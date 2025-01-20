УКР
Перші укази Трампа після інавгурації: смертна кара та розгортання військ на півдні США, - ЗМІ

ЗМІ дізналися про перші укази Дональда Трампа після інавгурації 20 січня

47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відразу після інавгурації планує підписати указ про відновлення смертної кари на федеральному рівні, а також накаже розгорнути війська США на південному кордоні. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Fox News та Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Трамп підпише 11 виконавчих указів, спрямованих на кардинальний перегляд прикордонної та імміграційної політики США.

Крім того, він скасує політику умовно-дострокового звільнення за часів Байдена та визначить міжнародні картелі іноземними терористичними організаціями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У США розпочалася інавгурація Трампа: він прибув до Капітолію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Fox News отримав ексклюзивні подробиці трьох указів, які Трамп підпише щодо безпеки кордонів та імміграції після інавгурації.

В одному наказі Трамп негайно накаже федеральному уряду відновити будівництво прикордонної стіни, яке було в основному припинено за часів адміністрації Байдена.

Цей наказ також скасовує політику умовно-дострокового звільнення часів Байдена, включаючи використання програми CBP One для умовно-дострокового звільнення мігрантів у США, а також процедури умовно-дострокового звільнення кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців (CHNV), згідно з якими 30 тисяч громадян на місяць могли прилетіти і бути прийнятими за умовно-достроковим звільненням. Майже 1,5 мільйона мігрантів отримали дозвіл на в'їзд в рамках програми CHNV і CBP One.

Читайте також: Слабкість США щодо України лише підбадьорить Китай, - The Telegraph

Другий указ пропонує розгорнути війська США на кордоні під керівництвом Північного командування США і "доручить військовим віддавати пріоритет нашим власним кордонам та територіальній цілісності при стратегічному плануванні своїх операцій"

Третій указ назве міжнародні картелі та організації іноземними терористичними організаціями (FTO) та особливо позначеними глобальними терористами (SDGT). Визначення FTO дозволяє здійснювати цілеспрямовані заходи проти членів, включаючи фінансові штрафи.

Тим часом Reuers повідомляє з посиланням на нового чиновника Білого дому, який на умовах анонімності сказав, що Трамп:

  • Підпише указ про оголошення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері;
  • Підпише меморандум про інфляцію, який передбачає "повну реакцію уряду" на інфляцію;
  • Підпише указ про те, що політика США визнає дві статі: чоловічу та жіночу;
  • Забезпечить точну вказівку статі в офіційних державних документах, таких як паспорти та візи;
  • Створить Департамент ефективності державного управління;
  • Відновити смертну кару в умовах громадської безпеки;
  • Не матиме конкретної цілі щодо ціни на нафту;
  • Підпише виконавчий указ про припинення федеральних урядових програм DEI;
  • Зупинить переселення біженців щонайменше на чотири місяці;
  • Скасує мандат на електромобілі;
  • Визначить злочинні картелі глобальними терористами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден перед інавгурацією Трампа помилував низку чиновників

Автор: 

+28
Насильник, старий пердун, виживший з розуму, взяв Америку під себе. Китай запасся попкорном...
показати весь коментар
20.01.2025 18:17 Відповісти
+23
І указ про висадку мільярда дерев!
показати весь коментар
20.01.2025 18:20 Відповісти
+20
Почати правління з введення смертної кари...

А концтабори коли?
показати весь коментар
20.01.2025 18:24 Відповісти
Коментувати
По різним оцінкам, в США, приблизно 11 мільонів нелегальних мігрантів.
показати весь коментар
20.01.2025 18:15 Відповісти
334.9
показати весь коментар
20.01.2025 18:21 Відповісти
Новообраний Дональд має бути послідовний у боротьбі з мігрантами й відправити Меланію назад до Словенії.
показати весь коментар
20.01.2025 18:50 Відповісти
Та хрiн на неi. Нехай краще рашистiв вiдправить в "родную говень".
показати весь коментар
20.01.2025 18:58 Відповісти
Згоден. кацапам давно роздають Грін карти по політиці на шару, треба з цим кінчати
показати весь коментар
20.01.2025 19:04 Відповісти
и их можно отправить в Украину повоевать за свободу
показати весь коментар
20.01.2025 20:52 Відповісти
Боже, бережи Америку...
показати весь коментар
20.01.2025 18:16 Відповісти
Боженька у цьому випадку безсилий.

