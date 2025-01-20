Зеленський привітав Трампа після інавгурації: Сьогодні день змін та надії на розв’язання глобальних викликів
Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із поверненням на посаду очільника Білого дому як 47-го президента США.
Про це глава держави написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю Президента Трампа та американський народ з інавгурацією 47-го Президента Сполучених Штатів. Сьогодні день змін, а також день надії на розв'язання багатьох проблем, включаючи глобальні виклики. Президент Трамп завжди рішучий, а оголошена ним політика "Мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру, що є пріоритетом", - наголосив Зеленський.
Український президент також наголосив, що прямо зараз визначається, яким буде це століття.
"Ми всі повинні працювати разом, щоб воно стало великим і успішним століттям для демократій, а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали поразки", - зазначив він.
Зеленський побажав Трампу успіхів, а також висловив сподівання "на активну і взаємовигідну співпрацю".
"Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання для світу та наших двох країн", - резюмував президент України.
Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.
Україну а про Америку . Невже це не зрозуміло ?
він все зупинить і все почне почне - тут треба розуміти,
головне слово "ВІН"!
Вован Янелох Оманський .. тебе точно запам'ятає Історія
"Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну - неможливу, виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3511223
Можна інавгурацію Трампа вважати початком дуже довгої виснажливої війни? Чи Вовчик вже
перевзувсяпередумав?
2. Може ти не в курсі , але у світі так прийнято - законно обраних президентів вітати із вступом на посаду .
а брехунів і підлабузників зазвичяй нікуди не запрошють,
не кажучі вже про крадіїв і хамів.
хочя ви обидва там би дивилися гармонічно...
Чи ніхто не має права диктувати
--------------------------------------------------------------------------------
зедрот, чем "мир через силу" отличается от кацапского "принуждение к миру", это тот же кацапский напртив, только в профиль.
Просто так, нічого на Світі не відбувається.
Тож, як вбачається, доля у 45-47-го президента Америки може скластись подібним чином.
Як Вам таке? - коли в самій технічно просунутій державі під час церемонії, яку дивляться сотні міліонів, якщо не мільярд глядачів, раптом відмовляє техніка і особа, в честь якої організоване це дійство та сотні гостей ніяково й нервово переминаються хвилини зо дві, не розуміючи, що робити далі.
то мабуть старлінки винуваті))