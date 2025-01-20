США закінчать війни. Я буду людиною, яка встановлює мир, - Трамп після інавгурації

Дональд Трамп офіційно вступив на посаду 47-го президента США. У своїй промові після інавгурації він наголосив, що США "знову поважатимуть в усьому світі".

Золота ера Америки починається зараз. Відсьогодні наша країна процвітатиме. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Кожного дня адміністрація, я особисто, буду ставити завжди Америку на перше місце", - заявив Трамп.

Він наголосив, що "не дозволить нікому глузувати з нас".

"Нашим пріоритетом буде створення країни, яка багата, вільна та пишається собою. Ми починаємо нову еру успіху", - сказав 47-й президент США.

"Я оголошую надзвичайну ситуацію на нашому південному кордоні, ми почнемо процес повернення мільйонів злочинців", - Трамп.

"Усі незаконні проникнення буде негайно припинено, і ми розпочнемо процес повернення мільйонів іноземців-злочинців туди, звідки вони прибули. Ми відновимо мою політику "Залишайтеся в Мексиці", - наголошує президент Америки.

Трамп додав, що повертається до Білого дому "з упевненістю та оптимізмом" та переконанням, що США на початку "національного успіху".

Також, за його словами, у США від сьогодні "на державному рівні існуватиме лише дві статі, чоловіча та жіноча".

Крім того, Трамп каже, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки.

Він також пообіцяв: "Ми закінчимо війни, навіть у які не вступали. Я буду людиною, яка встановлює мир у всьому світі".