Пішов "турборежим"
Хана Америці!

.
показати весь коментар
20.01.2025 18:35 Відповісти
Насильник, старий пердун, виживший з розуму, взяв Америку під себе. Китай запасся попкорном...
показати весь коментар
20.01.2025 18:17 Відповісти
Только шо б тот Китай не подавился.
показати весь коментар
20.01.2025 21:14 Відповісти
Хоть би Трамп-бите вухо, не забув щодо обіцянок простим Американцям без млрд млн доларів щодо зниження цін на щоденні потреби життя, зниження оренди оплату житла, пального, яєць, сирів, медичного обслуговування....
А то, ця інавгурація, геть старого Трампа-бите вухо, затуркає.... забуде про обіцянки Американцям!
показати весь коментар
20.01.2025 18:19 Відповісти
Да він в сраці має тих реднеків.
показати весь коментар
20.01.2025 20:59 Відповісти
дебилам по фокс ньюз расскажут, что то ставленики бидона срут трампу в штаны и не дают снизить цены
показати весь коментар
20.01.2025 21:19 Відповісти
І указ про висадку мільярда дерев!
показати весь коментар
20.01.2025 18:20 Відповісти
А смартфони кожній бабусі? І Дію.
показати весь коментар
20.01.2025 18:27 Відповісти
А про "медицинский канабис" уже Маск позаботился.
показати весь коментар
20.01.2025 18:52 Відповісти
ну в канабисе нет ничего плохого. Часто вижу людей разных возрастов от 20 до 60 забивающих косяк в Тим Хортонсе, чтобы спокойно его выкурить на прогулке по городу
показати весь коментар
21.01.2025 00:02 Відповісти
В бухле тоже нет ничего плохого. Просто надо сразу принять правильную позу.
показати весь коментар
21.01.2025 09:35 Відповісти
Велике турбоуказів-ництво..?
показати весь коментар
20.01.2025 18:21 Відповісти
це насправді реальна демократія в дії. Ця система називається "checks & balances" і її суть полягає в тому, що рішення ухвалені єдиноособно попереднім президентом можуть бути легко відмінені наступним. Якісь довгострокові стратегичні рішення повинні проводитись через розгляд всім Конгресом.
показати весь коментар
20.01.2025 18:29 Відповісти
Почати правління з введення смертної кари...

А концтабори коли?
показати весь коментар
20.01.2025 18:24 Відповісти
спочатку масові депортації в "столипінах"

.
показати весь коментар
20.01.2025 18:38 Відповісти
А растрєльниє тройкі? Тоже будуть? 🤣
показати весь коментар
20.01.2025 18:59 Відповісти
Техас уже готов для этих целей.
Донбасс Техас никто не поставит на колени.
показати весь коментар
21.01.2025 00:04 Відповісти
України в списку немає
показати весь коментар
20.01.2025 18:24 Відповісти
Бог милував !

цього разу не попали під роздачу "бєзумного донні"

.утім, 24 години ще не пройшли....

