Трамп призупинив усі програми допомоги США іноземним державам на 90 днів

Президент США Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

Зазначається, що поки незрозуміло, якого обсягу допомоги спочатку торкнеться указ, оскільки кошти на фінансування багатьох програм уже виділені Конгресом, і вони мають бути витрачені.

В указі йдеться про те, що "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям" та "слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних країнах ідеї, прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними".

У зв'язку з цим Трамп заявив, що "жодна іноземна допомога Сполучених Штатів більше не буде розподілятися в такий спосіб, який не буде повністю відповідати зовнішній політиці президента Сполучених Штатів".

Підписане Трампом розпорядження залишає за держсекретарем Марко Рубіо або його довіреною особою право ухвалювати такі рішення, консультуючись з Управлінням з питань управління та бюджету.

Нагадаємо, Рубіо заявив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.

