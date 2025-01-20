УКР
США закінчать війни. Я буду людиною, яка встановлює мир, - Трамп після інавгурації

Інавгурація Трампа 20 січня: промова 47-го президента США

Дональд Трамп офіційно вступив на посаду 47-го президента США. У своїй промові після інавгурації він наголосив, що США "знову поважатимуть в усьому світі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Золота ера Америки починається зараз. Відсьогодні наша країна процвітатиме. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Кожного дня адміністрація, я особисто, буду ставити завжди Америку на перше місце", - заявив Трамп.

Він наголосив, що "не дозволить нікому глузувати з нас".

"Нашим пріоритетом буде створення країни, яка багата, вільна та пишається собою. Ми починаємо нову еру успіху", - сказав 47-й президент США.

"Я оголошую надзвичайну ситуацію на нашому південному кордоні, ми почнемо процес повернення мільйонів злочинців", - Трамп.

"Усі незаконні проникнення буде негайно припинено, і ми розпочнемо процес повернення мільйонів іноземців-злочинців туди, звідки вони прибули. Ми відновимо мою політику "Залишайтеся в Мексиці", - наголошує президент Америки. 

Трамп додав, що повертається до Білого дому "з упевненістю та оптимізмом" та переконанням, що США на початку "національного успіху".

Також, за його словами, у США від сьогодні "на державному рівні існуватиме лише дві статі, чоловіча та жіноча".

Крім того, Трамп каже, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки.

Він також пообіцяв: "Ми закінчимо війни, навіть у які не вступали. Я буду людиною, яка встановлює мир у всьому світі".

Оновлюється...

Автор: 

США (24136) Трамп Дональд (7001)
Топ коментарі
+55
Кінець епохи бідності!
показати весь коментар
20.01.2025 19:27 Відповісти
+31
показати весь коментар
20.01.2025 19:42 Відповісти
+29
Золота ера Америки починається зараз. Відсьогодні наша країна процвітатиме. Нам будуть заздрити всі нації та країни
=======

Нагадує початок серіалу Наша Раша
показати весь коментар
20.01.2025 19:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сподіваюсь, він не переплутав мир зі зливом територій та порушенням міжнародно визнаних кордонів
показати весь коментар
20.01.2025 22:00 Відповісти
- не дозволить нікому глузувати з нас
- однозначний агресор залишається контролювати п'яту частину законної території іншої держави

Безмозглі ідіоти всюди однакові - що в Україні, що в США. І їх, на жаль, більшість.
показати весь коментар
20.01.2025 22:07 Відповісти
він гіпнотизує своїх реднеків і решту американською "вати", і вони щиро вірять, що також ось-ось розбагатіють, як "маски з безосами". В нашому цинічному і продажному світі лохторату можна навісити будь-яку локшину, якщо спочатку загипнотизувати їх блиском зелених купюр
показати весь коментар
20.01.2025 22:11 Відповісти
Войни стой! Раз. Два!
показати весь коментар
20.01.2025 22:43 Відповісти
Повна промова Трампа з перекладом