.
показати весь коментар
20.01.2025 18:40 Відповісти
Потужно. Я чогось думав президент США не царь.
показати весь коментар
20.01.2025 18:26 Відповісти
А дарма...
показати весь коментар
20.01.2025 18:36 Відповісти
Він і не цар. Укази царів так легко не відміняються.
показати весь коментар
20.01.2025 18:44 Відповісти
Якийсь трешняк, крім нормалізації гендерних питань
показати весь коментар
20.01.2025 18:27 Відповісти
А гендерні питання вирішує президент?
показати весь коментар
20.01.2025 18:28 Відповісти
Взагалі то гендерні питання вирішує генетика (через хромосомний набір та гормональний статус) та психіатрія...
показати весь коментар
20.01.2025 18:34 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 21:12 Відповісти
Боюсь не вистачить нам попкорну...
показати весь коментар
20.01.2025 18:31 Відповісти
Особисто я боюся що будемо ягєль їсти...
показати весь коментар
20.01.2025 18:33 Відповісти
Це у врожайні роки...
показати весь коментар
20.01.2025 18:35 Відповісти
Та вы только попкорн и едите на своих диванах. Не успеете оглянуться, как придется на кислые щи переходить.
показати весь коментар
20.01.2025 21:16 Відповісти
Не кажи гоп....можете перейти й ви!🤣
показати весь коментар
21.01.2025 00:51 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 18:32 Відповісти
бачить "марсіанські дорожки"
показати весь коментар
20.01.2025 18:42 Відповісти
МІСЯЧНУ СІЛЬ
показати весь коментар
20.01.2025 19:40 Відповісти
"Шок и трепет" с мексиканским акцентом.
показати весь коментар
20.01.2025 18:32 Відповісти
Дуже "потужно"
показати весь коментар
20.01.2025 18:39 Відповісти
а що не так, що переживаєш щоб кацапи та різна ******* спокійно нелегально переходила кордон..
показати весь коментар
20.01.2025 18:45 Відповісти
Переходити кордон це все ніяк не завадить, стіни-то вже другий строк нема. Це не про перехід кордону, а про легалізацію вже перетнувших.
показати весь коментар
20.01.2025 18:48 Відповісти
ну ну, розкажи це прикордоникам на західному кордоні.
коли патрулі будуть на кожному кроці "міграція" швидко скоротиться до нуля.
тільки через грінки.
показати весь коментар
20.01.2025 18:51 Відповісти
3500 км довжина кордону. Патрулі "на кожному кроці" фізично неможливі, тому він постійно цю "стіну яценюка" і обіцяє.
показати весь коментар
20.01.2025 18:58 Відповісти
камери дрони... та мобільні групи швидко наведуть лад. А стіна то також фінгя..
показати весь коментар
20.01.2025 20:03 Відповісти
мобільні групи і дрони там завжди й були. Проблема в довжині цього кордону: не існує стільки мобільних груп, щоб закрити кожен метр. Камери взагалі ніяк не зупиняють нелегальну іміграцію.

Тому як переходили, так і будуть переходити - все питання полягає в тому, як будуть збирати для депортації нелегалів з території США, а не в тому, як будуть запобігати їх появленню на території США.
показати весь коментар
20.01.2025 20:08 Відповісти
якщо збільшити в рази кількість патрулів то і переходити ніхто не буде.
у нас кордон з Європою 1250 км якщо що.
показати весь коментар
20.01.2025 20:11 Відповісти
Неможливо збільшити кількість патрулів більше, ніж є прикордонників. Ви трохи не розумієте масштаби про які мова. Там по-перше 3150км, а не 1250, а по-друге через наш кордон з Європою щоденно переходять нелегали.
показати весь коментар
20.01.2025 20:15 Відповісти
також там постійно риють транскордонні тунелі, які починаються і закінчуються в прикордонних містах, тобто поза зоною патрулювання.
показати весь коментар
20.01.2025 20:20 Відповісти
Ото лівацька ***** та трангендерна ******* зараз буде страйкувати, на святе рижий замахнувся
на DEI(квоти для гендероти) та зновуж таки заборону вписувати у документах всяку муть крім male female..
показати весь коментар
20.01.2025 18:44 Відповісти
в деяких штатах є смертна кара
показати весь коментар
20.01.2025 18:44 Відповісти
Ну...., громадянська війна вже на порозі....
показати весь коментар
20.01.2025 18:45 Відповісти
Боже, як ви всі абсолютно не знаєте американських реалій

