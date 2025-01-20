Китай скоротив закупівлі російського вугілля на тлі санкцій у 2024 році, - Reuters

Китай, найбільший імпортер вугілля у світі, у 2024 році скоротив закупівлі з Росії на 7%, що дорівнює 93,86 млн тонн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як повідомляється, це вперше за останні роки, коли постачання від одного з ключових експортерів знизилися. Основними причинами такого скорочення стали міжнародні санкції, відновлення Китаєм імпортних тарифів на російське вугілля та введення внутрішніх експортних мит у Росії.

Натомість найбільшими вигодонабувачами рекордного імпорту стали Австралія, Індонезія та Монголія. Австралія, зокрема, збільшила постачання на 59%, досягнувши 83,24 мільйона тонн, що перевищило рівень 2020 року, коли між Пекіном і Канберрою розпочався торговий конфлікт. Відновлення дипломатичних відносин між двома країнами сприяло також відновленню торгівлі ячменем і вином.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки санкцій: Російська вугільна галузь готується до масових банкрутств

Як пише Reuters, імпорт із Монголії зріс на 19%, до 82,82 мільйона тонн, завдяки покращенню прикордонної інфраструктури. Індонезія залишилася найбільшим постачальником вугілля, забезпечивши 236,99 мільйона тонн, що на 8% більше, ніж торік.

У 2023 році Китай закупив рекордні 547,2 мільйона тонн вугілля, що становить 41% світової торгівлі цим ресурсом. Це дає Пекіну значний вплив на ціноутворення на міжнародних ринках. Однак зниження закупівель із Росії та зростання імпорту від інших постачальників демонструють зміну пріоритетів Китаю, зокрема у світлі санкційного тиску на Москву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції працюють: Експорт російського вугілля рухнув до мінімуму за шість років