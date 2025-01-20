УКР
Зеленський привітав Трампа після інавгурації: Сьогодні день змін та надії на розв’язання глобальних викликів

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із поверненням на посаду очільника Білого дому як 47-го президента США.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Президента Трампа та американський народ з інавгурацією 47-го Президента Сполучених Штатів. Сьогодні день змін, а також день надії на розв'язання багатьох проблем, включаючи глобальні виклики. Президент Трамп завжди рішучий, а оголошена ним політика "Мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру, що є пріоритетом", - наголосив Зеленський.

Український президент також наголосив, що прямо зараз визначається, яким буде це століття.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Подкастер Фрідман про інтерв’ю із Зеленським: Говорив грубо про Путіна, це неефективно для перемовин

"Ми всі повинні працювати разом, щоб воно стало великим і успішним століттям для демократій, а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали поразки", - зазначив він.

Зеленський побажав Трампу успіхів, а також висловив сподівання "на активну і взаємовигідну співпрацю".

"Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання для світу та наших двох країн", - резюмував президент України.

Читайте також: США закінчать війни. Я буду людиною, яка встановлює мир, - Трамп після інавгурації

Трамп став 47-м президентом США: Зеленський привітав

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Зеленський Володимир (25267) Президент (818) США (24136) Трамп Дональд (7001)
+9
лижи -лижи глибше--нам потрібні ракети
20.01.2025 20:00 Відповісти
20.01.2025 20:00 Відповісти
+9
вову Янелоха вже давно розкусили .. на нього вже вcілякі русняві фрідмани сруть
20.01.2025 20:00 Відповісти
20.01.2025 20:00 Відповісти
+8
20.01.2025 19:59 Відповісти
20.01.2025 19:59 Відповісти
20.01.2025 19:59 Відповісти
20.01.2025 19:59 Відповісти
20.01.2025 20:03 Відповісти
20.01.2025 20:03 Відповісти
До цього ЗЄ так поважав тільки дві людини - ***** та Луку.
20.01.2025 20:08 Відповісти
20.01.2025 20:08 Відповісти
Бо обидва диктатори.
20.01.2025 20:18 Відповісти
20.01.2025 20:18 Відповісти
Вова Янелох
20.01.2025 19:59 Відповісти
20.01.2025 19:59 Відповісти
лижи -лижи глибше--нам потрібні ракети
20.01.2025 20:00 Відповісти
20.01.2025 20:00 Відповісти
вову Янелоха вже давно розкусили .. на нього вже вcілякі русняві фрідмани сруть
20.01.2025 20:00 Відповісти
20.01.2025 20:00 Відповісти
Зеленський привітав Трампа після інавгурації та поцілував у пяту точку.
20.01.2025 20:01 Відповісти
20.01.2025 20:01 Відповісти
Жити захочеш- і не так розкарячишся...
20.01.2025 20:02 Відповісти
20.01.2025 20:02 Відповісти
Йому потрібно поїхати до США і сфоткатися на фоні монументу Вашингтону - за тиждень штатам п....да , самі проситимуть щоб фотку видалив ((
20.01.2025 21:00 Відповісти
20.01.2025 21:00 Відповісти
Прослухав промову Трампа. Про євреїв та заручників згадав. Про Україну ні слова не промовив.
20.01.2025 20:02 Відповісти
20.01.2025 20:02 Відповісти
А що говорити? I так усе ясно!!!
20.01.2025 20:04 Відповісти
20.01.2025 20:04 Відповісти
https://ua.detaly.co.il/vse-yevrejske-vijsko-prezydenta-trampa/
20.01.2025 20:06 Відповісти
20.01.2025 20:06 Відповісти
Зуйла з єрмаком не запросили...
20.01.2025 20:09 Відповісти
20.01.2025 20:09 Відповісти
Це і є про євреїв.
20.01.2025 20:20 Відповісти
20.01.2025 20:20 Відповісти
Трамп президент США ,тому він говорив не про
Україну а про Америку . Невже це не зрозуміло ?
20.01.2025 20:43 Відповісти
20.01.2025 20:43 Відповісти
А чого тільки про євреїв згадав?
20.01.2025 21:16 Відповісти
20.01.2025 21:16 Відповісти
ВІн президент України ? Ні ! Тоді чого її згадувати , вона ж не Ізраїль ((
20.01.2025 21:02 Відповісти
20.01.2025 21:02 Відповісти
Ізраїль офіційно созник США поза НАТО. Порох теж вів перемовини про це, а срана бубачька прийшла і відмовилася від усього, що робив Порох. Попросту похерила все, бо ненависть і заздрість до Пороха затьмарила навіть державні інтереси. Так, як зєля поступають тільки нікчемні продажеі гниди.
20.01.2025 21:23 Відповісти
20.01.2025 21:23 Відповісти
Як це суперечить сказаному мною про Трампа ? ((
20.01.2025 21:27 Відповісти
20.01.2025 21:27 Відповісти
Не про трампа, а про прирівняння України до Ізраїля. Ізраїль союзник в пріоритеті, про нього і згадали. Я про трампа вам нічого не писала
20.01.2025 22:38 Відповісти
20.01.2025 22:38 Відповісти
Так а навіщо ви мені писали про Ізраїль , невже у моєму згадуванні про нього щось суперечить вашому коментареві ?
20.01.2025 22:53 Відповісти
20.01.2025 22:53 Відповісти
мені б ваше терпіння, а шо і справді було шо слухати?
він все зупинить і все почне почне - тут треба розуміти,
головне слово "ВІН"!
20.01.2025 23:22 Відповісти
20.01.2025 23:22 Відповісти
Сибіга відправив офіційно документ із МЗС через посла в США...?
20.01.2025 20:03 Відповісти
20.01.2025 20:03 Відповісти
Лідор так же хотів попіаритися, а його і непригласили ,
20.01.2025 20:06 Відповісти
20.01.2025 20:06 Відповісти
Мудак - мудака...
20.01.2025 20:56 Відповісти
20.01.2025 20:56 Відповісти
ЗЄ язика не стер об стару дупу Трампа?
20.01.2025 20:06 Відповісти
20.01.2025 20:06 Відповісти
Ні, він вже там по самі п'ята...
20.01.2025 21:09 Відповісти
20.01.2025 21:09 Відповісти
Оманська Гнида так сцить від того щоб не бути Лохом.. що через цей страх якраз і став Ідеальним Лохом.