громадяни мексики, венесуели та гватемали, яких демократи мільйонами запускали в США, не зможуть почати громадянську війну в США
показати весь коментар
20.01.2025 18:56 Відповісти
Трампануті і раді, щоб їх стратили...
показати весь коментар
20.01.2025 18:46 Відповісти
Трампонуті, як і рашисти, кожен думає, що саме він буде стріляти інших, а його ж "за чьто"?
показати весь коментар
20.01.2025 19:12 Відповісти
Так, думаю, ви праві. Якщо Трампон дасть наказ, з радістю підуть під європейські чи канадські кулі, але ТІЛЬКИ не під рашистські чи китайські!
показати весь коментар
20.01.2025 19:34 Відповісти
Да давай вже повертай чорне рабство не стидайся. Ідіот
показати весь коментар
20.01.2025 18:46 Відповісти
А що за мандат про електроавтівки?))Це тому Маск хоче тікати на Марс?)))
показати весь коментар
20.01.2025 18:48 Відповісти
не купив теслу= тюрма десть год
показати весь коментар
20.01.2025 18:53 Відповісти
як що купив, тодi 20.
показати весь коментар
20.01.2025 19:00 Відповісти
Скасує заборону на продаж , але продавати будуть тільки "Теслу "
показати весь коментар
20.01.2025 18:56 Відповісти
піста цінам на бензин нам це на руку!
показати весь коментар
20.01.2025 19:01 Відповісти
Це 2022 Inflation Reduction Act, відмінити його швидко не вийде. Будуть переписувати і просувати через Конгрес якісь поправки, можливо знизять EV tax credit. Повністю відміняти наврядчи будуть, бо цей закон стимулює виробництво власних акумуляторів на території США. Там якщо 60% електромобілю зібрано з деталей і ресурсів американського походження, то діє дотація і авто для кінцевого споживача на $7500 дешевше (б/в на $4000 дешевше).
показати весь коментар
20.01.2025 19:03 Відповісти
А якщо Теслу зібрали в Німеччині чи в Китаї,то що там американських деталей та ресурсів буде 60%?)
показати весь коментар
20.01.2025 19:19 Відповісти
В Німеччині і в Китаї збирають для ринків Євросоюзу і Китаю, тому неважливо. Навіть ті, що збираються в США не всі підпадають під цей акт, щось типу 4 моделі Тесл з 6 тільки.
показати весь коментар
20.01.2025 19:31 Відповісти
Чесно кажучи,я думав ,що в Китаї збирають,щоб зекономити на робсилі,а отже більше заробити в Штатах.Айфон же продають в Штатах,а збирають за межами,і доречі в Китаї також.
показати весь коментар
20.01.2025 19:38 Відповісти
Різна логістика. Возити айфони через океан вигідно, а автівки вже невигідно, бо в один і той самий корабель айфонів можна напхати на значно більшу суму, ніж автівок.
показати весь коментар
20.01.2025 19:43 Відповісти
ага, не підкажеш як Японські авто опиняються на ринку США
літаком чи гіперлупом маскаля доставляють ?)
показати весь коментар
20.01.2025 20:18 Відповісти
В Мексиці і в США збирають, киця.
показати весь коментар
20.01.2025 20:22 Відповісти
"Визначить злочинні картелі глобальними терористами. " До кінця каденції не доживе .
показати весь коментар
20.01.2025 18:54 Відповісти
https://t.me/voynareal/107684 У всіх же виникло питання, для чого Меланія вділа таку велику шляпку - відповідь на відео
показати весь коментар
20.01.2025 19:00 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 19:04 Відповісти
Треба негайно скидати доляри доки вони щось коштують.
22 січня повертаюся у Львів і зроблю це.
показати весь коментар
20.01.2025 19:03 Відповісти
Якщо долар посиплеться - всі інші валюти теж впадуть.
показати весь коментар
20.01.2025 19:06 Відповісти
Тому треба купляти золото або якийсь товар, що довго не псується типу автомобіля або бензопилки.
показати весь коментар
20.01.2025 19:20 Відповісти
товар точно не треба, там амортизація і втрата вартості з часом, автомобіль взагалі втрачає 30% вартості при виїзді з салону.

