамп заявив журналістам 20 січня після прибуття до Білого дому після інавгурації.

"Путін повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду", – сказав Трамп.

Президент США додав, що "Зеленський хоче укласти домовленість".

"Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я б сподівався, що він хоче укласти угоду", - зазначив Трамп.

Коментуючи можливість санкцій проти Росії, Трамп заявив, що він надає перевагу митам над санкціями.

Президент США сказав, що він планує провести зустріч з російським президентом Путіним, але не розкрив деталей щодо можливих строків такої зустрічі, зазначивши, що "це може відбутись досить швидко".

Трамп підтвердив, що намагається "якомога швидше" домогтись завершення війни Росії в Україні і повторив своє твердження про те, що ця війна "ніколи не мала початись".

"Вона б не почалась, якби я був президентом", – наголосив Трамп свою передвиборчу тезу.



Трамп вказав на значні втрати серед російських та українських військових.

Також він заявив, що США надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО.

"НАТО має платити більше. НАТО має платити 5%", – сказав Трамп, повторивши свою вимогу до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Стільки на оборону не витрачає зараз жодна країна НАТО, включно зі США.

Нагадаємо, Рубіо заявив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.

