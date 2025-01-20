Заступник Сі Цзіньпіна зустрівся з Венсом у Вашингтоні та заявив про готовність до співпраці

Заступник лідера КНР Сі Цзіньпіна, який представлятиме Китай на інавгурації Дональда Трампа, Хань Чжен зустрівся з обраним віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та американським мільярдером Ілоном Маском.

Про зустрічі заступника лідера Китаю в американській столиці повідомили в МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На зустрічі з американським колегою Хань передав вітання Сі обраному президенту Трампу та привітав Венса з обранням на посаду віцепрезидента.

"Китай готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами на основі домовленостей між лідерами двох країн та їх стратегічних вказівок, а також сприяти стабільному, здоровому і сталому розвитку китайсько-американських відносин", - сказав Хань.

Він зазначив, що Китай і Сполучені Штати є великими країнами, і доки обидві дотримуються принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, вони зможуть приносити користь своїм народам і робити внесок у світовий мир та розвиток.

"Попри те, що між Китаєм і Сполученими Штатами існують розбіжності, обидві країни мають величезні спільні інтереси та можливості для зміцнення діалогу й обмінів", - підкреслив китайський спецпредставник.

Венс, своєю чергою, згадав про телефонну розмову обраного президента Трампа з Сі кілька днів тому, назвав торгово-економічні відносини між двома країнами важливими для Сполучених Штатів і Китаю, а також відмітив зростання впливу Китаю у міжнародних справах.

Напередодні інавгурації Трампа спецпредставник лідера Китаю також зустрівся з представниками бізнес-спільноти США та одним із найближчих соратників обраного американського лідера Ілоном Маском.

Хань запевнив місцевих бізнесменів у намірах уряду своєї країни неухильно просувати реформи та відкритість і вдосконалювати бізнес-середовище для стимулювання іноземних інвестицій у Китай.

Американське ділове співтовариство, йдеться в повідомленні, оптимістично оцінює економічні перспективи Китаю і компанії зі США, в тому числі й Tesla, готові розширювати бізнес у Китаї.

