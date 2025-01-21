УКР
Трамп призупинив усі програми допомоги США іноземним державам на 90 днів

Трамп підписав перші укази

Президент США Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

Зазначається, що поки незрозуміло, якого обсягу допомоги спочатку торкнеться указ, оскільки кошти на фінансування багатьох програм уже виділені Конгресом, і вони мають бути витрачені.

В указі йдеться про те, що "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям" та "слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних країнах ідеї, прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними".

У зв'язку з цим Трамп заявив, що "жодна іноземна допомога Сполучених Штатів більше не буде розподілятися в такий спосіб, який не буде повністю відповідати зовнішній політиці президента Сполучених Штатів".

Підписане Трампом розпорядження залишає за держсекретарем Марко Рубіо або його довіреною особою право ухвалювати такі рішення, консультуючись з Управлінням з питань управління та бюджету.

  Нагадаємо, Рубіо заявив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вдруге вийдуть із Паризької кліматичної угоди

Автор: 

допомога (8681) США (24136) Трамп Дональд (7001)
Топ коментарі
+34
Біда, що слєдующіх виборів може і не бути.
показати весь коментар
21.01.2025 08:19 Відповісти
+30
Ой, який же непередбачуваний Трамп. Прийде, як завалить допомогою. Куди там тому Байдену з його "по чайній ложці"...
показати весь коментар
21.01.2025 08:23 Відповісти
+29
Демократам даже ничего делать не нужно, лишь дать Трампу каких-то полгода на осуществление всех его "программ". На следующих выборах они вернутся с триумфом.
показати весь коментар
21.01.2025 08:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
Гроші нікуди не пропали, заховані в надійних місцях
показати весь коментар
21.01.2025 09:56 Відповісти
Весь 20 век сша помогали другим странам.Не только союзникам в борьбе с коммунизмом и диктаторами.Но и гуманитарные программы.Они что в это время не были великими по мнению трампа ?И американские товары вытеснили китайские.А не японские и канадские.Но хорошо что Байден на полгода оказал помощь Украине .За полгода можно выкосить рашистов кого они набрали остатки.
показати весь коментар
21.01.2025 10:07 Відповісти
Золота ера розпочалась
показати весь коментар
21.01.2025 10:08 Відповісти
золотим дощом
показати весь коментар
21.01.2025 10:15 Відповісти
А для когось це Божа роса ...
показати весь коментар
21.01.2025 10:21 Відповісти
In the free world, there will be a lot less free stuff. But a lot more freedom, of course.
показати весь коментар
21.01.2025 10:24 Відповісти
China and Russia will liberate USA from capitalists' occupation.
показати весь коментар
21.01.2025 10:41 Відповісти
на наступному снігу вже не мексіканці приїдуть те все розгрібати, а сам доня з венсом?
винесу каву і чюбарика причешу - в хату не пущю!
i po 50ке кожному рудому казлу на лоба!
показати весь коментар
21.01.2025 10:25 Відповісти
Десь тихенько сидить Єрмак і думає - як виглядають його поїздки до штатів?
Для того щоб показати свою лояльність йому не потрібна англійська, лише "язык". Техніка вилізування для друга не підійшла(
Нічого, тримайтесь. Ваші фахові скіли пригодяться в країнах оману чи туркам.
показати весь коментар
21.01.2025 10:52 Відповісти
вимагаю ікону - непорочна мама мелaнія разом з тим який її не запорочив!
показати весь коментар
21.01.2025 11:11 Відповісти
Трамп зруйнує все, що будувалось дисятиліттями.
показати весь коментар
21.01.2025 11:18 Відповісти
https://www.facebook.com/share/p/1BGDpYqo9H/?mibextid=wwXIfr Ostap Yarysh, журналіст "Голосу Америки":

В перший день президентства Дональда Трампа, серед іншого:
Він помилував усіх засуджених за штурм Капітолія 6 січня 2021 року (понад 1,500 людей);
Підписав укази про посилення заходів безпеки на південному кордоні, визнання картелів терористичними організаціями, і скасування права на громадянство за фактом народження в США;
Перейменував Мексиканську затоку в Американську затоку;
Проголосив надзвичайний стан в енергетиці, що дозволить розширити буріння та видобуток нафти й газу в США;
Знову вийшов з Паризької кліматичної угоди і ВООЗ;
Сказав, що хоче бути миротворцем і закінчити війни у світі;
При цьому пообіцяв розширити територію США, повернути Панамський канал і встановити прапор США на Марсі;
В США обговорюють жести Ілона Маска (чи показав він нацистський салют на мітингу) і Трампа (чому він не поклав руку на Біблію протягом складання присяги);
Вівек Рамасвамі покинув Департамент ефективності роботи уряду - DOGE, який він мав очолити разом з Маском, ще до початку його роботи;
Сенат остаточно і одноголосно затвердив Марко Рубіо на посаді Держсекретаря США;
В коридорі Пентагона зняли портрет генерала Марка Міллі, з ким у Трампа особисті рахунки і взаємна неприязнь;
Війна Росії проти України не закінчилась.
 Щоб зрозуміти, скільки часу для цього знадобиться, треба поговорити з Путіним, сказав Дональд Трамп. І додав, що ця розмова може відбутись "дуже скоро".