золото можна, але кращє не у Львові. Задовбаєтесь вивозити.
показати весь коментар
20.01.2025 19:36 Відповісти
Навіщо вивозити? Мій дідо під час другої Світової надійно закопав, то аж як Україна стала незалежною - викопали.
показати весь коментар
20.01.2025 19:41 Відповісти
Ну як варіант
показати весь коментар
20.01.2025 19:45 Відповісти
Що заважає зробити це в Польщі де менша маржа.
Взагалі є указ про боротьбу з інфляцією а це політика дорогого доллара. Друге всі країни понабирали долларових кредитів під час ковіду і якщо штати почнуть витягувати доллар з ринку, то цим механізмом легко нагнуть більшість країн в своїх інтересах.
показати весь коментар
20.01.2025 20:34 Відповісти
Американський йоська?
показати весь коментар
20.01.2025 19:09 Відповісти
Є надія, що у Конгресі нема монябільшості. Вже був один імпічмен трампону. Є шанс заробити другий. Або цивілізованому світові наступить пендєць.
показати весь коментар
20.01.2025 19:10 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 19:26 Відповісти
Чому всі такі збуджені? Трамп був уже президентом і зі світом нічого особливого в той час не трапилося! Принаймні рашка тоді так не розперезалася.
показати весь коментар
20.01.2025 19:53 Відповісти
Тоді українофоби Маск і Орбан ще не мали такого сильного впливу на Трампа як зараз.
показати весь коментар
20.01.2025 20:19 Відповісти
Ґорбан і зараз ніякого впливу на Трампа не має.
показати весь коментар
20.01.2025 20:27 Відповісти
Скучно не будет
показати весь коментар
20.01.2025 20:21 Відповісти
ще є указ про заборону
відвідування жіночих спортивних змагань чоловіками!!
Дуже скрєпно
Цікаво-сам здогадався,чи хвуйло підказав??
показати весь коментар
20.01.2025 20:35 Відповісти
Прослушала полностью речь Трампа. Про смертную казнь не было сказано ни слова!
показати весь коментар
20.01.2025 20:40 Відповісти
"...визначить міжнародні картелі іноземними терористичними організаціями."
Ова, невже ОПЕКу кабзда?
показати весь коментар
20.01.2025 20:51 Відповісти
Походу через 8-12 лет Тайвань сама попросится в материковый Китай, насмотревшись на этот зоопарк
показати весь коментар
20.01.2025 21:14 Відповісти
Острів не може попроситись в материк) Тайвань, це назва острову, а держава розташована на ньому називається республіка Китай.
показати весь коментар
20.01.2025 21:32 Відповісти
10-00 Разгін хмар, 12-00 війна з Англійєю, 14-00 Подвиг... Якби це був барон Мюнхаузен, то було б смішно, але це президент США і тому лячно за наш світ. Попкорн нам не допоможе - треба заспокійливе. Злобні та тупі шути правлять світом.
показати весь коментар
20.01.2025 21:58 Відповісти
про гендер то моща! бідна європа зараз вс*реться з їхніми "вони", небінарними хлопчиками з х*ом в юбочках)) і як же тепер "вони" поїдуть в сша? 😂
показати весь коментар
21.01.2025 00:14 Відповісти
Дуже потужно, дуже незламно, дуже патріотично.... І три менеджери поруч....
показати весь коментар
21.01.2025 00:54 Відповісти
 
 