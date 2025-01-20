УКР
Новини
6 669 68

Трамп офіційно став 47-м президентом США

Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США

20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я урочисто клянуся (або підтверджую), що сумлінно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів і в міру своїх сил зберігатиму, охоронятиму і захищатиму Конституцію Сполучених Штатів", - заявив Трамп.

Склавши присягу, Трамп офіційно вступив на посаду.

Присягу також склав віцепрезидент Джей Ді Венс. Він став наймолодшим віцепрезидентом в історії США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші укази Трампа після інавгурації: смертна кара та розгортання військ на півдні США, - ЗМІ

Президент (818) США (24136) Трамп Дональд (7001)
Топ коментарі
+9
20.01.2025 19:38 Відповісти
20.01.2025 19:38 Відповісти
+6
Можна починати робити ставки на імпічмент.
20.01.2025 19:12 Відповісти
20.01.2025 19:12 Відповісти
+5
45 став 47 президентом, а в нас 5 стане 7 президентом
20.01.2025 19:11 Відповісти
20.01.2025 19:11 Відповісти
45 став 47 президентом, а в нас 5 стане 7 президентом
20.01.2025 19:11 Відповісти
20.01.2025 19:11 Відповісти
Fingers crossed
20.01.2025 19:15 Відповісти
20.01.2025 19:15 Відповісти
дебилы перевыберут Зеленского
тут как раз никаких сюрпризов
20.01.2025 20:50 Відповісти
20.01.2025 20:50 Відповісти
чем тебе зеленский не нравицца? зато "ржете" все 6 лет его правления. как сами и хотели. можете попросить камалу или байдена на эту должность.
20.01.2025 23:08 Відповісти
20.01.2025 23:08 Відповісти
Ілон Маск тихо посміюється.
20.01.2025 19:11 Відповісти
20.01.2025 19:11 Відповісти
20.01.2025 19:38 Відповісти
20.01.2025 19:38 Відповісти
Можна починати робити ставки на імпічмент.
20.01.2025 19:12 Відповісти
20.01.2025 19:12 Відповісти
Маєте зайві гроші?
20.01.2025 19:36 Відповісти
20.01.2025 19:36 Відповісти
20.01.2025 21:40 Відповісти
20.01.2025 21:40 Відповісти
Меланія круто закосплеєла Клінта Іствуда. Лиш якогось Smith&Wesson в руках бракувало.
20.01.2025 19:12 Відповісти
20.01.2025 19:12 Відповісти
Адольф теж ******** такий штиб.
20.01.2025 19:22 Відповісти
20.01.2025 19:22 Відповісти
Меланія у жалобі, навіть очі сховала.
20.01.2025 19:30 Відповісти
20.01.2025 19:30 Відповісти
... і револьвер
20.01.2025 19:32 Відповісти
20.01.2025 19:32 Відповісти
револьвер вона намацає в охоронців трампа.
20.01.2025 20:01 Відповісти
20.01.2025 20:01 Відповісти
Ніт. В них має стояти лише на САМОГО, а не на всяких інших.
20.01.2025 20:44 Відповісти
20.01.2025 20:44 Відповісти
вітаю всіх з стартом всесвітнього хаосу і армагедону
20.01.2025 19:12 Відповісти
20.01.2025 19:12 Відповісти
Нудно... НЕ БУДЕ!
(чимось схоже на "ХУЖЕ не БУДЕ!")
20.01.2025 19:13 Відповісти
20.01.2025 19:13 Відповісти
А ви іще не насміялись із Зе та Байденом?
20.01.2025 19:38 Відповісти
20.01.2025 19:38 Відповісти
Ні, жодного разу...
Я їх постійно просто матюкую!
20.01.2025 19:55 Відповісти
20.01.2025 19:55 Відповісти
20.01.2025 19:13 Відповісти
20.01.2025 19:13 Відповісти
20.01.2025 19:37 Відповісти
20.01.2025 19:37 Відповісти
Що-то ПИХА цього "суспільства" мені зовсім НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ!
20.01.2025 19:56 Відповісти
20.01.2025 19:56 Відповісти
Кінець західної цивілізації офіційно стартував, цей рудий недоумок знищить усе до чого дотягнеться.
