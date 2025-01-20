УКР
Новини
2 021 14

Слабкість США щодо України лише підбадьорить Китай, - The Telegraph

Допомога США Україні недостатня. Це лише заохочує Китай

Найбільшим викликом для Дональда Трампа на посаді президента США буде нова вісь тоталітарних держав. Йдеться про Китай, КНДР, Росію, Іран, М'янму та зростаючу кількість інших країн. Це становить найбільшу загрозу, з якою світ стикався з часів Холодної війни.

Про це пише видання The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Китай наразі розбудовую свою армію та флот вражаючими темпами, щоб кинути виклик США. Пекін заявив про своє право на спірні стратегічні території в Південно-Китайському морі. Також є загроза вторгнення на Тайвань.

Британський політик Іан Данкан Сміт наголосив, що Китай все ще залишається дуже близьким партнером РФ. Обидві країни спостерігали за хаотичним виведенням західних військ з Афганістану і прийшли до однакового висновку, що Заходу бракує лідерства і наполегливості, щоб дотримуватися курсу. Саме це надихнуло Путіна на вторгнення в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп невдовзі планує відвідати Китай та зустрітися із Сі Цзіньпіном, - The Wall Street Journal

"Сувора реальність полягає в тому, що більшість європейських країн проігнорували ці сигнали й послабили свою обороноздатність, витрачаючи кошти на те, що вони вважали внутрішніми пріоритетами", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що плани Трампа досягти певної мирної угоди між РФ та Україну заслуговують на похвалу. Проте урок Другої світової війни полягає в тому, що мир без справедливості ніколи не буває тривалим.

Читайте також: Заступник Сі Цзіньпіна зустрівся з Венсом у Вашингтоні та заявив про готовність до співпраці

Україна заслуговує на більше, ніж короткострокове врегулювання, в якому Путін буде винагороджений за свою жорстокість, додав політик.

"Я сподіваюся, що президент Трамп визнає, що скрутне становище України виникло через слабке лідерство Заходу і його умиротворення Росії та Китаю", - підсумував Сміт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай скоротив закупівлі російського вугілля на тлі санкцій у 2024 році, - Reuters

+7
Може варто умиротворити китайського агресора, запропонуваши йому Далекий Схід росії?
20.01.2025 16:59 Відповісти
+4
Хто там розкатав губу на «мир» від довбойоба путіна? Закатуйте назад
20.01.2025 17:02 Відповісти
+2
З'явиться Янукович і закричить - астанавітісь!
20.01.2025 16:59 Відповісти
20.01.2025 16:52 Відповісти
шоб віт не робив не йдуть діла , видно в понеділок Інавгура́ція відбулася
20.01.2025 16:53 Відповісти
ще не вечір....
Може й не відбудеться!
20.01.2025 16:55 Відповісти
та вже хор співає - Боже царя похорони
20.01.2025 16:57 Відповісти
Пам'ятаю років 20-25 назад якийсь провидець який пророкував велику війні в Європі в 2020-х роках, також провокував війну рашки і Китая в 2030-32рр і захват чи як зараз ******* говорити звільнення, Китаєм половини Сосії. Так що держим кулачки. Думаю ***** не просто так напало на Україну. ***** хоче руками українців воювати з Китаєм. І є підозра що США теж цього хочуть щоб за рахунок України московський режим укріпив свою армію і воював з Китаєм.
20.01.2025 17:21 Відповісти
Все что я скажу, можете считать кацапским ИПСО (водки правда нет?). Но откройте карту плотности населения в Китае.
Все жмутся у теплому морю. Китай не заселяет свои территории граничащие с Россией. Нах им Чита и Улан Удэ?
Китай нация не воинственная, но если пойдут то пойдут в Ю.В. Азию
20.01.2025 17:49 Відповісти
Те саме говорили і про Сосіє. Сміялися, навіщо Сосії нападати на маленьку Україну якщо у Сосії самої повно пустої незаселеної території і земних ресурсів стільки як ніде в світі. Так що на практиці бачим збувається саме те що вважалось неймовірним
20.01.2025 18:11 Відповісти
Захід сильно зав"яз в Китаі -- 800 лярдів торгівлі зі США і 600 лярдів з Європою
20.01.2025 16:59 Відповісти
не хотілось би щоб США пасли задніх.
20.01.2025 17:06 Відповісти
Так ***** і не заважатиме наступні 4 роки перемир'я, щоб відновитися та з новою силою напасти на незахоплену територію України, коли Трамп вже буде на пенсії писати мемуари, якщо доживе.
Не певен, що Україна стане сильнішою за час перемир'я при мудрому наріді та зелених потворах у владі
20.01.2025 17:13 Відповісти
От шо это рыжее х у й л о всем приличным и порядочным нервы делает?
21.01.2025 03:39 Відповісти
 
 