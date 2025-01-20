УКР
США вдруге вийдуть із Паризької кліматичної угоди

Трамп знову хоче, щоб США вийшли з Паризької кліматичної угоди

47-й президент США Дональд Трамп вже вдруге виведе Сполучені Штати з Паризької кліматичної угоди.

Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Ця заява відображає скептицизм Трампа щодо глобального потепління, яке він назвав містифікацією, і вписується в його ширший порядок денний, спрямований на звільнення американських нафтогазовидобувних компаній від регулювання, щоб вони могли максимізувати обсяги видобутку.

Процес виходу США з Паризької кліматичної угоди, за даними Reuters, триватиме не більше як рік.

Як зазначається, це рішення поставить Сполучені Штати поряд з Іраном, Лівією та Єменом в один ряд з іншими країнами світу, які не приєдналися до пакту 2015 року, в якому уряди домовилися обмежити глобальне потепління на 1,5 градуса за Цельсієм (2,7 градуса за Фаренгейтом) вище доіндустріального рівня, щоб уникнути найгірших наслідків зміни клімату, зокрема знизити парникові викиди.

Нині США посідають друге місце у світі за обсягом викидів парникових газів після Китаю. Також США посідають перше місце у світі за видобутком нафти й природного газу.

+18
Сьгодні, 20 січня, був пацієнт, якого вкусив кліщ. Тваринка нічого не знає про "соросятинські контори". Вона просто прокинулась від теплої погоди серед зими
20.01.2025 21:46 Відповісти
+13
В цьому як не дивно Трамп співпадає з росіянами, які теж вважають, що глобальне потепління це фейк і що насправді ми всі тільки почали виходити з льодникового періоду. А те, що зимою вже майже немає снігу навіть в росіян на Уралі, то це фігня...
20.01.2025 21:46 Відповісти
+7
Гумористичне відео звісно чудово , але коли у січні +10 , то це не зовсім весело , як мінімум , каракуртів у будинку ловити бажання немає ((
20.01.2025 22:11 Відповісти
20.01.2025 21:41 Відповісти
Мазохісти янкі
20.01.2025 21:44 Відповісти
Правильно .молодець... Ці фейкові соросятинські контори давно треба розгонить
20.01.2025 21:41 Відповісти
Сьгодні, 20 січня, був пацієнт, якого вкусив кліщ. Тваринка нічого не знає про "соросятинські контори". Вона просто прокинулась від теплої погоди серед зими
20.01.2025 21:46 Відповісти
Смокчеш сороса грошенята🤣🤣🤣🤣?????
20.01.2025 21:48 Відповісти
ще один багатій.
20.01.2025 22:01 Відповісти
Це хто ?
20.01.2025 22:07 Відповісти
Чому багатій? На вашу думку кліщі присмоктуються тільки до багатіів?
20.01.2025 22:32 Відповісти
Шо воно двері щоб виходь та входить туди?
20.01.2025 21:44 Відповісти
Та нє , типу "бутерброд " ((
20.01.2025 22:09 Відповісти
Ці всі кліматичні угоди-розводняк для кріпаків і дійна корова для різних неприбуткових організацій і псевдоекспертів))))))).Є відео гумористичне на цю тему https://youtu.be/_JL0T23XJiQ
20.01.2025 21:46 Відповісти
Гумористичне відео звісно чудово , але коли у січні +10 , то це не зовсім весело , як мінімум , каракуртів у будинку ловити бажання немає ((
20.01.2025 22:11 Відповісти
Коли в січні + 10 це нормально я взагалі проти зими щоб вона існувала як явище
показати весь коментар
Ну тоді на екватор .....
показати весь коментар
В цьому як не дивно Трамп співпадає з росіянами, які теж вважають, що глобальне потепління це фейк і що насправді ми всі тільки почали виходити з льодникового періоду. А те, що зимою вже майже немає снігу навіть в росіян на Уралі, то це фігня...
20.01.2025 21:46 Відповісти
" звільнення американських нафтогазовидобувних компаній від регулювання, щоб вони могли максимізувати обсяги видобутку."

Навряд-чи це сподобається кацапам.
20.01.2025 22:33 Відповісти
До появи людства х о провокував кліматичні зміни на планеті, динозаври ?
показати весь коментар
Метеорит, хай йому трясця...
показати весь коментар
і правильно
краще з Сці, хвуйлом та Кімом
на полі для гольфу в дурня зіграти
показати весь коментар
Правильно. Америка всегда славилась стабильностью.. Следующий президент опять туда войдёт ....
показати весь коментар
Якщо буде кому того президента обирати , бо щось у цьому світі не тільки із кліматом проблеми ((
показати весь коментар
Добре.
показати весь коментар
трампон аж зі шкури лізе-
бажає показати що він не адекватний
показати весь коментар
Типа - держите меня семеро...)))
показати весь коментар
Виходить - заходить -- виходить ......
показати весь коментар
Вінні- Пух ((
показати весь коментар
20.01.2025 21:54 Відповісти
Це добре, бо призведе до збільшення обсягу видобутку нафти і газу американськими компаніями, і як наслідок - до зниження світових цін.
показати весь коментар
Як на мене, то похолодання прийшло. Дитиною я мінус 15 не відчував, а зараз плюс 3 вже холодно.
показати весь коментар
Менше м'яса потрібно їсти
показати весь коментар
Ліпше 50 з великим гаком від віку відняти.
показати весь коментар
Не у моїх силах
показати весь коментар
"то може ти і м'яса не їси?!!"(С) Митець)
показати весь коментар
на наступний рік він офіційно признає землю пласкою! єдина планета в сонячній системі яка має от таку особливість ))
показати весь коментар
Головне вірити в усе, що тобі розповідають
показати весь коментар
Да потрібно звідусіль вийти. А всі будь які договори об'явити не дійсними. Далі револьвер за пояс, гранату в руку і хто сильніший той і правий
показати весь коментар
Так до цього і йде , саме смішне що пахне кіносюжетом коли корейці США захопили ((
показати весь коментар
прикол у тому, що самовпевненність донні та американської міці може зіграти з ним злий жарт.. тут і в'єтконговцев не потрібно - від мексиканських картелей відгрибе
показати весь коментар
Да його сам маск ножем пірне якщо Трамп перекриє Маску доставку наркоти. Ще нікому не вдавалось перекрити потік наркоти. Тому що головні куратори сидять в Конгресі.
показати весь коментар
Комуністи В'єтнаму програли всі сутички армії США всі до єдиної якби армії США дозволив уряд США зайти на територію північного В'єтнаму і окупувати його і зачистити і винищити там всіх комуністів і їх посіпак це все закінчилось б дуже швидко
показати весь коментар
Вірно. Повернемо Америці півтора долара за галон! А після цього росія здохне.
показати весь коментар
ООН теж закривай, воно зламане було коли його ще створили
показати весь коментар
нехай тепер усілякі китайці, індуси, африканці та бразильці про клімат подбають. їм-то зараз якраз найпотрібніше.
показати весь коментар
показати весь коментар
Дуже правильно, дуже добре! При цьому Трамп оголосив надзвичайний стан в енергетиці - він знімає всі обмеження на видобуток нафти і газу. Оголосив, що знизить ціни на енергоносії - ботокс трупіна вже завоняв
показати весь коментар
Чомусь згадався епізод з відомого радянського серіалу: " Этот наламает,- подумал Мюллер, - этот наворочает... Ишь, как головой бодается - как конь. Но ничего - будет чем торговаться с Шелленбергом..."
показати весь коментар
