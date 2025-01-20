Слабкість США щодо України лише підбадьорить Китай, - The Telegraph
Найбільшим викликом для Дональда Трампа на посаді президента США буде нова вісь тоталітарних держав. Йдеться про Китай, КНДР, Росію, Іран, М'янму та зростаючу кількість інших країн. Це становить найбільшу загрозу, з якою світ стикався з часів Холодної війни.
Про це пише видання The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Китай наразі розбудовую свою армію та флот вражаючими темпами, щоб кинути виклик США. Пекін заявив про своє право на спірні стратегічні території в Південно-Китайському морі. Також є загроза вторгнення на Тайвань.
Британський політик Іан Данкан Сміт наголосив, що Китай все ще залишається дуже близьким партнером РФ. Обидві країни спостерігали за хаотичним виведенням західних військ з Афганістану і прийшли до однакового висновку, що Заходу бракує лідерства і наполегливості, щоб дотримуватися курсу. Саме це надихнуло Путіна на вторгнення в Україну.
"Сувора реальність полягає в тому, що більшість європейських країн проігнорували ці сигнали й послабили свою обороноздатність, витрачаючи кошти на те, що вони вважали внутрішніми пріоритетами", - йдеться в матеріалі.
Видання зазначає, що плани Трампа досягти певної мирної угоди між РФ та Україну заслуговують на похвалу. Проте урок Другої світової війни полягає в тому, що мир без справедливості ніколи не буває тривалим.
Україна заслуговує на більше, ніж короткострокове врегулювання, в якому Путін буде винагороджений за свою жорстокість, додав політик.
"Я сподіваюся, що президент Трамп визнає, що скрутне становище України виникло через слабке лідерство Заходу і його умиротворення Росії та Китаю", - підсумував Сміт.
Може й не відбудеться!
Все жмутся у теплому морю. Китай не заселяет свои территории граничащие с Россией. Нах им Чита и Улан Удэ?
Китай нация не воинственная, но если пойдут то пойдут в Ю.В. Азию
Не певен, що Україна стане сильнішою за час перемир'я при мудрому наріді та зелених потворах у владі