20.01.2025 19:15 Відповісти
20.01.2025 19:15 Відповісти
Навпаки
20.01.2025 19:20 Відповісти
20.01.2025 19:20 Відповісти
А вам що, кавивялті захотілось ?
20.01.2025 19:28 Відповісти
20.01.2025 19:28 Відповісти
Хотілось би дізнатись про факти, на яких базується ваше "недоумок". Чи це просто банальна заздрість?
20.01.2025 19:40 Відповісти
20.01.2025 19:40 Відповісти
Згодна, що критика заради критики, диваннтм екпертам все не так. Прослухала спіч преза: звернить увагу, що з папіруя він не читав. Ріспект. Говорив прлсто, зрозуміло і чітко, логічно. Про Україну не сказав ні слова, зато сказав "бурі, бебі бирі". Це означає, що расєю буте витіснено з ринку углеводородів і цена знизиться на них до плінтуса, а значит і грошей у пу на війну не стане. Порівняйте з промовами Обами та Байдена. Де той лендліз від Бай., що заважала йому використати вже виділені кошти раніше, а не в останню минуту. Вважаю що зарано репетуть коментатори... і лаються... все їм не так. Прикро це, особливо в такій для України судьбоноснтй момент, коли кажучи без перебільшення від слова і діла америк.президента залежитб майбутнє війни і глобального миру.
20.01.2025 20:14 Відповісти
20.01.2025 20:14 Відповісти
а тепер видихніть і увімкніть логічне мислення: собівартість цапської нафти нижча від собівартості видобутку нафти американської. тож цапську нафту цінами можуть витіснити тільки араби.. а не цінами, то потрібно посилювати санкції проти цапів. головне з цих посилень- це оголосити цапів країною - спонсором світового тероризму. от тоді дійсно з цапами мало хто буде бажати мати бізнесові і фінансові відносини. проте в реальності на це Трамп не піде. так само як і не пішов на це Байден... Ну не зможе Трамп заставити Індію чи Китай купувати нафту у нього по дорожчій ціні, ніж у цапів.
20.01.2025 21:49 Відповісти
20.01.2025 21:49 Відповісти
Чого за попередньої каденції не знищив? Подібних коментарів,я бачив багато.
20.01.2025 19:48 Відповісти
20.01.2025 19:48 Відповісти
І навіщо це йому?
Може скажете ще, що всі навколо будуть спостерігати, як «рудий недоумок» нищить їх майбутнє?
20.01.2025 19:57 Відповісти
20.01.2025 19:57 Відповісти
Не соромно вам? Достатньо вживу було його спіч прослухати, щоб зрозуміти, що 47-й - це енергійний сміливий компетентний досвідчений прагматичний розумний. Його промова надихає. Раджу тим, кому все не так, губу прикусити та на себе, коханого в дзеркало поглядіти. О то ж! Впевнена, що не віддасть він Україну мацквє. Про панамський канал...він прав: його збудували штати, а слівки зараз знимає Кітай, а штати платять їм за цей бенкет.
З Гренландієй і Канадой всі питаня вирішать : їхній суверенитет не пострадає. Все буде гаразд, адже північ треба захищати від людожера і це всі розуміють. Але ж і Україна повинна більш робити ...успішний рух завжди в обоїх напрямках, інакше це буде тупік. Негативне мислення, оцінки з кондачка лише шкодять нам усім. Зараз потрібна стриманіть і робота, а не шмарклі!
20.01.2025 22:54 Відповісти
20.01.2025 22:54 Відповісти
Не розумію, за що мені має бути соромно.
А любити Батьківщину з-за кордону завжди простіше, і не лише вам.
21.01.2025 08:11 Відповісти
21.01.2025 08:11 Відповісти
21.01.2025 10:34 Відповісти
21.01.2025 10:34 Відповісти
про Канаду ні слова у доповіді ( Канада вже підготувала мита на 150 000 000 000 $ )

