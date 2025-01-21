Трамп призупинив усі програми допомоги США іноземним державам на 90 днів
Президент США Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.
Зазначається, що поки незрозуміло, якого обсягу допомоги спочатку торкнеться указ, оскільки кошти на фінансування багатьох програм уже виділені Конгресом, і вони мають бути витрачені.
В указі йдеться про те, що "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям" та "слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних країнах ідеї, прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними".
У зв'язку з цим Трамп заявив, що "жодна іноземна допомога Сполучених Штатів більше не буде розподілятися в такий спосіб, який не буде повністю відповідати зовнішній політиці президента Сполучених Штатів".
Підписане Трампом розпорядження залишає за держсекретарем Марко Рубіо або його довіреною особою право ухвалювати такі рішення, консультуючись з Управлінням з питань управління та бюджету.
Нагадаємо, Рубіо заявив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.
В перший день президентства Дональда Трампа, серед іншого:
Він помилував усіх засуджених за штурм Капітолія 6 січня 2021 року (понад 1,500 людей);
Підписав укази про посилення заходів безпеки на південному кордоні, визнання картелів терористичними організаціями, і скасування права на громадянство за фактом народження в США;
Перейменував Мексиканську затоку в Американську затоку;
Проголосив надзвичайний стан в енергетиці, що дозволить розширити буріння та видобуток нафти й газу в США;
Знову вийшов з Паризької кліматичної угоди і ВООЗ;
Сказав, що хоче бути миротворцем і закінчити війни у світі;
При цьому пообіцяв розширити територію США, повернути Панамський канал і встановити прапор США на Марсі;
В США обговорюють жести Ілона Маска (чи показав він нацистський салют на мітингу) і Трампа (чому він не поклав руку на Біблію протягом складання присяги);
Вівек Рамасвамі покинув Департамент ефективності роботи уряду - DOGE, який він мав очолити разом з Маском, ще до початку його роботи;
Сенат остаточно і одноголосно затвердив Марко Рубіо на посаді Держсекретаря США;
В коридорі Пентагона зняли портрет генерала Марка Міллі, з ким у Трампа особисті рахунки і взаємна неприязнь;
Війна Росії проти України не закінчилась.
Щоб зрозуміти, скільки часу для цього знадобиться, треба поговорити з Путіним, сказав Дональд Трамп. І додав, що ця розмова може відбутись "дуже скоро".
Попереду дуже багато роботи.
