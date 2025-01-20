Перші укази Трампа після інавгурації: смертна кара та розгортання військ на півдні США, - ЗМІ

47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відразу після інавгурації планує підписати указ про відновлення смертної кари на федеральному рівні, а також накаже розгорнути війська США на південному кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Fox News та Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Трамп підпише 11 виконавчих указів, спрямованих на кардинальний перегляд прикордонної та імміграційної політики США.

Крім того, він скасує політику умовно-дострокового звільнення за часів Байдена та визначить міжнародні картелі іноземними терористичними організаціями.

Fox News отримав ексклюзивні подробиці трьох указів, які Трамп підпише щодо безпеки кордонів та імміграції після інавгурації.

В одному наказі Трамп негайно накаже федеральному уряду відновити будівництво прикордонної стіни, яке було в основному припинено за часів адміністрації Байдена.

Цей наказ також скасовує політику умовно-дострокового звільнення часів Байдена, включаючи використання програми CBP One для умовно-дострокового звільнення мігрантів у США, а також процедури умовно-дострокового звільнення кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців (CHNV), згідно з якими 30 тисяч громадян на місяць могли прилетіти і бути прийнятими за умовно-достроковим звільненням. Майже 1,5 мільйона мігрантів отримали дозвіл на в'їзд в рамках програми CHNV і CBP One.

Другий указ пропонує розгорнути війська США на кордоні під керівництвом Північного командування США і "доручить військовим віддавати пріоритет нашим власним кордонам та територіальній цілісності при стратегічному плануванні своїх операцій"

Третій указ назве міжнародні картелі та організації іноземними терористичними організаціями (FTO) та особливо позначеними глобальними терористами (SDGT). Визначення FTO дозволяє здійснювати цілеспрямовані заходи проти членів, включаючи фінансові штрафи.

Тим часом Reuers повідомляє з посиланням на нового чиновника Білого дому, який на умовах анонімності сказав, що Трамп:

Підпише указ про оголошення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері;

Підпише меморандум про інфляцію, який передбачає "повну реакцію уряду" на інфляцію;

Підпише указ про те, що політика США визнає дві статі: чоловічу та жіночу;

Забезпечить точну вказівку статі в офіційних державних документах, таких як паспорти та візи;

Створить Департамент ефективності державного управління;

Відновити смертну кару в умовах громадської безпеки;

Не матиме конкретної цілі щодо ціни на нафту;

Підпише виконавчий указ про припинення федеральних урядових програм DEI ;

; Зупинить переселення біженців щонайменше на чотири місяці;

Скасує мандат на електромобілі;

Визначить злочинні картелі глобальними терористами.