https://www.youtube.com/watch?v=BB8lELlY0CM
показати весь коментар
20.01.2025 22:50 Відповісти
Трамп близнецы по знаку зодиака, а все знают что близнецы много говорят и мало делают
показати весь коментар
20.01.2025 23:12 Відповісти
"Вони-*******"(С)
показати весь коментар
21.01.2025 00:06 Відповісти
Якесь дежавю,в Україні подібне хтось теж розповідав у 2019 році.
показати весь коментар
21.01.2025 01:55 Відповісти
Війна - стій, раз, два! Раз, два, три - мир прийди!
P.S. І від завтра Америка знову Велика.
показати весь коментар
21.01.2025 05:23 Відповісти
Трамп замість того щоб убити економіку росії і дати більше зброї Україні буде вводити 25% таксів для Канади і Мексики 🤦🤦🤦
показати весь коментар
21.01.2025 05:26 Відповісти
Іншими словами: "Я допоможу загарбникам отримати перемогу над потерпілими і змусити потерпілих здатися"
показати весь коментар
21.01.2025 07:26 Відповісти
Новітня історія, США. Іде суд.
Позивач: - Мій сусід, коли в мене була скрута (хворів), напав на мене, вибив вікно, вбив мого сина, забрав гроші і виніс майно (холодильники і унітази), підпалив мою повітку, переніс тин на мою територію, забравши 25% моєї ділянки. Прошу суд повернути мені землю, сплатити за завдані мені збитки і компенсувати моральну шкоду, як це зробила Німеччина після поразки гітлера. І посадити нападника за грати.
Сусід: - Колись на цій землі, як казав мій прапара....дід, тисячу років назад скакали жаби з мого болота, тому це історично моя земля. Але сусід не хотів добровільно віддати моє і нахвалявся, що буде захищатись, нахал такий. Тому я його доб'ю, якщо він не погодиться на мої умови.
Суд, самий гуманний і крутий суд у світі: - Війна і оці непорозуміння, це є погано. Суд не допустить безладу! Тому наказую закінчити цю сварку. І по факту зупинитись на тих межах, що зараз, а потерпілому вбити собаку, щоб не гавкала на сусіда. І ще, для справедливості, нападник хай поділиться, віддасть гаманець, в якому були гроші потерпілого.
Хай живе суд, самий гегемонний і справедливий, найкрутіший суд у світі!!!
показати весь коментар
21.01.2025 07:55 Відповісти
БА ЛА БОЛ!
показати весь коментар
21.01.2025 07:59 Відповісти
Це те ж саме, як путлєр прмушував Грузію до миру у 2008-му
показати весь коментар
21.01.2025 07:59 Відповісти
Це так крутий всесвітній поліцейський наводить порядок. Щоб всі зупинились і погодились з тим, що є.
показати весь коментар
21.01.2025 08:04 Відповісти
Не надо думать о Трампе, он сказал понимает Россию почему та воюет. Тип наивный балабол и не в курсе про рашу вообще , может только отдавать территории. Украиненнадо искать других реалъных партнеров параллельно как раша, хвататься за все и всех и создавать оружие , ядерное оружие не смотря на западнэ не хотелки. Себя надо защищать прежде всего
показати весь коментар
21.01.2025 08:54 Відповісти
Радійте, олухи. Чаклун, нарешті, прийшов.
показати весь коментар
21.01.2025 09:55 Відповісти
megalomania...
показати весь коментар
21.01.2025 10:55 Відповісти
Небезпечний 3,14здобол, не для ХЛА, а для самих США.
показати весь коментар
21.01.2025 11:24 Відповісти
Говорили-балакали, обіср@лися, та й заплакали!
"Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків?" (С)
Група осіб, вертить старим дідом Трампом-бите вухо... Крім грошей, хочеться і порулювати Світом... На усе, свій час!
показати весь коментар
21.01.2025 11:38 Відповісти
Так можна сказати про будь-якого політика. Але все одно кожен приходить і обманює. Значить народу це потрібно.
показати весь коментар
21.01.2025 12:57 Відповісти
Ты будешь первым президентом Штатов которого нагнет ботаксный, педофильный, Шнырь потому что на лубянке три тома компромата на тебя за 80-90 годы...
показати весь коментар
21.01.2025 11:51 Відповісти
Будем посмотреть... Если доживём.
показати весь коментар
21.01.2025 12:35 Відповісти
Оsтап Бєндєр і Нью - ВаSюки ......ВаSюківці напряглися і завмерли......
показати весь коментар
21.01.2025 13:25 Відповісти
Нерозумно чогось вимагати від світового жандарма. Він сам пішов у рознос. Збирається віджати Гренландію і Панамський канал. Чому Європа сидить тихо забившись в кут? Питання риторичне.
показати весь коментар
21.01.2025 15:18 Відповісти
