Путін руйнує Росію, відмовляючись досягти мирної угоди з Україною, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Кремля Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Трамп заявив журналістам 20 січня після прибуття до Білого дому після інавгурації.
"Путін повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду", – сказав Трамп.
Президент США додав, що "Зеленський хоче укласти домовленість".
"Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я б сподівався, що він хоче укласти угоду", - зазначив Трамп.
Коментуючи можливість санкцій проти Росії, Трамп заявив, що він надає перевагу митам над санкціями.
Президент США сказав, що він планує провести зустріч з російським президентом Путіним, але не розкрив деталей щодо можливих строків такої зустрічі, зазначивши, що "це може відбутись досить швидко".
Трамп підтвердив, що намагається "якомога швидше" домогтись завершення війни Росії в Україні і повторив своє твердження про те, що ця війна "ніколи не мала початись".
"Вона б не почалась, якби я був президентом", – наголосив Трамп свою передвиборчу тезу.
Трамп вказав на значні втрати серед російських та українських військових.
Також він заявив, що США надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО.
"НАТО має платити більше. НАТО має платити 5%", – сказав Трамп, повторивши свою вимогу до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Стільки на оборону не витрачає зараз жодна країна НАТО, включно зі США.
Нагадаємо, Рубіо заявив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чего вы так о нем и расеи беспокоитесь, даже ху.ло об этом так не беспокоится как это делают другие
Посмотрите видео Кто поджег Калифорнию ?
(4:30)
Прогуляв Потужний літечко і навіть прихопив осінь (ще один рік президенства) і залишив своїх виборців голими і босими, зате з марафоном.
БАБКА І МУРАХА
Вова, як бабка пролітав,
Весь президентський срок, як літо
До Байдена - мурахи завітав,
Щоби збирали гроші світом.
Сам всі Буковелі облітав,
Гуляли бабки в Трускавці й Омані,
Забув, що будувати захист мав,
Відосами тримав їх всіх в обмані.
Коли реально припекло,
Грошей запасів й зброї малувато.
Наріду заспівав тоді-брехло,
В усьому США тут винуваті.
І загуділи бабки більш малі,
Який зелений отаман розумний!
Та полетіли в сад немов джмелі,
Радіють: " Їх Ваван Потужний".
29.09.2024
Анатолій Березенський
Бовдур! Вона почалася ще в 2014 році, а ти був президентом з 2017 по 2021 роки !
Чому не припинив???
Трамп за зруйнування України.
Хабад керує Трампом і куйлом.
У русні технології маніпуляцій передові, аналогів немає, і захисту теж.
а тоді чому б і не підписати "пєрєміріє" ...
Я теж був слабкий, але Президент зміцнив мою віру.
Вірую тільки Президенту і Генштабу його.
- PDA це рішення президента.
Чи він для себе видав указ?
- USAI ті контракти, котрі вже виконуються - будуть виконані
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_19DEC2024.pdf Згідно звіту від 19 грудня 2024
З 32.7млрд, виконується 21.2млрд, та 9.8млрд обіцяні - проте без контракту
Цікаво, що поповнення складів виконано на 29.7млрд з 45.8млрд
Потім розказують "склади пусті"
Схоже, що посли ЄС у п'ятницю зможуть продовжити економічні санкції проти РФ на шість місяців. Угорщина досі вагалася (щодо голосу "за" - ред.), але схоже, що нова адміністрація у США хоче, щоб санкції зберігалися
плюс "Путин должен заключить соглашение"