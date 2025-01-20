США вдруге вийдуть із Паризької кліматичної угоди

47-й президент США Дональд Трамп вже вдруге виведе Сполучені Штати з Паризької кліматичної угоди.

Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Ця заява відображає скептицизм Трампа щодо глобального потепління, яке він назвав містифікацією, і вписується в його ширший порядок денний, спрямований на звільнення американських нафтогазовидобувних компаній від регулювання, щоб вони могли максимізувати обсяги видобутку.

Процес виходу США з Паризької кліматичної угоди, за даними Reuters, триватиме не більше як рік.

Читайте також: Зеленський привітав Трампа після інавгурації: Сьогодні день змін та надії на розв’язання глобальних викликів

Як зазначається, це рішення поставить Сполучені Штати поряд з Іраном, Лівією та Єменом в один ряд з іншими країнами світу, які не приєдналися до пакту 2015 року, в якому уряди домовилися обмежити глобальне потепління на 1,5 градуса за Цельсієм (2,7 градуса за Фаренгейтом) вище доіндустріального рівня, щоб уникнути найгірших наслідків зміни клімату, зокрема знизити парникові викиди.

Нині США посідають друге місце у світі за обсягом викидів парникових газів після Китаю. Також США посідають перше місце у світі за видобутком нафти й природного газу.