Вован Янелох Оманський .. тебе точно запам'ятає Історія
20.01.2025 20:08 Відповісти
20.01.2025 20:08 Відповісти
Боневтік готуй вазелін, Трамп не Байден, по головці не погладить
20.01.2025 20:11 Відповісти
20.01.2025 20:11 Відповісти
Що може один клоун зробити іншому ?
20.01.2025 20:17 Відповісти
20.01.2025 20:17 Відповісти
Потиснути руку , вони вже один раз так робили
20.01.2025 21:03 Відповісти
20.01.2025 21:03 Відповісти
Трамп мабуть навіть не прочитає,проскролить далі цю писанину-бо знає шо там нічого нового.
20.01.2025 20:12 Відповісти
20.01.2025 20:12 Відповісти
За словами Зеленського, якщо Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, то Україна повинна буде продовжувати жити за планом "Б".

"Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну - неможливу, виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3511223

Можна інавгурацію Трампа вважати початком дуже довгої виснажливої війни? Чи Вовчик вже перевзувся передумав?
20.01.2025 20:12 Відповісти
20.01.2025 20:12 Відповісти
Та він вже давним-давно забув, що "писав" у плані, адженді і формулі.
20.01.2025 20:29 Відповісти
20.01.2025 20:29 Відповісти
"Ми всі повинні працювати разом.." - чихуахуа і ротвейлер?
20.01.2025 20:12 Відповісти
20.01.2025 20:12 Відповісти
ти себе з яким розміром позиціонуєш ? P.S. Там Трамп таких як ти збирається на рідну землю повертати , тож менше на Цензорі зависай , збирай валізи , бо ненароком депортують у одному спідньому
20.01.2025 21:07 Відповісти
20.01.2025 21:07 Відповісти
О, ботва повилазила. Значить все правильно роблю
21.01.2025 12:04 Відповісти
21.01.2025 12:04 Відповісти
Ну молодець раз пакуєш , рідна земля тебе зачекалася
21.01.2025 13:22 Відповісти
21.01.2025 13:22 Відповісти
Чихуйня і ротбрехер.
20.01.2025 21:08 Відповісти
20.01.2025 21:08 Відповісти
підлизування Янелоха просто епічний фейл
20.01.2025 20:15 Відповісти
20.01.2025 20:15 Відповісти
1. Я не прихильник Зе .
2. Може ти не в курсі , але у світі так прийнято - законно обраних президентів вітати із вступом на посаду .
20.01.2025 21:09 Відповісти
20.01.2025 21:09 Відповісти
вилизувати анус ? ..вперше чую..але Вам схоже це за звичку )
20.01.2025 21:14 Відповісти
20.01.2025 21:14 Відповісти
Ти дурень , чи просто намагаєшся бути на нього схожим ? Коли тебе , ідіота , хтось вітає ,для прикладу , з днем народження , то це тому що хоче тобі підлизати , чи просто вихований ?
20.01.2025 21:19 Відповісти
20.01.2025 21:19 Відповісти
схоже Ви коли народжувались випали з мамкіної вагіни просто на бетон ..і по Вам потоптався санітар ..співчуваю.
20.01.2025 21:19 Відповісти
20.01.2025 21:19 Відповісти
Все простіше - коли на бетон випав ти , то іще пів години тобі не робили вентиляцію легень , ось тепер наслідки твоєї асфіксії і дають знати про себе
20.01.2025 21:24 Відповісти
20.01.2025 21:24 Відповісти
і ти вованчик теж епічно фейлнувся..ніхто з НЕприхильників Оманську Гниду Зе не називає )))
20.01.2025 21:18 Відповісти
20.01.2025 21:18 Відповісти
Тьопа , я не здивуюся якщо осибисто ти у 2019 бігав із зеленим фартушком на пузі , а тепер дрищеш дрібним поносом про те хто кого як зве , "проблеми аборигенів вождя не цікавлять" , я не вождь , але твій ідіотизм мені попід пеніс
20.01.2025 21:22 Відповісти
20.01.2025 21:22 Відповісти
З ціх клоунів можна б було посміятися якби не війна .Може років через 10 наші нащадки будуть в отпаді.
20.01.2025 20:16 Відповісти