США сократили свой дефицит с Канадой до 274,9 млрд долларов США с 382,3 млрд долларов США, а дефицит с Мексикой - https://www.bea.gov/news/2024/us-international-trade-goods-and-services-december-and-annual-2023 теперьhttps://www.cnn.com/2024/02/07/economy/china-mexico-us-trade/index.html крупнейшим торговым партнером Америки - увеличился на 21,9 млрд долларов США до 152,4 млрд долларов США .

https://edition.cnn.com/2025/01/16/economy/us-trade-deficit-trump-200-billion/index.html

В 2022 году Соединенные Штаты вновь стали крупнейшим торговым партнером Канады: общий объем торговли (с учетом таможенных пошлин) составил более 960,9 млрд долларов США, что составляет почти две трети ( 63,4%) от более чем 1,5 трлн долларов США объема мировой торговли.
если Трамп реализует свой план по введению 25% тарифов на все канадские товары, то добавление 25% тарифов на эти товары почти сразу поднимет цену для американцев.

Канада не заинтересована в торговой войне, но канадскому правительству будет трудно не отреагировать, если правительство США сделает выбор, который навредит стране.
21.01.2025 10:49 Відповісти
21.01.2025 10:49 Відповісти
пішов відлік 24-х годин
20.01.2025 19:16 Відповісти
20.01.2025 19:16 Відповісти
Ага, два ******** все порешают без обиженного поца, нунах...
20.01.2025 19:23 Відповісти
20.01.2025 19:23 Відповісти
Тепер рудого будуть показувати з різних ракурсів і його ляпанину зо два тижні.
20.01.2025 19:16 Відповісти
20.01.2025 19:16 Відповісти
Ляпанину? Слухайте його, а не про нього
20.01.2025 21:35 Відповісти
20.01.2025 21:35 Відповісти
Кiнець свiту. Я на виключателi!
20.01.2025 19:24 Відповісти
20.01.2025 19:24 Відповісти
👀 Після промови Трампа Bitcoin різко пішов до низу

Окрім того, монета Trump також впала на 20%.
20.01.2025 19:25 Відповісти
20.01.2025 19:25 Відповісти
Тому що Меланія свій біткоїн презентувала, стартонула не так вдало як Трамп, але його біткоїн відразу поповз униз.
20.01.2025 19:33 Відповісти
20.01.2025 19:33 Відповісти
20.01.2025 19:25 Відповісти
20.01.2025 19:25 Відповісти
20.01.2025 19:29 Відповісти
20.01.2025 19:29 Відповісти
❗️Я оголошую режим надзвичайної ситуації на кордоні із Мексикою, - Трамп
20.01.2025 19:26 Відповісти
20.01.2025 19:26 Відповісти
Венс - хлопчисько-звіздюк.
20.01.2025 19:26 Відповісти
20.01.2025 19:26 Відповісти
тепер ипануті будут називатись трампануті
20.01.2025 19:32 Відповісти
20.01.2025 19:32 Відповісти
Та невже ? Якось так похер що аж невдобно ..
.
20.01.2025 19:39 Відповісти
20.01.2025 19:39 Відповісти
Ну й добре.
20.01.2025 19:50 Відповісти
20.01.2025 19:50 Відповісти
найближчим часом буде відставка єрмака і ефективних менеджерів і призначення нової заокеанської няньки для потужного Лідора. далі підготовка путіна до бутилки... і перемовини
20.01.2025 20:01 Відповісти
20.01.2025 20:01 Відповісти
Та ні. Вже заморозили всю допомогу на 90 днів, за які пуйлу дадуть повний кард-бланш захопити все що зможе, а потім вимога до капітуляції України з обох боків.
21.01.2025 10:57 Відповісти
21.01.2025 10:57 Відповісти
Боже,бережи Америку від рудих почвар..
20.01.2025 20:01 Відповісти
20.01.2025 20:01 Відповісти
Вітаю США, вітаю Дональда Трампа. Впевнений, що любий президент США буде діяти на користь США, а не так як в нас більшість президентів діяли на користь ворога! Така вона Америка!!!
20.01.2025 20:13 Відповісти
20.01.2025 20:13 Відповісти
на корысть корпорациям и миллиардерам - это да.
еще немного им налог снизит, а то переплачивают бедолаги, пусть лучше лохонищеброды живущие от чека до чека наполняют своими налогами бюджет
20.01.2025 20:53 Відповісти
20.01.2025 20:53 Відповісти
Як там із Канадським соціалізмом? Побудували чи не встигли? Трюдо іще має час, моліться на нього
20.01.2025 21:39 Відповісти
20.01.2025 21:39 Відповісти
а вы смешно пишите, сразу видно клиента фокс ньюз защищающих ошеломительные активы миллиардеров и корпораций.