Попереду дуже багато роботи.
показати весь коментар
21.01.2025 11:18 Відповісти
Підставляйте лице під "золотий дощ" від рудого піз..абола, українські фанати Трампа. Непередбачувано все, егеж?
показати весь коментар
21.01.2025 11:30 Відповісти
Як правильно писати: трампакс чи трампон?
показати весь коментар
21.01.2025 11:47 Відповісти
для нас - трампєц...
показати весь коментар
21.01.2025 12:47 Відповісти
Те, що Трумп зробив, по суті є запрошенням ***** знищити Україну.
показати весь коментар
21.01.2025 11:42 Відповісти
Трамп не зупинив воєнну допомогу, дурню. Звідки ви ідіоти лізете на Цензор!?
показати весь коментар
21.01.2025 12:46 Відповісти
Зупинив, але не зупинив!🤪
показати весь коментар
21.01.2025 13:46 Відповісти
Ви поставили слушне запитання.
Я бачу цих людей такими - дуже обмежений словниковий запас (взагалі, переважають матюки), мізки нездатні до аналізу, неінтелектуальна праця, освіта типової совкової школи (велика проблема, погляди сформовані ватними вчитилями). Цих людей не переробиш, а щоб читачі Цензора не виглядали такими примітивами, було б добре, щоб більше розумних людей долучалися до обговорення.
показати весь коментар
21.01.2025 15:03 Відповісти
Сколько мегаполитологов и мегаэкстрасеннсов набежало... Ау, а кто сейчас скажет открыто и честно что голосовал за зеледента? Смелее!!!
показати весь коментар
21.01.2025 11:42 Відповісти
Програми допомоги США з розвитку - це окремий вид допомоги, який торкається підтримки економічного, соціального та політичному розвитку держав та суспільства. У американській урядовій термінології допомога Україні озброєнням проходила як допомога у сфері безпеки (ориг. - security assistance), якої указ Трампа не торкається.
показати весь коментар
21.01.2025 12:05 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 12:10 Відповісти
Мені поведінка рудого президента під час його промов, вираз обличчя та позерство дуже-дуже нагадують поведінку самозакоханого нарциса-їбаната Мусоліні.
показати весь коментар
21.01.2025 12:32 Відповісти
Очень хорошо - теперь попрошайки будут вынуждены учиться искать работу и зарабатывать, т.е. отменять налохи, как в первые 2 мес. войны
показати весь коментар
21.01.2025 12:32 Відповісти
Ага, а расходную часть бюджета будем финансировать почетными грамотами.
показати весь коментар
21.01.2025 14:40 Відповісти
Как-то насрать на "расходную часть бюджета" чинуш
показати весь коментар
21.01.2025 22:11 Відповісти
Ай да Дональд, ай да мольодєц !
показати весь коментар
21.01.2025 12:43 Відповісти
Цензор лютує! )))
показати весь коментар
21.01.2025 12:44 Відповісти
Ну вот, почалося... Мир за наш счет, бо остатки роскоши от пана Байдена+помощь старой Европы нам не оставляют шансов, а лишь оттягивают предательство дяди Сэма. Особенно , грустно улыбнуло расширение территорий с Панамским каналом, но он - за мир... як ти вую не крути, .едераст - це будеш ти, бо работает как брат-близнец поца пыни.
показати весь коментар
21.01.2025 13:04 Відповісти
вот, по 1000 грн не раздадут с барского плеча и бюджетных денег холопам, и по миллиарду приближенным физиономиям, считать начали, капитализм, конкуренция, равенство перед законом вернулись?
показати весь коментар
21.01.2025 13:38 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 13:52 Відповісти
Поки не зрозуміло, чого стосується указ
- PDA це рішення президента.
Чи він для себе видав указ?
- USAI ті контракти, котрі вже виконуються - будуть виконані
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_19DEC2024.pdf Згідно звіту від 19 грудня 2024
З 32.7млрд, виконується 21.2млрд, та 9.8млрд обіцяні - проте без контракту
показати весь коментар
21.01.2025 14:28 Відповісти
Ці ПРЕЗИДЕНТИ---- ніби з-під однієї квочки вилупилися!?
------------------------------------------------------------------------------- - І І наш ХРИПУНЕЦЬ--СТРИБУНЕЦЬ..На радощах від перемоги--сігало. аж під голови олов*янмх солдатиків...водночас-- щедро вихлюпуючи обіцянки: вчителям---платню в 4-рі тис. доляр а нам. злиденним пенсіонерам(кому за-70-ат)-звільнення від комунальних платежів...
А його трубадур МИКИТА з Кіровоградщ.--істерив на ВР У. що аж купол вторив:---ЗЕМЛЮ--КРЕСТЬЯНАМ ! ( і хто .сьогодна. може відповісти: кому ж дісталася ЗЕМЛЯ українців???) Аналогічне дійство можна було споглядати і вчора на інагурації рудого холерика...
Під гул овацій пройшла перша пігулка обіцянки:---Ми повертаємось у ЗОЛОТИЙ вік ВЕЛИКОЇ АМЕРИКИ!!! Такої великої. що за її високим парканом вже НЕ дістатися нарко-баронам із злиденної Мексіки... А тим більше достукатися за допомогою нашій
вже такій махінькій в біді .згорьованій Україні... Врешті--решт--знайшовся і для США--власний виборець. аналог наших дундуків-73% .Таке враження. що можновладці приховують від нас пересічних своє спілкування із гуманоїдами сузір*я Сіріус... А ті. залбки--прилітають на наші вибори... бо в нас--Є "Квартал-№95."--де можна до упіссання наржатись із всих нас.таких НЕДОЛУГИХ...
її
показати весь коментар
21.01.2025 14:42 Відповісти
упіссання - це так по-кацапськи? Ну просто, розчулюе. Паляниця спрацювала, бо де недоумкуватому кацаповi знати, що таке сходити надвiр, або й помочитися... Таке враження Що кацапа сама посцяла , ще й поковзалась вiд самозадоволення.
показати весь коментар
21.01.2025 15:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 