20.01.2025 20:16 Відповісти
Може будуть , якщо доживуть (( Раптом що , то коли у якогось клоуна чи ***** (або у обох разом ) планка западе , то дупа буде навіть у швайцарії ))
20.01.2025 21:12 Відповісти
20.01.2025 21:12 Відповісти
а чого не персонально? - ах не запросили на інавругацію?
а брехунів і підлабузників зазвичяй нікуди не запрошють,
не кажучі вже про крадіїв і хамів.
хочя ви обидва там би дивилися гармонічно...
20.01.2025 20:20 Відповісти
20.01.2025 20:20 Відповісти
"Била і я любіма. Тєпєрь тоскую дома. Тєчьот прохожій мімо - нікєм я нє *****". Моніка Зєлінскі. "Ізбранноє 95 Квартала", Кієв, 2025.
20.01.2025 20:20 Відповісти
20.01.2025 20:20 Відповісти
трамп помнит, как ты из за сыночка байдена насрал ему
20.01.2025 20:22 Відповісти
20.01.2025 20:22 Відповісти
Ты даже не поц, ты маленький поцык...
20.01.2025 20:22 Відповісти
20.01.2025 20:22 Відповісти
20.01.2025 20:22 Відповісти
20.01.2025 20:22 Відповісти
Цікаво - тепер замінять посла в США?
Чи ніхто не має права диктувати
20.01.2025 20:23 Відповісти
20.01.2025 20:23 Відповісти
Шлюха дешевая.🇺🇦🇺🇦🇺🇦
20.01.2025 20:28 Відповісти
20.01.2025 20:28 Відповісти
Шо нам ше залишається? - надіятись
20.01.2025 20:31 Відповісти
20.01.2025 20:31 Відповісти
скумбрія послала своїй поддружкі пару дешевих, смачних та корисних риб'ячіх рецептів, які та зможе приготувати донні до св'яткового столу.
20.01.2025 20:42 Відповісти
20.01.2025 20:42 Відповісти
"Мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру, що є пріоритетом", - наголосив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3531299
--------------------------------------------------------------------------------
зедрот, чем "мир через силу" отличается от кацапского "принуждение к миру", это тот же кацапский напртив, только в профиль.
20.01.2025 20:44 Відповісти
20.01.2025 20:44 Відповісти
20.01.2025 20:47 Відповісти
20.01.2025 20:47 Відповісти
Тупий сраколиз диктаторських дуп.
20.01.2025 21:01 Відповісти
20.01.2025 21:01 Відповісти
Після завершення промови Трампа стався казус із гімном США - це щось на кшталт дверей, що гепнули з усього розмаху по Овочу під час його інавгурації.
Просто так, нічого на Світі не відбувається.
Тож, як вбачається, доля у 45-47-го президента Америки може скластись подібним чином.
20.01.2025 21:12 Відповісти
20.01.2025 21:12 Відповісти
Все у руках Божих . Хоча , останнім часом з'явилися сумніви чи він є ((
20.01.2025 21:15 Відповісти
20.01.2025 21:15 Відповісти
який казус?
20.01.2025 23:33 Відповісти
20.01.2025 23:33 Відповісти
Ви ще й питаєте...
Як Вам таке? - коли в самій технічно просунутій державі під час церемонії, яку дивляться сотні міліонів, якщо не мільярд глядачів, раптом відмовляє техніка і особа, в честь якої організоване це дійство та сотні гостей ніяково й нервово переминаються хвилини зо дві, не розуміючи, що робити далі.
21.01.2025 00:01 Відповісти
21.01.2025 00:01 Відповісти
я не дивився
то мабуть старлінки винуваті))
21.01.2025 00:04 Відповісти
21.01.2025 00:04 Відповісти
Клоун забув що день глобальних змін мав настати в 2019 році після виборів. Але Зєлі краще яйця полизати Трампу ніж зробити самому якісь зміни.
20.01.2025 21:26 Відповісти
20.01.2025 21:26 Відповісти
А якщо Трамп не розв'яже, що наш Чмонька заспіває ? І які виклики наш Чмонь вважає глобальними ? Відсутність доріг в прикордонних областях ?
20.01.2025 21:38 Відповісти
20.01.2025 21:38 Відповісти
 
 