продолжайте пожалуйста.
20.01.2025 21:43 Відповісти
20.01.2025 21:43 Відповісти
З задоволенням підняла ваш настрій, але не наймалась. До речі на моє питання ви не відповіли, а блах-блах-блах мене не цікавить. Тому не напружуйтесь
20.01.2025 21:52 Відповісти
20.01.2025 21:52 Відповісти
ты все бустеры и прививки от коведа успел сделать? а то корпорации не дадут. как там ваш Трюдо носочки цветные меняет? За права жанчынак змагаецца?
20.01.2025 23:04 Відповісти
20.01.2025 23:04 Відповісти
Казус після закінчення промови Трампа із гімном США - це щось на кшталт зверей, які гепнули по Овочу під час його інавгурації.
Просто так, нічого на Світі не відбувається.
Тож, як вбачається, доля у 45-47-го президента Америки може скластись подібним чином.
20.01.2025 20:41 Відповісти
20.01.2025 20:41 Відповісти

Боже, де ви всі вчились. ТО БУВ НЕ ГІМН!
20.01.2025 21:28 Відповісти
20.01.2025 21:28 Відповісти
Патріотична пісня "American the Beautiful" і є духовним гімном США.
Так як в Україні пісня "Боже великий, єдиний, нам Україну храни».
20.01.2025 22:11 Відповісти
20.01.2025 22:11 Відповісти
визнати помилку не соромно.
20.01.2025 22:15 Відповісти
20.01.2025 22:15 Відповісти
А чому ж тоді євреї, які виходили з Єгипту, обрали своїм вождем Мойсея із книгою у руках, а українці, які вирішили сказати: "Раша гудбай!", вирішили своїм вождем обрати особу, що уві сні з автоматів розстрілює парламент? Так якому божеству молиться Україна?
20.01.2025 22:33 Відповісти
20.01.2025 22:33 Відповісти
В "Пророцтві вьольви" у скандинавській міфології сказано: "явиться чорний дракон, якого буде кинуто в прірву". Схоже, що цим Великим Змієм і є Дональд Трамп, якому виявилось замало історій з імпічментом і штурмом його прихильниками Кіпітолію.
Проблема в тому, що українські патріоти чомусь вважають, що в них - сталеві яйця, що закуті у броню, і всю свою історію вони тільки те і робили, що перемагали своїх сусідів, тому вивчати, як працює Механізм Змін, їм необов'язково.
20.01.2025 21:59 Відповісти
20.01.2025 21:59 Відповісти
Тепер президент-ідіот нетількі в нас...
20.01.2025 21:18 Відповісти
20.01.2025 21:18 Відповісти
Але Путін з компанією по США ракетами і кабами бити не збирається, а до війни в Україні він готувався. Тому Америка може собі дозволити обрання такого президента, а для України все могло закінчитись за три дні (якби Путін не допустив ряд грубих помилок) чи за три місяці (коли в України закінчився її власний запас зброї і ***********). Наступна кругла дата - три роки, що пов'язана із зміною керівництва у головного спонсора України.
20.01.2025 21:44 Відповісти
20.01.2025 21:44 Відповісти
Есть ***** плешивое, есть рыжее, оба старые презики.
21.01.2025 03:08 Відповісти
21.01.2025 03:08 Відповісти
Трамп клав руку на Біблію ?
21.01.2025 07:01 Відповісти
21.01.2025 07:01 Відповісти
Ні. А от його партнер Маск клав руку на сердце та підіймав до сонця 2 рази у фашистському жесті...
21.01.2025 11:00 Відповісти
21.01.2025 11:00 Відповісти
 
 