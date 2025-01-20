Трамп офіційно став 47-м президентом США

20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

"Я урочисто клянуся (або підтверджую), що сумлінно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів і в міру своїх сил зберігатиму, охоронятиму і захищатиму Конституцію Сполучених Штатів", - заявив Трамп.

Склавши присягу, Трамп офіційно вступив на посаду.

Присягу також склав віцепрезидент Джей Ді Венс. Він став наймолодшим віцепрезидентом в історії США.

