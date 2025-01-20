Трамп офіційно став 47-м президентом США
20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я урочисто клянуся (або підтверджую), що сумлінно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів і в міру своїх сил зберігатиму, охоронятиму і захищатиму Конституцію Сполучених Штатів", - заявив Трамп.
Склавши присягу, Трамп офіційно вступив на посаду.
Присягу також склав віцепрезидент Джей Ді Венс. Він став наймолодшим віцепрезидентом в історії США.
Топ коментарі
+9 YU ST
показати весь коментар20.01.2025 19:38 Відповісти Посилання
+6 CrossFirenko
показати весь коментар20.01.2025 19:12 Відповісти Посилання
+5 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар20.01.2025 19:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тут как раз никаких сюрпризов
(чимось схоже на "ХУЖЕ не БУДЕ!")
Я їх постійно просто матюкую!
Може скажете ще, що всі навколо будуть спостерігати, як «рудий недоумок» нищить їх майбутнє?
З Гренландієй і Канадой всі питаня вирішать : їхній суверенитет не пострадає. Все буде гаразд, адже північ треба захищати від людожера і це всі розуміють. Але ж і Україна повинна більш робити ...успішний рух завжди в обоїх напрямках, інакше це буде тупік. Негативне мислення, оцінки з кондачка лише шкодять нам усім. Зараз потрібна стриманіть і робота, а не шмарклі!
А любити Батьківщину з-за кордону завжди простіше, і не лише вам.
США сократили свой дефицит с Канадой до 274,9 млрд долларов США с 382,3 млрд долларов США, а дефицит с Мексикой - https://www.bea.gov/news/2024/us-international-trade-goods-and-services-december-and-annual-2023 теперьhttps://www.cnn.com/2024/02/07/economy/china-mexico-us-trade/index.html крупнейшим торговым партнером Америки - увеличился на 21,9 млрд долларов США до 152,4 млрд долларов США .
https://edition.cnn.com/2025/01/16/economy/us-trade-deficit-trump-200-billion/index.html
В 2022 году Соединенные Штаты вновь стали крупнейшим торговым партнером Канады: общий объем торговли (с учетом таможенных пошлин) составил более 960,9 млрд долларов США, что составляет почти две трети ( 63,4%) от более чем 1,5 трлн долларов США объема мировой торговли.
если Трамп реализует свой план по введению 25% тарифов на все канадские товары, то добавление 25% тарифов на эти товары почти сразу поднимет цену для американцев.
Канада не заинтересована в торговой войне, но канадскому правительству будет трудно не отреагировать, если правительство США сделает выбор, который навредит стране.
Окрім того, монета Trump також впала на 20%.
.
еще немного им налог снизит, а то переплачивают бедолаги, пусть лучше лохонищеброды живущие от чека до чека наполняют своими налогами бюджет
продолжайте пожалуйста.
Просто так, нічого на Світі не відбувається.
Тож, як вбачається, доля у 45-47-го президента Америки може скластись подібним чином.
Боже, де ви всі вчились. ТО БУВ НЕ ГІМН!
Так як в Україні пісня "Боже великий, єдиний, нам Україну храни».
Проблема в тому, що українські патріоти чомусь вважають, що в них - сталеві яйця, що закуті у броню, і всю свою історію вони тільки те і робили, що перемагали своїх сусідів, тому вивчати, як працює Механізм Змін, їм необов'язково.