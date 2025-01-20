Зеленський привітав Трампа після інавгурації: Сьогодні день змін та надії на розв’язання глобальних викликів

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із поверненням на посаду очільника Білого дому як 47-го президента США.

Про це глава держави написав у соцмережі Х.

"Вітаю Президента Трампа та американський народ з інавгурацією 47-го Президента Сполучених Штатів. Сьогодні день змін, а також день надії на розв'язання багатьох проблем, включаючи глобальні виклики. Президент Трамп завжди рішучий, а оголошена ним політика "Мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру, що є пріоритетом", - наголосив Зеленський.

Український президент також наголосив, що прямо зараз визначається, яким буде це століття.

"Ми всі повинні працювати разом, щоб воно стало великим і успішним століттям для демократій, а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали поразки", - зазначив він.

Зеленський побажав Трампу успіхів, а також висловив сподівання "на активну і взаємовигідну співпрацю".

"Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання для світу та наших двох країн", - резюмував президент України.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.