США закінчать війни. Я буду людиною, яка встановлює мир, - Трамп після інавгурації
Дональд Трамп офіційно вступив на посаду 47-го президента США. У своїй промові після інавгурації він наголосив, що США "знову поважатимуть в усьому світі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Золота ера Америки починається зараз. Відсьогодні наша країна процвітатиме. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Кожного дня адміністрація, я особисто, буду ставити завжди Америку на перше місце", - заявив Трамп.
Він наголосив, що "не дозволить нікому глузувати з нас".
"Нашим пріоритетом буде створення країни, яка багата, вільна та пишається собою. Ми починаємо нову еру успіху", - сказав 47-й президент США.
"Я оголошую надзвичайну ситуацію на нашому південному кордоні, ми почнемо процес повернення мільйонів злочинців", - Трамп.
"Усі незаконні проникнення буде негайно припинено, і ми розпочнемо процес повернення мільйонів іноземців-злочинців туди, звідки вони прибули. Ми відновимо мою політику "Залишайтеся в Мексиці", - наголошує президент Америки.
Трамп додав, що повертається до Білого дому "з упевненістю та оптимізмом" та переконанням, що США на початку "національного успіху".
Також, за його словами, у США від сьогодні "на державному рівні існуватиме лише дві статі, чоловіча та жіноча".
Крім того, Трамп каже, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки.
Він також пообіцяв: "Ми закінчимо війни, навіть у які не вступали. Я буду людиною, яка встановлює мир у всьому світі".
- однозначний агресор залишається контролювати п'яту частину законної території іншої держави
Безмозглі ідіоти всюди однакові - що в Україні, що в США. І їх, на жаль, більшість.
https://www.youtube.com/watch?v=BB8lELlY0CM
P.S. І від завтра Америка знову Велика.
Позивач: - Мій сусід, коли в мене була скрута (хворів), напав на мене, вибив вікно, вбив мого сина, забрав гроші і виніс майно (холодильники і унітази), підпалив мою повітку, переніс тин на мою територію, забравши 25% моєї ділянки. Прошу суд повернути мені землю, сплатити за завдані мені збитки і компенсувати моральну шкоду, як це зробила Німеччина після поразки гітлера. І посадити нападника за грати.
Сусід: - Колись на цій землі, як казав мій прапара....дід, тисячу років назад скакали жаби з мого болота, тому це історично моя земля. Але сусід не хотів добровільно віддати моє і нахвалявся, що буде захищатись, нахал такий. Тому я його доб'ю, якщо він не погодиться на мої умови.
Суд, самий гуманний і крутий суд у світі: - Війна і оці непорозуміння, це є погано. Суд не допустить безладу! Тому наказую закінчити цю сварку. І по факту зупинитись на тих межах, що зараз, а потерпілому вбити собаку, щоб не гавкала на сусіда. І ще, для справедливості, нападник хай поділиться, віддасть гаманець, в якому були гроші потерпілого.
Хай живе суд, самий гегемонний і справедливий, найкрутіший суд у світі!!!
"Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків?" (С)
Група осіб, вертить старим дідом Трампом-бите вухо... Крім грошей, хочеться і порулювати Світом... На усе, свій час!